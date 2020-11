Während der Phar­ma­kon­zern Pfizer mit der Ankün­di­gung der bevor­ste­henden Frei­gabe seines COVID-19-Impf­stoffs mit großem Trara für Schlag­zeilen sorgte, lehnte Dr. Michael Yeadon, ehema­liger Vize­prä­si­dent und Chief Scien­tific Officer von Pfizer, die Notwen­dig­keit einer Covid-19-Impfung kate­go­risch ab.

In einem kürz­lich erschie­nenen Artikel schrieb Dr. Michael Yeadon, der mehr als 30 Jahre lang die Forschung an neuen Medi­ka­menten [für Aller­gien und Atem­wegs­er­kran­kungen] bei einigen der größten Phar­ma­un­ter­nehmen der Welt leitete und mit der höchsten Forschungs­po­si­tion auf diesem Gebiet bei Pfizer in den Ruhe­stand trat:

„Es gibt absolut keinen Bedarf an Impf­stoffen, um die Pandemie zum Erlö­schen zu bringen. Ich habe noch nie einen solchen Unsinn gehört. Man impft keine Menschen, die kein Krank­heits­ri­siko haben. Man plant auch nicht, Millionen von gesunden Menschen mit einem Impf­stoff zu impfen, der nicht zuvor gründ­lich am Menschen getestet wurde.“

Der briti­sche Wissen­schaftler äußerte auch eine globale Kritik an der briti­schen Regie­rungs­be­hörde Scien­tific Advisor Group for Emer­gen­cies (SAGE), die die Regie­rung bei der Kontrolle des Covid-19-Ausbruchs beraten soll. SAGE hat eine führende Rolle bei der Fest­le­gung der Eindäm­mungs­po­litik in Groß­bri­tan­nien gespielt, auch bei den kürz­lich umge­setzten Maßnahmen.

Nachdem Dr. Mike Yeadon darauf hinge­wiesen hat, dass dem SAGE wesent­liche Fach­kennt­nisse auf dem behan­delten Gebiet fehlten, da dort „kein klini­scher Immu­no­loge“ Mitglied sei, hebt er zwei grund­le­gende Fehler hervor, die SAGE gemacht hat und die dazu geführt haben, dass seine Gesamt­schluss­fol­ge­rungen radikal falsch waren, was wiederum zu einer „Miss­hand­lung der Bevöl­ke­rung in den letzten sieben Monaten“ geführt hat.

Erster grund­le­gender Fehler: „lächer­liche“ Annahme einer 100%igen Empfindlichkeit

Die erste irrtüm­liche Annahme von SAGE ist, dass „100 % der Bevöl­ke­rung für das Virus empfäng­lich waren und dass keine vorher bestehende Immu­nität bestand“.

Yeadon stellt fest, dass dieser Begriff lächer­lich ist, denn während SARS-CoV‑2 tatsäch­lich neu ist, sind Coro­na­viren es nicht. So etwas wie ein „Virus ohne Vorfahren“ gibt es nicht. Er weist darauf hin, dass es „mindes­tens vier ende­mi­sche Coro­na­viren gibt, die die Erkäl­tung auslösen … [und die] in Groß­bri­tan­nien und anderswo frei zirku­lieren. Dieje­nigen, die in der Vergan­gen­heit mit einem oder mehreren dieser ende­mi­schen Coro­na­viren infi­ziert wurden, verfügen über eine lang anhal­tende und robuste Immu­nität gegen diese Viren, aber auch gegen eng verwandte Viren. SARS-CoV‑2 ist ein solches eng verwandtes Virus.“

Dr. Yeadon bestreitet die Kompe­tenz der SAGE-Agentur auch, indem er fest­stellt: „Ein solches Cross­over ist nicht zu erwarten. Es demons­triert den Mangel an Verständnis, um ein Modell zu errichten, das zuver­lässig genug ist, um einsatz­taug­lich zu sein“.

Ferner erklärt er, dass der allge­meine PCR-Test, der benutzt wird, um Fälle von COVID-19 zu ermit­teln, auch dann posi­tive Prüf­ergeb­nisse erbringen kann, wenn jemand mit einem der allge­meinen kalten Coro­na­viren ange­steckt wird und somit wenig zuver­lässig ist. De facto wurden aufgrund der Endergeb­nisse dieser Tests laufend etliche tausend Personen ange­wiesen, ihr Leben zu unter­bre­chen und sich für 14 Tage unter Quaran­täne zu stellen.

Quelle: Lifesitenews.com