Das Rätsel­raten um Anna­lena Baer­bocks Studium in London zieht sich nun beinahe seit ihrem Amts­an­tritt als Bundes­au­ßen­mi­nis­terin hin.

Durch ihre, mitt­ler­weile zum Stan­dard gewor­denen Verspre­cher, wirren Äuße­rungen und verbalen Fehl­tritte auf dem diplo­ma­ti­schen Parkett, wird dieses Thema wohl auch nicht so schnell „zur Ruhe“ kommen. So hatte auch unter Anderem exxpress darüber geschrieben.

Abschluss­ar­beit streng geheim

Weil Deutsch­lands Außen­mi­nis­terin (Bündnis 90/Grüne) immer wieder mit haar­sträu­benden Verspre­chern und wirren Aussagen auffällt, wollten Jour­na­listen eben ihre Abschluss­ar­beit begut­achten. Doch die ist streng geheim.

Während es in Öster­reich beispiels­weise Experten wie Dr. Stefan Weber gibt, die sich mit derlei Arbeiten auch im Hinblick auf Plagi­ats­ver­dacht, befassen und bereits einige öster­rei­chi­sche Poli­tiker dadurch „zu Fall gebracht hatten“, ist dies in Deutsch­land offenbar auch einer gewissen “Zensur“ zum Opfer gefallen.

Man denke nur an den Fall von zu Gutten­berg oder auch Fran­ziska Giffey, denen ihre Plagiate zum poli­ti­schen Stol­per­stein wurden. Wo aller­dings gar kein Abschluss vorhanden ist, wie im Falle Baer­bocks, tun sich offenbar auch die Plagi­ats­jäger recht schwer.

Endloses Rätsel­raten um Lebenslauf

Baer­bocks Lebens­lauf gibt viele Rätsel auf. Deutsch­lands Außen­mi­nis­terin schrieb also als „Studien-Abschluss“ in London einen Aufsatz, den aber niemand lesen darf, berichtet auch die Nach­rich­ten­agentur Reuters.

In ihrer beruf­li­chen Ausübung spricht sie, wohl­ge­merkt als inter­na­tio­naler Reprä­sen­tant Deutsch­lands, von „Welt­bränden die gebrennt” haben, vom „Speck der Hoff­nung” und will Russ­lands Präsi­denten Wladimir Putin verhaften, wenn dieser sich nicht um 360 Grad dreht.

Die grüne Anna­lena Baer­bock ist nicht zuletzt zumin­dest sprach­lich immer wieder für eine, wenn auch keines­wegs posi­tive Über­ra­schung gut.

Ihrer mehr­fach geän­derten Biografie zu Folge belegte sie von 2004 bis 2005 einen Master­stu­di­en­gang Inter­na­tio­nales Öffent­li­ches Recht an der London School of Economics.

London verwei­gert Auskunft – aus Scham?

Wie etwa auch Tichys Einblick schreibt, braucht es für ihren dortigen Abschluss keine Abschluss­prü­fung. Obli­ga­to­risch ist aber ein Aufsatz (Essay) von 10.000 Wörtern, das sind grade mal, wohl kaum als „akade­misch“ zu bezeich­nende 34 Seiten. Und genau diesen „akade­mi­schen Erguss“ wollten die Jour­na­listen sehen. Anfragen bei der Minis­terin und der Uni brachten aller­dings ausschließ­lich ernüch­ternde Ergebnisse.

„In line with UK data protec­tion laws, we do not provide further details of our students’ or graduates’ studies or appli­ca­tions without their prior consent”, wird die Hoch­schule in dem Bericht zitiert.

Man teile also keine Einzel­heiten über das Studium eines Absol­venten ohne Einwil­li­gung des Betref­fenden mit. Sogar das Thema der Arbeit am Ende des 11.300 Euro teuren Jahres in der briti­schen Haupt­stadt ist Top Secret.

Ihr Studium der Poli­tik­wis­sen­schaften in Hamburg hatte Baer­bock jeden­falls ohne Abschluss beendet. Der LLM-Abschluss in London nach nur einem Jahr und ohne Abschluss­prü­fung dürfte weder einem Diplom­ab­schluss noch einem regu­lären Master-Abschluss entspre­chen, meinen dazu Kritiker einhellig.

Auch die 2009 begon­nene, aber nie been­dete Promo­tion in Völker­recht an der FU Berlin, eine Arbeit zum Thema „Natur­ka­ta­stro­phen und huma­ni­täre Hilfe im Völker­recht”, bleibt übri­gens, wie könnte es anders sein, geheim.

Anbei der Auszug aus ihrem bekannt gege­benen Lebenslauf.

Wie viel von ihrem Lebens­lauf einer tatsäch­li­chen Prüfung stand­halten würde, sollte aller­dings der „Ordnung halber“ bereits längst einer Über­prü­fung zuge­führt worden sein.

