Der Präsi­dent der Israe­li­ti­schen Kultus­ge­meinde in Öster­reich Oskar Deutsch ist ein uner­müd­li­cher Kämpfer gegen Anti­se­mi­tismus und Juden­hass in Öster­reich. Regel­mäßig wird ihm im staat­li­chen, zwangs­ge­büh­ren­fi­nan­zierten Fern­sehen eine Bühne geboten, um vor den Anti­se­miten zu warnen, die in der Tat in den letzten Jahren in Öster­reich immer mehr wurden. Der Autor geht davon aus, dass die Situa­tion in Deutsch­land ähnlich wie in Öster­reich ist.



Gegen derar­tige Warnungen wäre ja über­haupt nichts einzu­wenden, ja sie wären sogar begrü­ßens­wert, wenn er gleich­zeitig die Ursa­chen des zuneh­menden Juden­hasses in Öster­reich richtig benennen würde, was er jedoch unter­lässt. Er tut so, als ob die Anti­se­miten öster­rei­chi­sche Alt- und Neonazis wären. Erstere sind aus rein biolo­gi­schen Gründen nicht mehr exis­tent und Letz­tere kann man an den Fingern abzählen. Es wäre zu viel der Ehre, wenn man über diese Leute über­haupt noch reden würde.

Herr Deutsch verschweigt geflis­sent­lich, wer die vielen Juden­hasser in Öster­reich (und auch in Deutsch­land) sind und woher sie neuer­dings kommen: Es sind die vielen Muslime die bekannt­lich seit vielen Jahren in unsere Länder meist als Flücht­linge, aber auch als regu­läre Zuwan­derer herein­strömen. Diese Leute bringen den Juden­hass aus jenen Ländern mit, von denen sie kommen. Herr Deutsch hat sich noch nie gegen die unge­zü­gelte Zuwan­de­rung aus den musli­mi­schen Ländern ausge­spro­chen. Wahr­schein­lich unter­lässt er das schon deshalb, weil er sich damit mit der Frei­heit­li­chen Partei Öster­reichs gemein machen müsste, die ja sein Lieb­lings­feind ist.

Es gibt aber mögli­cher­weise noch einen ganz anderen Grund, weshalb sich Herr Deutsch über diese Einwan­de­rung ausschweigt. Diese Einwan­de­rung aus einem fremden Kultur­kreis mit einer anderen Reli­gion, entspricht exakt der jüdi­schen Einwan­de­rung nach Paläs­tina seit dem Ende des Neun­zehnten Jahr­hun­derts und wird in unseren Breiten zu ähnli­chen Konflikten wie in Paläs­tina führen. Wie in Paläs­tina ist auch hier­zu­lande zu befürchten, dass diese Einwan­derer durch höhere Gebur­ten­zahl die Mehr­heit erlangen und so dann unsere Gesell­schaft nach ihren Vorstel­lungen ummo­deln. Wie in Paläs­tina wird diese Einwan­de­rung irgend­wann zu zerstö­re­ri­schen Konflikten führen. Diesen Zusam­men­hang zwischen Einwan­de­rung aus einem fremden Kultur­kreis mit einer inkom­pa­ti­blen Reli­gion und Krieg und Vertrei­bung will Herr Deutsch natür­lich verschweigen, weil das eben die wahre Ursache des Jahr­hun­dert­kon­flikts im Nahen Osten ist.

Wie den Paläs­ti­nen­sern vor hundert Jahren, wird uns die Einwan­de­rung buch­stäb­lich aufge­zwungen. Heute sind es absurde „Menschen­rechte“, die ursprüng­lich nur für die Bürger eines Staates gegolten haben, aber heim­lich still und leise auf die ganze Mensch­heit ausge­dehnt wurden. Vor hundert Jahren war es der Mythos vom „gelobten Land“, dass den Juden nach ihrem Glauben von Jahwe höchst­selbst verspro­chen wurde, auf den sich die jüdi­schen Einwan­derer in Paläs­tina beriefen.

Ein moderner Staat kann aber nicht auf irgend­welche reli­giösen Dogmen beruhen, insbe­son­dere dann, wenn man das gütliche Zusam­men­leben verschie­dener Reli­gi­ons­ge­mein­schaften in dieser Gemein­schaft sicher­stellen will. Kirche und Staat muss daher strikt getrennt werden und jeder Staat, der sich auf irgend einen Gott beruft, ist anachronistisch.

Das Problem der drei abra­ha­mi­ti­schen Reli­gionen ist das, dass jede der drei sich als allein selig­ma­chend auffasst und andere Reli­gionen ausschließt und bekämpft. Dies war auch ein Grund für den jahr­hun­der­te­langen Judenhass.

Ein dritter Grund, auf die isla­mi­sche Migra­tion nicht einzu­gehen, ist für Herrn Deutsch der, dass diese Migran­ten­flut durch die vielen Nahost­kriege verur­sacht wurden, die unter anderem wegen Israel geführt wurden, wie z.B. der zweite Irak­krieg, der von Netan­jahu mit herbei­ge­logen wurde! Die Desta­bi­li­sie­rung des Iraks hat auch zum Entstehen des Isla­mi­schen Staates geführt, der sich auch nach Syrien ausbrei­tete und durch den auch der syri­sche Bürger­krieg mitver­ur­sacht wurde. Der zweite Irak­krieg und der Syri­en­krieg sind neben dem völker­rechts­wid­rigen Afgha­ni­stan­krieg der NATO die Haupt­ur­sa­chen für die Flücht­lings­ströme nach Europa, wodurch zahl­lose Anti­se­miten nach Europa gespült wurden. Hier schließt sich also der Kreis: die Radi­kalen auf der einen Seite gebären die Radi­kalen auf der anderen Seite. Der radi­kale reli­giöse Irrsinn nährt und verstärkt sich immer wieder von selbst!

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.