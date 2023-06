Lawrow nach Treffen der CSTO: «NATO möchte kämpfen… Wir sind bereit!»

Von REDAKTION | Die obige Abbil­dung zeigt die Wappen der Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rien der sechs OVKS-Mitglied­staaten und das Emblem des gemein­samen Stabes der Orga­ni­sa­tion des Vertrages über kollek­tive Sicher­heit (OVKS) oder der Coll­ec­tive Secu­rity Treaty Orga­ni­sa­tion (CSTO).



Das CSTO-Mili­tär­bündnis wurde am 7. Oktober 2002 in der moldaui­schen Haupt­stadt Chișinău geschlossen, ist seit 18. September 2003 in Kraft und umfasst die Mitglied­staaten: Arme­nien; Belarus, Kasach­stan, Kirgi­stan, Russ­land und Tadschikistan.

Nach dem letzten Treffen des Rates der Außen­mi­nister des CSTO-Mili­tär­bünd­nisses in Minsk am 20. Juni 2023 trat der Außen­mi­nister der Russi­schen Föde­ra­tion, Sergei Lawrow vor die Presse und beant­wor­tete Fragen, die ange­sichts der laufenden Eska­la­tion durch den Westen für alle Betrof­fenen von höchstem Inter­esse sind.

Die Erklä­rung des russi­schen Außenministers

Werte Kollegen,

wir haben die Sitzung des OVKS-Außen­mi­nis­ter­rats unter dem Vorsitz des Außen­mi­nis­ters der Repu­blik Belarus, Sergei Aleinik beendet. Die Liste der vom Gene­ral­se­kretär der OVKS verle­senen Doku­mente enthält eine Reihe von Verein­ba­rungen und Proto­kollen über die Verbes­se­rung der Leis­tung des Sekre­ta­riats und der OVKS-Char­ter­or­gane sowie die Verstär­kung ihrer Koor­di­nie­rung bei der Lösung einer Reihe von aktu­ellen Verwal­tungs- und Haushaltsfragen.

Von den Doku­menten zu den verschie­denen poli­ti­schen Aspekten der aktu­ellen Situa­tion möchte ich die Erklä­rung zur Verbes­se­rung der Sicher­heit in der OVKS-Region im Zusam­men­hang mit der Lage in Afgha­ni­stan erwähnen. Sie spie­gelt die gemein­samen Ansätze unserer Länder und aller unserer Verbün­deten zur Wahrung unserer Inter­essen in einer Situa­tion wider, in der Afgha­ni­stan nach dem Abzug der NATO-Koali­tion in einem bekla­gens­werten Zustand zurück­ge­lassen wurde. Der Terro­rismus und der Drogen­handel blühen in diesem Land, und die Ursa­chen dafür sind noch nicht besei­tigt. All dies beein­träch­tigt unmit­telbar die recht­mä­ßigen Inter­essen unserer Staaten. In unserer Erklä­rung werden die Ziele fest­ge­legt, die Arbeits­gruppe der OVKS zu nutzen und die Koor­di­nie­rung mit anderen Verei­ni­gungen, einschließ­lich der SOZ (Shang­haier Orga­ni­sa­tion für Zusam­men­ar­beit oder Shanghai Coope­ra­tion Organisation/SCO), zu entwi­ckeln, die eben­falls über einen spezi­ellen Mecha­nismus zur Berück­sich­ti­gung der vom afgha­ni­schen Hoheits­ge­biet ausge­henden Bedro­hungen und Risiken verfügt.

Zwei­tens unter­streicht die Erklä­rung die gemein­samen Ansätze unserer Länder bei den Bemü­hungen der Vereinten Nationen, spezi­fi­sche Vorschläge zur Verhin­de­rung eines Wett­rüs­tens im Welt­raum zu prüfen. Dies ist eine seit langem bestehende russi­sche Initia­tive. Wir unter­stützen dies auch auf der Abrüs­tungs­kon­fe­renz in Genf. Gemeinsam mit unseren chine­si­schen Part­nern haben wir einen entspre­chenden Vertrags­ent­wurf vorge­legt. Parallel zur Abrüs­tungs­kon­fe­renz beginnen die Vereinten Nationen in diesem Jahr mit Diskus­sionen darüber, wie der Welt­raum sicher gemacht und verhin­dert werden kann, dass Bedro­hungen aus dem Welt­raum die Sicher­heit eines Landes beeinträchtigen.

Ich denke, das Treffen war nütz­lich. Wir haben die Entwick­lung der geopo­li­ti­schen Lage in unserer Region und in Eura­sien insge­samt einge­hend erör­tert. Auf globaler Ebene sind unsere Ansichten ähnlich. Wir alle wollen, dass die OVKS eine tragende Säule in der multi­po­laren Welt­ord­nung, die jetzt Gestalt annimmt, spielt. Wir wollen, dass die OVKS stärker und erfolg­rei­cher wird und wir haben eine Reihe von prak­ti­schen Schritten zu diesem Zweck festgelegt.

Frage: Wie sehen Sie die Zukunft der OVKS im Zusam­men­hang mit den heutigen Gesprä­chen? Verfügt die Orga­ni­sa­tion über Glie­de­rungen, die sich bei der mili­tä­risch-poli­ti­schen Zusam­men­ar­beit mit anderen regio­nalen Orga­ni­sa­tionen, einschließ­lich der SCO und der BRICS, als nütz­lich erweisen könnten? Ist es an der Zeit, die Möglich­keit der Schaf­fung eines mili­tä­risch-poli­ti­schen Blocks zu prüfen, der ein Gegen­ge­wicht zur NATO bilden könnte?

Sergej Lawrow: Die SCO und die BRICS sind keine mili­tä­ri­schen Orga­ni­sa­tionen. Die SCO wurde in erster Linie gegründet, um die Sicher­heits­ziele ihrer Mitglieds­länder zu verwirk­li­chen. Später wurde die Agenda um wirt­schaft­liche, kultu­relle, huma­ni­täre und inves­ti­ti­ons­be­zo­gene Fragen der Zusam­men­ar­beit sowie um poli­ti­sche Fragen im Zusam­men­hang mit den Sicher­heits­zielen erweitert.

BRICS hat keine mili­tä­ri­sche Dimen­sion; die OVKS und andere brüder­liche und andere Orga­ni­sa­tionen bauen jedoch ihre Zusam­men­ar­beit weiter aus. Wir pflegen Kontakte mit der GUS (Gemein­schaft Unab­hän­giger Staaten bzw. Common­wealth of Inde­pen­dent States/CIS; Orga­ni­sa­tion von UdSSR Nach­fol­ge­staaten) und der SCO. Dies fördert die Arbeits­tei­lung zur Erhal­tung der Stabi­lität auf unserem gemein­samen eura­si­schen Kontinent.

Was die NATO betrifft, so haben wir heute daran erin­nert, dass die OVKS vor vielen Jahren vorge­schlagen hat, Arbeits­kon­takte zwischen dem Sekre­ta­riat und NATO zu knüpfen, um Vertrauen aufzu­bauen, das gegen­sei­tige Verständnis zu stärken und Lösungen für kompli­zierte Probleme zu finden, bevor sie sich verschärfen und zu einer Gefahr für die OVKS- und NATO-Mitglieder würden. Die NATO lehnte dies arro­gant ab, nachdem sie mehrere Vorschläge, einschließ­lich offi­zi­eller Schreiben, zu diesem Thema erhalten hatte. Dies beweist einmal mehr, dass das Bündnis darauf versessen ist zu domi­nieren, um im Allein­gang seine eigenen Regeln durch­zu­setzen, die dem Völker­recht zuwiderlaufen.

Ich denke, wir sollten die OVKS nicht zu einem konfron­ta­tiven Block gegen irgend­je­manden machen. Die Orga­ni­sa­tion entwi­ckelt sich im Einklang mit den legi­timen Sicher­heits­in­ter­essen ihrer Mitglieds­staaten. Die OVKS bean­sprucht nicht das Recht, eine führende Rolle auf dem eura­si­schen Konti­nent zu spielen. Dies macht jedoch NATO. Ein chine­si­scher Jour­na­list fragte kürz­lich NATO-Gene­ral­se­kretär Jens Stol­ten­berg, warum NATO große Vorstel­lungen in der asia­ti­schen Region verfolge. Letz­terer versuchte, seine Zuhörer davon zu über­zeugen, dass das Bündnis sich weiterhin der euro-atlan­ti­schen Region verpflichtet fühle und keinen anderen Absichten nach­ginge. Gleich­zeitig wies er darauf hin, dass die NATO nicht tatenlos zusehen könne, wie China konti­nu­ier­lich auf Tuch­füh­lung zum nord­at­lan­ti­schen Bündnis ginge. Dies erin­nert an einen Witz aus der Sowjet­zeit, in dem es hieß, die Sowjet­union befinde sich zu nahe an US-Militärbasen.

Jens Stol­ten­berg beteu­erte weiterhin, dass NATO Sicher­heits­in­ter­essen nach­gehen werde, einschließ­lich solcher mit Risiken und Bedro­hungen, die von der indo­pa­zi­fi­schen Region ausgingen. Jeder weiß bereits, dass das Bündnis mit solchen Äuße­rungen seine globalen Ambi­tionen bekräf­tigt und das Recht bean­sprucht, die Regeln für alle Regionen zu bestimmen. Das betrifft den euro­päi­schen Teil unseres Konti­nents und den Osten Eura­siens, vor allem die Provo­ka­tionen der NATO gegen­über China, die Förde­rung der Bildung von Mili­tär­blö­cken wie AUKUS und die Auswei­tung der Infra­struktur und der Präsenz der NATO in dieser Region. Dies ist ein gefähr­li­ches Spiel.

Früher oder später wird die NATO erkennen müssen, dass dieser Ansatz keine Zukunft hat und in eine Sack­gasse mündet. Sie wird die Realität akzep­tieren müssen, insbe­son­dere das Entstehen einer multi­po­laren Welt­ord­nung, in der es keine „Befehls­haber“ oder „Lehens­herren“ mehr geben wird, die einseitig über das Schicksal anderer entscheiden.

Frage: Arme­nien und Aser­bai­dschan gelingt es nicht, eine Frie­dens­lö­sung für Berg-Kara­bach zu finden. Gleich­zeitig sehen wir, dass west­liche Länder parallel zu Russ­land an der Vermitt­lung betei­ligt sind. Die Außen­mi­nister beider Länder trafen sich in Washington, und unter der Ägide der EU sind Gespräche geplant. Wie bewertet Moskau die Ambi­tionen des Westens, den Konflikt beizu­legen, wenn man bedenkt, dass Arme­nien ein Verbün­deter Russ­lands im Rahmen der OVKS ist?

Sergej Lawrow: Wir haben den Grund­stein für die Norma­li­sie­rung der Bezie­hungen zwischen Arme­nien und Aser­bai­dschan im November 2020 gelegt, als die persön­liche Inter­ven­tion des russi­schen Präsi­denten Wladimir Putin zur Unter­zeich­nung der ersten trila­te­ralen Erklä­rung über die Grund­sätze einer endgül­tigen Lösung führte. Später wurden mehrere weitere Erklä­rungen auf höchster Ebene (1, 2, 3) mit den erfor­der­li­chen Bemü­hungen zu verschie­denen Aspekten ange­nommen, um eine voll­stän­dige Norma­li­sie­rung der Lage zu errei­chen. Dazu gehört unter anderem die Frei­gabe der Verkehrs- und Wirt­schafts­ver­bin­dungen zwischen Arme­nien und Aser­bai­dschan sowie im gesamten Südkaukasus.

Wir sind nicht dagegen, dass sich andere inter­na­tio­nale Parteien an der Vermitt­lung betei­ligen. Das Wich­tigste ist, dass solche Vermitt­lungen das Ziel verfolgen, Verein­ba­rungen zu ermög­li­chen, die einen Inter­es­sen­aus­gleich zwischen den Völkern und Staaten Arme­niens und Aser­bai­dschans abbilden.

Wir sehen in dem, was die Verei­nigten Staaten und die Euro­päi­sche Union betreiben, deren Wunsch, sich in die Region einzu­mengen, die legi­timen Inter­essen der Russi­schen Föde­ra­tion zurück­zu­drängen und sich als Kräfte, die eine nahezu entschei­dende Rolle ausüben, geltend zu machen. Darin spie­gelt sich das Bestreben des Westens wider [wie ich in meiner vorhe­rigen Antwort erläu­tert habe], in Regionen zu expan­dieren, die weit von den Grenzen der NATO und der EU entfernt liegen. Dies hat wenig mit dem aufrich­tigen Wunsch zu tun, bei der Stabi­li­sie­rung der Lage zu helfen. Ich hoffe, dass unsere Partner in Eriwan und Aser­bai­dschan dies verstehen. Jeden­falls disku­tieren wir mit ihnen offen über die aktu­ellen Entwicklungen.

Eine Gesamt­ei­ni­gung ist nur über die voll­stän­dige Umset­zung der trila­te­ralen Verein­ba­rungen möglich, die von den Präsi­denten Russ­lands und Aser­bai­dschans sowie dem arme­ni­schen Premier­mi­nister unter­zeichnet worden sind.

Frage: Jens Stol­ten­berg hat auf einem NATO-Treffen gesagt, dass die Allianz gegen ein Einfrieren des Ukraine-Konflikts und gegen den russi­schen Frie­dens­plan sei. Auf dem kommenden NATO-Gipfel wird darüber gespro­chen, Kiew noch mehr Waffen zu liefern. Bedeutet dies, dass der Konflikt künst­lich in die Länge gezogen würde? Was werden wir als Nächstes tun, wenn am Rande des Gipfels sogar über die mögliche Entsen­dung von Atom­waffen gespro­chen wird?

Sergej Lawrow: Falls Herr Stol­ten­berg im Namen der NATO erneut sagt, dass sie gegen ein Einfrieren des Konflikts in der Ukraine wären, bedeutet das, dass sie kämpfen wollen. So sollen sie kämpfen: Wir sind dazu bereit! Wir haben die wahren Ziele der NATO in der Ukraine schon vor einiger Zeit erkannt, als ihre Pläne in den Jahren nach dem Putsch Gestalt annahmen. Heute versucht die NATO, sie umzusetzen.

Wir können fest­stellen, dass zumin­dest einige Poli­tiker, Poli­tik­wis­sen­schaftler und Experten im Westen allmäh­lich zur „Ernüch­te­rung“ kommen und die wahren Gründe für die derzei­tige Lage und die tatsäch­li­chen Vorgänge vor Ort erkennen.

Es ist ihre Entschei­dung. Sie behaupten zwar, dass sie keinen Krieg gegen Russ­land führen, aber in Wirk­lich­keit tun sie genau das, wenn sie einge­stehen, dass die Ukraine-Krise schon lange entschärft worden wäre, wenn sie dem ukrai­ni­schen Regime nicht Waffen, Geheim­dienst­in­for­ma­tionen und Satel­li­ten­daten mit Ziel­ko­or­di­naten gelie­fert hätten. Das ist defacto das Einge­ständnis, dass sie direkt in den hybriden und heißen Krieg gegen Russ­land verwi­ckelt sind.

Frage: Welche Bedeu­tung haben der Besuch von Antony Blinken in der Volks­re­pu­blik China und die Ände­rung der US-Rhetorik gegen­über China?

Sergej Lawrow: Diese Frage betrifft die bila­te­ralen Bezie­hungen zwischen den Verei­nigten Staaten und der Volks­re­pu­blik China. Unsere chine­si­schen Freunde haben ihre Beur­tei­lungen wieder­holt geäu­ßert und sie während des Besuchs von Außen­mi­nister Blinken bestätigt.

Wir betrachten dies als Realität, die zum einen die China-Politik Washing­tons wider­spie­gelt. Auf der anderen Seite gibt es die prin­zi­pi­elle Politik Chinas, die sich Versu­chen wider­setzt, seine legi­timen Inter­essen zu unter­graben, auch in der Region, die direkt an China angrenzt.

Frage: Die Russi­sche Föde­ra­tion hilft den Volks­re­pu­bliken Donezk und Lugansk und demons­triert ihre Stärke mit Selbst­be­wusst­sein und dem Wissen vom Recht. Alle Bürger Russ­lands wollen wissen, wann die spezi­elle Mili­tär­ope­ra­tion beendet sein wird?

Sergej Lawrow: Ich kann nicht zustimmen, dass die Russi­sche Föde­ra­tion den Donezker und Lugansker Volks­re­pu­bliken helfe. Sie sind Teil unseres Staates, ebenso wie die Regionen Sapo­rischschja und Cherson. Als unver­äu­ßer­li­ches Terri­to­rium Russ­lands, dessen Bewohner in ihren jewei­ligen Refe­renden für den Beitritt zu diesem Land gestimmt haben (was sich in der Verfas­sung der Russi­schen Föde­ra­tion wider­spie­gelt), genießen sie alle Rechte als Gebiets­kör­per­schaften Russ­lands. Der russi­sche Präsi­dent Wladimir Putin, Minis­ter­prä­si­dent Michail Mischustin und die Regie­rung erör­tern prak­tisch in Echt­zeit und täglich die Pläne zur Wieder­her­stel­lung ihrer Wirt­schaft und Infra­struktur. Diese Pläne werden umgesetzt.

Was die Aussichten für die spezi­elle Mili­tär­ope­ra­tion betrifft, so werden alle ihre Ziele erreicht werden. Ich darf Sie auf die ausführ­li­chen Ausfüh­rungen von Präsi­dent Wladimir Putin zu diesem Thema bei seinem Treffen mit Kriegs­be­richt­erstat­tern und auf der SPIEF-Plenar­ta­gung hinweisen.

***

Über­set­zung aus dem Russi­schen: Unser-Mitteleuropa