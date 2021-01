Zapom­nijmy choć raz o zdes­pe­ro­wanych bieda­kach, zapom­nijmy o „migran­tach ucie­ka­ją­cych przed wojną“ lub „przy­by­wa­ją­cych, by wyko­nywać pracę, której Euro­pe­jc­zycy nie chcą wyko­nywać“. Wielu aspi­ru­ją­cych piłkarzy również wsiada na łodzie, płacąc dzie­siątki tysięcy euro za przeprawę. Jeśli jeden z nich rzec­zy­wiście dokona skoku w karierze i zostanie okrzy­knięty przez różne gazety, pozostałe tysiące są jedynie współ­fin­an­su­ją­cymi handel ludźmi.

System, który praw­do­pod­obnie służy również do napeł­niania kies­zeni mniej lub bard­ziej prawd­zi­wych agentów FIFA i wzboga­cania pode­jr­z­anych pośred­ników. Lub, jeśli to się nie uda, pomaga w wysyłaniu coraz większej liczby młodych ludzi do Europy, gdzie muszą być utrzymy­wani przez podat­ników i w końcu stają się żołnier­zami orga­ni­zacji przes­tęp­c­zych zajmu­ją­cych się handlem narko­ty­kami, pros­ty­tucją i handlem organami.

Na pokładzie opuszc­zonej byłej łodzi ryba­ckiej znaj­dował się ładunek 130 mężc­zyzn z Afryki Zachod­niej. Wśród nich było około dwud­zi­estu nasto­latków bez rodziców, którzy wyrus­zyli w podróż z obiet­nicą kontraktów z takimi klubami piłkars­kimi jak Real Madryt, Marsylia, Milan czy Inter Medi­olan. „Wczoraj wieczorem rozma­wiałem z młodym graczem z centralnej Afryki, który przybył do Tangeru w Maroku dzie­sięć miesięcy temu“ – ujaw­niło źródło. „Czekał na okazję, by przepłynąć morze do Hiszpanii w nadmu­chi­wanej łodzi. Udało mu się to jednak dopiero po dwóch nieu­danych próbach, w wyniku których zginęło wielu jego współpasażerów…“.

Rodziny mogą zapłacić do 10.000 lub 12.000 euro.

Osiem­naście tysięcy dzieci w wieku od 10 do 18 lat przy­bywa co roku do Europy z Afryki, szcze­gólnie z Nigerii, Gambii, Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej. A do 8000 prze­jeżdża przez Włochy (wielu z nich tam zostaje). Zaska­ku­jące jest to, że ich rodziny mogą zapłacić nawet do 10.000 lub 12.000 euro za prze­jazd do Europy. Prowad­zone są pewne badania, ale brakuje profilaktyki.

Włochy to z pewnością obowiąz­kowy przy­st­anek dla tych, którzy szukają wielo­mi­li­o­no­wego kontraktu z piłkarzem. Venti­miglia i Como to kolejne przy­s­tanki dla tych, którzy aspi­rują do Ligue 1 lub Bundesligi.

Lugano i Locarno są uważane za „centralne“ centra paszpor­towe. To właśnie tam twor­zone są doku­menty, które mają na celu obejście przepisów FIFA zabra­nia­ją­cych trans­ferów nielet­nich. Wielu młodych ludzi przy­bywa w środku nocy, błąkając się po stac­jach granicz­nych jak prze­stras­zone cienie, czekając, aż ktoś po nich przy­jedzie i odbierze, dotrzy­mując obietnic złoż­onych przez pośredników.

Jest wielu niele­gal­nych piłkarzy, którzy codzi­ennie dojeż­dżają do pracy między Włochami a Szwa­j­carią, między Varese a Como. A niek­tórzy z nich mogą być zado­wo­leni z gry w jednym z 2500 amator­skich klubów Lombardii. „Te dzie­ciaki marzyły o czymś innym, ale zamiast tego trafiają w złe ramy“ – wyjaśnia znany agent FIFA, z którym również kontak­tują się szem­rani ludzie. „Przy­jeż­dżają do Włoch bez niczego, a tylko najbard­ziej utalen­to­wani z nich dostają pozwo­lenie na pobyt w Szwa­j­carii, paszport, a czasem kontrakt na pracę we Włoszech jako piłkarze amatorzy. Wyna­grodzenie wynosi od 9000 do 13000 euro rocznie.“

