Forscher fordern bessere Quali­täts­kon­trolle bei Corona-Impf­stoffen



Wissen­schaft­liche Unter­su­chungen des Impf­stoffs von Astra­Ze­neca, Vaxze­vria an der Univer­si­täten Ulm und Greifs­wald zeigen erstaun­lich große Verun­rei­ni­gungen. Die Forscher dort haben dabei über­ra­schend große Mengen an Produk­ti­ons­rück­ständen fest­ge­stellt. Dr. Lea Krutzke, Postdoc am Institut für Genthe­rapie, war an der Studie maßgeb­lich betei­ligt. In einem Inter­view mit Tech­no­logy Review nimmt die Wissen­schaft­lerin zu den Forschungs­er­geb­nissen Stel­lung. Hier einige Auszüge aus dem Gespräch:

Über­rascht über das Ausmaß der Verunreinigungen

„Lea Krutzke: Wir forschen schon seit vielen Jahren mit und an adeno­vi­ralen Vektoren und haben daher die notwen­dige Exper­tise. Aufgrund der Berichte bezüg­li­cher der beob­ach­teten Neben­wir­kungen mit dem Astra­Ze­neca-Impf­stoff haben wir uns diesen ein wenig genauer ange­schaut und sind dabei – tatsäch­lich eher zufällig – über diese Verun­rei­ni­gungen gestol­pert. Wir waren selbst über­rascht, in welchem Ausmaß diese vorzu­liegen scheinen.“

Auch mensch­liche Eiweiße unter den Verunreinigungen

Frage: Sie hatten drei Chargen unter­sucht und kamen auf das erstaun­liche Ergebnis, dass bis zu 2/3 des Protein-Inhalts aus Produk­ti­ons­rück­ständen bestanden. Um welche handelte es sich?

„Es handelt sich hierbei um eine Viel­zahl an mensch­li­chen Eiweiße. Diese entstammen den mensch­li­chen Zellen, welche für die Produk­tion des Impf­stoffes verwendet werden. Eigent­lich sollten diese mensch­li­chen Eiweiße im Anschluss an die Produk­tion wieder vom eigent­li­chen Impf­stoff – also den adeno­vi­ralen Vektor­par­tikel – abge­trennt werden. Dies scheint im Falle von Astra­Ze­neca aller­dings nur sehr unzu­rei­chend geschehen zu sein. Des Weiteren haben wir auch adeno­vi­rale Eiweiße im Impf­stoff nach­ge­wiesen, welche zwar eben­falls für die Produk­tion der Vektor­par­tikel benö­tigt werden, aller­dings kein Bestand­teil der reifen Partikel sind und eben­falls während des Aufrei­ni­gungs­pro­zesses hätten abge­trennt werden sollen.“

Alle Chargen weisen prozess­be­dingte Verun­rei­ni­gungen auf

Frage: Lässt sich aus Ihren Über­prü­fungen schließen, dass alle Chargen des Herstel­lers so aussehen?

„Wir haben in unserer Studie die Ergeb­nisse drei von uns unter­suchter Chargen gezeigt. Mitt­ler­weile hatten wir die Möglich­keit, eine weitere Charge zu unter­su­chen und in einer weiteren Studie der Univer­sität Greifs­wald, an der wir auch betei­ligt sind, wurden noch zwei Chargen analy­siert. Alle sechs Chargen weisen prozess­be­dingte Verun­rei­ni­gungen auf. Über­ra­schen­der­weise vari­iert der Grad der Verun­rei­ni­gung zwischen den Chargen, was bei einem stan­dar­di­sierten Prozess eigent­lich auch nicht der Fall sein sollte. Wir können natür­lich keine abschlie­ßende Aussage bezüg­lich aller Chargen machen, jedoch ist unsere Beob­ach­tung mit sehr großer Wahr­schein­lich­keit repräsentativ.“

