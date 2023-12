Wie bereits auf UME berichtet erschüt­tert derzeit ein, in den Räum­lich­keiten des US-Kapi­tols, gefilmtes Schwulen-Porno die USA.

Hier der Link zum Schwulen-Sex-Tape , welches der „Daily Caller“ veröf­fent­lichte

Beson­ders delikat:

Biden hatte persön­li­chen Kontakt zum Sex-Darsteller

Joe Biden soll den Haupt­dar­steller der Analsex-Szene persön­lich getroffen und als LGBTQ-Akti­vist hofiert haben. Auch nicht unin­ter­es­sant: Ein deut­scher Lokal­po­li­tiker aus Baden-Würt­tem­berg, deut­scher Student in Washington soll das Porno gedreht haben.

Das hat die ameri­ka­ni­sche Inves­ti­gativ-Jour­na­listin Laura Loomer jeden­falls recher­chiert: Sie war es, die auf ihrer Inter­net­seite das Sex-Anal-Tape mit zwei Männern beim im histo­ri­schen Anhö­rungs­saals „Hart 216“ zeigt.

Demo­crat U.S. Senator Ben Cardin’s ⁦ @SenatorCardin ⁩ Staffer Star­ring in Gay Sex Tape Filmed on Capitol Hill was Thanked by @JoeBiden , and is a Regis­tered Foreign Agent t.co/lvOYbHILNp

Iden­ti­fi­ziert hatte Loomer nament­lich einen Senats­mit­ar­beiter und Rechts­be­rater der Biden-Demo­kraten, Aidan Maese-Czeropski (24). Dieser äußerte sich nun völlig ohne Schuldbewusstsein:

„Auch wenn einige meiner Hand­lungen in der Vergan­gen­heit ein schlechtes Urteils­ver­mögen gezeigt haben, liebe ich meinen Job und würde meinen Arbeits­platz niemals respektlos behan­deln.“

Maese-Czeropski soll übri­gens vor kurzem dem jüdi­schen Kongress­ab­ge­ord­neten Max Miller (35) „Free Pales­tine!“ entge­gen­ge­schrien haben.

Zufalls-Post im Schwulen-Internet

Laut Jour­na­listin Loomer wurde das wider­liche Sex-Tape nur aus rein voyeu­ris­ti­schen Gründen für die Gay-Szene veröf­fent­licht: Maese-Czeropski soll es auf seinem privaten Insta­gram-Kanal gepostet haben. Anderen Medien berichten hingegen, das Video wäre zuvor in Sex-Gruppen ameri­ka­ni­scher Poli­tiker herum­ge­reicht worden.

Maese-Czeropski jeden­falls wurde nun von seinem Chef Ben Cardin (80), dem demo­kra­ti­schen Senator von Mary­land, fristlos entlassen.

Der anschei­nend invol­vierte deut­sche Poli­tiker ist im Internet nun unter­ge­taucht. Laut BILD-Anfrage beim „Metro­po­litan Police Depart­ment Washington D.C.“ wollte man sich dazu (noch) nicht äußern.

Deut­scher Auslands­stu­dent in Washington war Sexpartner?

Georg Gauger laut X““

Der unten zu sehende Screen­shot soll angeb­lich auf Aidan Maese-Czeropskis Insta­gram-Account geteilt worden sein, wo dieser damit prahlt, dass Aidan „eine dicke deut­sche Wurst und ein Hager-Soßen-Finish“ erhalten habe. Aidan hätte dabei den Insta­gram-Account von Georg Gauger auf seinem Hintern (unscharf) markiert. (Es gilt die Unschuldsvermutung).

Laut mehrere Medien soll es sich dabei um den deut­schen Georg Gauger handeln, der zumin­dest mitge­filmt haben soll:

Der Student für Inter­na­tio­nale Ange­le­gen­heiten soll vom Studium beur­laubt gewesen sein, um ein Berufs­jahr im Bundes­mi­nis­te­rium zu absol­vieren. Er studierte an der Hertie School und studierte Politik und Recht an der Europa-Univer­sität Vidrina in Frank­furt. (sports­grail, sports­keeda) Außerdem soll er SPD-Lokal­po­li­tiker aus Ludwigs­burg und Ex-Mitar­beiter des Bundes­mi­nis­te­riums für Arbeit und Soziales von Minister Hubertus Heil (SPD) gewesen sein. (Bild)

NEW: @LauraLoomer confirms sources have told her that the other man in the viral gay s*x Senate tape is Georg Gauger.

A screen­shot seen below, alle­gedly shared to Aidan Maese-Czeropski’s Insta­gram account, bragged about Aidan getting “some thick German sausage & a Hager sauce… pic.twitter.com/CbQUiIx8fT

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 16, 2023