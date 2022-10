Nun scheint sich das zu verwirk­li­chen, was unsere Redak­tion schon vor Monaten befürch­tete: Dass nämlich ein Virus entwi­ckelt wird, der wirk­lich gefähr­lich ist und keine grip­pear­tigen Erkran­kungen auslöst, die prak­tisch alle über­leben, die infi­ziert sind. Und wo Infi­zierte nicht mal bemerken, dass sie „erkrankt“ sind. Seuchen und Infek­ti­ons­wellen wie Pest oder die Spani­sche Grippe waren irgend­einmal vorbei, Corona soll uns auf Dauer „begleiten“. An das stän­dige Impfen und an die mannig­fal­tigen Diszi­pli­nie­rungs­maß­nahmen sollen wir uns gewöhnen und irgend­einmal als „normal“ betrachten.

USA – Forscher der Boston Univer­sity haben in einem Labor einen tödli­chen neuen Covid-Stamm erzeugt. Offi­ziell will man erfor­schen was die Covid-Vari­ante Omikron so über­tragbar macht.

Extrem infek­tiös und tödlich

Das neue Virus aus dem Labor soll fünfmal (!) infek­tiöser sein, der Verlauf sei dann zu 80% tödlich, wie Test. an Mäusen ergaben. Dieses „groß­ar­tige Ergebnis“ erzielte man, indem das ursprüng­liche „Wuhan-Virus“ mit dem Omikon kombi­nierte. “Während Omikron bei Mäusen eine milde, nicht tödliche Infek­tion hervor­ruft, führt das Omikron S‑tragende Virus aus dem Labor zu einer schweren Erkran­kung mit einer Sterb­lich­keits­rate von 80 Prozent”, schreiben die Forscher und fügen hinzu, dass das Spike-Protein zwar für die Infek­tio­sität verant­wort­lich ist, aber Verän­de­rungen an anderen Teilen seiner Struktur für seine Tödlich­keit verant­wort­lich sind.

Die Forscher unter­suchten auch die Auswir­kungen der verschie­denen Stämme auf mensch­liche Lungen­zellen, die im Labor gezüchtet wurden – an denen sich Covid fest­setzt, bevor es gesunde Zellen anweist, Kopien von sich selbst herzu­stellen. Sie fanden heraus, dass der modi­fi­zierte Stamm fünfmal mehr Viruspar­tikel produ­ziert als der ursprüng­liche Omikron-Stamm (den alle Nage­tiere überlebten).

US-Regie­rung hinter dem Teufelsplan

Der Chemiker Dr. Richard Ebright zeigt sich gegen­über dailymail.com besorgt:

“Diese Forschung ist ein klares Beispiel für eine besorg­nis­er­re­gende Funk­ti­ons­er­wei­te­rung und eine verstärkte Forschung an poten­zi­ellen Pandemieerregern”.

Beson­ders besorg­nis­er­re­gend sei, dass diese neue Forschung der US-Regie­rung – wie auch die frühere Forschung der US-Regie­rung an chimären Coro­na­viren im Zusam­men­hang mit SARS am Wuhan Insti­tute of Viro­logy, die mögli­cher­weise die Pandemie ausge­löst haben – offenbar nicht der vorhe­rigen Risiko-Nutzen-Prüfung unter­zogen wurde, die nach den Richt­li­nien der US-Regie­rung vorge­schrieben ist. Ebright weiter:

“Wenn wir eine nächste, im Labor erzeugte Pandemie vermeiden wollen, muss die Aufsicht über die Forschung unbe­dingt verstärkt werden.”

Wer soll bitte da beauf­sich­tigen? Höchs­tens ein Lebens­müder. Hier wird ein Virus nach Maß produ­ziert und vermut­lich die entspre­chende „Schutz­imp­fung“ gleich dazu.

