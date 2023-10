Noch fehlt eine Gesetz­ge­bung gegen banden­mä­ßige «trans­na­tional orga­ni­sierte staat­liche Kriminalität»



Von REDAKTION | Das Projekt einer elitären globalen Minder­heit die wach­sende Welt­be­völ­ke­rung medi­zi­ni­schen Expe­ri­menten und bio-chemi­schen (Kampf)-Stoffen flächen­de­ckend auszu­setzen und in Folge dezi­mieren zu lassen, geht weit in das vorige Jahr­hun­dert zurück. Der Traum jene Ziele über einen medi­zi­ni­schen Umweg, wie z.B. den «Corona Virus» zu reali­sieren, lässt sich bis in die 60-er Jahre des 20. Jahr­hun­derts zurück­ver­folgen und auch in den ameri­ka­ni­schen Eugenik-Bestre­bungen in den Jahr­zehnten davor in anderer Form schon wiederfinden.

Man war sich nicht zu schade Projekte zur Entwick­lung von Biowaffen für zivile Zwecke, die nach der Chemie­waffen-Konven­tion inzwi­schen streng verboten sind, nichts­des­to­trotz mit US-Steu­er­gel­dern zwischen­fi­nan­zieren zu lassen: Die «Univer­sität von North Caro­lina-Chapel Hill (UNC)“ in den USA spielte bei dieser Opera­tion zur Entwick­lung von Corona-Rekom­bi­na­tionen in Laboren zur Herstel­lung bioche­mi­scher Kampf­stoffe für Mehr­fach-Zwecke [dual-use appli­ca­tion] eine zentrale und entschei­dende Schlüsselrolle.

Die Jahr­tau­send­wende war die Zeit als atlan­ti­sche «Nobel­preis­träger» Gute-Nacht-Geschichten, wie vom «Ende der Geschichte» oder dem immer­wäh­renden Frieden auf Erden dank Globa­li­sie­rung in die Öffent­lich­keit streuten. Parallel dazu verwirrten west­liche Wirt­schafts­pro­fes­soren mit Aufrufen zum «Share­holder Value» und zur Ausla­ge­rung der heimi­schen Real­wirt­schaften in Dritt­länder die Köpfe über­ar­bei­teter Indus­tri­eller. Die Empfeh­lung an heran­wach­sende Gene­ra­tionen lautete, sich künftig beruf­lich besser nur noch mit dem Laptop auf dem Küchen­tisch zum Zocken auf den Casi­no­börsen als künf­tiger Multi-Millionär für die Cayman Islands zu qualifizieren.

Bereits im Jahr 2014 ließen US-Nach­rich­ten­dienste via USAID und ihrer Lügen­presse das Narrativ verbreiten: Es wären chine­si­sche Fleder­mäuse [siehe Bild oben markiert in Rot], die uns aller Voraus­sicht noch eine Pandemie bescheren würden. Es stellt sich die Frage, warum ausge­rechnet asia­ti­sche Fleder­mäuse als Pande­mie­sym­bole so überaus geeignet erscheinen, doch US-Fleder­mäuse in und um die Kirch­türme von Chapel Hill in North Caro­lina dafür nicht in Frage kämen? Eine dort ansäs­sige US-Smart-Fleder­maus könnte sich doch in die dortige Univer­sität UNC einge­schli­chen haben, um die CoV-Patente der letzten Jahr­zehnte von Ralph S. Baric etwas genauer zu studieren, aber nur mit Maske, um sich beim Studium nicht anzustecken!

Die Märchen­stunden aus Tausend und einer Nacht von den viralen Fleder­mäusen Chinas und dem Wuhan Insti­tute of Viro­logy wurden von atlan­ti­schen US-Nach­rich­ten­diensten schon Jahr­zehnte vor 2020 entwi­ckelt, um zum geeig­neten Zeit­punkt über die kontrol­lierte kollek­tive Lügen­presse die Bevöl­ke­rungen mit solch maßge­schnei­derten Desin­for­ma­tionen im Nach­gang indok­tri­nieren zu lassen.

Zu Jahres­be­ginn 2020 war es dann soweit, um hinter medi­zi­ni­scher Fürsorge perfekt verpackt, die Welt­be­völ­ke­rung schließ­lich mit dem Pandemie-Expe­ri­ment dank CoV zu über­ra­schen: Auslöser bildeten die Smart-Viren aus US-Laboren, die über die Jahre über Gain-of-Func­tion Expe­ri­mente gezüchtet und fein säuber­lich paten­tiert worden waren und danach auf Abruf bereit­standen und mit den Hufen schon in Reagenz­glä­sern scharrten.

Denn mit Patho­genen aus der Natur, die nicht paten­tierbar sind, lassen sich keine krummen Geschäfte machen:

So ließ man im Jahr 2020 schließ­lich die im Labor «funk­ti­ons­er­tüch­tigten» Smart-Viren aus den US-Gift­kü­chen entwei­chen, um störende Mehr­heits­be­völ­ke­rungen über Notstands­ge­setze wegsperren und im Syner­gie­ef­fekt auch uner­wünschte poli­ti­sche Konkur­renz im Osten noch ausschalten zu lassen. Die Anschläge mit Pandemie und Bürger­krieg im Sommer 2020 klappten nur in den USA, doch nicht in Russ­land und China: Anders als im Westen haben sich dort die patrio­ti­schen Kräfte durchgesetzt!

Zum Glück für Globa­listen wie auch die atlan­ti­schen Landese­liten darunter, sind die führenden Gesell­schafts­schichten der noch freien Unter­nehmer in den west­li­chen Protek­to­raten poli­tisch unter­or­ga­ni­siert und konzep­tuell wie auch intel­lek­tuell extrem schlecht aufge­stellt. Andere Kreise, wie «Umwelt­ak­ti­visten» und «Jour­na­listen», die im Auftrag der Globa­listen rund um die Uhr «Klima­wandel» und die «Ener­gie­wende» bewirt­schaften, doch über keinerlei tech­ni­sche Kompe­tenz verfügen und z.B. regel­mäßig Kraft­werks-Schorn­steine mit KW-Kühl­türmen verwech­seln, haben die Biowaffen-Labore, die in Zukunft für die Mensch­heit das wesent­lich größere Risiko darstellen, entweder über­sehen oder schlicht und ergrei­fend einfach «vergessen»: So wird die Gesell­schaft am Nasen­ring durch die Manege gezogen ohne es selbst zu reali­sieren, weil ihr intel­lek­tu­elles Vermögen und das elemen­tare Grund­wissen dazu fehlt. Der tödliche Irrtum und System­fehler ihres aner­zo­genen libe­ralen Zeit­geistes war und ist: «Das Old Money [alte Geld] aus Europa und die anderen werden es schon richten!» Das tun sie gerade, doch anders als man dachte!

Das CoV-Regime von 2020 bis 2022 hat eindrucks­voll gezeigt: Erst ein korrum­piertes und hand­lungs­un­fä­higen Polit­system des west­lich-libe­ralen Modells, dass uner­müd­lich unter dem Label «Demo­kratie» beworben wird, doch in Wahr­heit dafür sorgt, dass Partei­en­filz staat­liche Gewal­ten­tei­lung unter­gräbt und kaputte Staats­füh­rungen lenkt, erlaubt es den trans­na­tio­nalen Kräften mit Protek­to­raten nach ihren Wünschen und Launen umzu­springen wie immer es ihnen gefällt.

Dabei kann es in Endphasen zu unglaub­li­chen Exzessen kommen, wie z.B. jüngst:

während dem CoV-Regime konnten die «Brief­träger» trans­na­tio­naler Kreise – die soge­nannten «Experten und Exper­tInnen» – den korrum­pierte Regie­rungs­ver­tre­tern, die sie wie Puppen tanzen ließen – jeden Über­griff und jeden Geset­zes­ver­stoß zum Nach­teil der Mehr­heits­be­völ­ke­rung aufzwingen. Alles war möglich in einem krypto-demo­kra­ti­schen Gang-Land ohne Grenzen. Besagter Nieder­gang wurde erst möglich durch ein zentral von außen gesteu­ertes und strikt gleich­ge­rich­tetes Medi­en­system. Letz­teres ist das Marken­zei­chen des west­lich-demo­kra­ti­schen Protek­to­rats­sys­tems. Alte und neue Smart-Viren sollen da helfen, um über den medi­zi­ni­schen Weg künftig die Weichen immer «auto­kra­ti­scher» zu stellen – natür­lich nur zum Wohle und zur besten Gesund­heit der «lieben Mitmen­schen», um die sich Feudal­herren so sorgen.

von allen west­eu­ro­päi­schen Staaten hat es nur Schweden geschafft, sich den globalen Befehlen von außen zu entziehen. Der Grund dafür war, dass Gesetze in Schweden Beamte vor dem Zugriff eines korrum­pierten Partei­ap­pa­rates erfolg­reich schützen: Poli­tiker in Schweden haben keine Möglich­keit in die Gesund­heits­po­litik staat­li­cher Ämter einzu­greifen – das klappte nur in den «Nachbar-Demo­kra­tien». Die atlan­ti­sche Lügen­presse über­schlug sich vor Wut und schäumte.

Die EU als Muster-Verdachts­fall für Korrup­tion ohne Grenzen

Die fatale Politik und mutmaß­li­chen Verstöße der EU im Zuge von CoV sprengen die Vorstel­lungs­kraft jedes anständig geblie­benen Bürgers. Die EU hat mit ihren umstrit­tenen Selbst­er­mäch­ti­gungen, die noch ein gericht­li­ches Nach­spiel haben, jedes Vertrauen in die Zukunft ihrer Insti­tu­tionen verspielt und alle zuläs­sigen Grenzen überschritten.

Am Ende der Abrech­nung kann nur die Auflö­sung der EU an Haupt und Glie­dern mit nach­fol­gender völliger Neuauf­stel­lung stehen und auch der Name hat sich zu ändern!

Was war geschehen?

Der euro­päi­sche Rech­nungshof hat ermit­telt, dass die EU 4.62 Milli­arden Dosen an mRNA-Expe­ri­men­tier­stoffen bestellt hätte. Demnach hat die EU für jeden Bürger 10 Dosen für Gen-Expe­ri­mente vorge­sehen, obwohl man genau wusste, dass eine solch hohe Dosis expe­ri­men­teller mRNA-Injek­tionen mit fatalen Neben­wir­kungen das natür­liche Immun­system von Test­per­sonen ganz zerstört haben würde.

Aktuell verspritzt wurden bisher weniger als eine Milli­arde der mRNA-Expe­ri­men­tier-Injek­tionen. Die EU hat dafür Verträge im Wert von € 71 Milli­arden unter­schrieben. Noch zuvor im Mai 2020 hatte die EU zusätz­lich € 1.4 Milli­arden für die Entwick­lung der Expe­ri­men­tier­stoffe zugunsten von Big Pharma frei­ge­geben. Doch jetzt verhan­delt die EU für das Jahr 2023, eine Reduk­tion der Mengen um die Hälfte, das heißt 450 Millionen mRNA-Expe­ri­men­tier-Dosen weniger als ursprüng­lich bestellt.

Die Kommis­si­ons­prä­si­dentin Ursula von der Leyen steht mitt­ler­weile unter schwerem Tatver­dacht: Sie führte die Vorver­hand­lungen mit dem CEO von Pfizer, doch ließ ihre SMS Korre­spon­denz vor der Öffent­lich­keit nach einschlä­giger Gewohn­heit einmal mehr vorerst verschwinden. Seit Oktober des Jahres 2022 hat sich die Euro­päi­sche Staats­an­walt­schaft für Geld­wä­sche und Korrup­tion in besagten «Krimi­nal­fall-EU» einge­schaltet. Zusätz­lich reagierten aufrechte Bürger: Einer von ihnen hat eine Zivil­klage gegen Ursula von der Leyen ange­strengt. Die Klage gegen die EU-Kommis­si­ons­prä­si­dentin lautet auf Amts­an­ma­ßung, Vernich­tung von Doku­menten, Kompe­tenz­über­schrei­tung und Korrup­tion. Man wird sehen!

Jeden­falls setzt sich der mutmaß­liche «Krimi­nal­fall-EU» zur Beschaf­fung von medi­zi­ni­schen mRNA-Expe­ri­men­tier­stoffen – im Volks­mund gerne mit «Impfungen» verwech­selt – in Ketten­re­ak­tion bis in die Regie­rungen der Mitglieds­staaten fort. Sie waren und sind zuletzt die will­fäh­rigen Helfer und Voll­stre­cker des mutmaß­li­chen trans­na­tional orga­ni­sierten staat­li­chen Verbre­cher­kar­tells und verant­wort­lich für die Ausfüh­rung auf den natio­nalen bzw. unteren Ebenen.

Die EU schloss mit Pfizer einen Beschaf­fungs­auf­trag ab, namens «APA» [Advance Purchase Agree­ment], das heißt einen «Voraus-Kauf-Vertrag», bevor noch alles entwi­ckelt oder fertig war, für die CoV-Injek­ti­ons­stoffe und Gen-Experimente:

Unter Punkt 4. des «Annex I: Vaccine Order Form» heisst es:

The Parti­ci­pa­ting Member State acknow­ledges that the Vaccine and mate­rials related to the Vaccine, and their compon­ents and consti­tuent mate­rials are being rapidly deve­loped due to the emer­gency circum­s­tances of the COVID-19 pandemic and will continue to be studied after provi­sion of the Vaccine to the Parti­ci­pa­ting Member States under the APA. The Parti­ci­pa­ting Member State further acknow­ledges that the long-term effects and effi­cacy of the Vaccine are not curr­ently known and that there may be adverse effects of the Vaccine that are not curr­ently known. Further, to the extent appli­cable, the Parti­ci­pa­ting Member State acknow­ledges that the Vaccine shall not be serialized.

Die deut­sche Über­set­zung der oben markierten Stelle in Rot aus dem Vertrag sagt:

… Der teil­neh­mende Mitglied­staat erkennt ferner an, dass die lang­fris­tigen Auswir­kungen und die Wirk­sam­keit des Impf­stoffs derzeit nicht bekannt sind und dass es nach­tei­lige Auswir­kungen des Impf­stoffs geben kann, die derzeit nicht bekannt sind…

Das heisst im Klar­text: Die EU-Mitglied­staaten als Käufer aner­kennen ausdrück­lich, dass zur Wirk­sam­keit und den Neben­wir­kungen der Expe­ri­men­tier-Injek­ti­ons­stoffe keine Aussagen gemacht werden können. Der Grund dafür ist:

Es handelt sich um ein medi­zi­ni­sches Experiment!

Doch eine solche Fakten­lage, die den Expe­ri­men­tier­cha­rakter des Projektes schrift­lich unter­streicht und vertrag­lich fest­hält, darf den dafür vorge­se­henen Kandi­daten für medi­zi­ni­sche Versuche – sie sollten diesmal die gesamte Welt­be­völ­ke­rung umfassen – nicht vorent­halten bzw. vorsätz­lich verschwiegen werden. Behaup­tungen, die das Gegen­teil herbei­zu­lügen versuchten, würden einen Verstoss gegen den «Nürn­berger Kodex» bedeuten und zögen noch zusätz­lich schwere straf­recht­liche Konse­quenzen gegen die Täter in den dafür zustän­digen Natio­nal­staaten nach sich.

Die Expe­ri­men­tier-CoV-Injek­tionen schützten nicht,

doch verur­sachten viel­mehr tödliche Folgen

Die Studie von Corre­la­tion Rese­arch in the Public Inte­rest vom 17.9.2023 behandelt:

COVID-19-impf­stoff­be­dingte Sterb­lich­keit in der südli­chen Hemisphäre

Die Studie unter­suchte insge­samt 17 Länder – das sind 9% der Welt­be­völ­ke­rung, die 10% der welt­weit verab­reichten CoV-Injek­tionen auf vier Konti­nente umfasst.

Ergeb­nisse der Studie zu den ermit­telten Impf­dosis-Todes­raten [vDFR]:

Es gibt keinen Hinweis auf eine Verrin­ge­rung der Sterb­lich­keit nach Injektionen!

Im Gegen­teil: In 17 Ländern trat eine hohe Gesamt­mor­ta­lität (ACM; All Cause Morta­lity) nach Verab­rei­chung der CoV-19 Expe­ri­men­tier-Injek­tionen auf!

(ACM; All Cause Morta­lity) nach Verab­rei­chung der CoV-19 Expe­ri­men­tier-Injek­tionen auf! Die Gesamt­sterb­lich­keits­raten explo­dierten, insbe­son­dere nach Einfüh­rung der 3. und 4. Booster Injek­tionen ab Januar/Februar 2022, erfasst in 15 der Länder:

Im Endergebnis: 17 Millionen Tote global aufgrund von CoV-Injektionen

Endergebnis: Die errech­nete alters­über­grei­fende Impf­dosis Todes­rate [vaccine-dose fata­lity rate – vDFR] für 17 Länder [0,126 +/- 0,004 in %] über­tragen auf den welt­weiten Mass­stab belaufen sich auf 17 Millionen CoV-19-Impf­stoff Todes­fälle bei 13,5 Milli­arden verab­reichten Injek­tionen bis zum 2.Sept.2023.

Studie aus GB zur Explo­sion von Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Die Studie fasst im Ergebnis zusammen:

UK Cause of Death Project / UK-Todesursachen-Projekt

Trends bei Tod und Inva­li­dität, Alter 15–44: Herz-Kreislauf-Erkrankungen

[…]

Wir messen Verän­de­rungen im Verhalten der Morbi­dität und Morta­lität vor der Covid-19-Pandemie im Vergleich zu der Zeit nach der Pande­mie­über den Pande­mie­zeit­raum für Krank­heiten des Herz-Kreis­lauf-Systems. Wir zeigen einen starken Anstieg der Morbi­dität (Behin­de­rungen) und Sterb­lich­keit aufgrund von Herz-Kreis­lauf-Erkran­kungen ab dem Jahr 2021.

Der Anstieg der Inva­li­di­täts­an­sprüche steht im Einklang mit dem Anstieg der über­zäh­ligen Todes­fälle: Beide sind statis­tisch hoch signi­fi­kant [gemäß einem «Schwarzen Schwan Ereignis»].

Die Ergeb­nisse deuten darauf hin, dass ab 2021 ein neues Phänomen auftrat, das zu einem Anstieg von kardio­vas­ku­lären Todes­fällen und Behin­de­rungen bei Personen im Alter von 15 bis 44 Jahren im Verei­nigten König­reich zu führen schien.

Zusam­men­fas­sung:

Unsere Analyse [Anmer­kung: die von Phinance Tech­no­lo­gies] zeigt

über­höhte Ster­be­raten aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen:

um ca. 13 % im Jahr 2020

um ca. 30 % im Jahr 2021

um ca. 44 % im Jahr 2022

Diesem Urteil ist nichts hinzu­fügen, außer: Künftig hat es viel­mehr um die Straf­ver­fol­gung der Täter zu gehen, die sich heute noch alle­samt auf freiem Fuß befinden und für nächste Untaten bereit­halten, nicht zuletzt um ihre Köpfe aus den Schlingen zu ziehen.

Die Beweise und gewal­tigen Schäden der kollek­tiven Straf­taten liegen inzwi­schen in zig-tausend­fa­chen Ausfüh­rungen vor und türmen sich gegen den Himmel!

Die Mittä­ter­schaft der EU-Mitglieds­staaten am Beispiel der BRD

Logen BRD-Poli­tiker vorsätz­lich gegen­über Bürgern entgegen den

vertrag­li­chen Aussagen in EU-Verträgen und machten sich straffällig?

Die Wirt­schafts­re­dak­tion des MDR veröf­fent­lichte Anfang Dezember 2022 die nach­ste­hend aufge­führte Liste einschlä­giger Lügen, die darauf abzielten von den mutmass­li­chen staat­li­chen Straf­taten abzu­lenken, doch eine Schuld­um­kehr zu versu­chen, wie sie für mafiöse Täter­or­ga­ni­sa­tionen typisch ist, um die anstän­digen Bürger krimi­na­li­sieren, unter Druck setzen, bedrohen und erpressen zu können.

Die anständig Geblie­benen werden und wurden schon immer als die grössten Feinde orga­ni­sierter Krimi­na­lität erkannt: Daher versu­chen die Täter sich am besten hinter Banden oder Klan-Struk­turen der drohenden Straf­ver­fol­gung zu entziehen.

Hier die Auswahl an Beispielen, welche der MDR im Dez. 2022 veröf­fent­li­chen liess:

„Tyrannei der Unge­impften„ Der Welt­ärz­te­bund-Vorsit­zende Prof. Frank Ulrich Mont­go­mery stellte im November 2021 Unge­impfte in der ARD-Sendung „Anne Will“ quasi an den Pranger: „Momentan erleben wir ja wirk­lich eine Tyrannei der Unge­impften, die über das zwei Drittel der Geimpften bestimmen und uns diese ganzen Maßnahmen aufok­troy­ieren“, erregte er sich am 8. November 2021.

Der Welt­ärz­te­bund-Vorsit­zende Prof. Frank Ulrich Mont­go­mery stellte im November 2021 Unge­impfte in der ARD-Sendung „Anne Will“ quasi an den Pranger: „Momentan erleben wir ja wirk­lich eine Tyrannei der Unge­impften, die über das zwei Drittel der Geimpften bestimmen und uns diese ganzen Maßnahmen aufok­troy­ieren“, erregte er sich am 8. November 2021. „Unge­impfte dürfen nicht als Minder­heit die Mehr­heit terro­ri­sieren„ Diese Aussage stammt von Marie-Agnes Strack-Zimmer­mann (FDP) und wurde am 15. November 2021 von der „Welt“ veröffentlicht.

Diese Aussage stammt von Marie-Agnes Strack-Zimmer­mann (FDP) und wurde am 15. November 2021 von der „Welt“ veröffentlicht. Kontakte zu Unge­impften meiden

Die dama­lige Berliner Gesund­heits­se­na­torin Dilek Kalayci (SPD) riet der Bevöl­ke­rung in einer Twitter-Nach­richt am 11. November 2021 ganz konkret, keinen Kontakt mehr zu Unge­impften zu haben.

Die dama­lige Berliner Gesund­heits­se­na­torin Dilek Kalayci (SPD) riet der Bevöl­ke­rung in einer Twitter-Nach­richt am 11. November 2021 ganz konkret, keinen Kontakt mehr zu Unge­impften zu haben. „Raus aus dem gesell­schaft­li­chen Leben“

Letzt­lich ging es um eine klare poli­ti­sche Botschaft: „Ihr seid jetzt raus aus dem gesell­schaft­li­chen Leben“, wie es etwa Tobias Hans, ehema­liger Minis­ter­prä­si­dent des Saar­lands, auf den Punkt brachte. Nach­zu­lesen in der Saar­brü­cker Zeitung vom 10. Dezember 2021.

Letzt­lich ging es um eine klare poli­ti­sche Botschaft: „Ihr seid jetzt raus aus dem gesell­schaft­li­chen Leben“, wie es etwa Tobias Hans, ehema­liger Minis­ter­prä­si­dent des Saar­lands, auf den Punkt brachte. Nach­zu­lesen in der Saar­brü­cker Zeitung vom 10. Dezember 2021. Nicht mehr genauso am öffent­li­chen Leben teil­nehmen können

Im November 2021 erhöhte der dama­lige Noch-Bundes­ge­sund­heits­mi­nister Jens Spahn (CDU) den Druck auf Unge­impfte erheb­lich, in dem er ankün­digte, dass diese so gut wie gar nicht mehr am öffent­li­chen Leben teil­nehmen sollen – und das am liebsten für das gesamte Jahr 2022: „Wenn Du irgendwie mehr tun willst, als Dein Rathaus oder Deinen Super­markt besu­chen, dann musst Du geimpft sein“, so seine klare Ansage.

Im November 2021 erhöhte der dama­lige Noch-Bundes­ge­sund­heits­mi­nister Jens Spahn (CDU) den Druck auf Unge­impfte erheb­lich, in dem er ankün­digte, dass diese so gut wie gar nicht mehr am öffent­li­chen Leben teil­nehmen sollen – und das am liebsten für das gesamte Jahr 2022: „Wenn Du irgendwie mehr tun willst, als Dein Rathaus oder Deinen Super­markt besu­chen, dann musst Du geimpft sein“, so seine klare Ansage. „Infek­ti­ons­ge­schehen rührt von den Unge­impften her“

Und auch Olaf Scholz hatte offenbar die Schul­digen ausge­macht: „Das heute uns alle beein­träch­ti­gende Infek­ti­ons­ge­schehen rührt von den Unge­impften her. Darüber gibt es gar keinen Zweifel!“, sagte er am 7. Dezember 2021 nach der Unter­zeich­nung des Koali­ti­ons­ver­trags der Ampel­par­teien in Berlin.

Oben­ste­hendes veröf­fent­lichte der MDR.

Die gesetz­li­chen Erfor­der­nisse zur Zerschla­gung von

trans­na­tional orga­ni­sierter staat­li­cher Kriminalität

Vor dem Hinter­grund des oben genannten krimi­nellen Verhal­tens staat­li­cher Reprä­sen­tanten haben anständig geblie­bene deut­sche Bürger eine entspre­chende Klage gegen die mutmass­li­chen kollek­tiven Täter der Bundes­re­gie­rung bei der Gene­ral­bun­des­an­walt­schaft in Karls­ruhe einge­reicht. Es geht unter anderem um «Hoch­verrat» und «Verbre­chen gegen die Mensch­lich­keit» von den Regie­rungs­ver­tre­tern der bunten Ampel Koali­tion.

In Bezug auf mutmass­liche Täte­rInnen und Täter gilt die Unschuldsvermutung

Würde in diesem Fall ein gericht­li­ches Vorgehen auf Basis der

bestehenden Gesetz­ge­bung gegen einzelne Täter ausreichen?

Die Antwort ist leider ein klares «Nein»! Denn, es handelt sich im keines der allge­mein übli­chen Einzel­ver­bre­chen, sondern um Racke­tee­ring-Delikte, die einer mutmass­lich banden­mässig orga­ni­sierten inter­na­tio­nalen Krimi­na­lität unter staat­li­cher und über­staat­li­cher Betei­li­gung zuzu­ordnen wären.

Bisher wird «banden­mäs­sige Krimi­na­lität» [Racke­tee­ring] in der Öffent­lich­keit deutsch­spra­chiger Länder vor allem nur mit der Mafia, Camorra, Cosa Nostra oder Ndran­gheta in Zusam­men­hang gebracht. Der trans­na­tional verzahnte staat­liche Komplex mit krimi­nellem Poten­tial wird öffent­lich nicht wahr­ge­nommen. Eine mutmaß­lich trans­na­tional orga­ni­sierte staat­liche Krimi­na­lität hält sich dahinter perfekt versteckt und hofft zugleich, dass die lokal vorhan­dene Gesetz­ge­bung gegen orga­ni­sierte Krimi­na­lität in deutsch­spra­chigen Ländern auch weiterhin so schwach ausge­bildet bleibt. Die krimi­nellen Netz­werke sollen für alle Zukunft den Luxus genießen in einem defacto straf­freien Raum ihr Unwesen voll­stre­cken zu dürfen.

Eine Anti-Racke­tee­ring Gesetz­ge­bung zielt darauf ab, krimi­nelle Orga­ni­sa­tionen in ihrer Gesamt­heit zu zerschlagen und ihre Vermö­gens­werte zu konfis­zieren. Damit würde verhin­dert, sich nicht nur auf einzelne Klein­kri­mi­nelle beschränken zu müssen, sondern die Köpfe der Syndi­kate zu jagen, um ihre verschie­denen Orga­ni­sa­tionen und das Übel im Ganzen bzw. an der Wurzel von ganz oben her zu zerschlagen.

In den USA ermög­lichte erst die Schaf­fung einer spezi­elle Anti-Racke­tee­ring Gesetz­ge­bung, wie der 1970 imple­men­tierte «Racke­teer Influenced Corrupt Orga­niza­tions» (RICO) Act als Titel IX unter dem «Orga­nized Crime Control Act» (OCCA) den Kampf gegen die diversen US-Crime-Fami­lien aufnehmen und gegen krimi­nellen Netz­werke wirksam schla­gend vorgehen zu können.

In Italien gibt es seit 1982 den spezi­ellen Straf­tat­be­stand gegen mafiöse Verei­ni­gungen im Artikel 416bis im lokalen Codice Penale. Zur Bekämp­fung wurde im Jahr 1992 die «Dire­zione Inves­ti­ga­tiva Anti­mafia» (DIA) gegründet und spezi­elle «Anti­mafia-Staats­an­walt­schaften» (DNA/DDA) einge­richtet. So wie die Ermor­dung der Unter­su­chungs­richter Giovanni Falcone und Paolo Borsel­lino im Jahr 1992 durch das Gesetz Nr. 410 vom 30. Dezember 1991 in Italien über das «Hoch­kom­mis­sa­riat zur Mafia­be­kämp­fung» die Errich­tung geeig­ne­terer Gegen­struk­turen beschleu­nigte, könnten die mutmass­lich mons­trösen Verbre­chen trans­na­tio­naler und staat­li­cher Kreise seit 2020 Auslöser für vergleich­bare Geset­zes­in­itia­tiven, doch ange­passt an die beson­deren trans­na­tio­nalen und staat­li­chen Verbre­cher-Klan-Struk­turen sein. Das krimi­nelle Poten­tial einer trans­na­tional orga­ni­sierten staat­li­chen Krimi­na­lität ist im Vergleich zu den bekannten klas­si­schen Mafia­struk­turen ungleich gefähr­li­cher einzustufen.

Die in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz vorhan­denen Straf­ge­setz­ge­bungen vermit­teln jedoch den Eindruck als wären sie von den Tätern selbst zu ihrem eigenen besten Schutz verfasst und im Anschluss zu Witz- & Gummi­pa­ra­gra­phen gemacht:

Im Vergleich zum Orga­nized Crime Control Act [OCCA] der USA fällt die extreme Kürze der Geset­zes­texte für BRD, AUT & CH auf sowie die Defi­ni­tion der Straf­tat­be­stände, die vorsätz­lich am Kern des Problems vorbei­zu­zielen scheinen.

Das Straf­aus­mass ist extrem nieder ange­setzt, z.B. im Fall der BRD: Höchst­strafen sind fünf Jahre, ansonsten können sogar nur Geld­strafen verhängt werden. In Italien beträgt die Mindest­strafe 10 Jahre und Höchst­strafe bis zu 26 Jahre.

§ 129 Deut­sches StGB «Bildung einer krimi­nellen Verei­ni­gung» nimmt poli­ti­sche Parteien ausdrück­lich von solcher Straf­ver­fol­gung aus: Diese Skur­ri­lität deutet darauf hin, dass die Stan­des­ver­tre­tungen des bundes­deut­schen Partei­en­un­we­sens sich ihrer zwie­lich­tigen Rollen durchaus voll bewusst scheinen.

Das fort­ge­schrit­tene Stadium eines mehr oder weniger unter­wan­derten Staat­we­sens, welches in konzep­tu­ellen Fragen den Vorgaben seiner trans­na­tio­nalen Führung strikt folgt, wie die CoV-Pandemie oder der Krieg gegen Russ­land eindrucks­voll zeigten, empfiehlt den frei­wil­ligen Rückzug der USA aus Europa abzu­warten und inzwi­schen sich in Geduld zu üben, bevor an die Sanie­rung der vorherr­schenden Miss­stände in Europa konkret gedacht werden könnte.

Das west­liche System ist dabei mit seinem Schwer­punkt auf EU-Europa, sich durch eigene Unfä­hig­keit und Inkom­pe­tenz dort selbst zu demon­tieren und eigen­händig zugrunde zu richten: Diesen Prozessen sollte man auf keinem Fall im Wege stehen!

