WHO: Ist der neue Pandemie-Vertrag ein Plan für eine Gesundheits-Diktatur?

Seit Dezember 2021 treibt die WHO den neuen Pandemie Vertrag voran. Die Verfasser und Verhandler dieses neuen Vertrags­ent­wurfes kennt niemand. Diese Menschen sitzen vermut­lich in den Gesund­heits­mi­nis­te­rien der Länder, die Mitglieder der WHO sind. Aber niemand kennt sie. Warum nicht?

Die Welt­ge­sund­heits­ver­samm­lung, WHA (World Health Assembly), das Entschei­dungs­gre­mium der WHO, soll bis Mai 2024 einen Abschluss­be­richt über diese neue Verein­ba­rung vorlegen. Kenner der Materie vermuten aber, dass der neue Pandemie Vertrag der WHO wesent­lich schneller zum Abschluss gelangen soll und mögli­cher­weise bereits im Mai 2023 fertig­ge­stellt sein wird. Warum diese Eile?

Anschei­nend sollen die Bestim­mungen dieses neuen Pandemie Vertrags an den Parla­menten der jewei­ligen Mitglieds­länder der WHO vorbei abge­schlossen werden. Öster­reich hat durch den Gesund­heits­mi­nister Zustim­mung signa­li­siert. Wissen die Staats­bürger von Öster­reich über­haupt, was ihnen dann bevor­steht? Ist der Minister dazu befugt?

Sollte dieser Vertrag „One Health“ ange­nommen werden, wäre er völker­recht­lich verbind­lich und die 194 Mitglieds­staaten der WHO, die 98% aller Länder der Welt reprä­sen­tieren, wären dann verpflichtet, die dikta­to­ri­schen Forde­rungen dieses Vertrages zur Bekämp­fung von Fehl­in­for­ma­tionen und andere frag­wür­dige Bestim­mungen über Pande­mien zu erfüllen. Zensur inter­na­tional? Die Bürger der Mitglieds­länder wissen nicht, was genau in diesem Vertrag steht. Die Main­stream Medien berichten nicht über diese Verhand­lungen mit der WHO.

In Öster­reich gibt es keine Bericht­erstat­tung vom öffent­lich-recht­li­chen Rund­funk. Warum nicht? Gehen diese Geheim­ver­hand­lungen am Parla­ment vorbei?

„One Health“ ist ein System der WHO, das darauf abzielt, „die Gesund­heit von Menschen, Tieren und Ökosys­temen zu opti­mieren“ und „die engen, vonein­ander abhän­gigen Verbin­dungen zwischen diesen Berei­chen zu nutzen, um neue Über­wa­chungs- und Krank­heits­be­kämp­fungs­me­thoden zu entwi­ckeln.“ Neue PCR Tests zur Erfas­sung neuer symptom­loser „Fälle“?

Ferner wird von den Mitglied­staaten verlangt, dass sie die WHO als „leitende und koor­di­nie­rende Behörde für die inter­na­tio­nale Gesund­heits­ar­beit, für die Pandemie Präven­tion, die Bereit­schaft, die Reak­tion und die Wieder­her­stel­lung der Gesund­heits­sys­teme sowie für die Zusam­men­stel­lung und Gewin­nung wissen­schaft­li­cher Erkennt­nisse und ganz allge­mein für die Förde­rung der multi­la­te­ralen Zusam­men­ar­beit in der globalen Gesund­heits­steue­rung“ anerkennen.

Obwohl der Vertrags­ent­wurf keine Über­wa­chungs­in­stru­mente erwähnt, die während der Corona-Pandemie einge­setzt wurden, wie z. B. die Rück­ver­fol­gung von Kontakt­per­sonen, Tests und Impf­pässe, hat die WHO zuvor bestä­tigt, dass sie ein großer Befür­worter von Impf­pässen ist.

Wenn der Vertrag verab­schiedet wird, wird er auf der Grund­lage von Artikel 19 der WHO-Verfas­sung ange­nommen – einem Artikel, der es der WHO erlaubt, den 194 Mitglied­staaten der WHO rechts­ver­bind­liche Konven­tionen aufzu­er­legen, wenn zwei Drittel der Vertreter der Mitglied­staaten für die Konven­tionen stimmen. Obwohl sich einige Poli­tiker gegen diesen inter­na­tio­nalen Pandemie Vertrag gewehrt haben, wird er von vielen mäch­tigen Nationen unter­stützt, darunter die Verei­nigten Staaten (USA), das Verei­nigte König­reich (UK), Kanada, Austra­lien, Neusee­land und der Euro­päi­sche Rat (EC – der 27 Mitglied­staaten der Euro­päi­schen Union – EU) vertritt. Die vergan­genen 3 Jahre haben gezeigt, wie hier dauer­haft agiert werden soll. 2009 wurden die Pandemie Krite­rien einfach im Zuge der Schwei­negrippe geän­dert. Niemand hat das erwähnt. Es wurden durch die WHO die „Schwere der Krank­heit“ (seve­rity of illness) und „die große Anzahl an Toten“ (huge amount of deaths“) aus der Pandemie Defi­ni­tion heraus­ge­nommen. Ohne diese Ände­rungen hätte es 2020 keine Pandemie-Ausru­fung geben können. In den Twitter Files, die durch Elon Musk frei­ge­geben wurden, wird deut­lich aufge­zeigt, wie die Zensur unlieb­samer, wissen­schaft­li­cher Meinungen die letzten Jahre funk­tio­niert hat.

Dieser neue WHO Vertrag ist 32 Seiten lang und wir stellen euch diesen Entwurf in den Quellen zur Verfügung.

Dieser neue Vertrag der WHO, einer nicht demo­kra­tisch gewählten, globalen Gesund­heits­or­ga­ni­sa­tion, bedeutet, drako­ni­sche Befug­nisse zur Bekämp­fung von allem, was als falsch oder irre­füh­rend ange­sehen wird, in die Verant­wor­tung dieser umstrit­tenen Orga­ni­sa­tion zu übergeben.

Die Infor­ma­tionen der WHO betref­fend Corona- Maßnahmen, Tests, Masken, Medi­ka­mente, Prophy­laxe waren zum über­wie­genden Teil schlicht falsch. Die absur­deste Behaup­tung war jene, dass durch Impfungen Herden Immu­nität erreicht werden könnte. Mitt­ler­weile weiß auch die Öffent­lich­keit, dass davon keine Rede sein kann. Dennoch steht diese absurde Behaup­tung noch immer auf der Website der WHO. Dass eine Impfung in den Oberarm keine sterile Immu­nität errei­chen kann, war klar. Die Pfizer-Vertre­terin Janine Small hat das kürz­lich vor dem EU-Parla­ment bestätigt.

Der direkte oder indi­rekte Impf­zwang sowie die Verfol­gung Unge­impfter ist somit auf eine Lüge der WHO zurück­zu­führen. Und dieser umstrit­tenen Orga­ni­sa­tion sollen jetzt dikta­to­ri­sche Voll­machten über­tragen werden? Ein Austritt aus der WHO ist drin­gend geboten. Die Länder, die sich gegen einen Austritt aus der WHO entscheiden, werden in Zukunft damit konfron­tiert werden, dass eine Pandemie jeder­zeit und auch aus nich­tigen Gründen ausge­rufen werden kann, ebenso ein Klima Lock­down. Es gibt keinerlei Kontrolle über diese Ausru­fungen einer Pandemie bzw. einer Krise, es gibt keine Trans­pa­renz, es gibt auch keine Rege­lungen oder Mecha­nismen zur Been­di­gung einer Pandemie. Tatsäch­lich ist es so, dass die Souve­rä­nität der Staaten aufge­hoben wird. Das Selbst­be­stim­mungs­recht der Natio­nal­staaten eben­falls. Die Grund­rechte werden besei­tigt. Noch weniger Schutz für die Bürger, noch mehr Tests und Impf­zwang, noch mehr Zensur, Desin­for­ma­tion und Einschüch­te­rung. Noch mehr Über­wa­chung, noch mehr Spal­tung der Gesellschaft.

Ist das die Zukunft, in der wir leben wollen?

