„Sie griffen zu den Waffen und schossen zurück!“ – Die zensierte Rede von Zsolt Tyirityán

Zsolt Tyiri­tyán, Führer der Betyár­s­ereg, hielt eine Rede aus Anlass der 20. Trianon-Parade. YouTube meinte jedoch, seine Gedanken seien „hass­erfüllt“ und löschte das Video. Szent Korona Rádio hat es wieder hochgeladen:

(Über­set­zung, leicht gekürzt:)

„Liebe unga­ri­sche Brüder und Schwes­tern, liebe Geden­kende. Meiner Meinung nach gab es drei Etappen auf dem Weg nach Trianon.

Die erste war, als im November 1918 eine Person namens Béla Linder (der dama­lige „Kriegs­mi­nister“), eine Ratte, die keine Soldaten mehr sehen wollte, zwei Drittel des Landes aufgab, wohl wissend, dass es eine bewusste Entschei­dung seiner­seits war und dass das Zeichen der Lebens­fä­hig­keit einer Nation in der Stärke ihrer Vertei­di­gung liegt. Viel­leicht konnte eine der besten Front­kämp­fer­for­ma­tionen Europas, die der Ungarn, die sich in Gali­zien, in den Karpaten oder sogar an der italie­ni­schen Front bewährt hatte, von einem einzigen Mann mit einem Satz demon­tiert werden, indem er sich auf Huma­nismus und Phil­an­thropie berief. Nun, zunächst einmal sollten wir nicht nach Huma­nismus in der Welt­po­litik suchen, denn den gibt es nicht.

Zwei­tens: Suchen wir nicht nach der Frie­dens­taube, denn die fliegt nicht, weil jemand sie abge­schossen hat. Das Alpha und Omega der Geschichte war immer das drei­fache Gesetz der Kraft in der mate­ri­ellen und physi­schen Welt. Exis­tenz ist die Erhal­tung von Arten und der Kampf um Terri­to­rien. Es ist sehr wichtig zu betonen, dass die unga­ri­schen Gemeinden, die unga­ri­schen Sied­lungen, die leben wollten, sich wehren konnten und unga­risch blieben. Beispiele sind Balas­sa­gyarmat, Kercas­zomor, Ágfalva, Pinkafő oder Kirá­ly­hida. Erin­nern wir uns an jene tapferen unga­ri­schen Menschen, die zu den Waffen griffen und zurück­schossen. Erin­nern wir uns an Iván Lajos, Árpád Tabi, Pár Rónai, Miklós Buda­házy und Mihály Kiss. Ich könnte auch den Fahnen­junker Zsig­mond Berek erwähnen, dessen Name nicht sehr bekannt ist, aber er hat uns eine Geschichte hinter­lassen: in der Schlacht von Ágfalva wurde er durch Maschi­nen­ge­wehr­feuer schwer verwundet und als der Kommen­dant Iván Héjjas ihn fand, rief er sofort einen Sani­täter. Er fragte Iván Héjjas, was los sei; dieser darauf: du bist verwundet.

Nun, es ist diese Art von Menta­lität, die das unga­ri­sche Leben im Karpa­ten­be­cken am Leben erhalten hat, aber wir könnten auch ein anderes Beispiel nennen. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Robert Henry Louis Davy etwas sagt. Das ist der Bastard, den die öster­rei­chi­sche Regie­rung zum Chef des besetzten West­un­garns ernennen wollte. Als er zur Macht­über­nahme bzw. Amts­ein­füh­rung kam, lief er, weil er Pech hatte, der Truppe von Ivan Héjjas direkt in die Hände, wo er seinen Anteil abbekam. Danach wurde er mit einem Tritt in den Hintern auf die andere Seite gestoßen. Dieser Mann ist nie wieder nach Ungarn gekommen.

In der zweiten Etappe dieser bitteren Reise wird István Tisza, der die Stabi­lität des Landes reprä­sen­tierte, durch innere Unruhen und Bürger­krieg ermordet. Drei Monate später steht die am meisten in Ungnade gefal­lene poli­ti­sche Garde der unga­ri­schen Geschichte an der Spitze des Landes. Béla Kun und seine Genossen drängen das Land in brutale russi­sche Tiefen.“

Unsere Forde­rungen sind legitim, aber wie so oft in der Geschichte sind es die Kräfte der Subver­sion, die sehr geschickt darin sind, das zu mani­pu­lieren, was sie eine chao­ti­sche Situa­tion nennen. Jedes Jahr haben wir im Tempel des Anti­kom­mu­nismus geschworen, dass es in diesem Land keinen Kommu­nismus mehr geben wird. Nun lasst uns schwören, diesen kommu­nis­ti­schen Abschaum wieder auf die Straße zu setzen. Dazu kommt noch die inter­na­tio­nale Rotz­bri­gade, die sich Antifa nennt – wir werden nicht zusehen können, wie sie unser Land zerstört.

Und zu guter Letzt möchte ich mit Ihnen über den Chau­vi­nismus spre­chen, den mein Freund Botond in seiner Rede bereits analy­siert hat. Es ist sehr wichtig zu wissen, dass das tausend Jahre alte Ungarn selbst eine Völker­ge­mein­schaft von vonein­ander abhän­gigen Völkern war. Es ist wichtig zu betonen, dass die unga­ri­sche Iden­tität, die viel­leicht die stärkste assi­mi­lie­rende Kraft in der Welt hat, eine hervor­ra­gende brüder­liche Gemein­schaft dieser Völker, Nationen, Nationen und Völker­na­tionen gebildet hat und die Liebe geschaffen hat, die sie in einem gemein­samen Natio­na­lismus vereint hat, denn Natio­na­lismus symbo­li­siert immer Liebe. Im Gegen­satz dazu liebt es der Chau­vi­nismus der subver­siven Kräfte der Welt, die Nationen gegen­ein­ander aufzu­wie­geln und Bürger­kriege, ja sogar Welt­kriege zu erzeugen. Und sei es nur, um einen der Schurken zu zitieren, der sagte, dass Krieg nicht nur deshalb eine gute Sache ist, weil er Geld einbringt, sondern auch, weil jede Kugel uns, die andere Seite, trifft. Weil wir uns in der Tat in jedem internen Krieg gegen­seitig zerstören und damit die Chancen einer Revi­sion von Trianon schwä­chen, ist der erste Schritt, dass die unga­ri­sche Rechte die führende Kraft darin wird, was wir jetzt die mittel­eu­ro­päi­sche Idee nennen. Wenn wir hier Erfolg haben, können wir unsere Probleme anderen Nationen bekannt machen und sie um Hilfe bitten. Es wird der letzte große Kampf um unser Europa sein, und ich glaube und weiß, dass die unga­ri­sche Nation, getreu ihrem Sendungs­be­wusst­sein, als Motor nicht nur im Karpa­ten­be­cken, sondern auch in ganz Mittel­eu­ropa voran­gehen wird. Wir werden zeigen, wie und auf welche Weise wir in der kommenden Periode an der Spitze des großen Kampfes für den euro­päi­schen Fort­schritt stehen müssen. Lasst uns alle Nein sagen zur Depres­sion von Trianon, zur Selbst­auf­gabe von Trianon und zu den Schwä­chungen von Trianon. Warum sollten wir schweigen?

Weitere Redner der Veran­stal­tung waren Botond Kónyi-Kiss (HVIM), László Toro­czkai (Vorsit­zender von Mi Hazánk) und Dorka Kónya. Die künst­le­ri­sche Rezi­ta­tion von Péter Vári-Kovács können Sie hier hören:

(Über­set­zung, leicht gekürzt:)

„Erin­nern wir uns an jene tapferen unga­ri­schen Tatmen­schen, die für Trianon die realis­tischste Option wählten: sie griffen zu den Waffen und schossen zurück. Nun ist es diese Art von Menta­lität, die das Karpa­ten­be­cken mit unga­ri­schem Sinn bewahrt hat. Es ist ein harter Kampf, ein rauer Weg, nichts für Schwache. Viele Menschen sagen, dass es unmög­lich ist, weil es nicht möglich sei, die Welt so radikal zu verän­dern. Aber wir sagen: wir glauben an die Wieder­auf­er­ste­hung Ungarns, was auch bedeutet, dass wir an die Möglich­keit glauben, das Unmög­liche zu errei­chen. In jedem Augen­blick der Geschichte kann der Moment kommen, in dem auch das scheinbar Unmög­liche erreicht werden kann, denn seit hundertundeinem Jahr hören wir, dass es unmög­lich ist, die Grenzen von Trianon zu ändern. Aber Sopron ist zurück­ge­kehrt, die west­li­chen Sied­lungen sind zurück­ge­kehrt, und Orte wie Balas­sa­gyarmat sind trotz allem niemals tsche­cho­slo­wa­kisch oder slowa­kisch geworden.“

„Es ist eine unge­heure Sache, dass ihr die Kraft in euch habt, dass man uns zwanzig Jahre lang vergeb­lich ange­griffen hat, dass man uns vergeb­lich verbannt hat, dass man uns vergeb­lich verprü­gelt hat, dass ihr diesen Kampf nicht aufge­geben habt.“

Quelle: Szent Koroba Rádio