Hier das Tran­skript des Impfgeflüsters:

Wie sehr sind die Herzen unserer Piloten geschädigt?

Die Corona „Impfungen“ wurden für Piloten und flie­gendes Personal von vielen

Flug­li­nien und Aufsichts­be­hörden als obli­ga­to­risch verordnet. Es gab bereits einige

sehr besorg­nis­er­re­gende Vorfälle und Herz­at­ta­cken von Piloten. Führende

Kardio­logen vermuten, dass etwa ein Drittel der Piloten eine stille Myokar­ditis

haben könnten.



Am 19. November 2022 star­tete der Envoy Flug 3556 vom Flug­hafen Chicago,

O‘Hare mit dem Ziel Columbus/Ohio, wie der Arzt Dr. Kevin Still­wagon auf seinem

Substack berich­tete.



18 Minuten später landete der Flug mit dem leblosen Flug­ka­pitän Patrick Ford auf

dem linken Sitz wieder auf dem O Hair Airport. Nach der Landung hielt der CoPilot

auf dem rechten Sitz das Flug­zeug an, und musste den leblosen Kollegen aus dem

linken Sitz entfernen, bevor er mit den Erste Hilfe Maßnahmen beginnen konnte.

Doch leider blieben alle Versuche auch durch die Rettung, Käpiten Patrick Ford

wieder­zu­be­leben, erfolglos. Der Flug­ka­pitän wurde in ein örtli­ches Kran­ken­haus

gebracht und dort für tot erklärt.



Der Ausfall eines Piloten, beson­ders in kriti­schen Flug­phasen, wie Start oder

Landung, ist eine Bedro­hung für die Sicher­heit jedes kommer­zi­ellen Fluges. Die

Flug­be­sat­zungen werden für dieses Szenario geschult, weil es auch in der

Vergan­gen­heit schon vorge­kommen ist und wahr­schein­lich wieder vorkommen

wird.



Die FAA, die Federal Avia­tion Admi­nis­tra­tion, hat eine umfas­sende Unter­su­chung

solcher Vorfälle ange­kün­digt. Diese Unter­su­chungen müssen unter anderem eine

Autopsie beinhalten, um die genaue Todes­ur­sache zu ermit­teln. Im Moment kann

nur vermutet werden, dass der Verstor­bene geimpft war. Myokar­ditis (Herz­mus­kel­ent­zün­dung) ist als mögliche Neben­wir­kung der Covid-Spritzen durch die „Rote Hand Briefe der Phar­ma­in­dus­trie“ einwand­frei fest­ge­stellt. Das Besorg­nis­er­e­gende daran ist, dass eine Myokar­ditis uner­kannt ohne jegliche Symptome vorhanden sein kann. Herz­mus­kel­ent­zün­dungen können tödlich sein und ohne Vorwar­nung zu Herz­ver­sagen führen. In den USA empfahl die FAA, dass alle Piloten die soge­nannte „Impfung“ erhalten sollten.



In den USA wurden etliche Klagen gegen Airlines einge­reicht, um den Impf­zwang

zu kippen. Gegen die Impf­pflicht haben auch Pilo­ten­ver­bände in aller Welt mobil

gemacht. z.B die „Freedom Flyers“ in den USA oder in Europa die „Airli­ners for

Huma­nity“.



Eine der gravie­ren­deren Folgen der Impf­kam­pagne sind weit­ver­brei­tete

Herz­er­kran­kungen. Beson­ders kritisch kann das bei Piloten oder flie­gendem

Personal werden. Warum wird das igno­riert? Warum keine Gewiss­heit erlangen

durch gründ­liche Untersuchungen?



Führende Kardio­logen schätzen, dass 30 % der männ­li­chen Geimpften einen

Herz­schaden davon­ge­tragen haben. Sie haben deshalb Reihen­un­ter­su­chungen bei

Piloten gefor­dert.



Auf Grund der stei­genden Anzahl an Herz­be­schwerden hat die US Flug­auf­sichts­be­hörde eine sehr eigen­ar­tige Maßnahme ergriffen. Um den Flug­be­trieb weiterhin aufrecht erhalten zu können, werden einfach die Gren­zen­werte erwei­tert. Dadurch kann noch Flug­taug­lich­keit attes­tiert werden.



Die FAA hat in aller Stille, ohne die Öffent­lich­keit zu infor­mieren, die EKG Para­meter über den normalen Bereich hinaus erwei­tert. Und zwar von einem PR-Maximum von 0,2 Sekunden auf 0,3 Sekunden. Norma­ler­weise lautet das PR Maximum 0,12 bis 0,2 Sekunden. Diese Erwei­te­rung geschah nach der Einfüh­rung des Impf­stoffes.

Was bedeutet die Erwei­te­rung des PR Inter­valls in der Realität?

Das PR Inter­vall im EKG Befund hat norma­ler­weise eine Dauer von mindes­tens 0,12 Sekunden und maximal 0,20 Sekunden. Ist das Inter­vall verlän­gert, also größer als 0,20 Sekunden, liegt ein AV-Block ersten Grades vor. Das bedeutet eine Herz Rhyth­mus­stö­rung, die durch elek­tri­sche Leitungs­stö­rungen des Herzen zwischen Vorhöfen und Herz­kam­mern entsteht. Am 24. Oktober 2022 wurden diese PR-Werte verän­dert.

Wie den FAA Richt­li­nien zu Arrhyth­mien (Störungen des Reiz­lei­tungs­sys­tems) zu

entnehmen ist- ein Update:“ AV-Blocks ersten Grades dürfen, bei fehlenden Symptomen, geflis­sent­lich igno­riert werden, wenn das PR-Inter­vall unter 0,3 Sekunden liegt. Erst bei PR-Inter­vallen von mehr als 0,3 Sekunden wird eine soge­nannte Holter-Unter­su­chung, das bedeutet ein Lang­zeit-EKG sowie eine Herz­un­ter­su­chung bei Piloten fällig.“

Zum Vergleich: Vor dem 24. Oktober 2022 führte jeder AV-Block mit PR Inter­vall über 0,2 Sekunden zu Unter­su­chungen der Herz­ge­sund­heit. Nur wenn keinerlei Anzei­chen für struk­tu­relle, funk­tio­nelle oder koro­nare Herz­er­kran­kungen gefunden wurden, durfte der Pilot fliegen.

Was bedeutet das für die Flug­si­cher­heit? Was bedeutet es für die Menschen, die voller Vertrauen in die Behörden des Gesund­heits­mi­nis­te­riums in ein Flug­zeug einsteigen? Aber auch alle anderen Bereiche des öffent­li­chen Verkehrs sind natür­lich betroffen! Wie wird das in Öster­reich gehand­habt? Wie ernst nimmt man die Gesund­heit und die Taug­lich­keit aller Verkehrs­teil­nehmer? Werden Stra­ßen­bahn­fahrer oder U‑Bahn-Fahrer auf ihre Herz­ge­sund­heit unter­sucht? Diese Fragen stellen wir uns. Danke fürs Zuhören!

