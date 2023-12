► „In den letzten zehn Jahren hat Netan­jahu daran gear­beitet, jeden Versuch zu blockieren, die Hamas in Gaza zu zerstören“, sagte der israe­li­sche Histo­riker Adam Raz, der die Bezie­hungen zwischen dem Premier­mi­nister und der Hamas unter­suchte, gegen­über der Washington Post.

► Die im Gaza­streifen ansäs­sige paläs­ti­nen­si­sche Hamas hatte ursprüng­lich versucht, ihren Angriff während des jüdi­schen Pessach-Feier­tags durch­zu­führen, das in diesem Jahr auf den 5. April fiel, berich­tete der israe­li­sche Fern­seh­sender Channel 12 am Samstag unter Beru­fung auf Quellen des mili­tä­ri­schen Geheim­dienstes. Die israe­li­schen Vertei­di­gungs­kräfte (IDF) hätten von dem geplanten Angriff Wind bekommen und erste Anzei­chen von Hamas-Vorbe­rei­tungen erkannt, teilten Soldaten dem Sender mit. Berichten zufolge veran­lassten die Daten die IDF dazu, ihre Alarm­stufe zu erhöhen, was dazu führte, dass die paläs­ti­nen­si­sche Gruppe den ursprüng­li­chen Plan aufgab. I24.i

► Der Gefan­genen- und Geisel­aus­tausch funk­tio­niert. Die Vertrie­benen wollten daraufhin in ihre Wohnungen zurück­kehren, zumal das Wetter kalt und regne­risch geworden war. Es fehlt an warmer Klei­dung und Regen­schutz. Wegen Platz­mangel müssen trotzdem viele im Freien über­nachten. Das Regen­wasser wird getrunken. Nasses Holz ist zum Feuer­ma­chen und Kochen aber unge­eignet. Die Menschen leben wie in der Stein­zeit. Die Straßen in den Norden sind gesperrt und Eindring­linge werden erschossen, auch Kinder. Im Süden suchten Vertrie­bene ihre Wohnungen und Geschäfte verge­bens. Ihre Sied­lungen sind zu Ruinen und Geröll verkommen. Schulen und Kran­ken­häuser gibt es nicht mehr. Die Menschen haben alles verloren. Im West­jor­dan­land wurden tausende Unschul­dige verhaftet und einge­sperrt, viele mehr als frei­ge­lassen wurden. Für Paläs­ti­nenser gilt nicht das israe­li­sche Recht, sondern das Mili­tär­recht der Besatzer – sie sind also vogel­frei. Frei­ge­las­sene meinen Israel wussten vom bevor­ste­henden Hamas-Angriff und ließen diesen statt­finden, um dann Gaza zerstören zu können, um die Bewohner nach Ägypten und Jorda­nien zu vertreiben. Vor drei­hun­dert Jahren haben die Eindring­linge in Amerika die indi­genen Indianer vertrieben und ausge­rottet. Die Geschichte scheint sich jetzt im Heiligen Land zu wieder­holen. Der Vertrei­bungs­krieg soll demnächst noch härter und brutaler fort­ge­setzt werden. Die Medien im Westen loben Biden und Netan­yahu und drohen mit harten Strafen gegen Anti­se­mi­tismus. Alle Paläs­ti­nenser gelten im kollek­tiven Westen als Terro­risten – dabei sind auch sie Semiten, jeden­falls spre­chen sie eine semi­ti­sche Sprache. Selbst in der Schweiz wurde vor Falsch­in­for­ma­tionen auf Sendern wie aljazeera.com gewarnt und waren Pro-Paläs­tina Demos verboten. In Deutsch­land müssen Teil­nehmer solcher Demos selbst damit rechnen, ihren Job zu verlieren. Dabei hat Kanzler Scholz die Wahl als Pazi­fist gewonnen. Doch nach Drohungen, die Deut­sche Bank würde abstürzen (wie in der Schweiz die CS nach Weige­rung Muni­tion an die Ukraine zu liefern), machte er die Kehrt­wen­dung. JAZ.qa

► Israel solle für die Zerstö­rung des Ortes حُوّارة Huwara mit 7’400 Einwoh­nern sorgen, sagte בְּצַלְאֵל יוֹאֵל סְמוֹטְרִיץ׳ Betsalel Smotrikh. Die USA kriti­sierten die Aussagen heftig. Jeru­salem – Der israe­li­sche Finanz­mi­nister Bezalel Smotrikh hat sich dafür ausge­spro­chen, die paläs­ti­nen­si­sche Klein­stadt Huwara im West­jor­dan­land „auszu­ra­dieren“. Smotrikh, der auch für den Sied­lungs­ausbau im West­jor­dan­land zuständig ist, sagte am Mitt­woch bei einer Konfe­renz der Wirt­schafts­zei­tung „TheMarker“: „Ich denke, das Dorf Huwara muss ausra­diert werden. Ich denke, der Staat Israel muss dies tun – um Gottes Willen keine Privat­leute.“ ORF.at

► Vor der ursprüng­li­chen Verein­ba­rung erstellte Israel eine Liste mit 300 paläs­ti­nen­si­schen Gefan­genen, über­wie­gend Jungen, deren Frei­las­sung in Betracht gezogen werden könnte. Die meisten werden ohne Gerichts­ver­fahren in soge­nannter Verwal­tungs­haft fest­ge­halten. Kinder werden haupt­säch­lich wegen Stein­würfen fest­ge­nommen, wie zuvor ein Bericht von savethechildren.net/ zeigte. Die Strafe beträgt bis zu zwanzig Jahre Gefängnis. Mindes­tens 7’000 Paläs­ti­nenser sitzen noch immer in israe­li­schen Gefäng­nissen, darunter mehr als 2’000 Menschen in Verwal­tungs­haft, sagt die paläs­ti­nen­si­sche Orga­ni­sa­tion Adda­meer addameer.org/. Diese Häft­linge, darunter auch Kinder, werden ohne Gerichts­ver­fahren fest­ge­halten. Sollte es zu einem Prozess kommen, werden sie vor einem Mili­tär­ge­richt verhan­delt. Nach dem Beginn des Krieges im Gaza­streifen hat die israe­li­sche Armee ihre bewaff­neten Über­fälle auf das West­jor­dan­land stark verstärkt. Inner­halb von sieben Wochen wurden rund 3’000 Paläs­ti­nenser fest­ge­nommen und inhaf­tiert. Auch Kinder werden im Gefängnis geschlagen, beläs­tigt, gefol­tert, verge­wal­tigt, wie man von den Frei­ge­las­senen hört. Sie können sich nicht weiter­bilden oder Sport betreiben. Auch die Hygiene und Verpfle­gung sei schlecht und unge­sund. NOS.nl

► Israel ruft spani­schen Gesandten vor und ruft seinen eigenen Botschafter zurück, nachdem Madrid den Gaza-Krieg kriti­siert hat. Spaniens Premier­mi­nister sagte, er habe „ernst­hafte Zweifel“, dass Israel das huma­ni­täre Völker­recht einhalte; Netan­yahu nennt Äusse­rungen „empö­rend“ I24.il

Als IKRK-Direktor für Völker­recht erin­nert Nils Melzer uner­müd­lich daran, dass es im Krieg auch Grenzen gibt. Solange der Austausch läuft, schweigen die Waffen: Seit Freitag werden paläs­ti­nen­si­sche Häft­linge gegen israe­li­sche Geiseln ausge­tauscht. In der Vermitt­ler­rolle steht das IKRK, dessen Dele­gierte auch in hekti­schen Situa­tionen Ruhe – und in pola­ri­sie­renden Konflikten Neutra­lität und Vertrau­lich­keit bewahren müssen. Im «Club» erzählt Nils Melzer, wie das ihm und seinem Team gelingt, welchen Gefahren sie dabei ausge­setzt sind und für welche Momente es sich trotzdem immer wieder lohnt. SRF.ch

► Israel hat gewarnt, dass sich der Krieg auf ganz Gaza ausweiten wird. Das könnte andere Nationen zum Eingreifen zwingen. Gallant, bis vor Kurzem ein aktiver General, der seine Karriere als Mari­ne­kom­man­dant begann und 2010 die israe­li­sche Inva­sion in Gaza anführte, ist nicht dafür bekannt, ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Anfang des Jahres warnte er die Hisbollah, dass Israel im Falle eines Angriffs „den Libanon in die Stein­zeit zurück­bom­bar­dieren“ würde. Zu Beginn der Opera­tionen gegen Gaza bezeich­nete er Israels Feinde als „Tiere in Menschen­ge­stalt“. Ange­hö­rige des Mili­tärs, vom obersten General bis zum letzten Reser­visten, haben kaum Zweifel daran, dass das, was Gallant sagt, die offi­zi­elle Politik wider­spie­gelt. JAZ.qa

