Nach Angaben des Mailänder Poli­zei­prä­si­diums befanden sich gestern über 3.000 Isla­misten vor dem Dom. Die Demons­tra­tion war geneh­migt worden, aber um 16:45 Uhr drang eine Gruppe mit paläs­ti­nen­si­schen Fahnen auf den Domplatz ein. Irgend­wann klet­terte jemand auf das Reiter­denkmal, während andere Demons­tranten eine Israel-Flagge in Brand setzten. Alles unter „Allahu akbar“-Rufen.

„Ein inak­zep­ta­bles Spek­takel“, pran­gert Silvia Sardone, Lega, an, die ein Video auf ihrer Face­book-Seite teilte:

„ALLAH AKBAR“ E BANDIERA ISRAELE BRUCIATA. ISLAMICI IN PIAZZA A MILANO

Mani­fes­ta­zione molto gremita a Milano: molti… Gepostet von Silvia Sardone am Freitag, 14. Mai 2021

„Die gest­rige Anti-Israel-Demons­tra­tion, bei der Tausende von Menschen anwe­send waren, wurde von inak­zep­ta­blen Momenten unter­bro­chen“, so die Euro­pa­ab­ge­ord­nete und Mailänder Stadt­rätin in einer Mittei­lung. „Bei mehr als einer Gele­gen­heit gab es ‚Allahu Akbar‘-Sprechchöre und die israe­li­sche Flagge wurde inmitten der Menge verbrannt. Belei­di­gungen und Beschimp­fungen gegen­über Israel und Israelis waren das zentrale Thema des Protests, wobei die Sozi­al­zen­tren an der Seite vieler junger Leute, viele der zweiten Einwan­de­rer­ge­nera­tion, eben­falls auf dem Platz anwe­send waren.“ Dank der von der Polizei gefilmten Bilder werden Ermitt­lungen, auch im Hinblick auf die mögliche Nicht­ein­hal­tung von Anti-Covid-Maßnahmen, mit anschlie­ßenden Sank­tionen durch­ge­führt werden. Aber, so Sardone, es ist nicht genug, denn in all dem gibt es keine starke Präsenz der Stadtverwaltung.

„Dieses Spek­takel des Hasses auf dem Haupt­platz von Mailand ist inak­zep­tabel – so Sardone -, aber gleich­zeitig finde ich die mangelnde Soli­da­ri­sie­rung der Stadt Mailand zum Volk Israel falsch. Der Bürger­meister Sala war wie immer nicht anwe­send, wahr­schein­lich aus Angst, einen Teil seiner Anhänger zu treffen. Wie immer fehlt es ihm an Mut und Auto­rität, er unter­wirft sich lieber dem extremsten Teil seiner Anhän­ger­schaft. Mailand muss seine Verbun­den­heit mit Israel zeigen und Rassen­hass und reli­giösen Fana­tismus entschieden zurückweisen“.

„Heute ist es die israe­li­sche Fahne. Morgen wird es die Triko­lore sein. Wir züchten eine Schlange an unserem Busen. Wir sind Narren, wenn wir nicht aus dem lernen, was in Israel geschieht. Das Einzige, worum wir uns kümmern müssen, ist, dass es nicht die Juden sind, die heute bei uns einfallen, sondern die Muslime. Und dass deshalb Israel unser natür­li­cher Verbün­deter ist.“

„Es geht nicht um ‚Menschen­rechte‘, sondern nur die beste Stra­tegie zur Vertei­di­gung der ethni­schen Iden­tität der euro­päi­schen Völker. Man vertei­digt diese nicht, indem man sich auf die Seite derer stellt, die unsere Vororte mit Scheiße füllen. Und man vertei­digt sie nicht, indem man den glei­chen Fehler begeht wie in den 1980er Jahren, als der Westen, um die UdSSR zu besiegen, Bin Laden schuf.“

„Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und wer uns heute hilft, die Ausein­an­der­set­zung mit dem Islam zu entschärfen, bevor es zu spät ist, das heißt, bevor es zu viele von ihnen sind, hier, unter uns, ist unser Verbündeter.“

„Die Israelis sind in die Al-Aqsa-Moschee einge­drungen, stellen Sie sich die Konse­quenzen vor, wenn das in einer Synagoge passiert wäre“, sagte ein Demons­trant über das Mega­phon, viel­leicht nicht wissend, dass die Paläs­ti­nenser in der besagten Moschee Muni­tion gehortet hatten, sondern auch, dass in Lod vor zwei Tagen Juden darum kämpften, die Sifrei Tora aus den Flammen einer Synagoge zu retten, die während eines anti­jü­di­schen Pogroms, das von Arabern in der Stadt verübt wurde, in Brand gesetzt wurde.

Die Demons­tra­tion ging dann weiter mit Slogans wie „Italien verkauft Waffen und Drohnen, um Gaza zu bombar­dieren!“ und „die Anwe­sen­heit von Trans­gender- und veganer und grausam-freier Klei­dung in der israe­li­schen Armee sind nur Tech­niken, um Kriegs­ver­bre­chen zu verbergen!“, bis hin zu Stadi­on­sprech­chören wie „wer nicht einen Israeli angreift, ist selber ein Israeli!“; und zum Abschluss natür­lich der unver­meid­liche Refrain von „Allah u Akbar“.

Während der gesamten Veran­stal­tung wurden keine anderen Vorschläge für eine Lösung des Konflikts gemacht, als „den letzten Stein“ zu werfen und zu bekräf­tigen, dass „die Inti­fada kein Terro­rismus ist, sondern ein Volks­auf­stand. Wie das, was die Brüder in Jeru­salem tun, indem sie auf die Bomben mit Steinen antworten“. Im glei­chen Sinne heißt es in einem Flug­blatt der Linken Klas­sen­re­vo­lu­tion: „für eine neue Inti­fada, freies Paläs­tina, rotes Paläs­tina! Es sei daran erin­nert, dass auch die Erste Inti­fada (1987) mit Stei­ni­gungen israe­li­scher Zivi­listen statt­fand, während die Inti­fada der Messer (2015) durch den Einsatz von Hieb­waffen gekenn­zeichnet war, um Juden auf der Straße brutal anzu­greifen, sowie ferner dass vor einigen Tagen ein Hamas-Offi­zi­eller während einer Konfe­renz erneut das Volk dazu aufrief, „Küchen­messer zu wetzen und Juden zu enthaupten“. Aber die Inti­fada, so sagen die Demons­tranten, sei kein Terrorismus…

Quelle: VoxNews