Eine neuer­liche „Verschwö­rungs­theorie” entpuppt sich nun in immer mehr Ländern als „gelebte Realität“.

Neusee­land mit seiner dama­ligen absolut rigo­rosen Corona-Impf-Politik bildet dabei frei­lich keine Ausnahme.

11.000 „Ausnahmen“ von der Impfpflicht

Das Gesund­heits­mi­nis­te­rium von Neusee­land gewährte 11.005 Ausnahmen von der, de facto verhängten Pflicht­imp­fung für eigene Beamte.

Dies ergab eine Infor­ma­tion auf das Auskunfts­be­gehren HNZ00023978 nach dem Neusee­län­di­schen Informationsfreiheitsgesetz.

Die Beant­wor­tung der Anfrage HNZ00023978 gemäß Offi­cial Infor­ma­tion Act 1982 ergab Erstaun­li­ches.

Der genaue Wort­laut dieser Anfrage, wie folgt.

„Accor­ding to the legis­la­tion at the time in 2021, there were opera­tional exemp­tions available for those who were not getting vacci­nated against Covid 19. Your website outlines the process of applying for an opera­ting exemp­tion under clause 12a. How many requests were received? How many were approved by the ministry?”

„Nach der dama­ligen Gesetz­ge­bung im Jahr 2021 gab es betrieb­liche Ausnahmen für Dieje­nigen, die sich nicht gegen Covid 19 impfen ließen. Auf Ihrer Website wird das Verfahren zur Bean­tra­gung einer Betriebs­be­freiung gemäß Klausel 12a beschrieben. Wie viele Anfragen sind einge­gangen? Wie viele wurden vom Minis­te­rium genehmigt?”

Dabei ist vorweg zu erwähnen, dass die WEF-treue Premier­mi­nis­terin Jacinda Ardern einen extrem „devoten“ Kurs hinsicht­lich der vorgeb­li­chen Pandemie einschlug. In Neusee­land wurden die Menschen intensiv zur Impfung gedrängt, was in vielen Berei­chen einem fakti­schen Impf­zwang entsprach.

Umso beacht­li­cher ist die Antwort aus dem Minis­te­rium, die hier nach­lesbar ist.

Nach­ste­hend die Beant­wor­tung der Anfrage durch das Ministerium.

„From 13 November 2021 to 26 September 2022, a total of 478 appli­ca­tions for Signi­fi­cant Service Disrup­tion exemp­tion (SSD) were received. 103 appli­ca­tions were granted, cove­ring appro­xi­m­ately 11,005 workers“.

„Please note that it is not possible to provide the exact number of workers that were covered by SSDs. This is because it was possible for an orga­ni­sa­tion to submit an appli­ca­tion to cover more than one worker“.

„Gruppen-Ausnahmen“ abge­spro­chen, geneh­migt und zum Schweigen verpflichtet

Recher­chen verschie­dener Medien ergaben, dass einige der Gruppen, die von den Impf­be­frei­ungen profi­tierten, darunter z.B. eine Gruppe von 95 Gesund­heits­be­ra­tern in Dunedin und eine Ärzte­gruppe in North­land waren.

Dabei wurde unter­ein­ander verein­barte, unge­impft zu bleiben. Viele Andere jedoch verloren in dieser Zeit ihre Arbeit oder unter­lagen massiven Repres­sa­lien, wenn sie die Impfung verwei­gert hatten.

All jene, die in den Genuss von Ausnah­me­ge­neh­mi­gungen kamen, sollen laut Hatchard Report einem Still­schweige-Abkommen unter­worfen worden sein. Es war ihnen also verboten, über ihre Geneh­mi­gung zu sprechen.

Die Krite­rien dafür, wer eine Ausnahme von der Impfung erhalten könne, sollen laut Hatchard Report nach der indi­vi­du­ellen Bedeu­tung für das Gesund­heits­system getroffen worden sein.

So hätten ältere Beamte und „unver­zicht­bare Personen” in „kriti­schen Schlüs­sel­po­si­tionen” eher eine Chance gehabt, unge­impft bleiben zu dürfen. Ande­rer­seits bedrohte man das „einfache Personal” wie etwa Kran­ken­schwes­tern mit Kündi­gung, wenn sie die mRNA-Impfungen nicht an sich voll­ziehen ließen.

Hätten sich leitende Mitar­beiter, die unge­impft bleiben wollten, öffent­lich geäu­ßert, wäre die Frage der Sicher­heit von Covid-Impf­stoffen mögli­cher­weise öffent­lich zur Sprache gekommen.

Aller­dings offen­bart die Rege­lung der „Ausnahmen“ ganz klar, dass man sehr wohl gewusst haben musste, das die propa­gierten Impf­stoffe alles andere als harmlos waren.

Statt­dessen hielten das Gesund­heits­mi­nis­te­rium und die Regie­rung jede Diskus­sion darüber unter Verschluss. Dies geschah durch die Zusam­men­ar­beit mit Main­stream- und Social-Media-Kanälen zur Zensur von Inhalten und durch eine strenge Kontrolle des, zum Still­schweigen verpflich­teten Personals.



Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.