Die Epoche der Kolo­ni­al­reiche (1500 – 2000) geht zu Ende

Von REDAKTION | Nachdem Polit­ana­lysten immer häufiger auf die ange­lau­fene Zeiten­wende verweisen, scheint es ange­bracht, die alte Ära, welche bald zu Ende gehen wird, histo­risch abzu­grenzen und genauer zu defi­nieren: Es handelt sich um die Epoche der Kolo­ni­al­reiche, die nach einem über­al­terten «Globa­li­sie­rungs­kon­zept» voran­ge­trieben von den euro­päi­schen Seemächten Portugal, Spanien, Nieder­landen und Gross­bri­tan­nien ab dem Jahr 1500 immer mehr an Fahrt aufnahm. Die finale Phase besagter Kolo­ni­al­po­litik mit Ablauf­datum wurde zum Ende des 19. Jahr­hun­derts vom Briti­schen Welt­reich auf die Spitze getrieben, wobei Gross­bri­tan­nien zu dem Zeit­punkt über das grösste Kolo­ni­al­reich der Welt­ge­schichte herrschte.

Dazu gesellte sich der Spezi­al­fall «Frank­reich», welches sich im 17. Jahr­hun­dert auf die Kolo­nia­li­sie­rung Amerikas konzen­trierte und dazu noch Fran­zö­sisch-Indien und diverse kari­bi­sche Inseln mit nach­fol­gend schwin­dender Bedeu­tung kolo­nia­li­sierte: Jene erste Phase fran­zö­si­scher Kolo­ni­al­po­litik ist in der oben abge­bil­deten Welt­karte als Erstes Fran­zö­si­sches Kolo­ni­al­reich in grüner Farbe eingezeichnet.

Nach dem endgül­tigen Aus unter Napo­leon Bona­parte (1815) versuchte Frank­reich im 19. Jahr­hun­dert in einem letzten Versuch durch gross­flä­chige Besitz­nahme afri­ka­ni­scher Kolo­nien an seine vorma­lige Gross­macht­rolle in altem Glanz und Gloria noch einmal anzu­knüpfen. Jene Gebiete, erwei­tert durch Kolo­ni­al­be­sitz in Südost­asien sowie im Mitt­leren Osten werden in der oben­ste­henden Welt­karte als Zweites Fran­zö­si­sches Kolo­ni­al­reich bezeichnet – hervor­ge­hoben in blau.

Der anglo-ameri­ka­ni­sche Schul­ter­schlusses, welcher seit 1890 im Geheimen geschmiedet, doch sich nur bis zu den US-Kriegs­er­klä­rungen im Jahr 1917 an die gänz­lich unvor­be­rei­teten Mittel­mächte verheim­li­chen liess, bedeu­tete auch für Frank­reich das Ende bishe­riger Träume, um mit dem neu entstan­denen Gross­mächte-Gespann «USA & Gross­bri­tan­nien» selbst noch im 20. Jahr­hun­dert auf glei­cher Augen­höhe mitzu­halten: Die neue Mäch­te­kon­stel­la­tion, welche die Euro­päer des alten Konti­nents alle­samt(!) nicht auf dem Zettel hatten, verlei­tete Frank­reich dazu, die Weiter­ent­wick­lung des atlan­ti­schen Unter­jo­chungs­mo­dells – weg vom altem Kolo­nial-Staaten-Status zu einem neuen «Klientel-Staaten» Verhältnis – frei nach den Knebel­ver­träge von Versailles, St. Germain, Trianon und Sèvres nach 1918, welches auf unan­ge­foch­tene Finanz­ober- & Zwangs­herr­schaft abzielte – ange­wandt auf ihre verblie­benen fran­zö­si­schen Afri­ka­ko­lo­nien nach atlan­ti­schem Muster zu kopieren.

Die Einfüh­rung der CFA-Franc-Zonen für das «Fran­çafrique»

Der Begriff «Fran­çafrique» leitet sich vom Ausdruck «France-Afrique» ab, womit der erste Präsi­dent von Côte d’Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, 1955 die spezi­ellen Bezie­hungen seines Landes zu Frank­reich beschrieb. Im Jahr 1998 wurde der Begriff «France-Afrique» vom fran­zö­si­schen Ökonomen und Heraus­geber der Billets d’Afrique et d’ail­leurs Fran­çois-Xavier Verschave (1945 – 2005) abwer­tend in «Fran­çafrique» umbe­nannt, um vermeint­lich korrupte und intrans­pa­rente Verhält­nisse verschie­dener fran­zö­sisch-afri­ka­ni­scher Wirtschafts‑, Politik- & Mili­tär­netz­werke an den Pranger zu stellen. Ähnliche Kritik wurde parallel dazu auch unter dem Sammel­be­griff «fran­zö­si­scher Neoko­lo­nia­lismus» über die Geschichts­wis­sen­schaften öffent­lich bekannt.

Verschave bediente sich des Wort­spiels «Fran­çafrique», dass wie «France à fric» – das heisst, wie «Geld­quelle für Frank­reich» klingt: «Fric» ist fran­zö­si­sche Umgangs­sprache für «Bargeld». Der Ökonom liess wissen, dass «im Laufe von vier Jahr­zehnten Hundert­tau­sende von Euro aus Schulden, Hilfs­gel­dern, Öl und Kakao verun­treut wurden. … oder über fran­zö­si­sche Import­mo­no­pole abflossen, worüber fran­zö­si­sche Politik- und Unter­neh­mens­netz­werke als Ableger neogaul­lis­ti­scher Netz­werke, Divi­denden, Geheim­dienst­ope­ra­tionen und Söld­ner­ex­pe­di­tionen finanzierten.»

Verschave, Gründer und Präsi­dent der Verei­ni­gung «Survie», hat mit seinem Wort­spiel bis zu seinem Tod im Jahr 2005 die mannig­faltig verdeckten Verbin­dungen zwischen Frank­reich und Afrika publik gemacht.

Später defi­nierte er «Fran­çafrique» als «… geheime Krimi­na­lität oberer Etagen fran­zö­si­scher Politik und Wirt­schaft, hinter der sich eine Art Unter­grund­re­pu­blik verbirgt.»

Karte des kolo­nialen Afrikas mit fran­zö­si­schen Kolo­nien, Protek­to­raten und Mandaten im Jahr 1930 mit: Fran­zö­sisch-Äqua­to­ri­al­afrika, Fran­zö­sisch-Nord­afrika, Fran­zö­sisch-Soma­li­land und Fran­zö­sisch-West­afrika, die zusammen mit den ehema­ligen belgi­schen Kolo­nien den Groß­teil des fran­ko­phonen Afrikas bildeten.

Die erste Franc-Zone wurde 1939 als Währungs­ge­biet mit dem fran­zö­si­schen Franc als Haupt­wäh­rung etabliert. Die Franc-Zone, eine Währungs­union in den afri­ka­ni­schen Ländern südlich der Sahara, wurde ab dem Jahr 1945 fort­ge­führt, indem der CFA-Franc als Kolo­ni­al­wäh­rung für mehr als ein Dutzend afri­ka­ni­sche Kolo­nien Frank­reichs neu einge­richtet wurde. Besagte Zone blieb jedoch selbst nach Erlangen der Unab­hän­gig­keit der fran­zö­si­schen Kolo­nien Anfang der 1960er Jahre, weiter bestehen!

Im Jahr 1945 rich­tete Frank­reich global betrachtet zwei Währungs-Gross­zonen ein:

der Franc des Colo­nies Fran­caises d’Afrique (CFA-Franc) für Afrika

(CFA-Franc) für Afrika der Franc des Colo­nies Fran­caises du Paci­fique (CFP-Franc) für Pazifik-Raum

Marokko, Tune­sien, Alge­rien und Guinea traten nach ihrer Unab­hän­gig­keit aus dem CFA aus.

Damit gibt es für Afrika insge­samt zwei CFA-Franc-Zonen, poli­tisch korrekt inzwi­schen in «Franc de la Coopé­ra­tion Finan­cière en Afrique (CFA)» umbe­nannt:

Die UEMOA Mitglieder sind: Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau [ehema­lige portu­gie­si­sche Kolonie 1997 beigetreten], Mali, Niger, Senegal und Togo. Ihre gemein­same Währung ist der Franc de la Communaute Finan­ciere d’Afrique (CFA/XOF), der von der Zentral­bank der west­afri­ka­ni­schen Staaten (BCEAO) mit Sitz in Dakar, Senegal, ausge­geben wird.

Die CEMAC Mitglieder sind: Kamerun, die Zentral­afri­ka­ni­sche Repu­blik, Tschad, die Repu­blik Kongo, Äqua­to­ri­al­guinea [ehema­lige spani­sche Kolonie1985 beigetreten] und Gabun. Ihre gemein­same Währung ist der «Franc de la Coope­ra­tion Finan­ciere Afri­caine» (CFA/XAF), der von der Bank der Zentral­afri­ka­ni­schen Staaten (BEAC) mit Sitz in Jaunde, Kamerun, ausge­geben wird.

Beide Zentral­banken – BCEAO und BEAC – hatten bis Ende 1970 ihren Sitz in Paris!

Der CFA-Franc war zuerst an den fran­zö­si­schen Franc und nach dessen Ende an den Euro gekop­pelt. Seine Konver­ti­bi­lität wird vom fran­zö­si­schen Schatzamt garan­tiert. Obwohl der CFA-Franc denselben Wech­sel­kurs hat, handelt es sich um zwei getrennte Währungen, den zentral­afri­ka­ni­schen CFA-Franc und den west­afri­ka­ni­schen CFA-Franc, die von den jewei­ligen Zentral­banken in Zentral- und West­afrika getrennt verwaltet werden und gegen­seitig auch nicht konver­tibel sind.

Eine spezi­elle Kondi­tion dazu lautet, dass Frank­reich auf einen Teil der Devi­sen­re­serven der vier­zehn afri­ka­ni­schen Mitglieds­staaten Zugriff hat und davon profi­tiert: Die afri­ka­ni­schen Klientel-Staaten haben 65 % – gegen­über 100 % zu Beginn(!) – ihrer Devi­sen­re­serven und aller außer­halb der Union erzielten Einnahmen beim Schatzamt in Frank­reich zu hinter­legen. Dafür zahlt der fran­zö­si­sche Staat an die afri­ka­ni­schen Staaten 0,75 % Zinsen, doch behält die Über­schüsse für sich ein.

Falls afri­ka­ni­sche Länder den Wunsch haben, auf ihr eigenes Geld zuzu­greifen, müssen sie der fran­zö­si­schen Regie­rung Finanz­be­richte vorlegen: Sofern diese geneh­migt werden, können sie einen beschränkten Prozent­satz ihrer Einlagen, doch ledig­lich als verzinstes(!) Darlehen, erhalten: Nega­tiv­zinsen scheint es offen­sicht­lich schon etwas länger zu geben!

Die Franc-Zone hat den afri­ka­ni­schen Ländern Währungs­sta­bi­lität gebracht, indem CSA-Länder eine relativ nied­rige Infla­ti­ons­rate im Vergleich zu Nicht­mit­glieds­län­dern ausweisen. Doch, diese Währungs­ver­ein­ba­rung ermög­licht Frank­reich, die Geld­mengen des CFA-Franc zu kontrol­lieren und auch den Entschei­dungs­pro­zess der afri­ka­ni­schen Zentral­banken über deren Vorstände mitzubeeinflussen.

Die Parität des CFA-Franc zum Euro ermög­licht es fran­zö­si­schen Unter­nehmen, afri­ka­ni­sche Ressourcen, z.B. Natur­pro­dukte, wie Kakao, Kaffee und/oder z.B. Mine­ra­lien, wie Gold, Uran etc. einzu­kaufen, ohne dafür Devisen bereit stellen zu müssen. Die Währungen dienen auch als Garantie für fran­zö­si­sche Inves­ti­tionen in der Region, da der CFA-Franc an den Euro gekop­pelt Währungs­schwan­kungen geringhält.

Kritiker des CFA-Franc verweisen darauf, dass der Umstand der Konver­tier­bar­keit des CFA-Franc zum Euro nicht ange­messen ist, zumal sich die Wirt­schafts­zy­klen in der Euro­zone von denen in der UEMOA und CEMAC zu stark unter­scheiden: Die vier­zehn afri­ka­ni­schen Staaten sind durch diese Anbin­dung indi­rekt der währungs­po­li­ti­schen Politik der EU unter­worfen. Doch, während eine der Haupt­auf­gaben der Euro­päi­schen Zentral­bank die Kontrolle der Infla­tion inner­halb des Euro-Raumes ist, liegen die Prio­ri­täten der afri­ka­ni­schen Staaten in der Schaf­fung von Arbeits­plätzen und Inves­ti­tionen. In diesem Zusam­men­hang muss sich eine diver­gie­rende Geld­po­litik der EZB auf die Entwick­lung afri­ka­ni­schen Länder negativ auswirken.

Zusätz­liche Schäden «verdeckter» Kolonialpolitik

Aus der externen Finanz­fluss-Steue­rung aus dem fernen Europa, resul­tiert das Problem des über­höhten Netto­ka­pi­tal­ab­flusses aus Afrika. Viele fran­zö­si­sche Unter­nehmen nützen die Möglich­keit des freien Kapi­tal­ver­kehrs, um ihre erzielten Gewinne aus den vier­zehn afri­ka­ni­schen Ländern abzu­ziehen, ohne die Risiken eines Devi­sen­han­dels eingehen zu müssen. Weiters gibt es Belege für über­zo­gene Kapi­tal­ab­flüsse aus afri­ka­ni­schen Volks­wirt­schaften über ille­gale Finanz­ströme in Steu­er­oasen, globale Invest­ment-Fonds und/oder andere Finanz-Instrumente.

Oft wird versucht, dafür «afri­ka­ni­scher Korrup­tion» verant­wort­lich zu machen, doch «Korrup­tion» macht nur einen geringen Teil besagter Abflüsse aus – nach manchen Schät­zungen weniger als fünf Prozent, während tradi­tio­nelle Formen der Krimi­na­lität wie durch Drogen- und/oder ille­galen Waffen­handel bis zu 25 % ausma­chen können.

Der größte Teil, rund 65% «ille­galer» Finanz­ab­flüsse, ist jedoch auf falsche oder mani­pu­lierte Preis­ge­stal­tung im Aussen­handel zurück­zu­führen: Eine Spezia­lität trans­na­tio­naler Unter­nehmen als eine geschickt verdeckt ange­wandte Vari­ante des modernen Neoko­lo­nia­lismus, die nach aussen hin nur schwer auszu­ma­chen ist.

Rund die Hälfte vieler Inves­ti­tionen, die nach Afrika fliessen, werden inner­halb kurzer Zeit wieder repa­tri­iert. Das bedeutet, dass Afrikas Kapi­tal­stock in großem Umfang abge­schöpft wird, wobei ein Groß­teil davon zurück an Unter­nehmen fliesst, die sich im alther­ge­brachten kolo­nialen Stil durch ungleiche Handels­ver­träge weit­ge­hend unbe­merkt aufgrund solch verdeckter Methoden über Gebühr bereichern.

Zusätz­lich begüns­tigen «fran­zö­si­sche Unsitten» aus kolo­nialen Zeiten gegen­über den afri­ka­ni­schen Klientel-Staaten einseitig mono­po­lis­tisch Knebel-Verträge, die aufgrund eines vermeint­li­chen Gewohn­heits­rechts später nur noch schwer abzu­schüt­teln sind:

Ehema­lige Kolo­nien sollten mili­tä­ri­sche Ausrüs­tung nur von Frank­reich bestellen.

Frank­reich versucht mili­tä­risch so lange wie möglich vor Ort präsent zu bleiben.

Auf vorhan­dene & künf­tige Mine­ra­lien hält Frank­reich viel­fach ein Vorkaufsrecht.

Das Veto­recht Frank­reichs gegen­über Verträgen von auslän­di­scher Konkurrenz.

Fran­zö­si­sche Atom­kraft­werke mit Uran aus Niger

Jüngste poli­ti­sche Eman­zi­pa­ti­ons­be­stre­bungen afri­ka­ni­scher Staaten machen deut­lich, dass sich immer mehr Staaten aus dem vorma­ligen fran­zö­si­schen Einfluss­ge­biet «Fran­çafrique» und Dunst­kreis der alten Kolo­ni­al­macht Frank­reich mitt­ler­weile zu lösen versu­chen: So auch Niger!

Tausende Nigrer demons­trieren vor fran­zö­si­scher Mili­tär­basis für Trup­pen­abzug | Quelle: Screen­shot Twitter/X

Um ihre 56 Atom­kraft­werke zu betreiben, benö­tigt Frank­reich ca. 8.000 Tonnen natür­li­ches Uran [«Yellow Cake»] pro Jahr. Niger lieferte im Jahr 2022 1.440 t und war mit 20% Liefer­an­teil Frank­reichs zweit­grösster Liefe­rant, hinter Kasach­stan mit 2.659 t (37%). Daneben sorgten noch Namibia (16%), Austra­lien (14%) und Usbe­ki­stan (13%) für die von Frank­reich benö­tigten rest­li­chen Uran­mengen. Der staat­liche fran­zö­si­sche Ener­gie­kon­zern Orano (vormals Areva) fördert schon seit 40 Jahren Uran aus Niger.

Der fran­zö­si­sche Vorgänger-Konzern Areva hat Niger in den Produk­ti­ons­ge­bieten eine große Umwelt- und Gesund­heits­ka­ta­strophe ange­richtet: Radio­ak­tive Verschmut­zung mit Verseu­chung von Luft, Boden. Zwar wurden im Jahr 2011 «Gesund­heit­liche Beob­ach­tungs­stellen» einge­richtet, doch werden in Niger, die durch Radio­ak­ti­vität verur­sachten Schäden an Berg­leuten und lokaler Bevöl­ke­rung noto­risch verschwiegen, um Opfer nicht entschä­digen zu müssen. Mehrere Gerichts­ver­fahren in Frank­reich und zuletzt auch vor der Wirt­schafts­ge­mein­schaft der west­afri­ka­ni­schen Staaten (ECOWAS) haben bislang Entschä­di­gungen nicht bewirken können.

Trotz gewal­tiger Uran-Förder­mengen bettelarm

Die Jahr­zehnte der Zusam­men­ar­beit mit Frank­reich haben Niger nur wenig gebracht: Niger erhielt nur einen verschwin­denden Bruch­teil vom Wert des geför­derten Urans und rangiert trotz all seiner Liefe­rungen von Natur­uran nur auf den letzten Plätzen der ärmsten Länder der Welt. Das nigri­sche Uran hat jedoch maßgeb­lich zur Wirt­schaft und Strom­erzeu­gung Frank­reichs beigetragen, während in Niger Strom feht.

Zu den beson­deren Verhält­nisse zwischen Frank­reich und Afrika haben zwei fran­zö­si­sche Staats­männer tref­fende Kommen­tare abgegeben:

Fran­çois Mitter­rand sagte im Jahr 1957, dass Frank­reich seine Führungs­rolle im 21. Jahr­hun­dert einbüßen werde, falls es die Kontrolle über Afrika aufgebe.

Im Jahr 2008 räumte Jacques Chirac ein, dass Frank­reich ohne Afrika auf den Rang­eines dritten Dritt-Welt­staates zurück­zu­fallen drohe.

Die große Chance für die 85% Mehr­heit der Welt

Die zuneh­mend stei­gende Bedeu­tung der BRICS-Staaten bietet Ländern Afrikas, wie auch den Staaten anderer Konti­nente inzwi­schen erst­mals Alter­na­tiven an, die vor wenigen Jahr­zehnten noch nicht zur Verfü­gung standen: Solide Optionen werden sowohl west­liche Nationen mit alther­ge­brachten Kolo­ni­al­mo­dellen, wie auch trans­na­tio­nale Konzerne mit ihrer Eine-Welt-Mono­pol­po­litik künftig vor die Entschei­dung stellen, entweder mit ihren kolo­nialen Reflexen zu brechen und sich auf einen ausge­wo­ge­neren Geschäfts­um­gang einzu­lassen oder den globalen Anschluss an die multi­po­lare Welt­ord­nung der nicht-west­li­chen Welt – das sind immerhin rund 6,6 Milli­arden oder 85% der Welt­be­völ­ke­rung – ganz zu verpassen:

Die alten Kräfte des Westens der 15 Prozent werden über ihr Schicksal schon bald selbst zu entscheiden haben!

