Gewal­tiger Vulkan­aus­bruch im Südpa­zifik vertuscht

Von PETER HAISENKO | Vor einein­halb Jahren, am 15. Januar 2022, gab es einen gewal­tigen Vulkan­aus­bruch im Südpa­zifik nahe dem Tonga-Archipel. Darüber wurde die Öffent­lich­keit nicht unter­richtet. Es war eine beson­dere Erup­tion unter Wasser, die das Welt­klima beein­flusst. So wird erklär­lich, warum wir in diesem Jahr außer­ge­wöhn­liche Wetter­erschei­nungen beob­achten müssen.

Bereits im April und Mai diesen Jahres habe ich mich über das Wetter gewun­dert. Dazu muss ich sagen, dass ich bei meiner Ausbil­dung zum Pilot bei der Luft­hansa auch eine solide Ausbil­dung in Sachen Meteo­ro­logie erhalten habe und seither die Wetter­erschei­nungen mit Inter­esse verfolge und analy­siere. April und Mai waren zu kalt. Im Juni war zu beob­achten, dass sich ein unge­wöhn­lich großes, aber flaches Hoch­druck­ge­biet über ganz Europa gebildet hat, das eine unge­wöhn­liche Stabi­lität aufwies. Der Himmel war meist wolken­frei, aber die Tempe­ra­turen entwi­ckelten sich nicht dementsprechend.

Die Beob­ach­tung der Sonnen­un­ter­gänge ließ mich vermuten, dass es eine abnor­male Menge an Feuch­tig­keit in den unteren Luft­schichten geben muss. Das zeigte sich unter anderem darin, dass man mit bloßem Auge direkt in die Sonne blicken konnte, wenn diese noch etwa fünf Grad über dem Hori­zont stand. Sie war nur noch ein oran­ge­far­bener Ball und es war das erste Mal, dass ich mit bloßem Auge einen großen Sonnen­fleck erkennen konnte. Konkrete Wolken waren es aber nicht, die die Sonne derart abdun­kelten. Es war einfach Wasser­dunst, der in abnor­maler Dichte über dem Land lag, ohne sicht­baren Nebel zu bilden. Also fragte ich mich, wie das wohl zustande kommen konnte. Ich fand keine Erklä­rung, bis ich auf eine Veröf­fent­li­chung der NASA stieß, vom 2. August 2022:

NASA: „Tonga Erup­tion Blasted Unpre­ce­dented Amount of Water Into Stra­to­sphere“

Zehn Prozent mehr Wasser in der Atmosphäre

Laut diesem Bericht war folgendes geschehen: Nahe dem Tonga-Archipel gab es eine gewal­tige Unter­was­ser­erup­tion. Das ist an sich nichts unge­wöhn­li­ches, aber diesmal geschah das in einer Tiefe von nur etwa 150 Metern. Geschieht das in größerer Tiefe, wird eine solche Erup­tion vom Wasser­druck gera­dezu erstickt. Es kommt prak­tisch nichts an die Ober­fläche. Geschieht das näher als 150 Meter an der Ober­fläche oder darüber, ist es ein „ganz normaler“ Vulkan­aus­bruch, der seine Asche bis in die Stra­to­sphäre schleu­dern kann. Es gibt dann Asche­wolken, die sich über weite Stre­cken ausbreiten und die Sonne verdun­keln können. In diesen 150 Metern Tiefe aber, bei einer derart kräf­tigen Erup­tion, werden riesige Mengen an Wasser verdampft und in die Atmo­sphäre geschleu­dert. Sehen Sie sich dazu das Video von der NASA an. Beachten Sie dabei die anderen Wolken, die sich in etwa zehn Kilo­meter Höhe befinden.

Die NASA hat dazu berechnet, dass bei dieser Erup­tion Wasser­dampf in die Atmo­sphäre gedrückt worden ist, in Höhen zwischen 12 und 53 (!) Kilo­me­tern. Das ist ober­halb der Stra­to­sphäre. Zum Vergleich: Bei der Explo­sion der größten Wasser­stoff­bombe, der „Zar-Bombe“, reichte der Atom­pilz bis knapp 60 Kilo­meter Höhe. Niedrig flie­gende Satel­liten bewegen sich in Umlauf­bahnen von 90 Kilo­meter Höhe. Flug­zeuge fliegen maximal 15 Kilo­meter hoch. All das ist an sich nicht so beein­dru­ckend. Beein­dru­ckend ist aber, was die NASA zur Menge, der Masse an Wasser berechnet hat, das in die Atmo­sphäre einge­bracht worden ist. Die NASA sagt, dass durch diese Erup­tion der Wasser­ge­halt der Atmo­sphäre um 10 Prozent zuge­nommen hat. In Worten: Zehn Prozent! Wie ist das möglich?

Der Wasser­druck wird unterschätzt

Die Erup­tion fand in 150 Metern Tiefe statt. Ist nicht so tief, meinen Sie? Kennen Sie noch einen „Schnell­koch­topf“, einen Dampf­druck­koch­topf? Darin herr­schen maximal zwei bar Druck und wer schon mal einen solchen Topf unter Druck fahr­lässig, mit Gewalt, geöffnet hat, weiß, dass er das nie wieder tun wird. In 150 Metern Tiefe herrscht aber ein Druck von 15 bar. Das heißt, sobald das erup­tive Magma auf das Wasser darüber trifft, bildet sich extrem über­hitzter Wasser­dampf, der dann bei weiterer Erhit­zung den Weg nach oben sucht – und findet. Bei diesem Vorgang nimmt der umge­bende Wasser­druck ab, der Dampf expan­diert analog und dann ist eben zu beob­achten, was das Video der NASA zeigt. Eine Dampf­wolke, die einem Atom­pilz gleicht und dieselbe Energie hat, wie mindes­tens die Zar-Bombe. So war auch, wie bei der Zar-Bombe, die hydro­lo­gi­sche Druck­welle über den gesamten Erdball messbar und hat diesen mehr­fach umrundet. Die NASA sagt, die Menge an Wasser, das in die Atmo­sphäre geschleu­dert wurde, entspräche 58.000 gefüllten Schwimm­be­cken olym­pi­schen Ausmaßes. Die NASA sagt auch, dass sie noch nie etwas vergleich­bares beob­achten konnte.

Nun könnte man meinen, ein „biss­chen“ mehr Wasser in der Atmo­sphäre, was macht das schon? Es macht eine ganze Menge. Es beginnt damit, dass das Gesamt­ge­wicht der Atmo­sphäre zunimmt. Nein, keine zehn Prozent, aber durchaus messbar. Nun ist unsere Atmo­sphäre ein sehr fili­granes Gebilde. Die Hälfte der Luft­masse befindet sich unter­halb von 5.000 Metern. Die Tropo­sphäre endet in zehn Kilo­meter Höhe und darüber befinden sich nur noch 20 Prozent der Atmo­sphäre. Der Erddurch­messer beträgt 12.000 Kilo­meter. Das heißt, dass sich die Tropo­sphäre nur ein Sechs­hun­dertstel des Erdra­dius über die Erdober­fläche erhebt. So kann man sich das Wetter­ge­schehen in etwa so vorstellen, wie den schil­lernden Benzin­schleier auf einer Pfütze. Daran wird schon deut­lich, wie schwer sich Wetter­ge­schehen im allge­meinen berechnen lässt und wie stör­an­fällig das ganze ist.

Das Wasser kommt mit Verzö­ge­rung bei uns an

Die nächste Frage ist, warum die Auswir­kungen dieser Erup­tion erst jetzt bei uns auf der Nord­halb­kugel ange­kommen sind. Tonga liegt nörd­lich von Neusee­land auf 21 Grad südli­cher Breite. Die Erup­tion fand im Januar statt, also im dortigen Sommer und so genau unter senk­rechtem Sonnen­stand. Das bedeutet, dass sich diese Wasser­massen beinahe gleich­mäßig auf die Süd- und Nord­halb­kugel verteilen konnten. Aber es braucht Zeit, bis sich das über die gesamte Atmo­sphäre verteilt und seine Wirkung entfalten kann. Auf der Südhalb­kugel schneller und so haben wir plötz­lich eine Erklä­rung, warum die Länder der Südhalb­kugel gerade einen extrem kalten Winter erleben. Mit Schnee­massen und Tempe­ra­turen, die bislang noch nie beob­achtet werden konnten.

Ja, der extra Wasser­dampf bremst die Sonnen­in­ten­sität, aber er bewirkt auch, dass die Ober­flä­chen­tem­pe­ratur der Meere ansteigt. Das extra Wasser muss ja auch langsam wieder abregnen, bis die Atmo­sphäre wieder ihr Gleich­ge­wicht hat. Wenn das in äqua­tor­nahen Berei­chen geschieht, dann regnet halt wärmeres Wasser in die Ozeane. Dürfen wir uns also wundern, wenn es jetzt und in der nächsten Zeit vermehrt starken Nieder­schlag und Gewitter gibt? Ach nein, ich vergaß, daran kann ja nur der menschen­ge­machte Klima­wandel schuld sein. Doch Spaß beiseite. Mit etwas Verzö­ge­rung sind diese Wasser­massen auch bei uns ange­kommen und wir erleben einen atypi­schen Wetter­ver­lauf, mit extremen Nieder­schlägen und Über­schwem­mungen. Der Wasse­rü­ber­schuss in der Atmo­sphäre muss ja wieder am Boden ankommen. Das ist aber beson­ders in Deutsch­land nicht so deut­lich zu erkennen, denn unser Wetter wird bestimmt durch die Luft­strö­mungen, die mal trockene Wärme, trockene Kälte oder eben feuchte Luft­massen unter­schied­li­cher Tempe­ratur zu uns bringen. Aus Sibi­rien oder der Sahara oder eben von den Azoren.

Vulkan­aus­brüche kann man nicht verbieten

Was glauben Sie, warum man uns für den Juli nur mitge­teilt hat, dass die Wasser­tem­pe­ratur des Nord­at­lantik höher als normal ist? Weil weder der Juni, noch der Juli irgendwo in der Nähe von Wärme­rekorden lag. Über das aktu­elle Wetter müssen wir da gar nicht reden. Tatsäch­lich ist es aber nicht geklärt, ob diese Anrei­che­rung der Atmo­sphäre mit Wasser zu Erwär­mung oder Abküh­lung führen wird. Sie wissen es nicht, die Wissen­schaftler, die uns immer erzählen wollen, sie wüssten, wie das Klima in fünfzig Jahren sein wird. Wozu auch, mit Vulkan­aus­brü­chen kann man keine Politik machen und schon gar kein Geld verdienen. Verbieten kann man sie auch nicht. Ich weiß es auch nicht, aber ich persön­lich werde mich auf einen kalten, schnee­rei­chen Winter vorbe­reiten und auf eine gute Skisaison freuen.

Fazit: Diese Erup­tion am anderen Ende der Welt zeigt uns, wie wenig Einfluss der Mensch auf das Klima­ge­schehen nehmen kann. Dass es ganz anderer Größen­ord­nungen bedarf, als an den zwei Prozent CO2 herum­zu­dok­tern, die Deutsch­land am menschen­ge­machten CO2-Ausstoß hat. Es war auch ein Vulkan­aus­bruch, auch am anderen Ende der Welt, der um 1860 Europa eine Kälte­pe­riode gebracht hat, die Hunger und Not verur­sachte und eine große Auswan­de­rungs­welle nach Amerika. Es ist auch nicht bekannt, wieviel CO2 dieser Tonga-Vulkan ausge­spuckt hat. Ich vermute, es war mehr an einem Tag, als ganz Deutsch­land in einem Jahr produ­zieren kann. Und wie viele aktive Vulkane gibt es? Die täglich spucken? Die Lüge vom menschen­ge­machten Klima­wandel ist nichts anderes als ein Herr­schafts­in­stru­ment, das insbe­son­dere dazu benutzt wird, Deutsch­land zu deindus­tria­li­sieren und so den Morgenthau-Plan spät, aber jetzt endgültig zu realisieren.

Zum Autor: Peter Haisenko ist Schrift­steller, Inhaber des Ander­welt-Verlages und Heraus­geber von AnderweltOnline.com

