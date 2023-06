Der Kampf um & gegen Eine-Welt-Herrschaft

Span­nungs­felder mit Gegen­sätzen von Macht und Inter­essen zwischen alten und neuen Mächten mit ihren rele­vanten Gesell­schafts­kreisen begleitet von ökono­mi­schen Umwäl­zungen sind die Auslöser von Zeiten­wenden in der Weltgeschichte.

Indus­tria­li­sie­rung und gleich­zei­tige Kolo­nia­li­sie­rung verschafften Groß­bri­tan­nien die Grund­lagen, um sich im 19. Jahr­hun­dert in Konkur­renz dem russi­schen Zaren­reich – der größten Land­macht Eura­siens – als Welt­macht gegenüberzustellen:

Nach den napo­leo­ni­schen Kriegen und dem Wiener Kongress im Jahr 1815 konnte ein Gleich­ge­wicht der Kräfte in Europa die Ordnung über ein Jahr­hun­dert bis 1914 sichern:

Die Konti­nen­tal­mächte Mittel­eu­ropas und Asiens folgten der Indus­tria­li­sie­rung, wie von Groß­bri­tan­nien vorge­geben, mit nur zeit­li­cher Verzö­ge­rung. Globa­li­sie­rung und Kolo­ni­al­po­litik wurden maßgeb­lich von den Seemächten West­eu­ropas domi­niert. Diese Entwick­lung veran­lasste die Globa­listen ihre Zentren globaler Steue­rung von vormals Byzanz, Venedig, Genua, Schweiz und Nieder­landen in Rich­tung Westen – das heisst nach Groß­bri­tan­ni­schen und später auch USA – zu verschieben.

An Hoheits­ab­zei­chen lässt sich verbin­dende Hand­schrift «globaler» Heraldik ablesen:

Ab dem Jahr 1190 verwen­deten engli­sche Schiffe die Flagge Genuas im Mittel­meer­raum und waren unter den Schutz der genue­si­schen Flotte gestellt. Der engli­sche König musste dafür an Genua einen jähr­li­chen Tribut entrichten. Später wurde die Flagge zu der von England und blieb es bis heute.

Zum ausge­henden 19. Jahr­hun­dert zeich­nete sich ab, dass:

Gross­bri­tan­nien in seiner Form nicht in der Lage sein würde, seine Monopolstellung

gegen schnell wach­sende Konti­nen­tal­mächte noch länger zu halten.

gegen schnell wach­sende Konti­nen­tal­mächte noch länger zu halten. die multi­po­lare Welt­ord­nung zur Jahr­hun­dert­wende des Jahres 1900 gepaart mit dem sprung­haft stei­genden Welt­handel den Konzepten der Einen-Welt-Herr­schaft von Globa­listen diame­tral entgegen stand.

Vor diesem Hinter­grund verein­barten trans­na­tio­nale Kreise des Vereinten Königs­reichs die USA als Konzept­staat im Verbund mit Gross­bri­tan­nien zum Zentrum globaler Steue­rung zu machen. Die Verein­ba­rung wurde infor­mell auf über­staat­li­cher Ebene getroffen und wird im Volks­mund unter dem verschwom­menen Begriff «Special Rela­ti­onship» nach aussen hin nur kommuniziert.

Eine Gene­ral­probe der neuen Kombi­na­tion wurde schon zur Jahr­hun­dert­wende über den Zweiten Buren­krieg der Briten (1899 – 1902) und die blutige Kolo­nia­li­sie­rung der Phil­ip­pinen durch die USA über den Ameri­ka­nisch-Phil­ip­pi­ni­schen Krieg (1899 – 1902) in konzer­tierter Aktion möglich gemacht. Nach dem Sprung über den Pazifik auf die Phil­ip­pinen, folgte im Zuge des 1. Welt­kriegs (1914 – 1918) auch der über den Atlantik zur Zerschla­gung Mittel­eu­ropas: Dazu waren die Verei­nigten Staaten gezwungen dem II. Deut­schen Reich am 6. April 1917 und Öster­reich-Ungarn am 7. Dezember 1917 ihren (Welt-)krieg zu erklären. Die Zerschla­gung Mittel­eu­ropas war ein notwen­diger Schritt beim Aufbau atlan­ti­scher Weltherrschaft.

So hatten die Vertreter der Globa­listen den Konzept­staat USA als globales Steue­rungs­zen­trum auf den Trüm­mern des briti­schen Reiches im Jahr 1917 neu in Stel­lung gebracht. Der 1. Welt­krieg hatte jedoch der briti­scher Welt­wäh­rung ein Ende und mit dem Jahr 1919 den US-Dollar zum Nach­folger des Pfund Ster­lings gemacht.

Phäno­mene trans­na­tio­naler Globalherrschaft

Die Entmach­tung von Natio­nal­staaten und deren Verwand­lung in Protek­to­rate, Projekt- oder Souve­nir­staaten bildet eine der Voraus­set­zungen mono­polarer Global­herr­schaft, die von leicht erkenn­baren Phäno­menen begleitet wird:

Die wunder­same Staa­ten­ver­meh­rung nach dem Jahr 1918

Um die Jahr­hun­dert­wende 1900 gab es 54 souve­räne Staaten, worunter sich neun Gross­mächte befanden. Eine vom Ansatz her grund­sätz­lich multi­po­lare Weltordnung.

Die Vereinten Nationen wiesen im Jahr 1945 gerade 51 Grün­dungs­mit­glieder aus. Doch nur wenig später waren die Vereinten Nationen auf 193 Staaten ange­wachsen. Sie von Massen­me­dien und Polit­ver­tre­tern uner­müd­lich als «souverän» und «gleich» nur dargestellt.

Doch was lassen atlan­ti­sche Analysten im kleinen Kreis dazu durchklingen?

Solche Einsichten atlan­ti­scher Polit­for­scher machen klar, dass die wunder­same Staa­ten­ver­meh­rung nach dem 1. Welt­krieg viel­fach nur Kunst­staaten und Protek­to­rate hervor­brachte. So war es keine multi­po­lare Viel­falt, welche die Staa­ten­welt prägte, als viel­mehr mono­polare Kräfte, die im Hinter­grund wirken.

Ziel der Globa­listen ist es im ersten Schritt alle Viel­völ­ker­staaten aus der Welt zu schaffen: Das waren zum 1. Welt­krieg das Osma­ni­sche Reich, die Öster­rei­chisch-Unga­ri­sche Monar­chie und last but least das wich­tigste Land der drei – der Viel­völ­ker­staat Russ­land. Russ­land vereint 180 Ethnien unter seiner Föde­ra­tion und verfügt über eine Ausdeh­nung und Ressourcen, die abso­lute Souve­rä­nität und Autarkie zulassen. Doch die Zerschla­gung Russ­lands sollte bis heute nicht gelingen: Nicht im 1. Welt­krieg – nicht im 2. Welt­krieg – nicht in den 90-er Jahren trotz «Reform-Olig­ar­chen» und auch nicht heute, mit NATO samt «vereintem Westen».

Die Zerschla­gung der Viel­völ­ker­staaten verfolgt den Zweck aus den Frag­menten schein­sou­ve­räne Protek­to­rate bzw. Vasal­len­staaten zu machen, wie zum Beispiel die Balten­staaten. In Litauen lebten zurzeit der Staats­grün­dung im Jahr 1991 noch 3.706 Millionen Menschen – im Jahr 2018 waren es nur noch 2.721 Millionen. Die Rest­be­völ­ke­rungen der Balten­staaten werden heute von den US-Botschaften aus «betreut». Das erklärt auch, warum z.B. Litauen wegen der Taiwan-Frage die Konfron­ta­tion mit China riskiert: Zwerg­staaten werden manchmal vorgeschickt.

Die Schere-Arm-Reich vergrös­sert sich

Ein Blick auf die US-Vermö­gens­ver­tei­lung von 1990 bis 2020 macht deut­lich, dass:

die reichsten 1% ihren Anteil dank CoV auf 32% hinauf­schrauben konnten.

die unteren 50% jedoch auf einem Vermö­gens­an­teil von nur 2% sitzenblieben.

Die Vermö­gens­zu­wächse in den USA seit 2008 dank CoV zeigen, dass die:

reichsten 1% ihr Vermögen während CoV um 10 Billionen USD vergrös­sern konnten

unteren 50% ihr Vermögen um gering­fü­gige 0.7 Billionen USD nur stei­gern konnten

Die Statis­tiken zeigen: Die natio­nalen Notver­ord­nungen, die sich gegen Mehr­heiten rich­teten, beför­derten die dras­ti­sche Vermö­gens­um­ver­tei­lung von unten nach oben.

Konflikt zwischen globaler, hege­mo­nialer & natio­naler Macht

Die laufende Zeiten­wende wird in eine neue Welt­ord­nung münden, die im poli­ti­schen und mili­tä­ri­schen Kampf zwischen den drei folgenden Gruppen entschieden wird:

Die Globa­listen

Eine Studie der ETH Zürich hat im Jahr 2009 den Nach­weis erbracht, dass im Gegen­satz zur verbrei­teten Meinung, Global­po­litik wissen­schaft­lich nach­ge­wiesen werden kann. Sie wird von einer extremen kleinen Gruppe bestimmt und angeführt.

Die Wissen­schaftler der ETH aus Zürich fassten, wie folgt zusammen:

Die Wissen­schaftler unter­suchten 37 Millionen Unter­nehmen aus denen sie 43.060 trans­na­tio­nale Konzerne (TCNs) heraus­fil­terten. Ein Kern von 1.318 Unter­nehmen beherrscht 20% aller Umsätze, doch kontrol­liert durch Betei­li­gungen noch einmal 60% aller welt­weiten Erträge: Weniger als 2% aller trans­na­tio­nalen Unter­nehmen kontrol­lieren 80% der Umsätze.

Dazu gesellt sich eine Kollu­sion einiger Dutzend Finanz­kon­zerne im Stil einer geschlossen Gesell­schaft. Aus dem Report der ETH geht hervor, dass im Gegen­satz zur extremen Unter­neh­mens-Kollu­sion auf globaler Ebene, für die lokalen Unter­nehmen auf der euro­päi­schen Ebene das genaue Gegen­teil nur zutrifft.

Diese Entwick­lung stellt nicht nur den wirt­schaft­li­chen Wett­be­werb in Frage, sondern auch die Souve­rä­nität von Natio­nal­staaten. Denn, anders als Unter­nehmer natio­naler mittel­stän­di­scher Unter­nehmen, welche darauf kondi­tio­niert wurden, sich nicht ausrei­chend umfas­send ins poli­ti­sche Geschehen einzu­bringen, sehen Globa­listen, neben der Kontrolle ihrer Finanz- & Wirt­schafts­mo­no­pole, kein Problem sich auch poli­tisch auszu­leben und dem poli­ti­schen Estab­lish­ment auf der Staa­ten­ebene ihren poli­ti­schen Willen deut­lich zu machen und falls nötig mit Gewalt aufzudrücken.

So zeigten zum Beispiel, die mannig­fal­tigen «Experten der Wissen­schaft» während der CoV-Pandemie, wie man natio­nale Regie­rungen hand­lungs­un­fähig hält und im Hand­um­drehen zu Befehls­emp­fän­gern trans­na­tio­naler Inter­es­sens­gruppen macht.

US-Landese­liten und Hegemonialkräfte

Wie erwähnt, wurden US-Landese­liten im ausge­henden 19. Jahr­hun­dert im Rahmen des «Projekts USA» für ihre künf­tige Rolle als Welt­po­li­zisten ausge­wählt. Der Plan wurde reali­siert und bescherte den Voll­stre­ckern unschätz­bare Vorteile, wie z.B. die Welt noto­risch ausplün­dern zu dürfen, was sich an den chro­ni­schen Defi­ziten der US-Leis­tungs­bi­lanz über die Jahr­zehnte exakt ablesen lässt.

Das ameri­ka­ni­sche Estab­lish­ment hatte sich schnell an ihren neuen Lebens­stil gewöhnt. Ein grosses Problem trat erst auf, nachdem die Globa­listen zum Ende des vorigen Jahr­hun­derts entschieden, das atlan­ti­sche Steue­rungs­zen­trum nach Fernost zu verlegen. Es bedeutet, dass viele der bishe­rigen lokalen Erfül­lungs­ge­hilfen im Westen künftig nicht mehr benö­tigt würden.

Die US-Landese­liten scheinen nicht bereit ihre privi­le­gierte Posi­tion als Welt­po­li­zisten und moderne Feudal­herren wieder­standlos abzu­geben. Sie ziehen es vor, mit einer aggres­siven Kriegs­po­litik – man könnte es auch 3. Welt­krieg nennen – an ihrer hege­mo­nialen Posi­tion festzukleben.

Der Sekretär des Sicher­heits­rates Russ­lands, Nikolai Patru­schew drückte es so aus:

Die erste Phase atlan­ti­scher Falken im Krieg gegen Russ­land sah vor, durch einen Putsch in Russ­land und einem «Sieg» des ukrai­ni­schen Mili­tärs parallel (!), Russ­land zerschlagen und im Anschluss den Haupt­schlag gegen China führen zu können. Die Optionen der US-Kriegs­partei schließen dabei auch einen begrenzten Nukle­ar­schlag sowohl gegen Russ­land wie auch gegen China in diesem Zusam­men­hang nicht aus.

Globa­listen sind jedoch nicht bereit ein solches Risiko einzu­gehen und entschieden – unab­hängig von ihren eigenen Plänen – gegen besagte Hoch-Risi­ko­po­litik der US-Falken kurz­fristig vorzugehen.

Der 85% Rest der Welt als Vertreter einer multi­po­laren Welt­ord­nung

Dazu zählen die Groß­mächte Russ­land, China und Indien mit allen anderen Staaten, die nicht zum Westen zählen – insge­samt 6.6 Milli­arden Erdbewohner.

Ein Teil dieser Staaten war einst Opfer kolo­nialer Geschichte. Das hat sie im neuen Jahr­tau­send dazu bewegt, sich im geeig­neten Moment vom soge­nannten «Westen» zu eman­zi­pieren und eine neue gerech­tere Welt­ord­nung zu schaffen.

Im Filz der Dreh­türen atlan­ti­scher Schattenwirtschaft

Hege­mo­niale Konzepte werden auf der trans­na­tio­nalen Ebene entwi­ckelt, doch müssen zur Umset­zung an Nicht-Staat­liche-Orga­ni­sa­tionen nach unten gereicht werden. Die Reali­sie­rung soll nach aussen unauf­fällig erfolgen, um Bevöl­ke­rungen möglichst lautlos mani­pu­lieren zu lassen. Es genügt dabei, nur jene Bereiche der Steue­rung zu besetzen, die zur Reali­sie­rung entspre­chender Konzepte erfor­der­lich sind, wie vor allem:

Bildungs­ein­rich­tungen, Kartell­me­dien inkl. Kulturbereich

Wirt­schafts­po­litik und Legislative

Aussen- und Währungspolitik

Seit dem 19. Jahr­hun­dert bedienen sich trans­na­tio­nale Eliten dazu soge­nannter «Think Tanks», die eine Weiter­ent­wick­lung atlan­ti­scher Kolo­nial- & Mono­pol­po­litik auf der opera­tiven Seite voran­treiben: Wie z.B. anfäng­lich mit Hilfe der Fabian Society (1884) oder nach dem 1.Weltkrieg über Chatham House (1920). Dem neu erfun­denen «Welt­po­li­zisten USA» wurden das Council on Foreign Rela­tions (1921) und auch noch andere artver­wandte Konstrukte in Folge zur Seite gestellt.

Die Fabian Society im Wandel der Zeiten: Vom Wolf im Schafs­pelz zum Logo neu

Quelle: Fabian Society, Public domain, via Wiki­media Commons

Entschei­dend ist das Gesamt­system, nicht nur eine einzige Kompo­nente | Quelle: CC/PFR

Quadratur des Kreises oder die der globalen Dominanz

Das Ende des Kalten Krieges im Jahr 1990, welches die Phase «offener Grenzen» ähnlich den Zeiten vor 1914 auslöste, liess Neugrün­dungen von Think Tanks in die Höhe schnellen: Man schätzt, dass es heute über 8.000 solcher Konstrukte welt­weit gibt, die von sich behaupten, für staat­liche wie auch über­staat­liche Auftrag­geber entspre­chende Themen­stel­lungen zu analy­sieren oder an der Umset­zung bestehender Konzepte mitwirken dürfen.

Rund 50% aller Think Tanks befinden sich in den USA und Europa und werden von Landese­liten wie auch Globa­listen instru­men­ta­li­siert. Rund 2.000 davon sind in den USA domi­zi­liert: Sie betreiben in Europa und Asien Zweig­nie­der­las­sungen, die in den Diensten ihrer Protek­to­rats­ver­wal­tung stehen. Von Aussen­ste­henden werden Think Tanks oft als selt­same oder sogar kari­ka­tive Art von Vereinen nur wahrgenommen.

Think Tanks werden von über­staat­li­chen Akteuren projekt­be­zogen einge­setzt, um globale Konzepte umzu­setzen und die dazu benö­tigten Narra­tive in Umlauf bringen zu lassen. Dazu zählt auch die Aussen­po­litik der Protek­to­rate vorzu­geben bzw. mit jener des Hege­monen zu synchronisieren.

Think Tanks sind im Prinzip «Schat­ten­be­triebe» ausser­staat­li­cher Macht. Zumal die mass­ge­benden Klans hinter der Steue­rungs­ebene eine Viel­zahl von Think Tanks unter­halten (lassen), ist eine Kollu­sion in Bezug auf konzer­tierte und verdeckte Aktionen bereits orga­ni­sa­to­risch vorgegeben.

Beispiels­weise wurde das «Peterson Insti­tute for Inter­na­tional Econo­mics» erst auf Empfeh­lung der Präsi­denten von GMF und CFR gegründet: So einfach geht das!

Führende Mitar­beiter von Think Tanks arbeiten manchmal auf verschie­denen Platt­formen zur glei­chen Zeit. In den USA ist es die Sitte, dass Poli­tiker, die nach dem Wechsel der Admi­nis­tra­tion arbeitslos geworden sind, nach dem soge­nannten «Drehtür-Prinzip» (revol­ving-door-prin­ciple) von Think Tanks temporär aufge­fangen werden: Bis zur nächsten Wieder­ver­wen­dung. So steuert man im Land der unbe­grenzten Möglich­keiten Poli­tiker und poli­ti­sche Schachfiguren.

Es gibt auch soge­nannte «Phantom-Think Tanks», die gegen­über der Öffent­lich­keit einen verfälschten Eindruck vermit­teln und ihre wahren Missionen hinter einer Fassade verste­cken. Ein irre­füh­render Name kann z.B. in der Außen­wahr­neh­mung Dritter falsche, doch intern durchaus erwünschte Asso­zia­tionen, wecken.

Als Fall­studie dazu lässt sich der German Marshall Fund ins Treffen führen:

Anders als das «German» im Namen vermuten lässt, wurde jene Orga­ni­sa­tion nicht in Deutsch­land gegründet, sondern unter­hält ihr Haupt­quar­tier in Washington DC mit nur Zweig­nie­der­las­sungen in Berlin, Brüssel, Ankara, Belgrad, Buka­rest, Paris und Warschau.

Zu den Zielen der Stif­tung zählt, die «Bezie­hungen» zwischen EU-Staaten und den Verei­nigten Staaten zu «vertiefen». Geeig­nete Nach­wuchs­pflege ange­hender Poli­tiker wird betrieben, wie schon für Anna­lena Baer­bock oder Cem Özdemir. GFM verfügte im Jahr 2021 über ein Vermögen von Mio. USD 211 und erzielte Erträge von Mio. USD 67.

Die Euro­päi­sche Kommis­sion, das Deut­sche Auswär­tige Amt, das Aussen­mi­nis­te­rium Norwe­gens, die US Agentur für Inter­na­tio­nale Entwick­lung und das Aussen­mi­nis­te­rium Schwe­dens spen­deten im Jahr 2022 ans GMF jeweils mehr als eine Million US-Dollar.

Zu den Zielen der Stif­tung zählt, die «Bezie­hungen» zwischen EU-Staaten und den Verei­nigten Staaten zu «vertiefen». Geeig­nete Nach­wuchs­pflege ange­hender Poli­tiker wird betrieben, wie schon für Anna­lena Baer­bock oder Cem Özdemir. GFM verfügte im Jahr 2021 über ein Vermögen von Mio. USD 211 und erzielte Erträge von Mio. USD 67. Die Euro­päi­sche Kommis­sion, das Deut­sche Auswär­tige Amt, das Aussen­mi­nis­te­rium Norwe­gens, die US Agentur für Inter­na­tio­nale Entwick­lung und das Aussen­mi­nis­te­rium Schwe­dens spen­deten im Jahr 2022 ans GMF jeweils mehr als eine Million US-Dollar.

Offen­sicht­lich war dieser Betrag den Empfän­gern zu wenig, sodass Helmut Kohl im Jahr 1986 die Schen­kung des deut­schen Steu­er­zah­lers um weitere 100 Millionen DM aufstockte: Dieses Finan­zie­rungs­ver­fahren erin­nert an Tribut­zah­lungen, doch in einem sehr modernen Gewand.

GMF erklärt auf seiner Webseite in Zusam­men­ar­beit mit News­Guard vermeint­liche Falsch­in­for­ma­tionen als «Falsch­in­halt-Produ­zenten» und «Mani­pu­la­toren» zu klas­si­fi­zieren und auch öffent­lich anzuprangern.

GMF glaubt zu wissen, dass es zu den letzten US-Präsi­denten Wahlen wie auch zur Verbrei­tung von CoV «falsche und mani­pu­la­tive Inhalte» gegeben hätte und fühlt sich berufen, freie Meinungs­äus­se­rungen, die nicht passen, zu qualifizieren.

Auf diese Weise werden über den GMF alter­na­tive Medien verun­glimpft und das Narrativ einer Zensur über die Hintertür schlei­chend publi­kums­wirksam gemacht.

GMF auf den Spuren der Trila­te­ralen Kommission

Ähnlich der Trila­te­ralen Kommis­sion, die im Juli 1973 auf Anre­gung von Zbigniew Brze­ziński und David Rocke­feller gegründet wurde, um eine vereinte Front gegen die UdSSR zu orga­ni­sieren, scheint die aktu­elle Agenda des GMF voll und ganz darauf ausge­richtet, eine «trans­at­lan­ti­sche Front» gegen China aufzu­ziehen. Die Vorbe­rei­tungen dazu scheinen weit gediehen, wie zwei Anhö­rungen vor dem US-Senats­aus­schuss von zwei Senior-Trans­at­lantik-Fellows [Gelehr­ten­mit­glie­dern] des «German Marshall Funds der US» deut­lich machen:

Ausschuss für auswär­tige Bezie­hungen des Senats

Unter­aus­schuss für Europa und regio­nale Sicherheitskooperation

Anhö­rung vom 7. Juni 2023 – Schrift­liche Aussage

„Anglei­chung der trans­at­lan­ti­schen Ansätze zu China“

Andrew Small, Senior Trans­at­lantic Fellow,

German Marshall Fund of the US

Auszüge der Anhörung:

In den letzten Jahren haben Europa und die Verei­nigten Staaten ihre Politik gegen­über der Volks­re­pu­blik China (VR China) so stark über­ar­beitet, wie noch nie zuvor seit Aufnahme diplo­ma­ti­scher Bezie­hungen. Während die Verei­nigten Staaten in diesem Prozess weiter und schneller als Europa fort­ge­schritten sind, haben sich die wirt­schaft­li­chen, poli­ti­schen und stra­te­gi­schen Bedenken beider Seiten gegen­über der VR China und die Analyse, wie am besten darauf zu reagieren wäre, stark angenähert.

Dies spie­gelt sich auch in der Qualität des trans­at­lan­ti­schen Austauschs zu China wider. War es früher sogar umstritten, ob Europa und die Verei­nigten Staaten entspre­chende Bedenken zu China offen anspre­chen sollten, so sind die gemein­samen Bemü­hungen darüber heute in alle Dimen­sionen der trans­at­lan­ti­schen Bezie­hungen einge­bettet, von Gipfel­treffen bis zur Koor­di­nie­rung auf Arbeits­ebene, von der NATO bis zum EU-US-Handels- und Tech­no­lo­gierat (TTC). Die Dring­lich­keits­lücke, die zwischen den beiden Seiten bestand, beginnt sich zu schließen.



[…]



Zum ersten Mal seit 2019, sind sich euro­päi­schen Haupt­städte bezüg­lich einer Reihe von Politik-Grund­sätzen näher­ge­kommen, nachdem schon der Rahmen der EU China als „Partner, Konkur­renten und System­ri­valen“ zu behan­deln, fest­ge­legt worden war. Die Rede der EU-Kommis­si­ons­prä­si­dentin von der Leyen vom März 2023 über den Umgang Europas mit einem China, das „zu Hause repres­siver und nach außen hin selbst­be­wusster“ sei, war ein Hinweis auf die Rich­tung der Entwick­lung. Die EU-Mitglied­staaten haben der Kommis­sion erneut Raum gegeben, mutiger und deut­li­cher aufzu­treten, als einige von ihnen selbst bereit gewesen wären.

[…]

Chinas Rück­schlag

[…]

Gleich­zeitig hat Peking beschlossen, ein gewisses Maß an Kolla­te­ral­schaden für sein Ansehen in Europa in Kauf zu nehmen, um seine Bezie­hungen zu Moskau in Zeiten des Krieges zu vertiefen und zu verbes­sern. In einer früheren Phase der chine­si­schen Außen­po­litik hätte Xi in den entschei­denden Wochen vor der russi­schen Inva­sion weder der gemein­samen Erklä­rung mit Putin zuge­stimmt noch ein Jahr später zu einem solch umstrit­tenen Zeit­punkt einen umfas­senden Staats­be­such in Moskau unter­nommen. Aber in dem umfas­sen­deren Kampf, den die VR China nach eigenem Verständnis mit den Verei­nigten Staaten führt, sieht Xi in der Part­ner­schaft mit Russ­land – selbst mit einem geschwächten Russ­land – größere stra­te­gi­sche Vorteile als in jeder anderen Beziehung.

[…]

Taiwan

Während die chine­sisch-russi­schen Bezie­hungen und die Frage der Risi­ko­min­de­rung an der Spitze der euro­päi­schen China-Debatten stehen, nimmt die Taiwan-Frage eine heikle und kompli­zierte Rolle ein. Das Bewusst­sein für die Risiken und den Einsatz, der für Europa auf dem Spiel steht, ist jetzt klarer, denn allein der wirt­schaft­liche Schock, den ein Konflikt zwischen Taiwan und China auslösen würde, über­trifft den einer russi­schen Inva­sion bei weitem. Das Ausmaß der gegen Moskau verhängten Sank­tionen hat Europa auch zu einem Akteur bei den Abschre­ckungs­be­mü­hungen im Zusam­men­hang mit Taiwan gemacht, was vor acht­zehn Monaten noch nicht der Fall war. China ist sich sehr wohl bewusst, dass die Sank­ti­ons­ko­ali­tion auch für den Fall eines Taiwan-Konflikts genutzt werden könnte, und sah, dass Europa gegen­über Russ­land viel weiter ging, als es erwartet hatte, so dass chine­si­sche Beamte sich beispiels­weise über die Auswir­kungen des Einfrie­rens von Zentral­bank­gut­haben Gedanken machen mussten.

Doch während die Euro­päer nun bereit sind, China bezüg­lich der Notwen­dig­keit von Stabi­lität zu warnen, wird deut­lich, dass Europa auch ein Inter­esse an der Sicher­heit beider­seits der Taiwan­strasse hat, um krea­tive Wege zu finden und die Bezie­hungen zu Taiwan im Einklang mit der Ein-China-Politik auszu­bauen. Man ist mit einer detail­lierten trans­at­lan­ti­schen Notfall­pla­nung für etwaige Sank­ti­ons­maß­nahmen immer noch vorsichtig. Dies geschieht nicht nur aus neur­al­gi­scher Angst, Peking zu verär­gern: Die euro­päi­schen Entschei­dungs­träger befürchten auch, dass präventiv verein­barte Maßnahmen auf dem kleinsten gemein­samen Nenner eher abschre­ckend wirken könnten. Im Moment muss die Volks­re­pu­blik China berück­sich­tigen, dass Europa nach­weis­lich in der Lage ist, mit Sank­tionen positiv zu über­ra­schen. Und Peking ist sich sehr wohl bewusst, dass die Euro­päer zwar vorsichtig sein mögen, wenn es darum geht, im Voraus Signale auszu­senden, und viel­leicht nicht bereit sind, allein wegen Taiwan entschlossen zu handeln, dass aber die Posi­tion der USA an vorderster Front in jedem Konflikt­sze­nario dafür sorgen wird, dass Europa sich verpflichtet fühlt, dies trotzdem zu tun.

[…]

Trans­at­lan­ti­sche Akti­ons­agenda – Fort­schritte und Perspektiven

Wie der jüngste G7-Gipfel in Hiro­shima gezeigt hat, sind die Verei­nigten Staaten und Europa sowie ihr brei­teres Netz von Part­nern und Verbün­deten im indo­pa­zi­fi­schen Raum in der Sache enger zusam­men­ge­rückt. Während die euro­päi­schen Staats- und Regie­rungs­chefs bei früheren Gipfel­treffen in Bezug auf China noch eine diffe­ren­zierte Sprache pflegten, die ihre Besorgnis über „Block­po­litik“ und „Konfron­ta­tion“ wider­spie­gelte, sah es bei diesem Gipfel­treffen eher nach einem echten Konsens als nach einem Konsens nur auf dem Papier aus. Die Themen, die auf dem Spiel stehen, sind von großer Bedeu­tung für die künf­tige inter­na­tio­nale Sicher­heits­ord­nung und wich­tige wirt­schaft­liche Inter­essen im eigenen Land und werden Gegen­stand heftiger inner­eu­ro­päi­scher und trans­at­lan­ti­scher Debatten sein. Dies als „Spal­tung“ darzu­stellen, verdeckt jedoch die Tatsache, dass dennoch weiterhin Verein­ba­rungen über wich­tige Poli­tik­be­reiche getroffen werden. Es ist kein analy­ti­scher Fehler, den Peking zu begehen pflegt.

Die Bereiche, in denen die Zusam­men­ar­beit am schnellsten voran­kommt, liegen bisher auf der defen­siven Seite. Die Fort­schritte Europas bei der Verein­ba­rung einer wirt­schaft­li­chen Sicher­heits­stra­tegie bieten die Aussicht, dass es in Fragen von Export­kon­trollen bis hin zum Scree­ning von Auslands­in­ves­ti­tionen aus dem reak­tiven Modus heraus­kommen wird. Doch auch wenn die Verei­nigten Staaten weiterhin das Tempo vorgeben, gibt es inzwi­schen eine Reihe von Berei­chen, in denen beide Seiten über­ein­stimmen und in denen sie ihre Ansätze in den kommenden Jahren aufein­ander abstimmen dürften. Trotzdem wird es für die USA wichtig bleiben, in Sicher­heits­be­rei­chen wachsam zu sein, in denen sich bereits Lücken und Mängel abzeichnen, wie z. B. der Rück­stand einiger euro­päi­scher Länder bei der Einfüh­rung sicherer 5G-Netze und die weit­rei­chenden Möglich­keiten für chine­si­sche Akteure in anderen Berei­chen der digi­talen Infra­struktur Europas.

[…]

Schluss­fol­ge­rung

Die Verei­nigten Staaten und Europa haben in Bezug auf China ein weitaus höheres Maß an Koor­di­nie­rung erreicht, als es noch vor einigen Jahren plau­sibel erschien. Man hätte erwarten können, dass der Einmarsch Russ­lands in der Ukraine den poli­ti­schen Fokus beider Seiten konsu­miert hätte; statt­dessen hat er zu einem noch stär­keren Bewusst­sein dafür geführt, wie eng der atlan­ti­sche und der indo-pazi­fi­sche Raum inzwi­schen mitein­ander verbunden sind. Die Koali­tion, die die Verei­nigten Staaten aufbauen müssen, um die gemein­samen Heraus­for­de­rungen durch China zu bewäl­tigen, erstreckt sich über mehrere Bereiche und Gegenden. Europa wird auch in den kommenden Jahren ein wich­tiger Teil davon sein.

***

Sach­ver­stän­di­gen­aus­sage für den Senatsunterausschuss

für auswär­tige Beziehungen

Unter­aus­schuss für Europa und regio­nale Sicherheitskooperation

Anhö­rung vom 7. Juni 2023

„Anglei­chung der trans­at­lan­ti­schen Ansätze gegen­über China“

Noah Barkin, Senior-Berater, China-Praxis, Rhodium-Gruppe

Visi­ting Senior Fellow, Indo-Pacific Program

German Marshall Fund of the United States

Vorsit­zende Shaheen, rang­hohes Mitglied Ricketts, verehrte Mitglieder des Ausschusses. Ich danke Ihnen für die Gele­gen­heit, heute mit Ihnen über die trans­at­lan­ti­sche Zusam­men­ar­beit in Bezug auf China zu sprechen.

Europas Bezie­hungen zu China haben sich seit mehr als einem halben Jahr­zehnt verschlech­tert und spie­geln die Verschlech­te­rung der Bezie­hungen zwischen Washington und Peking wider.

In den vergan­genen Jahren konzen­trierten sich die euro­päi­schen Bedenken auf Fragen der wirt­schaft­li­chen Wett­be­werbs­fä­hig­keit und des Markt­zu­gangs. Inzwi­schen haben sich diese Sorgen jedoch auf die Bereiche Menschen­rechte, wirt­schaft­liche Zwänge, stra­te­gi­sche Abhän­gig­keiten, Desin­for­ma­tion und Sicher­heit ausgeweitet.

Nach dem Einmarsch Russ­lands in die Ukraine im Februar 2022 trat Europa in eine neue Phase seiner Bezie­hungen zu China ein. Die „gren­zen­lose“ Part­ner­schaft, die Xi Jinping und Wladimir Putin in den Wochen vor Kriegs­be­ginn besie­gelten, und Chinas anschlie­ßende Weige­rung, Russ­lands Aggres­sion zu verur­teilen, zemen­tieren die Sicht­weise auf China als Konkur­renten und System­ri­valen. Nicht zuletzt hat der Krieg auch das Bewusst­sein für die Risiken eines Konflikts um Taiwan verschärft, und zwar sowohl bei den euro­päi­schen Regie­rungen als auch in den Vorstands­etagen von Unternehmen.

Heute wird in den wich­tigsten euro­päi­schen Haupt­städten eine inten­sive Debatte über die Verrin­ge­rung der wirt­schaft­li­chen Abhän­gig­keiten von China geführt. Die Präsi­dentin der Euro­päi­schen Kommis­sion, Ursula von der Leyen, hielt am 30. März eine wich­tige Rede, in der sie für ein „De-Risking“ [Risi­ko­mi­ni­mie­rung] der euro­päi­schen Bezie­hungen zu China plädierte. In den kommenden Monaten wird Europa damit beginnen, zu defi­nieren, was „De-Risking“ in der Praxis bedeutet.

Die Verhär­tung der euro­päi­schen Linie kann die Unter­schiede zwischen den 27 EU-Mitglied­staaten und in einigen Fällen auch inner­halb der einzelnen euro­päi­schen Regie­rungen verschleiern. Am angriffs­lus­tigsten Ende des Spek­trums steht eine Gruppe osteu­ro­päi­scher Länder unter der Führung Litauens, die eine werte­ba­sierte Außen­po­litik verfolgen. Am anderen Ende des Spek­trums steht ein Land wie Ungarn. Die größten EU-Staaten, darunter Deutsch­land und Frank­reich, liegen irgendwo dazwischen.

Wie wir auf der jüngsten China­reise von Präsi­dent Emma­nuel Macron gesehen haben, zeichnet sich Frank­reich durch seine Unter­stüt­zung der euro­päi­schen stra­te­gi­schen Auto­nomie aus – ein Code für ein unab­hän­giges Europa, das nicht über­mäßig von China oder den Verei­nigten Staaten abhängig wäre. Deutsch­land zeichnet sich dadurch aus, dass es von allen euro­päi­schen Ländern die bei weitem engsten wirt­schaft­li­chen Bezie­hungen zu China unter­hält. Nach neuen Zahlen der Rhodium Group entfielen im vergan­genen Jahr 84 Prozent der gesamten auslän­di­schen Direkt­in­ves­ti­tionen der EU in China auf deut­sche Unternehmen.

Deutsch­land ist auch das Land in Europa, in dem die Debatte über die Bezie­hungen zu China am inten­sivsten geführt wird. Die Koali­tion von Bundes­kanzler Olaf Scholz ist sich uneins darüber, wie weit und wie schnell die Bezie­hungen zu China neu justiert werden sollen. Dennoch kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das wirt­schaft­liche „Win-Win“-Narrativ [beid­sei­tiger Gewinn], das die engen Bezie­hungen zwischen Berlin und Peking in den letzten Jahr­zehnten beflü­gelt hat, durch die Bedin­gungen vor Ort in China und die Konkur­renz chine­si­scher Unter­nehmen zu deut­schen Kern­in­dus­trien zuneh­mend unter­graben wird.

Abschlie­ßend möchte ich noch ein paar Bemer­kungen zur trans­at­lan­ti­schen Zusam­men­ar­beit in Bezug auf China machen.

Erstens glaube ich, dass die USA und Europa in den letzten zwei Jahren sich in der Sprache, mit der die von China ausge­henden Heraus­for­de­rungen defi­niert werden, stark ange­nä­hert haben. In den letzten Monaten haben hoch­ran­gige Beamte auf beiden Seiten des Atlan­tiks den Begriff „De-Risking“ über­nommen. Und wir haben erlebt, dass sich Beamte von der Idee einer voll­stän­digen wirt­schaft­li­chen Abkopp­lung von China distan­ziert haben.

Zwei­tens ist diese Annä­he­rung mehr als nur rheto­risch. Es besteht ein wach­sender trans­at­lan­ti­scher Konsens über die Notwen­dig­keit, die Abhän­gig­keit von China zu verrin­gern, auf andere Märkte zu diver­si­fi­zieren und die Wider­stands­fä­hig­keit der Liefer­ketten zu verbessern.

Drit­tens haben die USA und die EU in den letzten Jahren eine Reihe von struk­tu­rierten Dialogen über Heraus­for­de­rungen im Zusam­men­hang mit China ins Leben gerufen. Der Handels- und Tech­no­lo­gierat USA-EU hielt letzte Woche in Schweden seine vierte Minis­ter­ta­gung ab. China spielt auch in den Diskus­sionen inner­halb der NATO und der G7 eine immer größere Rolle.

Vier­tens hat, wie ich bereits erwähnt habe, der Krieg in der Ukraine die USA und Europa enger zusam­men­rü­cken lassen und die Risiken eines Konflikts in der Straße von Taiwan in den Mittel­punkt des euro­päi­schen Denkens gerückt.

Dennoch ist es falsch, eine perfekte Abstim­mung zwischen den USA und Europa in Bezug auf China zu erwarten. Die USA sind eine etablierte Super­macht. Sie spielen eine entschei­dende Rolle für die Sicher­heit im indo­pa­zi­fi­schen Raum. Und sie sind nicht eine Ansamm­lung von Ländern mit unter­schied­li­chen Inter­essen wie die EU. Folg­lich sehen sie China durch ein anderes Prisma als Europa. Und das spie­gelt sich auch in ihrer Reak­tion wider.

In den euro­päi­schen Haupt­städten hat man keine Lust, China einzu­dämmen oder zu isolieren, und in einigen Haupt­städten ist man besorgt über den als zu konfron­tativ empfun­denen Ansatz einiger Poli­tiker in Washington, insbe­son­dere in der Taiwan-Frage.

In Europa besteht ein Konsens darüber, dass man trotz der zuneh­menden Span­nungen – aber auch wegen dieser Span­nungen – weiterhin einen robusten Dialog mit Peking führen muss. Infol­ge­dessen haben wir eine Reihe von Besu­chen euro­päi­scher Staats- und Regie­rungs­chefs erlebt, seit China Ende letzten Jahres seine strikte Null-COVID-Politik beendet hat.

Zwar gibt es in Europa erste Bestre­bungen, die Abhän­gig­keit von China zu verrin­gern, aber die Bereit­schaft, im Namen der natio­nalen Sicher­heit einen wirt­schaft­li­chen Preis zu zahlen, ist nicht so ausge­prägt wie in den USA oder in einem Land wie Japan. Die Bedro­hungs­wahr­neh­mung entwi­ckelt sich in Europa, aller­dings eher allmäh­lich. Wie wir in der Ukraine gesehen haben, ist Europa jedoch in Krisen­zeiten zu großen poli­ti­schen Verän­de­rungen in der Lage.

Ich bin davon über­zeugt, dass der Aufbau trans­at­lan­ti­scher Konver­genz in Bezug auf China und die Begren­zung der Risiken einer Diver­genz von einem robusten Enga­ge­ment der USA und der EU in den Berei­chen Handel, Tech­no­logie und Sicher­heit abhängt, die im Mittel­punkt der Heraus­for­de­rungen stehen, die Pekings Politik mit sich bringt.

***

Die gemein­same Front gegen China

Die Aussagen der beiden GMF-Think-Tank-Mitglieder bestä­tigen die poli­ti­schen Ziele: Es geht den Lobby­isten der US-Seite darum, zusammen mit Europa eine Front gegen China aufzu­bauen und EU-Staaten in die Konflikte des US-Hege­monen hineinziehen.

Bonnie S. Glaser hält im GMF die wich­tige Posi­tion des Geschäfts­füh­rers, GMF Indo-Pacific. Sie ist zusätz­lich Board-Mitglied im U.S. Komitee beim Council for Secu­rity Coope­ra­tion für Asien-Pazifik und Mitglied im Council of Foreign Rela­tions sowie beim Inter­na­tional Insti­tute for Stra­tegic Studies. Sie ist darüber Non-Resi­dent Fellow beim Lowy Insti­tute, Sydney, Austra­lien und Senior Asso­ciate im Pacific Forum. Last but not least ist Bonnie S. Glaser als Senior Advisor für die Taiwan-Asia Exch­ange Foun­da­tion tätig.

Zuvor war sie als Ost-Asien Consul­tant für das US-Vertei­di­gungs- & Aussen­mi­nis­te­rium tätig, sowie Senior Berater für Asien und Direktor des «China Power Projects» beim Center for Stra­tegic and Inter­na­tional Studies (CSIS) und Senior Asso­ciate des CSIS Inter­na­tional Secu­rity Programms.

Als Direktor des «China Power Projects» trat Glaser im Jahr 2019 vor dem «Senate Small Busi­ness and Entre­pre­neur­ship Committee» [Mittel­stands- & Unter­neh­mertum Komitee des US-Senats], zum Thema «Made in China 2025 and the Future of American Industry” [Made in China 2025 und die Zukunft der ameri­ka­ni­schen Indus­trie] auf, um ihre Einschät­zung der Lage aus Sicht ameri­ka­ni­scher Inter­essen abzugeben.

Bonnie S. Glaser erklärte an anderer Stelle, dass der GMF über­par­tei­lich wäre, doch verfolgt eine Agenda, die sich mit den Wünschen Ihrer Kollegen, welche am 7. Juni 2023 vor den US-Senats­schüssen auftraten, stark decken: Es geht darum eine möglichst breite Koali­tion mit Ländern zu schmieden, um diese auf die atlan­ti­sche Seite zu ziehen und die US-Hege­monie fort­zu­schreiben. GMF scheint viel­mehr ein trans­kon­ti­nen­taler Schat­ten­be­trieb zur Koor­di­nie­rung solcher Akti­vi­täten zu sein.

Die Situa­tion erin­nert an jene, rund 20 Jahre vor dem 1. Welt­krieg, als das Verei­nigte König­reich (UK) und trans­na­tio­nale Vordenker Ausschau nach Alli­anzen hielten, um ihren hege­mo­nialen Kurs immer­wäh­rend fort­setzen. Dieses Mal sollen EU-Europa und asia­ti­sche Staaten die hege­mo­nialen Inter­essen der Verei­nigten Staaten gegen­über China ganz über­tragen, doch ihre eigenen Inter­essen zu Gunsten atlan­ti­scher Absichten völlig vergessen.

Eine Studie der Rhodium Gruppe ergab, dass eine mögliche chine­si­sche Wirt­schafts­blo­ckade von Taiwan Wirt­schafts­ak­ti­vi­täten im Wert von 2 Billionen USD gefährden könnten. Europa stellt im Moment gerade schmerz­haft fest, was es bedeutet sich von Anglo-Amerika in einen Krieg, wie zurzeit in der Ukraine, hinein­ziehen zu lassen. Das sollte nicht nur den EU-Staaten, sondern auch den Staaten in Asien eine eindrück­liche und deut­liche Warnung vor weiteren atlan­ti­schen Aben­teuern sein!

