Herz­lich will­kommen zu unserer Staffel 3 Folge #6 unseres Impfgeflüsters!

$ 2500 Kopf­geld für an Corona Verstorbene?

Massen­sterben in der unge­impften Amisch Gemeinde in den USA?

Die perfekte Placebo Gruppe wird ignoriert.…

Die Amischen haben ihre Wurzeln in der refor­ma­to­ri­schen Täufer­be­we­gung Mittel­eu­ropas, vorallem der Schweiz und Süddeutsch­land. Vom Haupt­strom der Täufer, den Menno­niten, trennten sich die Amischen 1693. Es handelt sich um eine protestantische

Glau­bens­ge­mein­schaft, die über­wie­gend in den USA lebt.

Amische alter Ordnung führen ein stark in der Land­wirt­schaft verwur­zeltes Leben und sind

bekannt dafür, dass sie bestimmte moderne Tech­niken (zum Beispiel Impfungen) ablehnen und Neue­rungen nur nach sorg­fäl­tiger Prüfung der Auswir­kungen über­nehmen. Die Amischen legen großen Wert auf eine Familie mit natür­lich vorge­ge­benen Geschlech­ter­rollen. Gemein­schaft und Abge­schie­den­heit von der Außen­welt gehört zu ihrer Lebensweise.

Die North American Amish Popu­la­tion wuchs 2010 von 249.500 Menschen auf 341.900 bis

2019, ein Zuwachs von 37%. Die Amish Popu­la­tion verdop­pelt sich alle 20 Jahre. Die Amischen schließen prin­zi­piell keine Versi­che­rungen ab. Auch von der unter Präsi­dent Obama einge­führten Kran­ken­ver­si­che­rungs­pflicht wurden die Amischen 2012 ausge­nommen. Anfal­lende Gesund­heits­kosten werden ausschließ­lich durch Spenden der Amischen unter­ein­ander getragen. Angst und Sorge vor zu vielen empfoh­lenen Impfungen, die den Orga­nismus der Kinder über­for­dern könnten, führen zu einer verschwin­dend geringen Impf­quote in Amischen Familien.

Trotz der Impf­ver­wei­ge­rung kam es ledig­lich zu einem „Polio Ausbruch“ bei 4 Kindern ohne

Symptome im Jahr 2005, der nur durch inten­sives Testen sichtbar gemacht werden konnte. Und das nach vielen Jahr­zehnten ohne Impfung! Die deut­sche Ärzte­zei­tung berich­tete zum Glück! Auszug aus der Ärzte­zei­tung von 2005: WASHINGTON (dpa). In den USA ist nach 26 Jahren erst­mals wieder ein Ausbruch von Polio­mye­litis (Kinder­läh­mung) regis­triert worden.

In einer Gemeinde der Amish im Bundes­staat Minne­sota seien mindes­tens vier Kinder mit dem Virus infi­ziert worden, berich­tete die Lokal­zei­tung „Star-Tribune“ am Wochen­ende im Jahr 2005. Zitat:

„Keines der 4 Kinder weise bislang Krank­heits­sym­ptome wie Lähmungen auf. Das Polio- Virus war zunächst vor zwei Wochen bei einem sieben Monate alten Baby mit schwerer Immun­schwäche entdeckt worden. Anschlie­ßende Tests brachten die anderen Infek­tionen zu Tage.“ Zitat Ende

Leider ist dem Artikel in der Ärzte­zei­tung nicht zu entnehmen, welcher Test genau ange­wendet wurde.

Ein Masern Ausbruch 2014 in der Amish Gemein­schaft in Ohio wurde ohne Komplikationen

gemeis­tert. 383 Menschen waren betroffen. Alle wurden gesund. Ein weiteres Beispiel ist die Anzahl von Tetanus Fällen in der Amish Gemeinde. In Penn­syl­vania Januar 2006 bis Dezember 2015 also ein Zeit­raum von fast 10 Jahren im „Open Forum Infec­tious Disease“ 2017 publiziert:

Die Ergeb­nisse sind bemer­kens­wert. Es wurden in fast 10 Jahren ledig­lich vier Fälle einer pädia­tri­schen Teta­nus­in­fek­tion iden­ti­fi­ziert, wobei 100 % bei nicht geimpften Pati­enten und 3 von 4 (75 %) bei Amish-Personen auftraten. Alle 4 Pati­enten wurden behan­delt und als geheilt entlassen.

Massen­sterben an Corona? Die Amish haben sich während Corona nicht abge­schottet, sozial distan­ziert, maskiert oder geimpft. Nur wenige starben. Steve Kirsch hatte 2.500 Dollar für jeden geboten, der mehr als 5 Amish nennen kann, die gestorben sind. Die tradi­tio­nellen Amish lassen sich nicht impfen und sie haben einen anderen Umgang mit

Gesund­heit. Keine Tests. Keine Masken, Keine Impf­stoffe. Personen, die krank wurden, gingen nicht ins Spital. Die Amischen blieben in ihrer Gemein­schaft und wurden so behan­delt, wie man das eben bei Atem­wegs­er­kran­kungen macht. Die perfekte Placebo Gruppe.

Steve Kirsch schreibt dazu auf seinem Blog:

Kürz­lich erfuhr ich, dass es in der unge­impften Amish-Gemeinde in Lancaster, PA, mit mehr als 50.000 Einwoh­nern wahr­schein­lich weniger als eine Hand­voll Menschen gibt, die an COVID gestorben sind. Lancaster ist die größte amische Gemeinde in den USA. Wenn niemand auf der Welt mehr als 5 nicht geimpfte Amische nennen kann, die in Lancaster,

PA, gestorben sind, dann bedeutet das, dass die gesamte Reak­tion auf die Pandemie

(Abrie­ge­lung, Schlie­ßung von Geschäften, Schulen, Kirchen, Tests, Maskie­rung, soziale

Distan­zie­rung, Vorschriften, völlig unnötig und kontra­pro­duktiv war. Bisher konnte niemand mehr als 5 nicht geimpfte Amish-Personen in Lancaster, PA, nennen, die an Covid gestorben sind. Tatsäch­lich können sie niemanden nennen. Null. Die Amischen haben sich voll­kommen normal verhalten und ihre Zahl der Todes­opfer war 30 Mal nied­riger als unsere. Sie haben so getan, als wäre nichts geschehen.

Werden wir von der Amisch Gemein­schaft lernen? Bis jetzt sieht es nicht so aus! Würde die CDC eine Studie über die Amischen durch­führen, wäre das zu pein­lich! Es würde der

Welt zeigen, dass alles, was die CDC von uns verlangt hat, sowohl schäd­lich als auch unnötig war; es hat die Dinge verschlim­mert. Und die Dinge, die die CDC nicht tun sollte? Nun, das ist es, was die Amish taten. Sie wissen schon; wie diese Pferdepaste.

Natür­lich gab es einen soge­nannten „Fakten­check“, die Amische Gemein­schaft wäre sehr von Corona getroffen worden. Dieser soge­nannte „Fakten­check“ bewies zum wieder­holten Mal ein großes Problem mit dem “Sinn erfas­senden Lesen“. Der Passus befindet sich in den Quellen Angaben (Twitter Steve Kirsch).

Die SIDS Fälle, ebenso die SADS Fälle sowie die Fälle „plötz­lich und uner­wartet“ sind in der

Amischen Gemeinde unbe­kannt (Folge#5 Impf­ge­flüster). Weiters sind sie auch nicht von den bekannten Neben­wir­kungen diverser Impfungen betroffen. Sollte uns das nicht zum

Nach­denken anregen?

Anstatt der WHO die Kontrolle über die nächste Pandemie zu über­lassen und unsere

Souve­rä­nität aufzu­geben, wäre es besser, wenn wir den Amisch die Verant­wor­tung über­geben würden! Die Zahlen und Statis­tiken geben den Amisch absolut Recht!

