„Neue Welt­ord­nung des Neo-Kolonialismus“

Der Westen schüre reli­giösen Hass und Into­le­ranz, um die Welt zu „teilen und zu erobern“, und um so eine „neue Welt­ord­nung“ der Herr­schaft und des Kolo­nia­lismus aufrecht­zu­er­halten, sagte der russi­sche Präsi­dent Wladimir Putin am Mittwoch.

Bei einem Treffen mit Führern russi­scher Reli­gi­onsgemein­schaften im Kreml sprach Putin den anhal­tenden Nah-Ost-Konflikt an und warnte:

„Isla­mo­phobie, Anti­se­mi­tismus und Russo­phobie“ würden als Waffen gegen eine multi­po­lare Welt einge­setzt. Putin weiter: „Der Westen sieht, dass der Prozess der Schaf­fung einer multi­po­laren Welt­ord­nung an Dynamik gewinnt. Und um die demge­gen­über die Entwick­lung unab­hän­giger, souve­räner Länder zu bremsen, soll die Mehr­heit der Welt gespalten werden.“

Diese west­li­chen Kräfte wollen, dass eine „Epidemie der Gewalt und des Hasses“ nicht nur den Nahen Osten, sondern ganz Eura­sien erfasst, warnte er.

„Muslime werden gegen Juden aufge­hetzt, ‚den Ungläu­bigen wird der Krieg erklärt‘. Schiiten gegen Sunniten, ortho­doxe Christen gegen Katho­liken. In Europa werden Blas­phemie und Vanda­lismus gegen musli­mi­sche Schreine igno­riert. In vielen Ländern werden NS-Verbre­cher und Anti­se­miten, deren Blut von Holo­caust-Opfern an ihren Händen klebt, auf offi­zi­eller Ebene offen verherr­licht. In der Ukraine bewegen sie sich in Rich­tung eines Verbots der kano­ni­schen ortho­doxen Kirche und einer Vertie­fung des Schismas in der Kirche“, fügte der russi­sche Präsi­dent hinzu.

All diese Maßnahmen zielen darauf ab,…

…„die Insta­bi­lität in der Welt zu erhöhen, Kulturen, Völker und Welt­re­li­gionen zu spalten und Konflikte zwischen den Zivi­li­sa­tionen zu verur­sa­chen. In der Zwischen­zeit spre­chen sie von einer Art ’neuer Welt­ord­nung‘, deren Wesen sich nicht geän­dert hat: Heuchelei, Doppel­moral, Exklu­si­vi­täts­an­sprüche, globale Domi­nanz, die Aufrecht­erhal­tung eines im Wesent­li­chen neoko­lo­nialen Systems.“, so Putin weiter.

Putin sprach allen Israelis, die bei den Anschlägen vom 7. Oktober Fami­li­en­mit­glieder verloren haben, sein Beileid aus, warnte aber, dass „unschul­dige Menschen nicht für Verbre­chen anderer zur Rechen­schaft gezogen werden sollten“ und dass der Kampf gegen den Terro­rismus „nicht auf der Grund­lage des berüch­tigten Prin­zips der kollek­tiven Verant­wor­tung geführt werden kann“. (vadhaj­tasok)

