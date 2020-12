Von Alvaro Peñas *)

Der 21. November war der siebte Jahrestag des Beginns der Maidan-Revo­lu­tion, auch bekannt als Euro­maidan, einer Reihe von Protesten, die zum Sturz von Präsi­dent Viktor Janu­ko­witsch von der Partei der Regionen (pro-russisch) führten und das poli­ti­sche Schach­brett in Osteu­ropa radikal verän­derten. Der Maidan-(Unabhängigkeits-)Platz in Kiew war das Zentrum dieser Proteste. Um besser zu verstehen, was in jenen Tagen geschah, ist es sehr empfeh­lens­wert, den Doku­men­tar­film „Heaven’s Hundred“ anzu­sehen, der optional mit engli­schen Unter­ti­teln versehen ist:

Inter­view mit Jurij Nojewyj (Юрій Ноєвий), Mitglied des Exeku­tiv­ko­mi­tees von Swoboda (Frei­heit), der wich­tigsten ukrai­ni­schen natio­na­lis­ti­schen Partei, Leiter der Gewerk­schaft „Swoboda Pratsi“ und Koor­di­nator der ortho­doxen Bewe­gung „Katehon“. Zwischen 2013–2015 war er regio­naler Abge­ord­neter in der Oblast (Region) Kiew.

Wie war die Situa­tion in der Ukraine vor dem Maidan?

Vor dem Maidan fanden in der Ukraine mehrere Prozesse gleich­zeitig statt. Erstens, eine natio­nale Renais­sance und die Über­win­dung der Folgen der russi­schen Besat­zung in allen Berei­chen der Gesell­schaft. Dies führte insbe­son­dere zur Entwick­lung einer natio­nalen Bewe­gung, die mit diesen Prozessen verbunden war. Zwei­tens zu einer wirt­schaft­li­chen Trans­for­ma­tion und Priva­ti­sie­rung, die eine ganze Reihe mäch­tiger Olig­ar­chen hervor­brachte, die wirt­schaft­liche und poli­ti­sche Macht besaßen und über eigene Kommu­ni­ka­ti­ons­mittel, poli­ti­sche Parteien, bezahlte Minister und sogar Privat­ar­meen verfügten. Einige von ihnen unter­hielten enge Bezie­hungen zu Moskau, andere zum Westen. Dies führte zur Bildung von zwei Seiten, einer pro-russi­schen und einer pro-westlichen.

In der Nacht zum 21. November 2013 beginnen in Kiew Proteste, nachdem die ukrai­ni­sche Regie­rung die Unter­zeich­nung des Asso­zi­ie­rungs­ab­kom­mens und des Frei­han­dels­ab­kom­mens mit der Euro­päi­schen Union ausge­setzt hat.

Hier ist es notwendig, zwischen dem Euro­maidan und dem Maidan zu unter­scheiden. Es waren zwei verschie­dene Prozesse. Der Euro­maidan, der von libe­ralen und pro-west­li­chen Parteien unter­stützt wird, beginnt ange­sichts der Weige­rung Janu­ko­witschs, am 21. November ein Abkommen mit der Euro­päi­schen Union zu unter­zeichnen, zu demons­trieren. Der Maidan, der von den Natio­na­listen unter­stützt wird, geht von der Gewalt aus, mit der die Polizei gegen die Studen­ten­pro­teste vom Dezember vorging.

Neben der Unter­stüt­zung west­li­cher Regie­rungen wirbt das Soros-Netz­werk für Proteste. Wie im Fall von Kata­lo­nien einige Zeit später, macht Soros eine Propa­gan­da­kam­pagne: „Das ist die Ukraine, Europa“.

Ja, Soros nutzt die Situa­tion aus und macht sehr geschickte Propa­ganda: wir sind gegen Russ­land und wir unter­stützen euch. Dann verkauft ihr unsere Idee von einem offenen „Europa“: Abtrei­bung, Null-Chris­tentum, LGBT, Migranten, Anti­pa­trio­tismus… Es ist ein Modell, das selbst viele Unter­stützer des Euro­maidan nicht teilten, da sie den Westen einfach als Verbün­deten Moskaus sahen: wir haben uns diesem Modell entschieden widersetzt.

Eine der bedeu­tendsten Gesten ist das Nieder­reißen der Lenin-Statue am 8. Dezember.

Ja, es war die Haupt­statue von Lenin in der Haupt­stadt. Viele andere fielen zuvor in der Oblast Kiew, Poltawa und Tscher­nigiw. Es war nicht nur ein Symbol der kommu­nis­ti­schen Ideo­logie, sondern auch der russi­schen Besatzung.

Die Span­nungen auf den Straßen nehmen zu, bis die Polizei im Februar 2014 beginnt, Schuss­waffen gegen Demons­tranten einzusetzen.

Die Wahr­heit ist, dass Janu­ko­witsch seit 2010, als er Präsi­dent wurde, Gewalt ange­wendet hat. Und im Fall der natio­na­lis­ti­schen Bewe­gung waren Zusam­men­stöße mit der Polizei in Kiew und anderen Städten an der Tages­ord­nung. Irre­gu­läre Verhaf­tungen und Schläge auf der Straße waren 2012 häufig, und es gab mehr als 100 mani­pu­lierte Straf­ver­fahren gegen Swoboda-Mitglieder allein in Kiew, die viele von ihnen ins Gefängnis brachten. Im Jahr 2013 musste ich die Ukraine verlassen, um einer Verfol­gung wegen meiner Tätig­keit als Abge­ord­neter und Poli­tiker zu entgehen. Ich kam zurück, als der Euro­maidan begann, obwohl ich meine Wohnung nicht benutzen konnte. Ich war ständig auf dem Maidan-Platz und gehörte zu den Verant­wort­li­chen, die den Wider­stand aus dem besetzten Kiewer Rathaus orga­ni­sierten. Von Anfang an ging die Polizei mit großer Gewalt vor, blockierte den Zugang von Menschen und Fahr­zeugen zum Zentrum und provo­zierte die Demons­tranten, dann kamen Schläge und Entfüh­rungen und schließ­lich der Einsatz von Schuss­waffen. Als Antwort musste sich die Polizei mit unserem orga­ni­sierten Wider­stand auseinandersetzen.

Janu­ko­witsch setzte eine spezi­elle Poli­zei­ein­heit, die soge­nannte Berkut, sowie para­po­li­zei­liche Gruppen zur Unter­drü­ckung ein.

Die Berkuts waren eine spezi­elle Poli­zei­ein­heit, die zur Bekämp­fung des Terro­rismus geschaffen wurde. Am Ende wurden sie jedoch zu einer Krawall-Einheit. Dann gab es die soge­nannten Tituschki, ille­gale Forma­tionen, die mit der Polizei zusam­men­ar­bei­teten und in vielen Fällen von krimi­nellen Elementen gebildet wurden. Diese Janu­ko­witsch-Schläger verur­sachten Unruhen, verprü­gelten Demons­tranten und scheuten sogar vor Entfüh­rung und Mord­nicht zurück. Einer der bekann­testen Fälle ist der von Jurij Werbytskyj, einem Seis­mo­logen, der am 21. Januar 2014 im Olek­sandrivska-Kran­ken­haus in Kiew entführt wurde. Seine Leiche wurde am nächsten Tag in der Nähe des Dorfes Gnodin mit Folter­spuren gefunden.

Was geschah mit diesen Berkuts und Tituschkis nach dem Sturz des Regimes? Einige ukrai­ni­sche Medien haben Bilder von ehema­ligen Berkut in Belarus veröffentlicht.

Die Einheit wurde aufge­löst und die große Mehr­heit ihrer Mitglieder blieb in der Ukraine und nahm am Krieg teil. Einige, die in Morde und Verbre­chen verwi­ckelt waren, flohen nach Moskau und mögli­cher­weise auch nach Belarus. Was die Tituschki betrifft, so befinden sich mehrere von ihnen im Gefängnis und andere in Gerichts­ver­fahren. Zum Beispiel endeten die Ermitt­lungen im Fall von Jurij Werbytskyj am 22. August 2020 mit der Verhaf­tung von zwei Verdäch­tigen als Haupt­täter und 6 weiteren inkri­mi­nierten Personen. Die Prozesse dauern zu lange und in vielen Fällen werden die Verbre­cher frei­ge­spro­chen, es gibt immer noch zu viele Richter, die Janu­ko­witsch gegen­über loyal sind und von ihm ernannt wurden.

Einige Nach­richten wiesen auf die Anwe­sen­heit von Scharf­schützen hin, die sowohl auf Demons­tranten als auch auf die Polizei schossen.

Ich kann das nicht genau beant­worten. Ich habe von Scharf­schützen gehört, die versu­chen, die Berkut-Schützen auszuschalten.

Zwischen dem 18. und 20. Februar gab es 75 Tote und mehr als 500 Verletzte.

Ja, die hundert Toten werden haupt­säch­lich von Scharf­schützen erschossen. In diesem Moment beginnen Gruppen von Poli­zisten, die Seite zu wech­seln und sich uns anzu­schließen. Trotz der Härte der Situa­tion, der Verwun­deten und der Toten, gab es ein starkes Gefühl der Einheit unter uns allen, die dort kämpften. Die Einwohner von Kiew schickten uns jeden Tag Essen und munterten uns auf. Ich erin­nere mich auch mit Rührung an die tägli­chen ortho­doxen Messen auf dem Maidan-Platz.

Was war die Rolle der ortho­doxen Kirche?

Sie war sehr positiv. Es wurden Messen auf den Straßen abge­halten und Kirchen­türen geöffnet, um Akti­visten nach Zusam­men­stößen mit der Polizei zu beher­bergen. Ihre Rolle wurde auch von der ortho­doxen Hier­ar­chie selbst belohnt. Sie erhielten ein Band, ein Dekret, vom Patri­ar­chat in Konstan­ti­nopel, das sie als ortho­doxe Kirche der Ukraine aner­kannte und sie von der russi­schen Kirche trennte, die nun in der Ukraine illegal ist.

In Bezug auf die Kirche möchte ich ihre Bedeu­tung betonen. Ich bin in einer athe­is­ti­schen Familie aufge­wachsen, erzogen durch viele Jahre des Kommu­nismus, und habe die Bedeu­tung der Kirche nicht verstanden. Nachdem ich jedoch nach Deutsch­land gereist war, sah ich mit eigenen Augen, was für eine Gesell­schaft ihren Glauben und ihre Tradi­tionen verloren hat, und als ich in die Ukraine zurück­kehrte, begann ich mich für Reli­gion zu inter­es­sieren und mit meiner Familie Gottes­dienste zu besu­chen. Die Kirche ist ein Schutz­schild gegen die deka­denten Werte, die Charak­tere wie Soros erzwingen wollen.

Das Regime fällt und Janu­ko­witsch flieht am 22. Februar nach Russ­land. Was geschah dann?

Nicht nur er, auch die Verant­wort­li­chen für die Repres­sionen flohen. Russ­land besetzte die Krim und es wurde eine Über­gangs­re­gie­rung unter der Führung von Olek­sandr Turt­schinow von der euro­pä­isch orien­tierten Partei Batkivscht­schyna (Patria) gebildet, um den drohenden Krieg zu bewäl­tigen. Die Swodoba unter­stützte diese Regie­rung und über­nahm drei Minis­te­rien, darunter das Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium, und Olek­sandr Sitsch wurde stell­ver­tre­tender Premierminister.

Was bedeu­tete der Maidan?

Ein Impuls, sich in Rich­tung der natio­nalen Renais­sance zu bewegen und die kolo­niale Situa­tion des Landes zu über­winden. Leider war es nur ein Teil­erfolg. Die Olig­ar­chen von Janu­ko­witsch wurden durch die Olig­ar­chen von Poro­schenko ersetzt.

Glauben Sie, dass so etwas auch in Belarus passieren könnte, wenn die Proteste weitergehen?

Nein, leider nicht. Die Bedin­gungen sind anders und es gibt keine starke natio­na­lis­ti­sche Bewe­gung. Der Weg zum Sieg kann nur durch Hart­nä­ckig­keit, stän­dige Märsche und Streiks kommen. Für mich ist Belarus eine Schwes­ter­na­tion und ich habe dort Verwandte. Sie wünschen sich, dass sie von Moskau unab­hängig werden, obwohl ich auch nicht möchte, dass sie ein Land werden, das völlig von der Euro­päi­schen Union abhängig ist.

Quelle: El Correo de España

*) Alvaro Peñas

Leiden­schaft­li­cher Geschichts­for­scher und einge­fleischter Reisender. Er kennt die Länder des Ostens, in die er häufig reist, und ihre poli­ti­sche Situa­tion gut, dank seiner Freund­schaft mit Jour­na­listen und Poli­ti­kern der patrio­ti­schen Parteien in vielen dieser Länder.