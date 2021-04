„Viele Laien­ka­tho­liken beginnen sich Sorgen zu machen, dass der Zugang zu den Sakra­menten von ihrem Impf­status abhängen wird“, berichtet US Life Site News.

BOSTON, Massa­chu­setts – Die Erzdiö­zese Boston, die von Kardinal Seán Patrick O’Malley geleitet wird, hat den Erhalt einer COVID-Impfung zu einer notwen­digen Voraus­set­zung für die Teil­nahme von Laien an bestimmten Diensten in Pfar­reien gemacht, wie z.B. dem Dienst am Altar.

In den Richt­li­nien für Mess­diener heißt es:

„Der Mess­diener sollte eine Maske tragen, Priester und Diakone zu den Zeiten, wenn sie nicht spre­chen. Wenn der Priester spricht und deshalb keine Maske trägt, sollte der Mess­diener den größt­mög­li­chen Abstand halten. Der Mess­diener sollte das Mess­buch nicht für den Priester halten.“

Die Weisungen erlauben den Pfarren auch, „eine normale Frequenz“ von Hosten­ver­tei­lungen wieder aufzu­nehmen, wenn Mess­diener „voll­ständig geimpft“ sind. Laut den Richt­li­nien sollten solche Hand­lungen kurz sein, „gerade lang genug, um das Sakra­ment zu empfangen“.

Impf­plicht auch in New Mexico

Letzten Monat erklärte ein Pfarrer in New Mexico, dass Personen über 60 Jahre, die bei der Austei­lung der Heiligen Kommu­nion und beim Dienen helfen wollen, zuerst eine COVID-Impfung erhalten müssen.

Erfolg­rei­cher Wider­stand in New Jersey – Beichte jetzt auch für Nichtgeimpfte

Erst diese Woche verkün­dete eine Pfarre in New Jersey, dass sie nur geimpften Personen den Empfang des Sakra­ments der Beichte erlauben würde. Der Wider­stand der Katho­liken führte dazu, dass der örtliche Bischof eingriff und den Pfarrer erfolg­reich auffor­derte, seine Politik zu ändern.

„Gemein­wohl“ und Ausnahme wenn Impf­stoff Zellen abge­trie­bener Föten enthält

Die Kongre­ga­tion für die Glau­bens­lehre erklärte im Dezember 2020, dass „die prak­ti­sche Vernunft deut­lich macht, dass die Impfung in der Regel keine mora­li­sche Verpflich­tung ist und daher frei­willig sein muss.“ Und weiter:

„In jedem Fall hängt die Moral des Impfens vom ethi­schen Stand­punkt und nicht nur von der Pflicht ab, die eigene Gesund­heit zu schützen, sondern auch von der Pflicht, das Gemein­wohl zu berück­sich­tigen. In Erman­ge­lung anderer Mittel, um die Epidemie zu stoppen oder gar zu verhin­dern, kann das Gemein­wohl die Impfung empfehlen, insbe­son­dere zum Schutz der Schwächsten und Gefähr­detsten. Wer jedoch aus Gewis­sens­gründen Impf­stoffe ablehnt, die mit Zell­li­nien von abge­trie­benen Föten herge­stellt wurden, muss sein Möglichstes tun, um durch andere prophy­lak­ti­sche Mittel und entspre­chendes Verhalten zu vermeiden, dass er zum Träger der Über­tra­gung des Infek­ti­ons­er­re­gers wird.“

Bleibt zu hoffen, dass der Hl. Geist die Verwirrten erleuchten möge! Beten wir für die Armen im Geiste. Amen.