Genau einer der größten linken Will­kom­mens­klat­scher-Poli­tiker, der deut­sche Bundes­prä­si­dent Stein­meier, beschwört jetzt weiner­lich und bettelnd, dass die isla­mis­ti­schen Juden­hasser-Geister, welche Grüne und Linke nach Germania riefen, jetzt nicht wieder Deutsch­land mit dem Holo­caust in Verbin­dung bringen mögen.

„Juden­hasser blamieren der Grünen Träume von einer multi­kul­tu­rellen Gesell­schaft“ (Focus)

Dabei ist jetzt, 8 Jahre nach dem Will­ko­mens-Spät­som­mer­mär­chen-2015 einge­treten, wovor jene, die damals von den Links-Grünen als Nazis beschimpft wurden, warnten:

„Arabi­sche Demons­tranten beju­beln die Grau­sam­keiten der Hamas-Terro­risten, sie verlangen die Ausrot­tung des Staates Israel und verteilen Süßig­keiten an ihre Sympathisanten.

Diese Menschen haben nichts gemein mit den Grund­werten des Landes, in dem sie leben. Sie wider­legen die Parole der Ex-Kanz­lerin Angela Merkel, die verkündet hat: „Wir schaffen das!“. Sie blamieren die Illu­sion der Grünen von einer multi­kul­tu­rellen Gemeinschaft.

Sie miss­achten unsere Gebote der Tole­ranz und Gleich­be­rech­ti­gung. Spätes­tens nach diesen von Hass getrie­benen Demons­tra­tionen erkennen immer mehr, dass wir Millionen ins Land gelassen haben, die Juden hassen, Frauen verachten und Homo­se­xu­elle verfolgen.“ (FOCUS-Ex-Heraus­geber Markwort)

Haupt­ver­ant­wort­lich: Grüne, Linke und Sozialisten

Man kann es nicht genug wieder­holen: Dieje­nigen, die für dieses nicht mehr gut zu machende Schla­massel verant­wort­lich waren und sind, sind Linke und Grüne.

So verglich der sozia­lis­ti­sche öster­rei­chi­sche Ex-Bundes­kanzler Werner Faymann, im Herbst 2015 in einem SPIEGEL- Inter­view, die Contain­ment-Flücht­lings­po­litik des unga­ri­schen Minis­ter­prä­si­denten Orban mit dem Holocaust.

Und der sozia­lis­ti­sche Ex-EU-Parla­ments­prä­si­dent Martin Schulz bezeich­nete die ille­galen Migranten sogar „wert­voller als Gold“.

Ganz zu schweigen von der Ober-Grünen Katrin Göring-Eckardt, die froh­lockte: „Ja, wie wunderbar ist das alles!“

Nun stehen all diese entweder ganz still in der Ecke oder können es nicht fassen, was sie da ange­richtet haben:

„Die Frage wird derzeit anläss­lich der Hamas-freund­li­chen Aktionen disku­tiert. Innen­mi­nis­terin Nancy Faeser droht den Akti­visten mit Auswei­sung. Warum droht sie nur? Sie soll sie ausweisen!

Gegen manche der Terror-Freunde hilft das Mittel nicht. Sie haben inzwi­schen einen deut­schen Pass. Wie konnte das passieren?“ (focus)

Stein­meier-Bettel-Rede vor dem Bran­den­burger Tor

Und heute bei der Pro-Israel-Kund­ge­bung vor dem Bran­den­burger Tor zeigte sich Schau­spie­lerin Iris Berben enttäuscht:

„Ich bin erschüt­tert, wie wenig Menschen hier sind. Eigent­lich ging es darum, ein Bild in die Welt zu schi­cken. Auch nach Israel. Doch wenn das Bild so ist, wie es jetzt ist, dann ist es bitter.“

Um 14h waren erst 3000 Personen vor Ort, insge­samt sollen es dann – offi­ziell – 25.000 gewesen sein.

Doch das Peinlichtse:

Bundes­prä­si­dent Frank-Walter Stein­meier bettelte in seiner Rede gera­dezu alle Bürger in Deutsch­land zum Schutz des jüdi­schen Lebens. Dieser Schutz sei Staatsaufgabe,

…„aber er ist auch Bürger­pflicht. … Ich bitte wirk­lich alle Menschen in unserem Land, diese Bürger­pflicht auch anzu­nehmen.“

Und das 78 Jahre nach dem Ende des Dritten Reiches, welches gerade linke 68er wie Stei­meier über­winden wollten – u.a. mit Multikulti!

Schämt er sich nicht dafür? Dass ange­sichts der anti­se­mi­ti­schen Ausschrei­tungen in Bunt-Deutsch­land es wieder „uner­träg­lich“ geworden ist,

…„dass Juden heute wieder Angst haben – ausge­rechnet in diesem Land“.

Dass jüdi­sche Eltern ihre Kinder nicht mehr in die Schule schickten und das Berliner Holo­caust-Mahnmal von der Polizei geschützt werden müsse.

Ja, und auch hier hat er recht:

„Jeder einzelne Angriff auf Jüdinnen und Juden, auf jüdi­sche Einrich­tungen ist eine Schande für Deutsch­land.“

Und Israels Botschafter in Deutsch­land, Ron Prosor, malte ein Mene­tekl an die Wand: Dass nämlich in Deutsch­land ein Flächen­brand verhin­dert werden müsse, „sonst kommt der Terror dem Gaza­streifen auch in Deutsch­land an“. Und er verwies auf etwas, was im Dritten Reich zur Reichs­kris­tall­nacht und zum Tragen des Juden­sterns geführt hatte;

„In diesen Tagen sind in Deutsch­land Synagogen zu Ziel­scheiben geworden.“

David­sterne seien auf Häuser geschmiert worden, in denen Juden leben.

Deut­sche Realität: Muslime beten vor dem Bran­den­burger Tor

A demons­tra­tion took place in front of the Bran­den­burg Gate in Berlin last night.

They were chan­ting and protesting against Israel and followed it up with a prayer

🇩🇪🇮🇱pic.twitter.com/qFNNyFCDk7

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 22, 2023