Eine von Wissen­schaft­lern der Univer­sität von Colo­rado durch­ge­führte neue Studie bestä­tigt, dass die große Mehr­heit der Mensch­heit absolut keine Wahl hatte, ob sie sich die Covid-19-Injek­tion geben lassen wollte oder nicht, da die Geimpften die durch die Injek­tionen erzeugten Anti­körper durch Aero­sole übertragen.



Die Ergeb­nisse sollten jedoch nicht über­ra­schen, denn ein vertrau­li­ches Doku­ment von Pfizer hatte bereits bestä­tigt, dass eine Expo­si­tion gegen­über den mRNA-Injek­tionen durch Haut­kon­takt und Einatmen der glei­chen Luft wie bei einer Person, die die Covid-19-Impfung erhalten hat, durchaus möglich sein soll.

Leider unter­mauern sie auch die Behaup­tungen von Dr. Phil­lipe van Welbergen, der nach­wies, dass Graphen, ein angeb­lich nicht genannter Bestand­teil der Covid-19-Injek­tionen, von Geimpften auf Nicht­ge­impfte über­tragen wird, die roten Blut­kör­per­chen zerstört und gefähr­liche Blut­ge­rinnsel verursacht.

Die Studie mit dem Titel „Evidence for Aerosol Transfer of SARS-CoV2-specific Humoral Immu­nity“ (Nach­weis der Aero­sol­über­tra­gung von SARS-CoV2-spezi­fi­scher humo­raler Immu­nität), die am 1. Mai 2022 veröf­fent­licht wurde, wurde von den folgenden Wissen­schaft­lern für die Univer­sität von Colo­rado durchgeführt.

Die Zusam­men­fas­sung der Studie lautet wie folgt:

Trotz des offen­sicht­li­chen Wissens, dass infek­tiöse Partikel durch die Atmung über­tragen werden können, wurde über­ra­schen­der­weise noch nie postu­liert, geschweige denn unter­sucht, ob andere Bestand­teile der Nasen-/Oral­flüs­sig­keit zwischen Wirten über­tragen werden können.

Die Umstände der gegen­wär­tigen Pandemie boten eine einzig­ar­tige Gele­gen­heit, diese provo­kante Idee umfas­send zu unter­su­chen. Die von uns vorge­legten Daten belegen einen neuen Mecha­nismus, durch den sich die Herden­im­mu­nität mani­fes­tieren kann, nämlich die Über­tra­gung von Anti­kör­pern durch Aero­sole zwischen immunen und nicht-immunen Wirten.

Und hier sind die wich­tigsten Ergeb­nisse der Studienautoren:

Die erwei­terten Vorschriften für das Tragen von Masken sowohl im sozialen als auch im beruf­li­chen Umfeld boten eine einma­lige Gele­gen­heit, die Möglich­keit des Ausströ­mens aero­so­lierter Anti­körper von geimpften Personen zu untersuchen.

Unter Verwen­dung eines auf Durch­fluss­zy­to­me­trie basie­renden Multi­plex Micro­sphere Immu­n­o­assay (MMIA) zum Nach­weis von SARS-CoV-2-spezi­fi­schen Anti­kör­pern (Abb. 1A und B) 4,5 und einer Methode, die zuvor zur Elution von Anti­kör­pern aus rehy­drierten getrock­neten Blut­fle­cken (DBS) verwendet wurde, iden­ti­fi­zierten wir Anti-SARS-CoV-2-spezi­fi­sche Anti­körper, die aus chir­ur­gi­schen Gesichts­masken eluiert wurden, die von geimpften Labor­mit­glie­dern am Ende eines Arbeits­tages gespendet wurden.

In Über­ein­stim­mung mit den von anderen berich­teten Ergeb­nissen wiesen wir sowohl IgG als auch IgA im Spei­chel von geimpften Personen nach (Abb. 1C und D). Es war daher nicht über­ra­schend, dass wir nach der Elution von Anti­kör­pern aus Gesichts­masken sowohl IgG als auch IgA nach­weisen konnten (Abb. 1C und D).

In Anbe­tracht dieser Beob­ach­tungen stellten wir die Hypo­these auf, dass eine Über­tra­gung von Anti­kör­pern durch Tröpfchen/Aerosol zwischen Personen statt­finden könnte, ähnlich wie Tröpf­chen/Ae­rosol-Virus­par­tikel auf demselben Weg ausge­tauscht werden können.



Dies bedeutet, dass die Ausschei­dung des Impf­stoffs Covid-19 durchaus möglich ist, wenn man eine im Auftrag von Pfizer in Japan durch­ge­führte Studie berücksichtigt.

In der Studie wurde die Vertei­lung der Covid-19-Injek­tion im Körper von Wister-Ratten über einen Zeit­raum von 48 Stunden beob­achtet. Eines der beun­ru­hi­gendsten Ergeb­nisse der Studie ist die Tatsache, dass sich die Pfizer-Injek­tion mit der Zeit in den Eier­stö­cken anrei­chert. Die höchste Konzen­tra­tion wurde in der Leber fest­ge­stellt. Es reichert sich aber auch in den Spei­chel­drüsen der Haut an.



Es ist nicht bekannt, ob sich die Injek­tion nach 48 Stunden weiter anrei­chert, da die Beob­ach­tungen nach dieser Zeit­spanne in der Studie einge­stellt wurden. Diese Ergeb­nisse in Verbin­dung mit der oben genannten ersten Studie zeigen jedoch, dass eine unge­impfte Person mindes­tens 48 Stunden lang dem Risiko ausge­setzt ist, mit der Covid-19-Injek­tion in Berüh­rung zu kommen, wenn sie dieselbe Luft wie eine geimpfte Person einatmet oder deren Haut berührt.

Dies sollte jedoch nicht über­ra­schen, da Pfizer dies in ihrem Doku­ment „A PHASE 1/2/3, PLACEBO-CONTROLLED, RANDOMIZED, OBSERVER-BLIND, DOSE-FINDING STUDY TO EVALUATE THE SAFETY, TOLERABILITY, IMMUNOGENICITY, AND EFFICACY OF SARS-COV‑2 RNA VACCINE CANDIDATES AGAINST COVID-19 IN HEALTHY INDIVIDUALS“ zugab.

Das Doku­ment enthält einen ganzen Abschnitt über die Möglich­keit des „mRNA-Vakzin-Shed­ding“, bei dem es möglich ist, dass Personen, die sich in unmit­tel­barer Nähe einer Person aufhalten, die den Pfizer mRNA-Impf­stoff erhalten hat, eine uner­wünschte Reak­tion erleiden.

In Abschnitt 8.3.5 des Doku­ments wird beschrieben, wie eine Expo­si­tion gegen­über dem Pfizer mRNA-Impf­stoff während der Schwan­ger­schaft oder des Stil­lens inner­halb von 24 Stunden, nachdem der Prüfer davon Kenntnis erlangt hat, an Pfizer Safety gemeldet werden sollte. Das ist seltsam, denn schwan­gere Frauen / junge Mütter waren und sind nicht Teil der Sicher­heits­stu­dien. Wie können sie also expo­niert sein?



Pfizer bestä­tigt, dass es zu einer Expo­si­tion während der Schwan­ger­schaft kommen kann, wenn bei einer Frau eine Schwan­ger­schaft fest­ge­stellt wird und sie während der Schwan­ger­schaft dem Impf­stoff ausge­setzt ist. In dem Doku­ment heißt es, dass eine Umwelt­ex­po­si­tion während der Schwan­ger­schaft auftreten kann, wenn ein weib­li­ches Fami­li­en­mit­glied oder ein Gesund­heits­dienst­leister berichtet, dass sie schwanger ist, nachdem sie der Studi­en­in­ter­ven­tion durch Einatmen oder Haut­kon­takt ausge­setzt war. Oder wenn ein männ­li­ches Fami­li­en­mit­glied eines Gesund­heits­dienst­leis­ters, das der Studi­en­in­ter­ven­tion durch Einatmen oder Haut­kon­takt ausge­setzt war, seine Part­nerin vor oder um den Zeit­punkt der Empfängnis exponiert.



Für den Laien bedeutet dies, dass Pfizer in diesem Doku­ment einräumt, dass es möglich ist, einen anderen Menschen dem mRNA-Covid-Impf­stoff auszu­setzen, indem man einfach dieselbe Luft einatmet oder die Haut der geimpften Person berührt.

Dies alles macht die Ergeb­nisse von Dr. Phil­ippe van Welbergen umso besorgniserregender.

Dr. Phil­ippe van Welbergen („Dr. Phil­ippe“), medi­zi­ni­scher Direktor von Biome­dical Clinics, war einer der ersten, der die Öffent­lich­keit vor den Schäden warnte, die durch Covid-Injek­tionen im Blut der Menschen verur­sacht werden, indem er letztes Jahr Bilder von Blut­proben unter dem Mikro­skop veröffentlichte.

Anfang Juli 2021 wurde Dr. Phil­ippe inter­viewt und erklärte, dass er Blut­proben entnahm, als seine Pati­enten über chro­ni­sche Müdig­keit, Schwindel, Gedächt­nis­pro­bleme, manchmal sogar Lähmungen und spät einset­zende starke Mens­trua­tion (Frauen ab 60) klagten.

Ihr Blut wies unge­wöhn­liche röhren­för­mige Struk­turen auf, einige Partikel, die aufleuch­teten, und viele beschä­digte Zellen. Nur wenige gesunde Zellen waren sichtbar. Bis drei Monate zuvor hatte er diese Forma­tionen im Blut noch nie gesehen.

Im Februar 2022 präsen­tierte Dr. Phil­ippe dann Bilder seiner neuesten Blut­prä­pa­rate und erklärte, was die Bilder zeigen. Seine Dias zeigen, dass unge­impfte Pati­enten durch Ausschei­dungen mit Impf­stoff­to­xinen „infi­ziert“ wurden, darunter auch mit etwas, das angeb­lich Graphen sein soll.

Eine voll­stän­dige Über­sicht über seine Dias können Sie hier einsehen. Hier ist ein kurzer Ausschnitt aus seiner Präsentation.



Dr. Phil­ippe van Welbergen wies nach, dass das Graphen, das den Menschen inji­ziert wird, sich orga­ni­siert und zu größeren Fasern und Struk­turen heran­wächst, magne­ti­sche Eigen­schaften oder eine elek­tri­sche Ladung erhält und die Fasern Anzei­chen für komple­xere Struk­turen mit Streifen aufweisen.

Er wies auch nach, dass „Graphen-Splitter“ von „geimpften“ auf unge­impfte oder nicht geimpfte Menschen über­tragen werden und deren rote Blut­kör­per­chen zerstören und bei den Unge­impften Blut­ge­rinnsel verursachen.

Es scheint, als wäre es nie nötig gewesen, eine erpres­se­ri­sche Menge an Steu­er­gel­dern für Propa­ganda zu verschwenden, um die Öffent­lich­keit zu zwingen, sich die Covid-19-Injek­tionen geben zu lassen. Denn der Steu­er­zahler hatte in dieser Ange­le­gen­heit nie eine Wahl. Alles, was er zu tun hatte, war zu atmen.

