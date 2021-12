Von ÁLVARO DE SANDE | Der Rückzug aus Afgha­ni­stan mit dem aufge­lösten Abzug der US-Streit­kräfte und der Aufgabe ihrer bishe­rigen afgha­ni­schen „Freunde“ hat die Glaub­wür­dig­keit der Regie­rung von Joe Biden erschüt­tert und die schlimmsten Befürch­tungen vieler ihrer Verbün­deten, insbe­son­dere in der Ukraine, geweckt. Noch vor wenigen Monaten, im April, drohten die Span­nungen im Osten und die Mobi­li­sie­rung russi­scher Mili­tär­ein­heiten zu einem offenen Krieg zwischen Russ­land und der Ukraine zu führen. Jetzt scheint die Bedro­hung glaub­wür­diger zu sein: Zusätz­lich zu der erheb­li­chen Aufsto­ckung der russi­schen Truppen an der Grenze haben die US-Geheim­dienste davor gewarnt, dass Russ­land seine Reser­visten mobi­li­siert, was die größte Mobi­li­sie­rung seit dem Zusam­men­bruch der UdSSR wäre.

Tatsache ist, dass die im September 2014 von Russ­land, der Ukraine und den Sepa­ra­tisten unter der Schirm­herr­schaft der OSZE, der Orga­ni­sa­tion für Sicher­heit und Zusam­men­ar­beit in Europa, unter­zeich­neten Minsker Verein­ba­rungen und das darauf folgende Minsker Abkommen 2 vom Februar 2015, an dem auch Deutsch­land und Frank­reich betei­ligt waren, keines­wegs das Ende des Konflikts bedeuten. Artil­le­rie­be­schuss, Über­griffe, Scharf­schüt­zen­feuer, Tote und Verletzte sind das tägliche Brot in der Ostukraine. So meldete die ukrai­ni­sche Armee zwischen dem 2. und 7. Dezember drei­zehn Angriffe sepa­ra­tis­ti­scher Kräfte auf ukrai­ni­sche Stel­lungen in den Sektoren Donezk, Luhansk und Mariupol, bei denen ein Soldat verwundet und einer getötet wurde. Der einzige Unter­schied zwischen den beiden Wochen besteht in der Zahl der Angriffe und der Opfer. Nach Angaben der OSZE-Sonder­be­ob­ach­tungs­mis­sion gab es in diesem Jahr 442 Verstöße gegen die Waffen­ruhe, darunter 44 Explo­sionen in der Region Donezk und 178 Verstöße, darunter 78 Explo­sionen in der Region Luhansk.

Die Reak­tion der EU auf diese neue Krise fiel erwar­tungs­gemäß aus: Die EU verhängte Wirt­schafts­sank­tionen gegen die russi­sche Regie­rung für den Fall eines Ausbruchs des Konflikts. Biden, der am Dienstag per Video­kon­fe­renz mit dem russi­schen Präsi­denten Wladimir Putin zusam­men­traf, hat sich ähnlich geäu­ßert: Es wird Sank­tionen geben, aber mehr nicht. Der US-Kongress hat 300 Millionen Dollar für die ukrai­ni­schen Streit­kräfte bewil­ligt, die noch vom Senat rati­fi­ziert und von Präsi­dent Biden unter­zeichnet werden müssen. Darüber hinaus haben die USA laut Reuters mit Deutsch­land eine Verein­ba­rung über die Abschal­tung der Nord-Stream-2-Pipe­line getroffen, falls Russ­land in die Ukraine einmar­schiert. Die schärfsten Äuße­rungen auf ameri­ka­ni­scher Seite kamen von der stell­ver­tre­tenden Außen­mi­nis­terin Victoria Nuland, die Putin vorwarf, die Sowjet­union wieder­her­stellen zu wollen, und warnte, eine weitere Aggres­sion gegen die Ukraine werde „viel Blut“ kosten.

Dieje­nigen, die das Blut auf den Tisch legen müssen, die Ukrainer, haben erklärt, dass sie natür­lich keine Verein­ba­rung akzep­tieren werden, die hinter ihrem Rücken getroffen wird. Nach dem Gespräch zwischen Biden und dem ukrai­ni­schen Präsi­denten Zelensky erklärte der ukrai­ni­sche Außen­mi­nister Kuleba gegen­über Sky News, er erwarte ange­sichts der russi­schen Bedro­hung keine NATO-Truppen vor Ort, wohl aber mili­tä­ri­sche Unter­stüt­zung durch die Verbün­deten: „Sie [die USA und andere Verbün­dete] können wirt­schaft­lich angreifen. Wir werden am Boden kämpfen. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es wird viele russi­sche Soldaten geben, die getötet werden, und wir hoffen, dass Präsi­dent Putin das nicht will“.

Aber nicht nur die Ukraine fühlt sich ernst­haft bedroht, auch die balti­schen Staaten und Polen beob­achten die Schritte ihres ehema­ligen Besatzers mit Sorge. Außerdem weiß man in Polen sehr gut, was passiert, wenn die Verbün­deten einem den Rücken kehren, und deshalb hat die Regie­rung beschlossen, ihre Armee erheb­lich zu verstärken. Jarosław Kaczyński kündigte im Oktober den Entwurf eines Gesetzes über die Vertei­di­gung des Heimat­landes an. Auf einer Pres­se­kon­fe­renz mit Vertei­di­gungs­mi­nister Mariusz Blaszczak zitierte Kaczyński die römi­sche Maxime: „Wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor“. Der Gesetz­ent­wurf sieht eine Aufsto­ckung der Trup­pen­stärke von derzeit 110.000 auf 250.000 Mann plus weitere 50.000 Mann in der Reserve sowie den Kauf von in den USA (z. B. die 250 M1-Abra­hams-Panzer, die ab 2022 nach Polen gelie­fert werden sollen) und anderen euro­päi­schen Ländern herge­stellter mili­tä­ri­scher Ausrüs­tung vor.

General Roman Polko, ehema­liger Komman­deur der Spezi­al­ein­heit „Grom“, sagte nach der Video­kon­fe­renz zwischen Biden und Putin, es sei an der Zeit, dass der Westen die Initia­tive ergreife, um „einem aggres­siven Putin und seinem unbe­re­chen­baren Unter­ge­benen Luka­schenko“ zu begegnen. Nach Ansicht des Gene­rals „stehen wir am Rande eines Krieges, und die Ukraine verdient es, ihr NATO-Mitglied­schafts­pro­gramm zu öffnen und ihre Sicher­heit zu gewähr­leisten. Die USA und das Verei­nigte König­reich waren die Garanten für die Sicher­heit der Ukraine während der Anne­xion der Krim“. Die Äuße­rungen der Mili­tärs mögen über­trieben erscheinen, aber der von Weiß­russ­land gegen Polen und die balti­schen Staaten entfes­selte „hybride Krieg“, bei dem Tausende von Migranten gegen die Grenzen des Landes geschickt werden, hat die Alarm­glo­cken schrillen lassen. Es gab auch Vorfälle wie Anfang November, als polni­sche Soldaten 200 Meter von der Grenze entfernt auf polni­schem Gebiet drei mit Gewehren bewaff­nete Unifor­mierte entdeckten. Nachdem sie entdeckt worden waren, kehrten die Personen auf die bela­rus­si­sche Seite zurück. General Polko bezeich­nete diese Personen daraufhin als „Männer in Grün“. Im Jahr 2014 trugen die russi­schen Truppen, die auf der Krim einmar­schierten, um dieses Gebiet zu erobern, weder russi­sche Flaggen noch andere Abzei­chen und wurden daher als „Männer in Grün“ bezeichnet.

Aus diesem Grund haben die balti­schen Staaten und Polen ihre Bezie­hungen verstärkt, wie die Statio­nie­rung estni­scher Soldaten an der polni­schen Grenze und ihre poli­ti­sche und mili­tä­ri­sche Zusam­men­ar­beit mit der Ukraine zeigen. Am Donnerstag übergab Litauen durch seinen Vertei­di­gungs­mi­nister Arvydas Anušauskas den ersten Teil einer Liefe­rung von Mili­tär­hilfe an die Ukraine. Am Vortag fand in Warschau die 11. Parla­men­ta­ri­sche Versamm­lung des Lubliner Drei­ecks (Litauen, Ukraine und Polen) statt, um über die russi­sche Mili­tär­auf­rüs­tung an der ukrai­ni­schen Grenze und die von Luka­schenko künst­lich geschürte Migra­ti­ons­krise zu disku­tieren. Am kommenden Donnerstag werden Polen und die balti­schen Staaten zusammen mit den anderen Visegrad-Ländern, Rumä­nien und Bulga­rien, mit Joe Biden über die kompli­zierte Lage im Osten diskutieren.

Da sich der Westen mehr mit Gender­fragen, der LGBTQ-Ideo­logie und der Klima­hys­terie beschäf­tigt als mit der Vertei­di­gung seiner Grenzen, sind die Chancen auf einen Sieg in diesem und jedem künf­tigen Konflikt eher gering. Man sagt, dass derje­nige, der seine Geschichte vergisst, dazu verdammt ist, sie zu wieder­holen; wir würden gut daran tun, die Römer nicht zu vergessen.