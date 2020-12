Von Lionel Baland und Álvaro Peñas

Die Alter­na­tive für Deutsch­land (AfD) hielt am letzten Novem­ber­wo­chen­ende 2020 einen Kongress im nord­rhein-west­fä­li­schen Kalkar ab. Lionel Baland (Breizh-info, Frank­reich) und Álvaro Peñas (El Correo de España, Spanien) inter­viewten den AfD-Bundes­tags­ab­ge­ord­neten Steffen Kotré, der als Redner an der Versamm­lung teilnahm.

Lange Zeit hing der Geist der Spal­tung über der AfD. Wie kommt die AfD nach diesem Kongress heraus?

Der Parteiko-Vorsit­zende Jörg Meuthen hat die AfD weiter gespalten, aber nur hinsicht­lich seiner Person. Er hat eine spal­te­ri­sche Rede gehalten: Dr. Gauland ange­griffen, die Quer­front-Bewe­gung abqua­li­fi­ziert, die Bundes­tags­frak­tion ange­griffen, die eigenen Partei­freunde mehr kriti­siert als den poli­ti­schen Gegner und die Falsch­be­haup­tungs­presse und auch indi­rekt gegen einen posi­tiven Bezug auf den in seiner Zeit heraus­ra­genden Staats­mann Bismarck. Diese Themen sind nicht ausgestanden.

Die rund 500 Dele­gierten stimmten mit einer über­wäl­ti­genden Mehr­heit von 89% für den Antrag zur Sozi­al­po­litik, der Fami­lien mit Kindern steu­er­liche Prio­rität einräumt. Ist es ein Kompro­miss zwischen dem libe­ralen und dem sozi­al­pa­trio­ti­schen Flügel der Partei?

Nein, der Kompro­miss wurde letzt­end­liche in der partei­in­ternen Bundes­pro­gramm­kom­mis­sion gemacht. Äußere Einflüsse spielen vergleichs­weise eine unter­ge­ord­nete Rolle.

Auf dem Kongress entwi­ckelte die AfD die Idee des flexi­blen Ruhe­stands, um Armut unter älteren Menschen, die in ihrem Leben eine lange Zeit der Nicht­er­werbs­tä­tig­keit erlebt haben, zu verhin­dern. Worin besteht diese Idee und wird sie insbe­son­dere von einem Flügel der AfD unterstützt?

Das Konzept der Renten besteht darin, dass die Menschen selbst entscheiden können, wann sie in Rente gehen, die Abschaf­fung der Poli­tiker-Renten, ein Renten­system für Selb­stän­dige und die Entwick­lung von privaten Zusatz­renten. Dieses Konzept ist ein Kompro­miss zwischen den beiden Flügeln der Partei.

Joana Cotar wurde in den Partei­vor­stand gewählt und ersetzte Andreas Kalbitz, die ehema­lige Nummer zwei im natio­na­lis­ti­schen Flügel, der aus der AfD ausge­schlossen wurde. Welche Tendenz hat Joana Cotar?

Sie vertritt das Prinzip Meuthen, also das Schleifen der Ecken und Kanten, um die AfD in eine CDU 2.0 zu verwan­deln, Mitglieder anderer Meinung aus der Partei zu werfen und die „Klare Kante“ der Partei zu hintertreiben.

Entspre­chen die Angriffe Jörg Meuthens auf Alex­ander Gauland, dem er vorwirft, den Begriff „Korona-Diktatur“ zu verwenden, einer ideo­lo­gisch-poli­ti­schen Spal­tung inner­halb der Partei?

Ja, es ist eine neue Qualität. Zum eigent­li­chen sozialen Thema des Partei­tages hat er weniger gespro­chen als in nega­tiver Form gegen Partei­freunde. Und das öffent­lich. Als erfah­rener Redner wußte er um die Wirkung seiner Rede, die viele vor den Kopf gestoßen hat. Das kann nicht impulsiv gewesen sein, dahinter stecken weiter­rei­chende Über­le­gungen fern einer offenen Diskus­si­ons­at­mo­sphäre in der Partei. Anstatt sich vor die Mitglieder zu stellen, erle­digte er wieder einmal das Geschäft des poli­ti­schen Gegners, dessen Anwürfe er über­nommen hat.

Hat einer der beiden Flügel der Partei, der libe­rale oder der sozi­al­pa­trio­ti­sche, auf dem Kongress einen Sieg über den anderen verzeichnet?

Nein, der Leit­an­trag, der ohne wesent­liche Ände­rungen ange­nommen wurde, ist ein hart errun­gener Kompro­miss. Darüber hinaus entspricht das Sozi­al­kon­zept einer notwen­digen und realen Politik.

👉👉 Wirt­schafts­po­litik

Im September letzten Jahres kündigte Angela Merkel den Wechsel zu einer grünen Wirt­schafts­po­litik an. Was halten Sie von dieser grünen Politik? Ist es ein realis­ti­scher Vorschlag oder ist es eine kontra­pro­duk­tive Politik, die aus ideo­lo­gi­schen Gründen aufge­zwungen wird?

Die Trans­for­ma­tion Deutsch­lands und Europas in eine in vielen Teilen plan­wirt­schaft­liche Gesell­schaft setzt sich fort. Unter dem Deck­mantel von Umwelt­schutz und soge­nanntem Klima­schutz werden Steuern als Subven­tionen verschwendet und Unter­nehmen und Menschen mehr vom Staat abhängig gemacht. Darüber hinaus werden wirt­schaft­liche Akti­vi­täten in gut (CO2-einspa­rend, pseu­do­um­welt­schüt­zend, eMobi­lität) und schlecht (Energie aus Kern­kraft und Kohle, Verbren­nungs­motor) einge­teilt. Das chine­si­sche System der Sank­tio­nie­rung nicht gewollten Verhal­tens läßt grüßen. Damit wird die Frei­heit eingeschränkt.

👉👉 Europa

Was hält die AfD von der Kampagne inner­halb der Euro­päi­schen Union gegen Ungarn und Polen zur Frage der Rechts­staat­lich­keit? Ist das Veto dieser Länder gegen die euro­päi­schen Haus­halte gerechtfertigt?

Das Veto ist gerecht­fer­tigt. Die Einmi­schung der EU in die inneren und nicht die EU betref­fenden Ange­le­gen­heiten der Staaten muß zurück­ge­wiesen werden. Die Kampagne zielt nicht auf Rechts­staat­lich­keit, sondern auf die Aufzwin­gung ideo­lo­gi­scher Konzepte wie Gender, Erhö­hung von Minder­heiten, die Gefü­gig­ma­chung der Staaten zur Abgabe weiterer Kompe­tenzen an die EU u. ä. ab.

👉👉 Einwan­de­rung

Einige Quellen deuten darauf hin, dass es 2021 in Europa zu einem massiven Zustrom ille­galer Einwan­derer kommen könnte. In diesem Jahr ist die Zahl der ille­galen Einwan­derer in Spanien und Italien trotz des Covid stark ange­stiegen. Was halten Sie von der Unfä­hig­keit Europas, mit diesem Thema umzu­gehen? Welche Auswir­kungen hat die offene Grenz­po­litik von Bundes­kanz­lerin Angela Merkel in Deutsch­land auf die Welle der „Flücht­linge“ seit 2015?

Die Regie­rungen in der EU sind nicht unfähig. Sie wollen genau das, was passiert: multi­kul­tu­relle Umge­stal­tung, Umver­tei­lung deut­schen und anderer Staaten Geld, Schaf­fung inho­mo­gener und iden­ti­täts­ver­lie­render Gesell­schaften. Mit den Einwan­de­rern wird Europa mehr und mehr geschichtslos. Welcher Schwarz­afri­kaner kennt sich auf dem langen Weg der euro­päi­schen Staaten zu Demo­kratie und Frei­heit aus? Doch das ist die Grund­lage, um diese zu vertei­digen. Die Gesell­schaft wird frag­men­tiert, die Soli­da­rität geht verloren, das Grund­ver­trauen schwindet.

👉👉 Links­ra­di­ka­lismus

Im Jahr 2019 gab es 691 Angriffe auf AfD-Partei­lo­kale und Mitglieder, d.i. mehr als die Hälfte aller poli­ti­schen Angriffe in Deutsch­land, weit vor der CDU mit 208 Angriffen. Wie ist diese Nach­gie­big­keit des Staates gegen­über gewalt­tä­tigen Gruppen gegen Deutsch­lands dritt­größte Partei möglich?

Der Links­ra­di­ka­lismus ist von ehemals Konser­va­tiven nicht ausrei­chend bekämpft worden und hat in der Mitte der Gesell­schaft namhafte Fürspre­cher. Wenn Linke gewaltsam demons­trieren, schreitet die Poli­zei­füh­rung nicht ener­gisch ein, bei Quer­den­kern aber doch. Das hat System, da die Poli­zei­füh­rung vieler Länder, vor allem Berlins, links­grün verseucht sind. Verant­wor­tungs­be­wusstes Führungs­per­sonal wurde ausge­tauscht. Der grüne Innen­po­li­tiker im Berliner Abge­ord­ne­ten­haus, Bene­dikt Lux, hat diese Säube­rungen ja zuge­geben: „Wir haben die gesamte Führung fast aller Berliner Sicher­heits­be­hörden ausge­tauscht und dort ziem­lich gute Leute rein­ge­bracht. Bei der Feuer­wehr, der Polizei, der Gene­ral­staats­an­walt­schaft und auch beim Verfas­sungs­schutz. Ich hoffe sehr, dass sich das in Zukunft bemerkbar macht.“

Quellen: Breizh-info, El Correo de España