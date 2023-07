Im thürin­gi­schen Sonne­berg wurde jetzt zum ersten Mal ein AfD-Poli­tiker, Robert Sessel­mann, zum Landrat gewählt. Und zwar mit 52,8 Prozent. Das ist ein State­ment. Aber es liegt im Trend. Jedes Umfrage-Institut kommt bei der Frage „Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundes­tags­wahl wäre“ auf einen AfD Stimmen-Anteil von um die 20 Prozent – die AfD würde damit zweit­stärkste Partei, an der man eben nicht vorbei­kommt. Eine Kata­strophe für die Etablierten. Die Linke dagegen käme nicht einmal ins Parla­ment. Jetzt heulen die Alarm­si­renen in Berlin auf.

Von NIKI VOGT | Innen­mi­nister Nancy Faeser springt mit Anlauf sofort in das berühmte Fett­näpf­chen, das in diesem Fall die Größe einer Bade­wanne hat. Besser geht’s nicht. Eine Partei wegen Rechts­extre­mismus zu verbieten, für die in der INSA Umfrage 20,5% der Leute bundes­weit stimmen, ist absurd. Sie kann nicht allen Ernstes einfach mal einem Fünftel der Bundes­bürger Rechts­extre­mismus unter­stellen. Und abge­sehen davon, dass das Programm und die Ziel­set­zungen der AfD zu 95 Prozent mit dem der „alten CDU/CSU“ von vor 1990 über­ein­stimmt, ist es einfach krass unde­mo­kra­tisch, eine Partei zu verbieten, nur weil sie einem den Rang abläuft und das etablierte Macht­ge­füge stört. Denn außer der Linken und der AfD gibt es keine echte Oppo­si­tion mehr. Nach der vorlie­genden INSA-Umfrage käme die Linke mit 4,5 Prozent gar nicht mehr in den Bundestag.

Wie schön, wenn man AfD wegli­qui­dieren könnte und die Linke nicht mehr lästig wird, dann ist man ja unter sich und kann ein paar Show-Diskus­sionen zur Volks­be­lus­ti­gung abhalten und ansonsten ohne ernst­hafte Oppo­si­tion durch­re­gieren und Deutsch­land weiter in Grund und Boden wirtschaften.

In einer solchen Situa­tion muss die „Meinungs­mache für das einfache Dumm­volk“, die BILD, an die Front. Nachdem Julian Reichelt abge­sägt wurde als Chef­re­dak­teur, bläst der neue, system-folg­sa­mere Chef­re­dak­teur des Blattes, Marion Horn, in dasselbe, um die Jagd auf die AfD zu eröffnen.

Geschickt greift sie die Unzu­frie­den­heit der Bürger mit der Ampel­re­gie­rung auf. Auch diese (noch) stille Wut auf die Berliner Regie­rungs­clique ist in den Umfra­ge­werten deut­lich abzu­lesen. Bei der Frage, wie zufrieden man mit der Politik der Regie­rung ist, liegt die Quote der „eher Unzu­frie­denen“ plus die „sehr Unzu­frie­denen“ stabil bei um die 70 Prozent, wobei die „sehr Unzu­frie­denen“ mit 50–60 Prozent der längste Balken über­haupt ist. Auch die Arbeit der einzelnen Bundes­mi­nister kommt selten besser weg. Kurz: Mehr als zwei Drittel der Deut­schen lehnen heute die Regie­rung entschieden ab. Und auch die CDU wird nicht mehr als Oppo­si­tion wahrgenommen.

Auch das adres­siert Marion Horn. Die Union biete in Wahr­heit kein poli­ti­sches Angebot für die Wähler, die eine andere Politik wollen. Dann nörgelt sie noch ein biss­chen an den Stra­ßen­schlachten durch Migranten herum, das entspricht auch dem dicken Hals der Bürger. Und ja, wir alle sind fassungslos, wie über unsere Köpfe hinweg unsere „Lebens­wirk­lich­keit“ immer düsterer wird. Fast alle Deut­schen sehen bang in die Zukunft und miss­trauen der Politik zutiefst.

Dann schreibt Frau Horn:

„Ja, die AfD ist eine in Teilen rechts­extreme Partei. Viele AfD-Poli­tiker verab­scheuen die deut­sche Demo­kratie und lieben die russi­sche Diktatur. Aber die Wähler sind mitnichten alle rechts­extrem: Mehr als 60 Prozent der poten­zi­ellen AfD-Wähler kommen von der Union, der FDP und der SPD.“

Chapeau, Frau Horn, das ist gut über­legt. Erst einmal den gruse­ligen Gott­sei­beiuns auspa­cken und beweis­frei behaupten, dass AfD-Poli­tiker die deut­sche Demo­kratie verabscheuen …

Niemand verachtet in der AfD die deut­sche Demo­kratie. Im Gegen­teil: Die deut­sche Demo­kratie, die es geben müsste, wird gerade von der jetzigen Regie­rung langsam zerschred­dert. Es ist ja gerade die AfD, die gegen die Meinungs­dik­tatur hier wettert, gegen die Krimi­na­li­sie­rung jeder anderen Sicht­weise als der von oben verord­neten. Die Frei­heit der Bürger wird abge­schafft: Die Meinungs­ho­heit der sakro­sankten Minder­heiten in Politik und Medien. Die Zerstö­rung der Wirt­schaft und der Gesell­schaft im Namen einer Klima­po­litik, die uns alle verarmen lässt und die nur der harte Kern der Grünen (mit einem kleinen Wähler­an­teil von 13%) wirk­lich will.

… Und dann noch drauf­setzen, eben­falls beweis­frei, dass Russ­land eine Diktatur sei. Dort finden eben­falls Wahlen statt. Und wie in Deutsch­land, wird da auch mit allen mögli­chen Methoden die echte Oppo­si­tion klein­ge­halten. Schon lustig: Frau Horn stellt selbst fest, dass es prak­tisch keine Oppo­si­tion mehr gibt, dass es mehr als 60 Prozent der AfD-Wähler sind, die einfach nur eine echte Oppo­si­tion wollen, weil sie die Meinungs­dik­tatur und die besch… Politik der Regie­rung mehr als satt haben. Eine Oppo­si­tion gehört zur Demo­kratie – ansonsten ist es keine, Frau Horn. Und wenn Frau Innen­mi­nister Faeser nun versucht, mit neu zusam­men­ge­schus­terten Anti-AfD-Gesetzen diese Oppo­si­tion auch noch auszu­schalten, dann ist Deutsch­land noch weniger demo­kra­tisch als die ehema­lige DDR.

Dem Gegen­kan­di­daten des AfD-Wahl­sie­gers Robert Sessel­mann in Sonne­berg, Jürgen Köpper (CDU), ist genau das auf die Füße gefallen. Frus­triert bedankt er sich bei der Berliner Regierung:

t.me/oliverjanich/119989

Was Russ­land betrifft: Es gibt einen neuen Trend. Auf ihrem Tele­gram-Kanal berichtet Alina Lipp, dass viele Menschen aus dem Westen nach Russ­land auswan­dern wollen.

t.me/neuesausrussland/14852

„Ich bin gerade in Moskau bei einer Anhö­rung aufge­treten zum Thema hoher Migra­ti­ons­an­drang von Menschen aus dem Westen, die aus vielen Gründen nach Russ­land auswan­dern möchten.

Viele ausge­wan­derte Ausländer berichten hier davon, weshalb Menschen aktuell ihre Heimat­länder verlassen möchten und mit welchen büro­kra­ti­schen Problemen sie in Russ­land konfron­tiert werden.

Ich habe von unserem Projekt Moya Rossija (www.moyarossiya.com/) berichtet, das Menschen mit Auswan­de­rungs­wunsch berät und deshalb vermut­lich die beste exis­tie­rende Daten­basis zu Anzahl, Alter, Beruf, Beweg­gründen und Problemen aufge­stellt hat. Über 76 000 Menschen haben bereits mit unserem Bot (t.me/moyarossiyabot) kommu­ni­ziert, um sich zum Thema Auswan­de­rung beraten zu lassen.

Russ­land begrüßt diese Entwick­lung natür­lich sehr, denn es sind sehr viele hoch­qua­li­fi­zierte Spezia­listen und Unter­nehmer unter den Auswanderern.“

Liebe „west­liche Demo­kratie“, die Abstim­mung mit den Füßen beginnt. Die Leute, die was können und sich was zutrauen laufen, weg. In die böse, russi­sche Diktatur oder sonst­wohin auf der Welt. Die wählen hier nicht mehr AfD, sondern gehen: Unter­nehmer, Spezia­listen, Hoch­qua­li­fi­zierte. Weiter so, und Deutsch­land wird ein Drittweltland.

Was jetzt kommen wird, ist eine beispiel­lose Diffa­mie­rungs­kam­pagne gegen die AfD. Ständig werden dann neue Skan­dale, Unter­stel­lungen, Lügen, Beschul­di­gungen und Häme in Politik und Medien vorge­tragen. Gleich­zeitig wird man die bewährten Kräfte des Verfas­sungs­schutzes in die AfD einsi­ckern lassen, die dann medi­en­wirksam das rechte Ärmchen heben, Anti­se­mi­ti­sches, Rassis­ti­sches, Putin­ver­herr­li­chendes, Auslän­der­feind­li­ches etc. blöken. Die Berliner Regie­rung wird unter Beifall der CDU und der Linken sämt­liche Möglich­keiten von Schi­kanen gegen promi­nente AfD Poli­tiker lancieren, wie Haus­durch­su­chungen, grund­lose, herbei­kon­stru­ierte Anzeigen und Verhaf­tungen. Man wird viel­leicht irgend­welche bezahlte Neonazis zusammen mit AfD-Poli­ti­kern foto­gra­fieren. Da fällt dem Polit­kar­tell schon was ein.

Frau Innen­mi­nister Faeser, falls es Ihnen nicht klar ist: Sie machen sich zum Toten­gräber der Demo­kratie in Deutsch­land, wenn sie eine Oppo­si­tion mit über 20 Prozent Wähler­stimmen einfach verbieten, weil es Ihnen nicht passt. NOCH ist das Volk der Souverän, und das hat gesprochen.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf DIE UNBESTECHLICHEN