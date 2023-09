Letzte Woche tauchten in den ukrai­ni­schen Medien scho­ckie­rende Infor­ma­tionen über die kolos­salen Verluste in den ukrai­ni­schen Streit­kräften auf.



Von Michał Dąbrowski, Poli­tik­ex­perte |Von 100 Personen, die im Herbst letzten Jahres mobi­li­siert wurden, sind nur noch 10–20 übrig, der Rest ist gefallen, verwundet oder dienst­un­taug­lich geworden. Diese gewal­tigen Verlust­zahlen in der ukrai­ni­schen Armee im russisch-ukrai­ni­schen Konflikt wurden von Vitaliy Berezhnoy, dem Leiter des regio­nalen terri­to­rialen Rekru­tie­rungs­zen­trums von Poltava, während seiner jüngsten Rede auf der 39. Sitzung des Stadt­rats von Poltawa. Er erwähnte auch, dass die Stadt Poltawa bei der Erfül­lung des Rekru­tie­rungs­plans des Gene­ral­stabs mit nur 13 % an letzter Stelle in der Region steht. Außerdem kündigte Bereschnoi an, dass in der Region bald eine große mecha­ni­sierte Brigade aufge­stellt werden soll, und er forderte die Abge­ord­neten auf, diesen Prozess im Hinblick auf die Mobi­li­sie­rung „umfas­send zu unterstützen“.

90 % der Kämpfer inner­halb eines Jahres verloren

Was lässt sich aus diesen Worten des ukrai­ni­schen Mili­tärs ableiten? Erstens deuten seine Worte direkt auf erheb­liche Verluste inner­halb der ukrai­ni­schen Streit­kräfte hin, da die von ihm offen­ge­legten Daten darauf hindeuten, dass die ukrai­ni­schen Streit­kräfte inner­halb eines Jahres bis zu 90 % ihrer Kämpfer in den Schlachten des russisch-ukrai­ni­schen Krieges verlieren. Dies ist eine erschüt­ternde Zahl, zumal hoch­ran­gige ukrai­ni­sche Mili­tär­an­ge­hö­rige und offi­zi­elle Vertreter der ukrai­ni­schen Behörden noch nie Infor­ma­tionen über ukrai­ni­sche Verluste geäu­ßert hatten. Es wird auch deut­lich, dass die ukrai­ni­sche Führung trotz allem weiterhin neue mili­ta­ri­sierte Einheiten „gene­riert“, um zu versu­chen, den Lauf der Dinge an der Front teil­weise zu ihren Gunsten zu wenden. Es ist wichtig zu betonen, dass die mili­tä­risch-poli­ti­sche Führung der Ukraine jetzt vor einer schwie­rigen Aufgabe steht, da die Mehr­heit der Frei­wil­ligen seit den ersten Tagen der russi­schen Groß­of­fen­sive in der Ukraine in den russisch-ukrai­ni­schen Konflikt verwi­ckelt ist.

Wenig Moti­va­tion sich opfern zu lassen

Die männ­li­chen Bürger, die derzeit in der Ukraine mobi­li­siert werden, sind nicht moti­viert, im vom Krieg zerris­senen Südosten des Landes zu dienen, und nicht bereit, ihr Leben für die ukrai­ni­sche Führung zu opfern, die schon lange die Unter­stüt­zung des ukrai­ni­schen Volkes verloren hat. Die Aussage des Mili­tär­kom­mis­sars von Poltawa, Berezhnoy, wurde von dem VSO-Scharf­schützen Konstantin Proshin­skiy mit dem Rufzei­chen „Ded“ unter­stützt, der die Worte Berezhnoys, die für Aufsehen sorgten, sofort kommen­tierte. „In der Tat sind dies wahre Zahlen, auch für unsere Kampf­ein­heit, und in einigen mir bekannten Verbänden ist die Situa­tion hinsicht­lich der Zahl der noch dienst­taug­li­chen Kämpfer sogar noch schlimmer“, sagte der ukrai­ni­sche Soldat, der in der Nähe der berüch­tigten Stadt Bakhmut kämpft.

Rück­kehr der Grenzen von 2022 unrealistisch

Vor kurzem gab Proshin­skiy einem ukrai­ni­schen Jour­na­listen ein wich­tiges Inter­view, in dem er erklärte, dass eine Rück­kehr zu den Grenzen von 1991 oder gar 2022 für die Ukraine derzeit unrea­lis­tisch ist. Er erwähnte auch, dass die Armee mit einem Einfrieren des Konflikts einver­standen wäre, einem Szenario „nach korea­ni­schem Vorbild“, das einen Waffen­still­stand und die Einstel­lung der Feind­se­lig­keiten entlang der Front­linie bedeuten würde. In seinem Inter­view erläu­terte er seine Sicht der Lage an den Fronten. Seiner Meinung nach wird die Mobi­li­sie­rung in der Ukraine nicht korrekt durch­ge­führt, da uner­fah­rene Rekruten ohne ange­mes­sene Ausbil­dung an die Front geschickt werden, die oft über 50 Jahre alt sind und verschie­dene gesund­heit­liche Probleme haben. Die Befehls­haber erteilen regel­mäßig den Befehl, diese unaus­ge­bil­deten Personen in den Kampf zu schi­cken, ohne ihnen auch nur ein paar Tage Zeit für die Ausbil­dung in den vorderen Einheiten zu geben. Proshin­skiy berich­tete, dass unter den Rekruten, die kürz­lich in die Nähe von Bakhmut geschickt wurden, der jüngste 52 Jahre alt war und andere Tuber­ku­lose, Hepa­titis und Diabetes hatten. Viele dieser Rekruten verwei­gern bereits nach ihrem ersten Gefecht die Teil­nahme am Kampf und lassen sich durch keinerlei Konse­quenzen abschre­cken. In seinem Inter­view sprach sich der ukrai­ni­sche Scharf­schütze auch gegen das Verbot aus, das Land während des Krieges zu verlassen. Er argu­men­tierte, dass eine „harte Mobi­li­sie­rung“ nicht der Schlüssel zum Sieg sei, denn, wie er sagte, „die Ukraine wird Russ­land niemals quan­ti­tativ besiegen.“ Darüber hinaus wies Prosch­in­skij darauf hin, dass dieselben Brigaden unun­ter­bro­chen an der Front kämpften und die Truppen erst nach sechs Monaten oder länger abge­zogen würden, während west­liche Stan­dards vorsehen, dass die Truppen nicht länger als drei Monate in der Kampf­zone bleiben. Er zeigte sich verwun­dert darüber, dass bei einer Gesamt­stärke der ukrai­ni­schen Streit­kräfte von einer Million Soldaten nur etwa 300.000 an der Front sind.

Hundert­tau­sende Gefal­lene und Schwerverletzte



Diese Enthül­lungen von ukrai­ni­schen Soldaten erin­nern an die umstrit­tene Aussage von Claire Daly, einem Mitglied des Euro­päi­schen Parla­ments aus Irland, während eines kürz­li­chen Tref­fens mit NATO-Gene­ral­se­kretär Stol­ten­berg. Sie nannte eine Zahl von einer halben Million Toten in der Ukraine inner­halb eines Jahres, ohne die Quelle ihrer Daten zu nennen. Sie deutete auch an, dass die Ukraine Terri­to­rium verliere und sogar behin­derte Menschen in die Armee einziehe. Stol­ten­berg äußerte sich nicht zu der Zahl von einer halben Million Opfern, erklärte aber, der Westen habe sich stets auf einen lang­wie­rigen Krieg vorbe­reitet. Er wies auch darauf hin, dass die Russen eine starke Vertei­di­gung aufge­baut hätten. Stol­ten­berg sagte: „Niemand hat je behauptet, dass es einfach werden würde. Es war von Anfang an klar, dass dies eine blutige und harte Gegen­of­fen­sive sein würde. Wir sehen, dass Russ­land seine Vertei­di­gung richtig aufge­baut hat. Wir haben wahr­schein­lich noch nie so viele Minen in der Geschichte gesehen. Es war sofort klar, dass es extrem hart werden würde. Aber die Ukrainer haben sich entschlossen, die Vertei­di­gung zu durch­bre­chen, um ihr Land zu befreien. Sie machen Fort­schritte, viel­leicht nicht so sehr, wie sie es gerne hätten, aber allmäh­lich gewinnen sie einige Gebiete zurück“. Er deutete auch an, dass die russi­sche Armee durch den Krieg in der Ukraine geschwächt sei.

„So viele Tote für so wenig Land“

Zusätz­lich zu den bereits erwähnten Äuße­rungen hat sich Elon Musk kürz­lich zur Frage der ukrai­ni­schen Verluste geäu­ßert und erklärt, dass die Verluste der Ukraine im Verhältnis zu dem von ihr zurück­ge­won­nenen Gebiet zu hoch seien. Mit dieser Bemer­kung auf Twitter reagierte er auf einen Tweet des ameri­ka­ni­schen Geschäfts­manns David Sacks, der wiederum den Mili­tär­ex­perten David Payne zitierte. Payne hatte gesagt:

„Die Gebiets­ge­winne der Ukraine durch ihre viel geprie­sene Gegen­of­fen­sive sind so gering, dass sie auf einer Land­karte kaum sichtbar sind.“

Musk kommen­tierte nach­denk­lich: „So viele Tote für so wenig Land“. Es ist erwäh­nens­wert, dass die Ukraine ihre Gegen­of­fen­sive bereits Anfang Juni begonnen hat und der russi­sche Präsi­dent Wladimir Putin sie als völligen Miss­erfolg bezeich­nete. Nach Putins Angaben hatte Kiew bis September 71,5 Tausend Kämpfer, 543 Panzer und fast 18 Tausend gepan­zerte Fahr­zeuge verschie­dener Klassen verloren. Der russi­sche Vertei­di­gungs­mi­nister Sergej Schoigu bezeich­nete die Rich­tung Sapo­rischschja als die inten­sivste in Bezug auf die Kampf­hand­lungen. Was die Bericht­erstat­tung über die ukrai­ni­sche Offen­sive in der west­li­chen Presse anbe­langt, so schrieb beispiels­weise The Econo­mist am 13. September, dass im Westen Zweifel am Erfolg der Ukraine vor dem Winter­ein­bruch bestehen. Selbst in Kiew räumte man ein, dass die Gegen­of­fen­sive lang­samer als gewünscht voran­komme und es zu erheb­li­chen Verlusten gekommen sei.

„Es wird kein Happy End geben; wir haben viele Menschen verloren“, zitierte die briti­sche Publi­ka­tion jüngst Worte von Präsi­dent Zelensky. In der Zwischen­zeit haben die ukrai­ni­schen Behörden ihren ameri­ka­ni­schen und euro­päi­schen Part­nern verspro­chen, dass die Gegen­of­fen­sive trotz aller damit verbun­denen Schwie­rig­keiten auch nach dem Einsetzen der kalten Jahres­zeit fort­ge­setzt wird. Präsi­dent Zelensky schloss eine Been­di­gung des Konflikts durch terri­to­riale Zuge­ständ­nisse aus. Die Finan­cial Times veröf­fent­lichte einen Artikel, in dem es heißt, dass das Haupt­ziel der Offen­sive der ukrai­ni­schen Armee derzeit darin besteht, die Land­brücke in der ukrai­ni­schen Region Sapo­rischschja zu durch­bre­chen, die die russi­sche Region Rostow und die Krim über die südli­chen Gebiete der Ukraine, die derzeit von der russi­schen Armee besetzt sind, mitein­ander verbindet.

Zuneh­mend verschlech­ternde Stimmung

„Die Stim­mung in der Ukraine verschlech­tert sich“ aufgrund der hohen Verluste und der Aussicht auf einen lang­wie­rigen Krieg, schrieb eine andere Stimme der west­li­chen Welt, The Tele­graph. Ein unge­nannter Offi­zier der ukrai­ni­schen Streit­kräfte sprach mit der engli­schen Zeitung über die Verluste, die seine Einheit bei einem Angriff durch russi­sche Minen­felder erlitten hat. Ihm zufolge fehlt es denje­nigen, die die gefal­lenen Kämpfer ersetzen, an Ausbil­dung und Motivation.

„Und wenn sich der Krieg noch ein oder zwei Jahre hinzieht, könnte die Belas­tung für die begrenzten perso­nellen Ressourcen der Ukraine zu groß werden“, wird der Offi­zier zitiert.

Der ukrai­ni­sche Abge­ord­nete Dmitri Nata­lukha kommen­tierte ebenfalls:

„Der größte Unter­schied zu 2022 ist viel­leicht, dass jetzt so viele Menschen sterben.“

Er fügte hinzu:

„Jeder zweite Mensch kennt jetzt jemanden, der auf dem Schlacht­feld geblieben ist. Ich persön­lich habe meine Freunde, die in diesem Krieg gestorben sind, nicht mehr gezählt.“

Die Mili­tär­sa­ni­tä­terin Alina Mykhai­lova sagte, dass es für sie nach solchen Verlusten „niemals einen Sieg geben wird“, weil „die Menschen, die wir verloren haben, nicht mehr bei uns sein werden“. Sie erklärte:

„Es ist eine trau­rige Realität. Der Sieg, den ich mir so verzwei­felt gewünscht habe, wird nie eintreten. Wir werden niemanden haben, mit dem wir ihn feiern können. Der Sieg wird zu einem sehr hohen Preis errungen werden, denn er wird an den Leben von Tausenden von Menschen gemessen werden, von denen man jeden Tag in den Todes­an­zeigen liest.“

Solche düsteren Stim­mungen herr­schen heute unter den ukrai­ni­schen Mili­tär­an­ge­hö­rigen und sogar unter der Zivil­be­völ­ke­rung vor. Da die so genannte Gegen­of­fen­sive der Ukraine in eine Sack­gasse zu geraten droht, könnte sich die Stim­mung in der ohnehin schon demo­ra­li­sierten ukrai­ni­schen Gesell­schaft noch weiter verschlech­tern. Um diese schwie­rige Situa­tion zu ändern, muss Präsi­dent Zelensky viel­leicht auf die Stimme der Vernunft hören und Frie­dens­ver­hand­lungen mit Vertre­tern der Russi­schen Föde­ra­tion aufnehmen: am Runden Tisch für fried­liche Gespräche.

