Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 17.04.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

Belgien – NATO-Gene­ral­se­kretär Stol­ten­berg hat China erneut vor Waffen­lie­fe­rungen an Russ­land gewarnt. RBB.de

Deutsch­land – Die Deut­sche Natio­nal­bi­blio­thek (dnb.de/) archi­viert alle deutsch­spra­chigen Tweets. Die Über­nahme von Twitter durch Elon Musk lässt die Zukunft der Platt­form unge­wiss erscheinen. NOS.nl

● Eine neue, fürch­ter­liche Gewalttat unter Kindern erschüt­tert das Land. In einer Kinder- Einrich­tung in der ober­frän­ki­schen Klein­stadt Wunsiedel ist ein 10-jähriges Mädchen tot aufge­funden worden. Die Polizei hielt die Meldung offenbar absicht­lich 24 Stunden zurück. Der Verdacht richtet sich auf drei Jungen, ein Sexu­al­de­likt steht im Raum.

● In Schwedt soll in Zukunft umwelt­freund­li­cher grüner Wasser­stoff herge­stellt werden. Einen entspre­chenden Vertrag haben Vertreter der PCK-Raffi­nerie und des Unter­neh­mens Siemens Energy unter­zeichnet. Wie Bran­den­burgs Wirt­schafts­mi­nister Stein­bach dem rbb sagte, soll die Anlage im über­nächsten Jahr in Betrieb gehen. Der Bund und das Land Bran­den­burg wollen den Standort Schwedt nach dem Wegfall russi­scher Öl-Liefe­rungen neu ausrichten. Grüner Wasser­stoff ist dabei ein wich­tiger Baustein. Das Gas wird klima­neu­tral produziert.

● Die Unzu­frie­den­heit mit der Bundes­re­gie­rung wächst. Laut ARD-Deutsch­land­Trend sind aktuell 71 Prozent der Wahl­be­rech­tigten weniger bis gar nicht zufrieden. RBB.de

Finn­land – Mit dem Beitritt Finn­lands zur NATO hat sich die Länge der gemein­samen Grenze Russ­lands mit dem Bündnis mehr als verdop­pelt. Vor allem Russ­land reagiert irri­tiert auf die jüngste Nato-Erwei­te­rung und deutet nach wie vor nega­tive Folgen für Finn­lands Sicher­heit und unver­meid­liche Gegen­mass­nahmen an. Auf einer Gesamt­länge von 1215 Kilo­me­tern standen sich russi­sche Grenz­schutz­be­amte bisher ihren NATO-Pendants in Polen, den balti­schen Staaten und Norwegen gegen­über. Jetzt sind es noch 1340 Kilo­meter mehr. Damit verän­derte sich die geopo­li­ti­sche Land­karte Nord­west­eu­ropas auf einen Schlag radikal. „Dies ist defi­nitiv ein Ereignis, das nicht zur Verbes­se­rung der Stabi­lität, Sicher­heit und Bere­chen­bar­keit auf dem euro­päi­schen Konti­nent beitragen wird“, sagte Kreml-Spre­cher Peskow als Antwort auf die NATO-Mitglied­schaft Finn­lands. Er fügte hinzu, dass der Beitritt „eine zusätz­liche Bedro­hung“ für Russ­land darstellt. Die geschlos­sene Grenze kostet viel Geld, denn betuchte russi­sche Touristen brachten den Einkaufs­zen­tren an der Grenze viel Geld und die Finnen sparten beim Tanken in Russ­land. Jetzt sperren Hotels, Restau­rants, Geschäfte, Tank­stellen zu. Viele Finnen und Russen müssen einen neuen Job suchen. NOS.nl

Frank­reich – Die Polizei hat einen 14-jährigen Jungen fest­ge­nommen, der einen isla­mis­ti­schen Anschlag vorbe­reitet haben soll. Nach Angaben des Innen­mi­nis­te­riums wurde der Jugend­liche in dem Ort Rosenau im Elsass unweit der deut­schen Grenze gefasst. Dabei habe die Polizei einen Spreng­satz sicher­ge­stellt. Nach Medi­en­be­richten soll der 14-jährige diesen selbst gebaut haben. RBB.de

Gross­bri­tan­nien – Die ersten Brief­marken mit dem Gesicht von König Charles lll. sind seit Dienstag erhält­lich. Ohne Krone!

● Der briti­sche Premier will Boots­flücht­linge depor­tieren. Das Vorbild für die harten Mass­nahmen liefert Austra­lien. SRF.ch

Israel – Aktuell kommen beson­ders viele Muslime zum Tempel­berg, um während des Fasten­mo­nats dort zu beten. Zudem begann letzte Woche das jüdi­sche Pessach­fest. Einer der Bräuche ist dabei eine Wall­fahrt nach Jeru­salem. Wegen des Zusam­men­fal­lens von Ramadan, Pessach- und dem christ­li­chen Oster­fest, wobei mehr Menschen und Reli­gi­ons­gruppen das Gelände aufsu­chen, ist in diesem Jahr die Lage ange­spannter als üblich. Der Tempel­berg steht unter musli­mi­scher Verwal­tung, während Israel für die Sicher­heit zuständig ist. Laut einer Verein­ba­rung mit den musli­mi­schen Behörden dürfen Juden die Anlage besu­chen, dort aber nicht beten. Dagegen wird aber immer wieder verstossen. Der Chef der im Gaza­streifen herr­schenden mili­tant-isla­mis­ti­schen Hamas, Ismail Hanija, hatte die Paläs­ti­nenser zuvor aufge­rufen, zur Al-Aksa-Moschee zu gehen und sie zu «schützen». In Jeru­salem sind bei Zusam­men­stössen zwischen der israe­li­schen Polizei und Paläs­ti­nen­sern mehrere Personen verletzt worden. Zuvor hatten sich dutzende Paläs­ti­nenser in der Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempel­berg verbar­ri­ka­diert. Als Reak­tion auf die Zusam­men­stösse feuerten radi­kale Paläs­ti­nenser aus dem Gasa­streifen mehrere Raketen in Rich­tung Israel ab.

● Israel meldet liba­ne­si­schen Rake­ten­be­schuss. Das israe­li­sche Militär hat 25 Raketen abge­fangen. Die Geschosse kommen offenbar aus dem Süd-Libanon. SRF.ch

● Den bisher ältesten Hinweis auf Opium­konsum fand ein israe­li­sches Forschungs­team bei Gefässen in kanaa­ni­ti­schen Gräbern aus dem 14. Jahr­hun­dert vor Christus. Indi­rekte Belege für den frühen Konsum von Cannabis stammen beispiels­weise aus China. Rück­stände in hölzernen Räucher­ge­fässe legen nahe, dass die Droge schon vor 2’500 Jahren verbrannt und inha­liert wurde. ORF.at

Italien – Der frühere italie­ni­sche Minis­ter­prä­si­dent Berlus­coni ist an Leuk­ämie erkrankt. Das haben seine Ärzte nach Berichten italie­ni­scher Medien bestä­tigt. Berlus­coni (86) wurde in ein Kran­ken­haus in Mailand einge­lie­fert. NOS.nl

Japan – Neue Bilder lassen Zweifel an der Sicher­heit des Atom­kraft­werks Fuku­schima aufkommen. Bilder eines Späh­ro­bo­ters zeigen unter anderem, dass eine Beton­trag­struktur in schlechtem Zustand ist. Ob die Anlage bei neuen Natur­ka­ta­stro­phen stehen bleibt, ist daher frag­lich. NOS.nl

Marokko – Demons­tranten versam­meln sich vor dem Gericht in Rabat. Sie sind wütend, weil der Richter ihrer Meinung nach drei Männer (im Alter von 25, 32 und 37 Jahren) zu milde verur­teilt hat, die wieder­holt ein 11-jähriges Mädchen sexuell grup­pen­ver­gwal­tigt haben. Das Mädchen – heute 12 Jahre alt – wurde durch die Verge­wal­ti­gungen schwanger und hat nun ein Kind, da Abtrei­bungen nicht erlaubt sind. Das Urteil des Rich­ters: Ein Mann wurde zu zwei Jahren Gefängnis verur­teilt, die anderen beiden bekamen acht­zehn Monate. Etwas, das im Land für Empö­rung sorgte. Das Straf­ge­setz­buch sieht vor, dass jemand wegen Verge­wal­ti­gung zu zehn oder zwanzig Jahren Gefängnis verur­teilt wird. NOS.nl

Öster­reich – Der strenge Frost ist einge­treten. In der Wachau wurde versucht, mit Heiz­tonnen die Blüten und Früchte zu retten. Grosse Schäden sind derzeit noch nicht einge­treten, doch das Zittern geht weiter. Die Apri­kose (Prunus arme­niaca), heisst im bairisch-öster­rei­chi­schen Sprach­raum (Ober- und Nieder­bayern, Ober­pfalz, Öster­reich und Südtirol) Marille, in Rhein­hessen auch Malete.

Polen – Präsi­dent Duda gab bekannt, dass Polen in Bezug auf die mili­tä­ri­sche Hilfe für Kiew auf dem dritten Platz liegt, nach USA und Deutsch­land. IZ.ru

● Duda sagte, Polen arbeite daran, auf einem NATO-Gipfel, der im Juli in der litaui­schen Haupt­stadt Vilnius statt­finden soll, zusätz­liche Sicher­heits­ga­ran­tien für die Ukraine zu erhalten. Er verlieh auch Selenski anläss­lich des Besuchs in Warschau Polens höchste Auszeich­nung, den Orden des Weissen Adlers für die Vertie­fung der polnisch-ukrai­ni­schen Beziehungen.

● Nach Angaben des UN-Flücht­lings­hilfs­werks (UNHCR) hat Polen über 1,6 Millionen ukrai­ni­sche Kriegs­flücht­linge aufge­nommen. Geplant ist eine polnisch-ukrai­nisch-litaui­sche Union. DW.de

Saudi Arabien – Die Admiral Gorschkov ist das erste russi­sche Kriegs­schiff, das in Saudi-Arabien anlegt. Das Schiff war auf dem Weg zurück nach Hause, als es laut einem russi­schen Botschafts­be­amten im isla­mi­schen Hafen von Jeddah zu einer „zwei­tä­gigen Besat­zungs­ruhe und zum Auftanken“ anlegte. Die mit Lenk­flug­kör­pern bewaff­nete 135 Meter lange Fregatte verliess die nord­west­rus­si­sche Stadt Murmansk am 4. Januar auf einer langen Reise nach Kapstadt, Durban und Richards Bay in Südafrika, wo sie Seema­növer durch­führte, bevor sie nach Chabahar im Iran segelte. wo eine weitere Mili­tär­übung statt­fand. Im vergan­genen Monat sagte Russ­land, es habe Mari­ne­übungen mit China und dem Iran im Arabi­schen Meer gestartet, um die Bezie­hungen zu den beiden Ländern zu stärken. „Im Indi­schen Ozean hat man am 13. März auch trai­niert. Die Übung konzen­trierte sich darauf, U‑Boote zu suchen und sie mit ihrem Hubschrauber der Ka-27-Serie zu zerstören“, sagte Andrej Brek­hov­skikh, ein Medi­en­at­tache der russi­schen Botschaft, gegen­über Arab News. Nachdem die Gorschkov ihre Mission im Indi­schen Ozean beendet hatte, fuhr sie nach Dschi­buti, bevor sie in die saudi­sche Stadt Jeddah an der Küste des Roten Meeres segelte, wo sie als erster Besuch dieser Art durch ein russi­sches Mili­tär­schiff Geschichte schrieb. Das Schiff, das mit Zircon-Hyper­schall-Marsch­flug­kör­pern ausge­stattet ist, sollte Saudi-Arabien nach zwei Tagen verlassen und zur Wartung nach Tartus, Syrien, fahren. Im West­at­lantik übte die Gorschkov im Januar einen Zirkon-Rake­ten­an­griff auf ein Ziel, das ein feind­li­ches Kriegs­schiff in einer Entfer­nung von mehr als 900 Kilo­me­tern simu­lierte. Im Februar nahm sie an gemein­samen Übungen mit der Marine Südafrikas und Chinas vor Südafrika teil, sagte das russi­sche Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium. JAZ.qa

Schweiz – Eine Hörerin des SRF-Konsu­men­ten­ma­ga­zins «Espresso» will wissen, wo ihre Migros-Orangen herkommen, und entdeckt auf der Etikette per Zufall den Vermerk «Behan­delt mit Imazalil». Die Migros-Kundin gibt den Stoff in einer Such­ma­schine ein und erschrickt. Im Internet steht, dass die Chemi­kalie im Tier­ver­such Leber- und Schild­drü­sen­tu­more verur­sacht und sich negativ auf die Fort­pflan­zung ausge­wirkt habe. Auch sei es in manchen Fällen zu Blut­druck­ab­fall, Koor­di­na­ti­ons­stö­rungen und Zittern gekommen. Die Hörerin schreibt: «Mir ist klar, dass in den heutigen Lebens­mit­teln überall Pesti­zide sind und trotzdem bin ich scho­ckiert.» Imazalil ist ein Anti-Schimmel-Mittel, welches bei Zitrus­früchten nach der Ernte einge­setzt wird, damit die Früchte weniger schnell schim­meln. Migros schreibt dazu: «Die Migros hält sich an sämt­liche Vorgaben, die das Schweizer Lebens­mit­tel­recht bezüg­lich Rück­ständen von Pesti­ziden defi­niert. Das gilt für inlän­di­sche und auslän­di­sche Lebens­mittel glei­cher­massen.» Auch bei anderen Detail­händ­lern kommt Imazalil bei konven­tio­nellen Zitrus­früchten zum Einsatz. Das Bundesamt für Lebens­mit­tel­si­cher­heit und Vete­ri­när­wesen, BLV, bestä­tigt auf Anfrage, das Fungizid Imazalil werde als vermut­lich krebs­er­re­gend eingestuft.

● Das auf Anre­gung von Henry Dunant 1863 gegrün­dete Inter­na­tio­nale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) besteht aus bis zu 25 Schweizer Staats­bür­gern, ist die älteste inter­na­tio­nale medi­zi­ni­sche Hilfs­or­ga­ni­sa­tion und die einzige Orga­ni­sa­tion, die im huma­ni­tären Völker­recht erfasst und als dessen Kontroll­organ genannt ist. Es ist die älteste Orga­ni­sa­tion der Bewe­gung und neben dem Heiligen Stuhl sowie dem Souve­ränen Malteser-Ritter­orden eines der wenigen origi­nären nicht­staat­li­chen Völker­rechts­sub­jekte. IKRK-Führung setzt den Rotstift an. Das IKRK ist heute ein huma­ni­tärer Riese. Mit über 20’000 Ange­stellten in mehr als hundert Ländern und einem geplanten Budget fürs laufende Jahr von 2.8 Milli­arden Franken. Doch so viele Mittel bekommt die Genfer Orga­ni­sa­tion nicht zusammen. Spen­den­be­reit­schaft und Mittel­be­darf klaffen erst­mals weit ausein­ander. Die huma­ni­tären Bedürf­nisse wachsen: Es gibt mehr neue krie­ge­ri­sche Konflikte – wie jenen in der Ukraine. Und alte dauern fort – in Syrien, im Jemen, in Afgha­ni­stan, im Sahel. Die grössten Zahler – die USA, die EU, Gross­bri­tan­nien oder Japan, aber auch die Schweiz – sind nicht imstande oder nicht willens, Jahr für Jahr viel mehr Geld ans IKRK zu über­weisen. Und trotz grosser Bemü­hungen gelang es nicht, in grossem Stil neue Quellen anzu­zapfen – die reichen Golf­staaten, China, Gross­kon­zerne oder wohl­ha­bende Privat­leute. Das Budget für 2023 muss deshalb um 430 Millionen Franken herun­ter­ge­fahren werden. Gut 1500 Arbeits­plätze, fast acht Prozent des Perso­nal­be­stands, verschwinden. Wie viele davon am Genfer Haupt­sitz, ist offen. Ebenso, ob das IKRK ganze Hilfs­ope­ra­tionen abbricht. Das Spar­pro­gramm ist einschnei­dend, selbst wenn der Perso­nal­abbau wohl mehr­heit­lich über normale Abgänge erfolgt. Das IKRK muss nun stärker Prio­ri­täten setzen. Als einzige Hilfs­or­ga­ni­sa­tion besitzt es ein inter­na­tio­nales Mandat. Die Genfer Konven­tionen beauf­tragen es mit der Förde­rung und Durch­set­zung des huma­ni­tären Kriegs­völ­ker­rechts, dem Schutz von Zivi­listen in Kriegs­ge­bieten und mit Gefan­ge­nen­be­su­chen. Hier ist das Rote Kreuz exklusiv tätig und darf in seinen Anstren­gungen nicht nach­lassen. Bei der huma­ni­tären Hilfe indes, erst recht wenn sie in lang­an­dau­ernden Konflikten zu Entwick­lungs­hilfe wird, gibt es auch andere Akteure: die UNO, Staaten und Hilfs­werke. Die IKRK-Führung schnallt den Gürtel wider­stre­bend enger. Wer verab­schiedet sich schon gerne vom Wachstum, selbst wenn es nicht selbst­ge­wählt war. Doch jetzt wird die Konzen­tra­tion der Kräfte, wird eine stär­kere Rück­be­sin­nung auf den Kern­auf­trag unaus­weich­lich. Für das Profil der Orga­ni­sa­tion ist das nicht notge­drungen schlecht.

● Die Schweizer Armee hat ein neues Boden-Boden-Lenk­waf­fen­system ausge­wählt. Die Wahl fiel auf den Panzer­jäger Spike (ספייק) LR2 der deutsch-israe­li­schen Firma Euro­s­pike (rafael.co.il/4516-en/Marketing.aspx), wie das Bundesamt für Rüstung (Arma­su­isse) mitteilt. Es sei erprobt und verhält­nis­mässig günstig. Wie Arma­su­isse weiter mitteilt, wird der gewählte Waffentyp bereits von diversen euro­päi­schen Armeen benutzt. Das System habe in der Auswer­tung den höchsten mili­tä­ri­schen Nutz­wert aufge­wiesen und sei auch wirt­schaft­lich das attrak­tivste Angebot. Wie viel Stück der neuen Waffe beschafft werden sollen und wie teuer das Paket sein wird, ist derzeit noch in Abklä­rung, teilt Arma­su­isse mit. Details würden mit der Armee­bot­schaft 2024 dem Parla­ment vorge­legt. Das derzei­tige System, die Panzer­ab­wehr­lenk­waffe TOW, stammt aus den 1990er-Jahren und wird im nächsten Jahr ausser Dienst gestellt.

● Während tausende Autos durch den Gott­hard in die Oster­fe­rien fuhren, entsteht nur 70 Meter nebenan ein neuer Tunnel. Knapp 200 Beschäf­tigte arbeiten derzeit in Göschenen und Airolo an der neuen Röhre. Bis im Früh­ling 2024 steigt die Zahl auf je 400 Arbeiter. Das Ziel ist klar: 2029 sollen die ersten Autos durch den 16.9 km langen Tunnel fahren. Budge­tierte Kosten: 2.18 Milli­arden Franken.

● Fasten­speise Brezel. Die Brezel ist auch ein Zank­apfel. Die Elsässer wollen sie erfunden haben, die Bayern eben­falls, und die Schwaben streiten sich in der Sache schon länger mit den Pfäl­zern. Aus wessen Küche sie ursprüng­lich kommt, weiss kein Mensch mehr. Sicher ist: Brezeln sind in ihrer Form seit bald 1000 Jahren bekannt. Ihre Heimat ist hier bei uns nörd­lich der Alpen, in der Schweiz, dem Elsass, Süddeutsch­land und Öster­reich. Darum gibt es hier auch so viele Brezel­sorten und Brezel­feste. Histo­risch belegt ist, dass die Brezel früh zum Zunfts­zei­chen der Bäcker wurde. Im Jahr 1111 gab Kaiser Hein­rich V. der Bäcker­zunft der Stadt Speyer das Recht, die Brezel als Bäcker­wappen zu zeigen. Sie ist es bis heute geblieben. Und Speyer eine Brezel­stadt. Tatsäch­lich ist in der Produk­tion viel Kunst­fer­tig­keit gefragt: Zum Schlingen der Brezel braucht es eine profes­sio­nelle Wurf­technik. Das ist nicht so einfach. Es handelt sich bei der Brezel um ein soge­nanntes «Gebild­brot». Es gibt sie einfach geschlungen bis hin zu grossen gefloch­tenen Schau­stü­cken. Viel zu schade zum Essen. Im Mittel­alter produ­zierten Klöster Brezeln vor allem zur Fasten­zeit. Der Teig kann ohne tieri­sche Anteile gefer­tigt werden. Mit Pflan­zen­fett statt Schmalz. Dann hat eine durch­schnitt­liche Brezel nur 380 kcal. Brezeln sind auch auf Abend­mahls­bil­dern des 12. Jahr­hun­derts zu sehen. Da liegt sie mit auf dem Tisch, neben Brot und Wein – und verweist auf die Ewig­keit. Als älteste Darstel­lung gilt eine Buch­ma­lerei vom Gast­mahl der Königin Esther mit König Ahasver von 1160. Diese christ­liche Buch­ma­lerei deutet das üppige Bankett im antiken Persien aufs Abend­mahl um. Die in sich verschlun­gene Brezel erin­nert an eine 8, die für Ewig­keit steht. Die Brezel ist also eine Endlos­schlaufe. Parallel zur Brezel gab und gibt es auch Ringe aus Brezel­teig; auch sie haben «keinen Anfang und kein Ende» und deuten so auf die Ewig­keit hin. Eine zweite theo­lo­gi­sche Aussage trifft die klas­si­sche Brezel mit ihren «Löchern». Es sind derer drei. Und die Drei steht immer für die Drei­fal­tig­keit Gottes in Vater, Sohn und Heiligem Geist. Es gibt viele fromme Erklä­rungs­ver­suche für die Brezel­form, auch aus Frank­reich. Dort habe sie ein Bäcker-Mönch erfunden, als er seine Mitbrüder am frühen Morgen im Schlaf beten sah: mit über dem Brust­korb über­kreuzten Armen. «Ärmchen», auf dieses Wort gehe das Wort «Brezel» auch zurück: latei­nisch brachiolum. Oder auf Latei­nisch brachium für «Arm». Das Wort «Brezel» ist seit dem 12. Jahr­hun­dert als «brezza» belegt. Eine weitere histo­ri­sche Erklä­rung vergleicht die Brezel mit dem kelti­schen Knoten. Im Kelt­entum habe es bereits solch verschlun­gene Gebäcke gegeben, etwa den kelti­schen Ernte­knoten. Der habe im Früh­ling bei heid­ni­schen Frucht­bar­keits­ri­tualen eine Rolle gespielt. Dagegen hätten christ­liche Bäcker die Brezel erfunden. Und so habe die christ­liche Brezel dann den paganen Knoten verdrängt. Hoch­kon­junktur hatte die Brezel nun tatsäch­lich im Früh­ling zur Fasten­zeit. Und regional mag es sogar den Brauch gegeben haben, Brezeln statt Eier an Ostern für die Kinder zu verstecken.

● Nied­rige Arbeits­lo­sen­quote. Die Arbeits­lo­sen­quote in der Schweiz ist im März erneut gesunken. Laut Experten des Bundes ist der Boden nun erreicht. SRF.ch

Serbien – Serbien will Mitte Juni Mili­tär­übungen mit den Verei­nigten Staaten abhalten, sagt Vertei­di­gungs­mi­nister Vuĉević. RTS.rs

Taiwan – Der Bezie­hungs­status zwischen den USA und Taiwan ist kompli­ziert: Die USA unter­halten im Zuge der «Ein-China-Politik» diplo­ma­ti­sche Bezie­hungen zur Volks­re­pu­blik China, aber, zumin­dest offi­ziell, nicht zu Taiwan – die Insel, die China als abtrün­nige Provinz betrachtet. Wenn die taiwa­ne­si­sche Präsi­dentin Tsai Ing-wen am Mitt­woch in Kali­for­nien den Vorsit­zenden des US-Reprä­sen­tan­ten­hauses Kevin McCarthy getroffen hat, so ist sie offi­ziell nur «auf der Durch­reise». Doch die USA und Taiwan pflegen inten­sive inof­fi­zi­elle Bezie­hungen. Washington unter­hält in der taiwa­ne­si­schen Haupt­stadt Taipeh mit dem «American Insti­tute in Taiwan» de facto eine Botschaft. China verkündet deshalb Sank­tionen gegen die USA. SRF.ch

Tsche­chi­sche Repu­blik – Die Tsche­chi­sche Repu­blik wird der Ukraine Mili­tär­hilfe im Wert von rund 30 Mio. USD leisten. IZ.ru

Ukraine – Die Ukraine hat eine Bestel­lung von Radschüt­zen­pan­zern im Nach­bar­land Polen von 100 auf 150 Exem­plare aufge­stockt. Das kündigte heute der polni­sche Regie­rungs­spre­cher Piotr Müller nach Angaben der Agentur PAP einen Tag nach dem Besuch von Präsi­dent Selenski in Warschau an. Die Panzer vom Typ KTO Rosomak sollen mit Finanz­hilfen der USA und der EU finan­ziert werden. Dabei handelt es sich um eine Lizenz­ver­sion auf Basis des finni­schen Mili­tär­fahr­zeugs Patria AMV. ORF.at

Ungarn – Laut dem Magazin Time Out führt Buda­pest die Liste der sichersten Städte am Konti­nent an und die unga­ri­sche Haupt­stadt rangiert auch welt­weit an dritter Stelle. Reykjavik führt die Liste an, gefolgt von San Juan, Buda­pest, Singapur und Madrid. Die neueste WayAway-Umfrage zeigt, dass 24 % der Frauen Reisen aufgrund von Sicher­heits­be­denken stor­niert haben. Die Rankings basieren auf unab­hän­gigen Städ­te­be­wer­tungen, Sicher­heits­for­schung und Inter­views mit lokalen Experten. (Reykjavik, San Juan, Buda­pest, Singapur, Madrid, Toronto, Boston, München, Dublin. Berlin, – San Diego, London, Oahu/Honolulu, Tokio, Hong­kong, Wien, Doha, Barce­lona, Washington, DC, – Amsterdam, Orlando, Seattle, Houston, New York, Los Angeles, Chicago, San Fran­cisco, Kuala Lumpur, Prag, Las Vegas – wayaway.io). KR.hu

USA – Verfahren in New York. Donald Trump nutzt die Anklage als grosse Bühne. ● Kindes­miss­brauch in US-Kirche. Hunderte Kinder in Balti­more über Jahr­zehnte sexuell miss­braucht. Laut einem neuen Bericht sind hunderte Kinder in der Kirche der US-Stadt Balti­more sexuell miss­braucht worden.

● Robert F. Kennedy will es seinem Onkel gleich tun. Wie bereits John F. Kennedy möchte auch Robert ins Oval Office einziehen. Der 69-Jährige hat seine Bewer­bung um die Präsi­dent­schafts­kan­di­datur in den USA einge­reicht. Bereits Anfang März hatte die 70 Jahre alte Autorin Mari­anne Williamson ihren Einstieg ins Rennen um den Sitz im Weissen Haus bekannt gegeben. Mit Robert F. Kennedy hat sie ihren ersten offi­zi­ellen Gegen­streiter. SRF.ch

● Der konser­va­tive Medi­en­mogul Rupert Murdoch (92) und die 66-jährige Ann Lesley Smith haben ihre erst vor einem Monat bekannt­ge­ge­benen Hoch­zeits­pläne kurz­fristig abge­sagt. Das Vorhaben sei plötz­lich gestoppt worden, da Murdoch die reli­giösen Ansichten Smiths gestört hätten. Damals sagte er, dass er Smith heiraten und sie beide „die zweite Hälfte unseres Lebens zusammen verbringen“ werden. Der in Austra­lien gebo­rene Murdoch, seit 1985 US-Staats­bürger, ist einer der mäch­tigsten Medi­en­un­ter­nehmer der Welt. Ihm gehören unter anderem der konser­va­tive Nach­rich­ten­sender Fox News und die Zeitung „Wall Street Journal“ in den USA und in Gross­bri­tan­nien das Boule­vard­blatt „Sun“ und die Zeitung „The Times“. ORF.at

● Während es der euro­päi­schen Mittel­schicht und kleinen Eigen­heim­be­sit­zern immer schwerer fällt, ihren Besitz zu behalten, können es sich US-Milli­ar­däre leisten, ganze Regionen aufzu­kaufen. Einige von ihnen inves­tieren in die Planung und den Besitz ganzer Städte, die sie nach ihren eigenen Visionen gestalten. Laut einem Artikel des Wall Street Journal haben Musk und seine Partner mindes­tens 3’500 Morgen Land in Texas in der Nähe der Stadt Austin gekauft. Der Texaner Chap Ambrose sagte gegen­über Busi­ness Insider, dass es in der Gegend bereits Schilder mit der Aufschrift „Snail­brook“ für die geplante Stadt gibt. Musk und seine Mitar­beiter beschrieben die Stadt als „eine Art texa­ni­sche Utopie entlang des Colo­rado River“, sagte Ambrose. Der Tesla-CEO will ein Grund­stück ausser­halb der Stadt für sich bauen. Busi­ness Insider sagte auch, Musk wolle mit „Snail­brook“ und der von ihm eben­falls geplanten Stadt „Star­base“ (tmd.texas.gov/starbase) die hohen Lebens­hal­tungs­kosten für seine Mitar­beiter bei SpaceX senken. Statt­dessen plant der ehema­lige Walmart-Chef Marc Lore die Utopie­stadt „Telosa“ (cityoftelosa.com). Der Name Telosa leitet sich vom altgrie­chi­schen Wort telos ab, was in diesem Fall „Zweck“ bedeutet. Sein Ziel soll es sein, bis 2030 eine egali­täre Gesell­schaft für 50’000 Menschen aufzu­bauen. Laut der Website von Telosa soll die Bürger­schaft glei­chen Zugang zu Bildung, Gesund­heits­ver­sor­gung und Mobi­lität haben und die Stadt mit erneu­er­baren Ener­gien betrieben werden. Alle Bewohner würden sich mit auto­nomen Fahr­zeugen fort­be­wegen. Die Auswahl der künf­tigen Bürger solle wohl über ein Bewer­bungs­ver­fahren reali­siert werden, hiess es. Liber­täre Visionen hat auch der Mitbe­gründer von Palantir Tech­no­lo­gies, Peter Thiel. Der Milli­ardär plant einen autarken liber­tären Insel­staat, der eine „Flucht vor der Politik in all ihren Formen“ bieten soll. Nachdem es seinem Seas­te­a­ding Insti­tute in einem frühen Planungs­sta­dium gelungen war, mit Fran­zö­sisch-Poly­ne­sien ein Abkommen über eine abkop­pel­bare Insel­kette zu errei­chen, wurde dieses inzwi­schen vom Land zurück­ge­zogen. Der saudi­sche Kron­prinz Mohammed bin Salman bereitet seit 2017 am Roten Meer eine futu­ris­ti­sche Mega­city namens „The Line“ (ذا لاين) vor. Laut einem Bericht des Wall Street Journal aus dem Jahr 2019 beinhalten die Pläne künst­li­chen Regen und Robo­ter­be­gleiter. Die Gesamt­vi­sion „Neom“ (نيوم) (neom.com/) umfasst Wohn­raum für Millionen Menschen, die in zwei paral­lelen Gebäu­de­zeilen mit einer Länge von rund 121 Kilo­me­tern leben würden. RT.ru

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.