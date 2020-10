Aufgrund der Corona-Pandemie gingen am heutigen öster­rei­chi­schen Natio­nal­fei­ertag nur die Kranz­nie­der­le­gungen und die Rekru­ten­an­ge­lo­bung am Helden­platz „live“ über die Bühne – aller­dings unter Ausschluss der Öffent­lich­keit und in Minimal-Beset­zung.

Dennoch nutzten Mitglieder der „Iden­ti­tären Bewe­gung“ die Zusam­men­kunft hoch­ran­giger Mili­tärs und Poli­tiker. Im Rahmen der Feier­lich­keiten – die auch im Fern­sehen über­tragen wurden – entrollte die Bewe­gung ein Banner mit der Aufschrift „Keinen Imam beim Heer!“

Die Grüne Regie­rungs­partei verachtet unser Volk und unsere Heimat, aber soll heute unsere Vorfahren ehren. Zeit­gleich finden Isla­misten Platz im Heer. Was für ein unwür­diges Schau­spiel. Akti­visten setzten am heutigen #Natio­nal­fei­ertag ein Zeichen dagegen. pic.twitter.com/vko0MTn1JC — Roman Möse­neder (@dieserRoman) October 26, 2020

Worum ging es?

Vor 4 Tagen war der Imam des öster­rei­chi­schen Bundes­heers Abdul­medzid Sijamhodzic aufgrund von Vorwürfen der FPÖ, die sich auf ein Video des selbst­er­nannten „Isla­m­ex­perten“ Irfan Peci berufen, abbe­rufen worden. Demnach soll Sijamhodzic mit dem Dschihad in Bosnien sympa­thi­siert, Dschi­h­ad­vi­deos geteilt und enge Kontakte zu einem bosni­schen Kriegs­ver­bre­cher unter­halten haben. Offi­ziell beruft man sich bei der Abbe­ru­fung auf Erkennt­nisse des öster­rei­chi­schen Heeres­ab­wehr­amtes (HAA). Zuvor wurde Sijamhodzic hingegen von der öster­rei­chi­schen Politik gera­dezu hofiert und konnte 2015 sogar eine Rede anläss­lich des öster­rei­chi­schen Staats­fei­er­tags halten. Vgl. dazu:

Dieses Wochen­blick-Inter­view verschweigt jedoch wesent­liche Tatsa­chen.

Die Umtriebe des Abdul­medzid Sijamhodzic waren nämlich schon lange vorher bekannt; bereits 2010 berich­tete die Presse darüber. Experten wie der Leiter der „Libe­ralen Muslime Öster­reichs“ Dr. Amer Alba­yati hatten sich schon länger gegen diese Prak­tiken gewandt, die vor allem von der sog. „Isla­mi­schen Glau­bens­ge­mein­schaft Öster­reich“ (IGGÖ) ausgingen, wo Sijamhodzic schon 2014 stell­ver­tre­tender Gene­ral­se­kretär des Vorstandes war.

Sijamhodzic zählt zu einer zur Muslim­bru­der­schaft zählenden Gruppe mazedonisch/bosnischer Akti­visten und ist unter anderem ein enger Vertrauter des „geis­tigen Führers“ der Tewhid-Extre­misten, Muhammed Fadil Porca. Auch dies ist seit etli­chen Jahren bekannt.

Sijamhodzic ist im übrigen nur einer von mindes­tens vier Personen mit Terror-Verbin­dungen, die das HAA hat auffliegen lassen. Dass Sijamhodzic auch weiterhin als Lehrer an öffent­li­chen Schulen tätig sein darf, stellt einen weiteren Skandal dar.

Zu den bosni­schen Moslems ist zu sagen, dass alle bosni­schen „Moscheen-Vereine“ per Bescheid des öster­rei­chi­schen Kultusamtes dem bosni­schen Rijaset unter­stellt wurden; Rijaset ist der von der Muslim­bru­der­schaft kontrol­lierte Isla­mi­sche Zentralrat in Bosnien. Vertreter von Rijaset in Öster­reich ist Esad Memic, zuletzt Vorsit­zender des Schura­rats der IGGÖ.

Somit schließt sich der Kreis, von dem man offi­ziell nichts gewusst haben möchte…