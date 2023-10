Verehrte Teil­nehmer der Plenarsitzung,

liebe Kollegen, meine Damen und Herren,

ich freue mich, Sie alle in Sotschi und wie der Mode­rator schon sagte, zum Treffen des zwan­zig­jäh­rigen Jubi­läums des «Valdai Inter­na­tional Discus­sion Clubs» begrüßen zu dürfen.

Unser oder besser Ihr Forum, welches tradi­ti­ons­gemäß führende Poli­tiker und Wissen­schaftler, Experten und Akti­visten der Zivil­ge­sell­schaft aus vielen Ländern der Welt zusam­men­ge­bringt, hat damit seinen hohen Stel­len­wert als wich­tige intel­lek­tu­elle Platt­form einmal mehr unter­stri­chen. Die Valdai-Diskus­sionen spie­geln die wich­tigsten Prozesse der Welt­po­litik des 21. Jahr­hun­derts in ihrer Gesamt­heit und Komple­xität wider. Ich bin sicher, dass dies auch heute der Fall sein wird, so wie es wahr­schein­lich auch in den vorhe­rigen Tagen, als Sie mitein­ander disku­tierten, der Fall war und es so bleiben wird, weil wir im Grund vor der Aufgabe stehen eine neue Welt zu errichten. In diesen entschei­denden Phasen tragen Sie, liebe Kollegen, die extrem wich­tige Rolle und Verant­wor­tung der Intellektuellen.

In den Jahren der Arbeit des Clubs haben sich sowohl in Russ­land als auch in der Welt gravie­rende, wenn nicht enorme Verän­de­rungen voll­zogen. Zwanzig Jahre sind nach histo­ri­schen Maßstäben kein langer Zeit­raum, aber eine Epoche, während der die gesamte Welt­ord­nung zusam­men­bricht, scheint die Zeit zu verkürzen.

Ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass sich in den letzten 20 Jahren mehr ereignet hat als in den Jahr­zehnten vieler histo­ri­scher Peri­oden zuvor: Es waren quali­ta­tive Verän­de­rungen, die einen grund­le­genden Wandel der Prin­zi­pien inter­na­tio­naler Bezie­hungen bewirkten.

Zu Beginn des 21. Jahr­hun­derts hofften alle, dass die Staaten und Völker die Lehren aus den aufwen­digen und zerstö­re­ri­schen mili­tä­risch-ideo­lo­gi­schen Konfron­ta­tionen des vergan­genen Jahr­hun­derts gezogen, die Schäd­lich­keit und Zerbrech­lich­keit unseres vernetzten Planeten erkannt und verstanden hätten, dass die globalen Probleme der Mensch­heit gemein­sames Handeln und die Suche nach kollek­tiven Lösungen erfor­dern. Egoismus, Über­heb­lich­keit und die Miss­ach­tung der echten Heraus­for­de­rungen würden unwei­ger­lich in eine Sack­gasse führen, genau wie die Versuche der mäch­ti­geren Länder ihre Konzepte und Inter­essen anderen aufzu­zwingen. Dies hätte jedem klar sein müssen. Das sollte es auch, aber es stellte sich heraus, dass dem nicht so war – nein!

Als wir vor fast 20 Jahren zum ersten Mal im Club zusam­men­trafen, hatte unser Land eine neue Entwick­lungs­phase einge­schlagen. Russ­land hatte nach Auflö­sung der Sowjet­union eine äußerst schwie­rige Phase der Wieder­her­stel­lung durch­ge­standen. Wir brachten uns mit aller unserer Kraft und gutem Willen in den Prozess des Aufbaus einer neuen, nach unserer Meinung gerech­teren Welt­ord­nung ein. Glück­li­cher­weise ist unser Land in der Lage einen großen Beitrag zu leisten, sodass wir unseren Freunden, Part­nern und der ganzen Welt etwas anzu­bieten haben.

Bedau­er­li­cher­weise wurde unsere Bereit­schaft der konstruk­tiven Teil­nahme miss­ver­standen und als Unter­wer­fung und Zustim­mung dafür aufge­fasst, dass die neue Welt­ord­nung von denen einge­richtet würde, die sich selbst zu den Gewin­nern des Kalten Krieges erklärten. Es wurde als Einge­ständnis gewertet, dass Russ­land bereit wäre, dem Kiel­wasser anderer zu folgen und sich nicht von eigenen natio­nalen Inter­essen, sondern von den Inter­essen anderer leiten liesse.

In diesen Jahren haben wir mehr als einmal davor gewarnt, dass dieser Ansatz nicht nur in eine Sack­gasse führe, sondern auch die zuneh­mende Gefahr eines mili­tä­ri­schen Konflikts in sich berge.

Aber niemand hat auf uns gehört oder wollte es. Die Arro­ganz unserer so genannten Partner im Westen hat sich ins Uner­mess­liche gestei­gert. Ich kann es nur so ausdrücken.

Die Verei­nigten Staaten und ihre Satel­liten haben einen steten Kurs in Rich­tung Hege­monie einge­schlagen – mili­tä­risch, poli­tisch, wirt­schaft­lich, kultu­rell und sogar mora­lisch und werte­ba­siert. Von Anfang an war uns klar, dass der Versuch, ein Monopol zu errichten, zum Schei­tern verur­teilt wäre. Die Welt ist zu komplex und viel­fältig, um sie einem einzigen System zu unter­werfen, selbst wenn es auf die gewal­tige und akku­mu­lierte Macht des Westens nach Jahr­hun­derten der Kolo­ni­al­po­litik gestützt wäe. Viele Ihrer Kollegen sind heute abwe­send, doch sie leugnen nicht, dass ein Gross­steil des west­li­chen Wohl­stands durch das Ausbeuten von Kolo­nien über die Jahr­hun­derte reali­siert worden ist. Das ist eine Tatsache. Im Wesent­li­chen wurde dieses Niveau der Entwick­lung durch das Ausplün­dern des gesamten Planeten erreicht.

Die Geschichte des Westens ist im Wesent­li­chen eine Chronik endloser Expan­sion. Der west­liche Einfluss in der Welt entspricht einer riesigen mili­tä­risch-finan­zi­ellen Pyra­mide, die ständig neuen «Treib­stoff» braucht, um sich selbst zu stützen, mit natür­li­chen -, tech­no­lo­gi­schen – und mensch­li­chen Ressourcen, die anderen gehören. Aus diesem Grund kann und wird der Westen nicht aufhören. Unsere Argu­mente, Mahnungen, Appelle an die Vernunft oder Vorschläge wurden einfach überhört.

Ich habe dies sowohl unseren Verbün­deten als auch unseren Part­nern öffent­lich erklärt. Es gab sogar einen Moment, als Ihr braver Diener vorschlug: «Viel­leicht sollten wir auch der NATO beitreten?» «Aber nein!», die NATO brauche kein Land wie das unsere – «Nein!» Ich möchte wissen, was sie sonst noch brau­chen. Wir dachten, wir gehörten dazu, hätten einen Fuß in der Tür. Was hätten wir denn sonst tun sollen? Es gab keine ideo­lo­gi­sche Konfron­ta­tion mehr. Was war das Problem? Ich denke, das Problem fusst auf geopo­li­ti­schen Inter­essen und ihrer Arro­ganz gegen­über anderen: Ihre Selbst­über­schät­zung war und ist das Problem!

Wir müssen auf den immer stärker werdenden mili­tä­ri­schen und poli­ti­schen Druck reagieren. Ich habe schon oft gesagt, dass nicht wir es waren, die den so genannten “Krieg in der Ukraine” lostraten. Ganz im Gegen­teil, wir versu­chen ihn zu beenden. Wir waren es nicht, die 2014 einen Putsch in Kiew insze­nierten – einen blutigen und verfas­sungs­feind­li­chen coup d’état. Wenn immer solches an anderen Orten geschähe, hörten wir sofort von allen inter­na­tio­nalen Medien – vor allem natür­lich von denen, die der angel­säch­si­schen Welt unter­stehen: Das sei inak­zep­tabel, das sei unmög­lich, das sei anti-demo­kra­tisch. Aber der Putsch in Kiew war möglich. Sie nannten sogar die Summe, die sie für diesen Putsch ausge­geben hatten. Plötz­lich war alles akzeptabel.

Zu dieser Zeit hat Russ­land sein Bestes getan, um die Menschen auf der Krim und in Sewas­topol zu unterstützen:

- Wir haben nicht versucht, die Regie­rung zu putschen oder die Menschen auf der Krim und in Sewas­topol einzu­schüch­tern und ihnen mit ethni­schen Säube­rungen nach Nazi-Art zu drohen.

- Wir haben nicht versucht, den Donbass durch Beschuss und Bombar­die­rung zum Gehorsam zu zwingen.

- Wir haben nicht gedroht, jeden zu töten, der seine Mutter­sprache spre­chen will.

Sie wissen, jeder hier ist eine infor­mierte und gebil­dete Person. Man kann Millionen von Menschen, welche die Realität aus den Medien als real auffassen, einer Gehirn­wä­sche – entschul­digen Sie den Ausdruck – unter­ziehen. Aber Sie hier wissen, was wirk­lich los war: Sie [das Regime der west­li­chen Putschisten] haben neun Jahre lang bombar­diert, geschossen und Panzer einge­setzt. Krieg, ein echter Krieg gegen den Donbass wurde entfes­selt. Und niemand hat die toten Kinder im Donbass gezählt. Niemand – insbe­son­dere im Westen – weinte um die Toten.

BILD 4 – 7.10.2023

BILD 5 – 7.10.2023

Der Krieg, den das Regime in Kiew mit aktiver und direkter Unter­stüt­zung des Westens star­tete, geht in sein zehntes Jahr und Russ­lands mili­tä­ri­sche Sonder­ope­ra­tion zielt darauf ab, ihn zu beenden. Und sie erin­nert uns daran, dass einsei­tige Schritte, egal wer sie unter­nimmt, unwei­ger­lich Reak­tionen auslösen. Wie wir wissen, erzeugt jede Aktion eine Gegen­re­ak­tion. Das ist es, was jeder Staat mit Verant­wor­tung, jedes souve­räne und unab­hän­gige Land, dass sich selbst respek­tiert zu tun hat.

Jedem ist klar, dass in einem inter­na­tio­nalen System, in dem Willkür herrscht, in dem alle Entschei­dungen von denen getroffen werden, die sich für einzig­artig, ohne Sünde und allein im Recht hielten, jedes Land ange­griffen werden kann, nur weil es einem Hegemon miss­fällt, der jegli­ches Augenmaß – und ich möchte hinzu­fügen, jegli­chen Sinn für die Realität – verloren hat.

Leider müssen wir einräumen, dass unsere west­li­chen Partner den Sinn für die Realität verloren und alle Grenze über­schritten haben, doch vergeblich.

Die Ukraine-Krise ist kein Terri­to­ri­al­kon­flikt, das möchte ich klar­stellen. Russ­land ist das flächen­mäßig größte Land der Welt, und wir haben keinerlei Inter­esse an der Erobe­rung weiterer Gebiete. Wir haben noch viel zu tun, um Sibi­rien, Ostsi­bi­rien und den Fernen Osten Russ­lands richtig zu erschliessen. Hier geht es nicht um einen terri­to­rialen Konflikt oder auch einen Versuch, ein regio­nales geopo­li­ti­sches Gleich­ge­wicht herzu­stellen. Es geht um eine viel umfas­sen­dere und grund­le­gen­dere Frage, nämlich um die Prin­zi­pien, auf denen die neue Welt­ord­nung beruhen wird.

Dauer­hafter Frieden setzt voraus, dass Sicher­heit herrschte, Meinungen respek­tiert und ein Gleich­ge­wicht auf der Welt herge­stellt würde und niemand gezwungen werden könnte, so zu leben oder sich so zu verhalten, wie es dem Hege­monen gefiele, selbst wenn es der Souve­rä­nität, den wahren Inter­essen, Tradi­tionen und Bräu­chen von Völkern und Ländern entge­gen­stünde. Nach einem solchen Schema würde das Konzept jeder Souve­rä­nität in Abrede gestellt und verzeihen Sie den Ausdruck, auf dem Müll landen.

Es ist offen­sicht­lich, dass Block-Denken nach dem Ansatz, die Welt in einer stän­digen Konfron­ta­tion “Wir-gegen-sie” zu halten, eindeutig ein böses Erbe des 20. Jahr­hun­derts ist. Es ist ein Produkt der west­li­chen poli­ti­schen Kultur, zumin­dest in ihrer aggres­sivsten Ausprä­gung. Ich wieder­hole: Der Westen – zumin­dest ein bestimmter Teil west­li­cher Eliten – braucht immer einen Feind. Sie brau­chen einen Feind, um die Notwen­dig­keit mili­tä­ri­scher Einsätze und Expan­sionen zu recht­fer­tigen. Aber es dient auch dazu, um die interne Kontrolle inner­halb eines bestimmten Systems besagten Hege­monen sowie inner­halb von Blöcken – inner­halb von NATO oder anderen mili­tä­risch-poli­ti­schen Blöcken – aufrecht­zu­er­halten. Es muss einen Feind geben, damit sich alle um den “Führer” scharen können.

Es ist nicht unsere Ange­le­gen­heit, wie andere Staaten ihr Leben ausrichten. Wir sehen jedoch, wie die herr­schende Elite in vielen Ländern die Gesell­schaften zwingt, Normen und Regeln zu akzep­tieren, die das Volk – oder zumin­dest eine beträcht­liche Anzahl von Bürgern; in einigen Ländern sogar die Mehr­heit – nicht bereit ist zu akzep­tieren. Dies zwingt sie ständig Recht­fer­ti­gungen für ihr Handeln zu erfinden, um wach­sende innere Probleme auf äußere Ursa­chen zurück­führen oder nicht-exis­tie­rende Bedro­hungen herbei­zu­reden und über Gebühr aufzublasen.

Russ­land ist ein beliebtes Thema für diese Poli­tiker. Daran haben wir uns im Laufe der Geschichte natür­lich gewöhnt. Aber sie versu­chen jedem, der nicht bereit ist, blind diesen west­li­chen Eliten blind zu folgen, ein Feind­bild zu verpassen. Das haben sie in gewissen Situa­tionen und zu gewisser Zeit mit der Volks­re­pu­blik China gemacht und auch mit Indien versucht, obwohl sie es zugleich umwerben, wie wir sehr deut­lich sehen können. Wir erkennen und sehen die Szena­rien in Asien sehr gut – alles ist klar. Die indi­sche Führung – das möchte ich sagen – verhält sich unab­hängig und stark national. Meiner Meinung nach sind diese Versuche sinnlos, aber sie werden trotzdem fortgesetzt.

Sie versu­chen, die arabi­sche Welt – auch selektiv – als Feind darzu­stellen; sie tun das selektiv und handeln vorsichtig. Doch im Großen und Ganzen läuft es darauf hinaus, sogar aus Muslimen ein feind­li­ches Umfeld zu machen.

BILD 6 – 7.10.2023

BILD 7 – 7.10.2023

In der Tat verwan­delt sich jeder, der unab­hängig und im eigenen Inter­esse handelt, für die west­li­chen Eliten zum Hindernis, das es zu besei­tigen gilt.

Der Welt werden künst­liche geopo­li­ti­sche Zusam­men­hänge aufge­zwungen und zugleich geschlos­sene Blöcke geschaffen. Wir sehen dies in Europa, wo seit Jahr­zehnten eine aggres­sive Politik der NATO-Erwei­te­rung betrieben wird sowie im asia­tisch-pazi­fi­schen Raum und in Südasien, wo man versucht, eine offene und inte­gra­tive Koope­ra­ti­ons­ar­chi­tektur zu zerstören. Ein auf Block-Ansatz – wir sollten das Kind beim Namen nennen – schränkt die Rechte und Frei­heiten von Staaten in ihrer eigenen Entwick­lung ein, im Versuch sie eine «Zwangs­jacke» mit Verpflich­tungen zu stecken. Es läuft in gewisser Weise und ganz offen­sicht­lich auf den Verlust eines Teils ihrer Souve­rä­nität hinaus, oft nur gefolgt vom Zwang nach Lösungen neben dem Bereich der Sicher­heit, vor allem in dem der Wirt­schaft, wie es derzeit in den Bezie­hungen zwischen den Verei­nigten Staaten und Europa geschieht. Es ist nicht nötig, dies jetzt zu erklären. Falls erfor­der­lich, können wir in der Diskus­sion nach meinen einlei­tenden Bemer­kungen ausführ­lich darüber sprechen.

BILD 8 – 7.10.2023

Um diese Ziele zu errei­chen, versu­chen sie, das inter­na­tio­nale Recht durch eine “regel­ba­sierte Ordnung” zu ersetzen, was immer das auch heißen mag. Es ist nicht klar, welche «Regeln» das wären und wer sie erfunden hat. Es ist einfach Unsinn, aber sie versu­chen, diese Idee in die Köpfe von Millionen der Leute zu verpflanzen: «Du hast nach den Regeln leben?» Was sind das für Regeln?

Und tatsäch­lich, wenn Sie erlauben, stellen unsere west­li­chen «Kollegen», vor allem die aus den Verei­nigten Staaten, diese Regeln nicht nur will­kür­lich auf, sondern belehren uns, wer sie wie zu befolgen und wie man sich insge­samt zu verhalten hätte. All dies geschieht in einer unver­hohlen unge­ho­belten Weise. Es entspricht einer weiteren Ausprä­gung kolo­nialer Menta­lität. Ständig hören wir: «Sie müssen – Sie sind dazu verpflichtet – wir möchten Sie ernst­haft warnen».

Wer sind Sie eigent­lich, sich das heraus­zu­nehmen? Welches Recht haben Sie, andere zu warnen? Das ist einfach unglaub­lich. Viel­leicht sollten dieje­nigen, die all das sagen, ihre Arro­ganz ablegen und aufhören, sich gegen­über der Welt­ge­mein­schaft, die ihre Ziele und Inter­essen genau versteht, so zu verhalten und dieses Gehabe einer kolo­nialen Ära endlich ablegen? Manchmal möchte ich ihnen sagen: «Reibt Euch die Augen – diese Zeiten sind längst vorüber und werden nie wiederkehren!»

Ich will dazu noch eines sagen: Jahr­hun­derte lang hat solches Verhalten zu einer Wieder­ho­lung von einer Sache geführt – zu großen Kriegen, für die verschie­dene ideo­lo­gi­sche und krypto-mora­li­sche Recht­fer­ti­gungen erfunden wurden. Heute ist dies beson­ders gefähr­lich. Wie Sie wissen, verfügt die Mensch­heit über die Mittel, den gesamten Planeten mit Leich­tig­keit zu zerstören. Die stän­dige Bewusst­seins­ma­ni­pu­la­tion hat ein unglaub­li­ches Ausmaß ange­nommen und führt zum Verlust des Reali­täts­sinns. Es ist klar, dass ein Ausweg aus diesem Teufels­kreis gefunden werden muss. Soweit ich es verstehe, liebe Freunde und Kollegen, ist das der Grund, warum sie in den Valdai-Club gekommen sind.

Russ­lands außen­po­li­ti­sches Konzept hat unser Land als origi­nären Zivi­li­sa­ti­ons­staat klas­si­fi­ziert. Diese Formu­lie­rung spie­gelt klar und deut­lich wider, wie wir nicht nur unsere eigene Entwick­lung, sondern auch die wich­tigsten Grund­sätze der inter­na­tio­nalen Ordnung verstehen, von der wir hoffen, dass sie sich durch­setzen wird.

Aus unserer Sicht ist Zivi­li­sa­tion ein viel­schich­tiger Begriff, der verschie­denen Inter­pre­ta­tionen erfuhr. Dazu gibt es auch eine offene ausge­spro­chene kolo­niale Inter­pre­ta­tion: Es gäbe eine «zivi­li­sierte Welt», die dem Rest als Modell diene mit Stan­dards, woran sich jeder zu halten hätte. Dieje­nigen, die damit nicht einver­standen wären, würden mit dem Knüppel des «aufge­klärten Meis­ters» in die «Zivi­li­sa­tion» getrieben. Doch, diese Zeiten, wie ich schon sagte, gehören der Vergan­gen­heit an, denn unser Verständnis von Zivi­li­sa­tion hat sich komplett gewandelt.

Erstens: Es gibt viele Zivi­li­sa­tionen, und keine ist einer anderen über- oder unter­legen. Sie sind gleich­wertig, da jede Zivi­li­sa­tion ein einzig­ar­tiger Ausdruck der eigenen Kultur, ihrer Tradi­tionen und der Bestre­bungen ihres Volkes darstellt. Jeder von uns empfindet sie anders. In meinem Fall verkör­pert sie zum Beispiel die hohen Ziele des Volkes – meines Volkes, zu dem ich glück­li­cher­weise gehöre.

Heraus­ra­gende Denker aus der ganzen Welt, die das Konzept eines zivi­li­sa­ti­ons­ba­sierten Ansatzes befür­worten, haben sich einge­hend mit der Bedeu­tung des Konzepts “Zivi­li­sa­tion” ausein­an­der­ge­setzt. Es ist ein komplexes Phänomen, das sich aus vielen Kompo­nenten zusam­men­setzt. Ohne zu tief in die Philo­so­phie einzu­steigen, was hier viel­leicht nicht ange­bracht wäre, wollen wir versu­chen, es prag­ma­tisch zu beschreiben, so wie sie auf die aktu­ellen Entwick­lungen zutrifft.

Zu den wesent­li­chen Merk­malen eines Zivi­li­sa­ti­ons­staates gehören Viel­falt und wirt­schaft­liche Unab­hän­gig­keit, die meines Erach­tens zwei Schlüs­sel­ele­mente darstellen. Der heutigen Welt ist Unifor­mität fremd. Jeder Staat und jede Gesell­schaft möchte seinen eigenen Entwick­lungsweg beschreiten. Dieser ist in der Kultur und den Tradi­tionen verwur­zelt und von der Geografie und den histo­ri­schen Erfah­rungen, von den alten wie auch den neuzeit­li­chen, sowie von den Werten der Menschen geprägt. Es handelt sich um eine komplexe Synthese, aus der eine eigen­stän­dige Zivi­li­sa­ti­ons­ge­mein­schaft hervor­geht. Ihre Hete­ro­ge­nität und Viel­falt bilden den Schlüssel zur Nach­hal­tig­keit und Entwicklung.

Russ­land hat sich im Laufe der Jahr­hun­derte zu einer Nation mit unter­schied­li­chen Kulturen, Reli­gionen und Ethnien entwi­ckelt. Die russi­sche Zivi­li­sa­tion kann nicht auf einen einzigen gemein­samen Nenner gebracht werden, aber sie kann auch nicht geteilt werden, da sie als eine einzige geistig und kultu­rell reiche Einheit gedeiht. Die Aufrecht­erhal­tung der soliden Einheit einer solchen Nation ist keine leichte Aufgabe.

Im Laufe der Jahr­hun­derte standen wir vor den größten Heraus­for­de­rungen: Wir haben sie gemeis­tert, manchmal unter großen Opfern, aber wir haben jedes Mal unsere Lehren für die Zukunft gezogen und unsere natio­nale Einheit und die Inte­grität des russi­schen Staates stärken können.

Diese Erfah­rungen, die wir gesam­melt haben, sind heute von unschätz­barem Wert. Die Welt wird immer viel­fäl­tiger und die Komple­xität der Prozesse lässt sich nicht mehr mit Methoden eines einfa­chen Manage­ments über einen Kamm scheren, wie wir sagen, doch einige Staaten gewohnt sind.

BILD 9 – 7.10.2023

Dem ist noch etwas Wich­tiges hinzu­zu­fügen: Ein wirk­lich effek­tives und stabiles Staats­system kann nicht von außen aufge­zwungen werden. Es wächst auf natür­liche Weise aus den zivi­li­sa­to­ri­schen Wurzeln der Länder und Völker, und in dieser Hinsicht liefert Russ­land ein Beispiel, wie es im wirk­li­chen Leben und in der Praxis abläuft.

Zivi­li­sa­to­ri­scher Rück­halt ist eine notwen­dige Voraus­set­zung für den Erfolg in einer modernen Welt: In einer chao­ti­schen und leider gefähr­li­chen Welt, welche ihre Orien­tie­rungs­punkte verloren hat. Immer mehr Staaten kommen zum Schluss und werden sich ihrer eigenen Inter­essen und Bedürf­nisse gewahr sowie ihrer Möglich­keiten und Grenzen, ihrer Iden­tität mit dem Grad der Verflech­tung der sie umge­benden Welt.

Ich bin über­zeigt, dass die Mensch­heit sich nicht auf eine Zersplit­te­rung riva­li­sie­render Segmente zube­wegt – nicht auf eine neue Konfron­ta­tion zwischen den Blöcken, aus welchen Motiven auch immer oder auf den seelen­losen Univer­sa­lismus einer neuen Globa­li­sie­rung. Im Gegen­teil, die Welt ist auf dem Weg zu einer Synergie unter Staats-Zivi­li­sa­tionen, großen Räume und Gemein­schaften, die sich als solche begreifen.

Zugleich ist die Zivi­li­sa­tion kein univer­selles Konstrukt, das für alle gilt – so etwas gibt es nicht. Jede Zivi­li­sa­tion ist anders, jede ist kultu­rell autark und schöpft ihre ideo­lo­gi­schen Prin­zi­pien und Werte aus ihrer eigenen Geschichte und Tradi­tionen. Der Respekt vor sich selbst ergibt sich natür­lich aus dem Respekt vor den anderen, aber er setzt auch den Respekt der anderen voraus.

BILD 10 – 7.10.2023

Deshalb zwingt eine Zivi­li­sa­tion niemandem etwas auf, lässt aber auch nicht zu, dass ihr etwas aufge­zwungen wird. Wenn sich jeder an diese Regel hält, könnten wir eine harmo­ni­sche Koexis­tenz und krea­tive Inter­ak­tion unter allen Teil­neh­mern in den inter­na­tio­nalen Bezie­hungen sicherstellen.

Seine zivi­li­sa­to­ri­sche Ausrich­tung zu schützen, stellt selbst­re­dend eine große Verant­wor­tung dar. Es betrifft auf externe Über­griffe zu reagieren, die Entwick­lung enger und konstruk­tiver Bezie­hungen zu anderen Zivi­li­sa­tionen herzu­stellen und was am wich­tigsten ist, Stabi­lität und Harmonie im Inneren aufrecht­zu­er­halten. Wir alle können sehen, dass das inter­na­tio­nale Umfeld heute, wie ich schon sagte, leider instabil und hinläng­lich aggressiv geworden ist.

BILD 11 – 7.10.2023

Und noch eine sehr wich­tige Sache: Selbst­ver­ständ­lich darf niemand seine Zivi­li­sa­tion verraten. Das wäre auch ein Weg ins univer­selle Chaos – unna­tür­lich und wider­lich, würde ich sagen. Wir für unseren Teil haben immer versucht, Lösungen anzu­bieten, welche die Inter­essen aller Seiten berück­sich­tigen, und werden dies weiter tun. Aber unsere Kollegen im Westen scheinen Konzepte ange­mes­sener Selbst­be­schrän­kung mit Kompro­missen und Bereit­schaft zu Zuge­ständ­nissen zu Gunsten eines für alle akzep­ta­blen Ergeb­nisses, vergessen zu haben. Nein, sie sind buch­stäb­lich nur von dem einem Ziel besessen: Ihre Inter­essen durch­zu­setzen, hier und jetzt, und zwar um jeden Preis. Wenn das ihre Wahl scheint, werden wir sehen, was passiert.

Es scheint paradox, aber die Situa­tion kann sich schon morgen ändern – das ist ein Problem. Beispiels­weise kann es zu innen­po­li­ti­schen Verschie­bungen nach Wahlen kommen: Heute noch kann ein Land darauf bestehen, etwas um jeden Preis durch­setzen zu wollen, aber morgen schon kann sich die innen­po­li­ti­sche Lage geän­dert haben und eine andere, manchmal sogar gegen­tei­lige Idee würde mit demselben Druck und derselben Unbe­küm­mert­heit durch­ge­drückt werden.

Ein eindrucks­volles Beispiel ist das irani­sche Atom­pro­gramm. Eine US-Regie­rung hat eine Entschei­dung durch­ge­setzt. Dann kam die nach­fol­gende Admi­nis­tra­tion, hat alles umge­dreht und es ging in die genau gegen­tei­lige Rich­tung. Wie kann man unter solchen Bedin­gungen arbeiten? Was blieben die Leit­li­nien? Worauf kann man sich noch verlassen? Wo sind die Garan­tien? Sind das die «Regeln», von denen man uns erzählt? Das ist nur Nonsens.

Warum geschieht dies, und warum scheint es niemanden zu stören? Die Antwort ist, weil stra­te­gi­sches Denken durch kurz­fris­tige Eigen­in­ter­essen ersetzt worden ist, und zwar nicht einmal von Ländern oder Nationen, sondern von wech­selnden Einfluss­gruppen. Dies erklärt die unglaub­liche Verant­wor­tungs­lo­sig­keit poli­ti­scher Eliten, die nach den Mass­stäben des Kalten Krieges alle Furcht und Schande abge­legt haben und sich für fehler­frei halten.

Der zivi­li­sa­to­ri­sche Ansatz stellt sich diesen Tendenzen entgegen, weil er sich auf die grund­le­genden und lang­fris­tigen Inter­essen der Staaten und Völker stützt, Inter­essen, die nicht von der aktu­ellen ideo­lo­gi­schen Umständen diktiert werden, sondern von der gesamten histo­ri­schen Erfah­rung und dem Erbe der Vergan­gen­heit, auf dem die Idee einer harmo­ni­schen Zukunft beruht.

Wenn sich alle von einer solchen Einstel­lung leiten liessen, gäbe es meines Erach­tens viel weniger Konflikte auf der Welt und die Methoden der Reso­lu­tionen wären viel ratio­naler, weil sich alle Zivi­li­sa­tionen, wie ich sagte, gegen­seitig respek­tieren würden und nicht in Versu­chung verfielen, jeden aufgrund eigener Vorstel­lungen zu ändern.

Geschätzte Freunde, ich habe mit Inter­esse den Bericht gelesen, den der Valdai-Club für das heutige Treffen vorge­legt hat. Er sagt, dass man versuche, die Zukunft zu verstehen und sich vorzu­stellen. Das ist natür­lich und verständ­lich, insbe­son­dere für intel­lek­tu­elle Kreise. In einer Zeit des radi­kalen Wandels, in der die Welt, an die wir gewöhnt sind, zerbricht, ist es sehr wichtig zu verstehen, wohin wir uns bewegen und was wir errei­chen wollen. Und natür­lich wird die Zukunft jetzt geschaffen, nicht nur vor unseren Augen, sondern durch unsere eigenen Hände.

Natür­lich ist es bei solch gigan­ti­schen, unglaub­lich komplexen Prozessen schwierig oder sogar unmög­lich, das Ergebnis vorher­zu­sagen. Ganz gleich, was wir tun, wird das Leben sicher für Anpas­sungen sorgen. Aber in jedem Fall müssen wir uns darüber im Klaren sein, was wir anstreben und was wir errei­chen wollen. In Russ­land gibt es ein solches Verständnis:

BILD 12 – 7.10.2023

Wir wollen in einer offenen, vernetzten Welt leben, in der niemand versu­chen wird, der Kommu­ni­ka­tion der Menschen, ihrer krea­tiven Entfal­tung und ihrem Wohl­stand künst­liche Hinder­nisse in den Weg zu legen. Wir müssen uns bemühen, einem Umfeld ohne Hinder­nisse nachzugehen.

Wir wollen, dass die Viel­falt der Welt nicht nur erhalten bleibt, sondern als Grund­lage für eine univer­selle Entwick­lung dient. Es sollte verboten sein, irgend­einem Land oder Volk vorzu­schreiben, wie es zu leben und zu fühlen hätte. Nur eine echte kultu­relle und zivi­li­sa­to­ri­sche Viel­falt kann das Wohl­ergehen der Völker und einen Ausgleich der Inter­essen garantieren.

Russ­land steht für einen maxi­male Reprä­sen­ta­ti­ons­grad. Niemand hat das Recht, die Welt für andere und im Namen anderer zu regieren. Die Welt der Zukunft ist eine Welt der kollek­tiven Entschei­dungen, die auf den Ebenen getroffen werden, auf denen sie am wirk­samsten sind – von denje­nigen, die wirk­lich in der Lage sind, einen wesent­li­chen Beitrag zur Lösung eines bestimmten Problems zu leisten. Es ist nicht so, dass eine Person für alle entscheidet, und nicht einmal alle entscheiden alles, sondern dieje­nigen, die von diesem oder jenem Problem direkt betroffen sind, müssen sich darauf einigen, was zu tun wäre und wie es getan werden soll.

Russ­land steht für univer­selle Sicher­heit und dauer­haften Frieden, der auf der Achtung der Inter­essen aller beruht: Von den großen bis zu den kleinen Ländern. Es geht vor allem darum, die inter­na­tio­nalen Bezie­hungen vom Block­denken und dem Erbe der Kolo­ni­al­zeit und des Kalten Krieges zu befreien. Wir sagen schon seit Jahr­zehnten, dass Sicher­heit unteilbar ist und dass es unmög­lich ist, die Sicher­heit der einen auf Kosten der Sicher­heit der anderen zu errei­chen. In der Tat kann in diesem Bereich Harmonie erreicht werden. Man muss nur Hochmut und Arro­ganz ablegen und aufhören, andere als Partner zweiter Klasse, Ausge­sto­ßene oder Wilde zu betrachten.

Wir setzen uns für Gerech­tig­keit für alle ein. Die Ära der Ausbeu­tung ist, wie ich schon zweimal sagte, vorbei. Die Länder und Völker sind sich ihrer Inter­essen und Fähig­keiten bewusst und sind bereit, sich auf sich selbst zu verlassen, was ihre Stärke verviel­fäl­tigt. Jeder sollte Zugang zu den Vorteilen moderner Entwick­lungen haben, und Versuche, dies für ein Land oder ein Volk einzu­schränken, sollten als ein Akt der Aggres­sion betrachtet werden – genau so.

Wir stehen für Gleich­heit, für die viel­fäl­tigen Poten­ziale aller Länder. Dies ist ein völlig objek­tiver Faktor. Aber nicht weniger objektiv ist die Tatsache, dass niemand mehr bereit ist, sich zu unter­werfen oder seine Inter­essen und Bedürf­nisse von irgend­je­mandem abhängig zu machen – und vor allem nicht von den Reichen und Mächtigen.

Dies ist nicht nur der natür­liche Zustand der inter­na­tio­nalen Gemein­schaft, sondern die Quint­essenz der gesamten histo­ri­schen Erfah­rung der Menschheit.

Dies sind die Grund­sätze, denen wir folgen möchten und zu denen wir alle unsere Freunde und Kollegen einladen.

Kolle­ginnen und Kollegen!

BILD 13 – 7.10.2023

Russ­land war, ist und wird eines der Funda­mente dieses neuen Welt­sys­tems sein, bereit zu einem konstruk­tiven Umgang mit allen, die nach Frieden und Wohl­stand streben, aber auch bereit zu einem harten Wider­stand gegen dieje­nigen, die sich zu den Prin­zi­pien von Diktatur und Gewalt bekennen. Wir glauben, dass sich Prag­ma­tismus und gesunder Menschen­ver­stand durch­setzen werden und eine multi­po­lare Welt entstehen wird.

Abschlie­ßend möchte ich mich bei den Orga­ni­sa­toren des Forums für die wie immer gründ­liche und quali­fi­zierte Vorbe­rei­tung sowie bei allen Teil­neh­mern dieses Jubi­lä­ums­tref­fens für ihre Aufmerk­sam­keit bedanken. Ich danke Ihnen sehr herzlich.

Über­set­zung aus dem Russi­schen: Unser-Mitteleuropa