Scott Ritter (re) & Wladimir Solowjow (li) über Banderismus und westliche Unterstützer

Mai 1945: Auf dem Berliner Reichstag

Teil II des Interviews

Wladimir Solo­wjow: «Wir werden die Arbeit zu Ende bringen, die unsere Groß­väter leider nicht zu Ende bringen konnten!»

Scott Ritter: Warum nicht? Sie [Russ­land] sind nichts anderes als ein…

Wladimir Solo­wjow: … Hound Dog [Anmer­kung der Redak­tion: «Hound Dog» ist ein Rhythm-and-Blues-Song von Jerry Leiber und Mike Stoller, der für Big Mama Thornton geschrieben wurde und erst­mals 1953 erschien. Am erfolg­reichsten war die Rock-’n’-Roll-Inter­pre­ta­tion durch Elvis Presley aus dem Jahr 1956.

Der Song wurde für eine Frau geschrieben, die ihren Mann als selbst­süchtig und ausbeu­te­risch beschimpft und ihn als Jagd­hund (zum selb­stän­digen Verfolgen und Stellen von Wild – englisch Hound) bezeichnet – wobei Doppel­deu­tig­keiten beab­sich­tigt sind.]

Scott Ritter: Ja, aber Sie können singen. Ich kann es nicht. Doch, Sie tragen diesen Alabama-Einfluss in sich: «Du [Russ­land nach Darstel­lung des kollek­tiven Westens] bist nicht einmal ein Natio­nal­staat. Du [Russ­land] bist nur eine verkappte Tankstelle…».

Wladimir Solo­wjow: Genau. Wir [Russ­land] wären nur eine Tank­stelle: Wir haben nichts. Und ich weiß nicht, was wir haben? Wir haben Atom­waffen: Wohl, einfach nur aus Versehen.

Wie dieser faschis­ti­sche Idiot aus Spanien zu erklären versucht – wissen Sie – den verstor­benen McCain zitie­rend: «Ja, Russ­land ist wirt­schaft­lich ein Nichts. Ein wirt­schaft­li­cher Zwerg, nicht wahr?» – «Ja, klar sind wir das…»

Doch die Realität sieht anders aus: In Wirk­lich­keit kämpfen wir gegen mehr als 50 Staaten und unser mili­tä­risch-indus­tri­eller Komplex funk­tio­niert hervorragend.

Und Sie werden über­rascht sein, was alles noch kommt und in welchen Mengen. Und ich denke, dass es viele unan­ge­nehme Über­ra­schungen für die ukrai­ni­schen Nazis und ihre west­li­chen Unter­stützer geben wird.

Die andere Frage ist die nach den Opfern. Ja, sehen Sie, es ist jedes Mal unglaub­lich: Die einzigen echten Zahlen, die Europa und Amerika erhalten können, sind die Verluste auf der ukrai­ni­schen Seite. Aber sie versu­chen immer, über die schreck­li­chen Verluste der Russen zu spre­chen. Nun, jedes einzelne Menschen­leben ist wert­voll. Aber, wissen Sie, die Zahlen kann man gar nicht verglei­chen. Es steht 8 zu 1, wenn nicht noch schlimmer. Sehen Sie sich die russi­schen Fried­höfe und die ukrai­ni­schen Fried­höfe an. Schauen Sie einfach auf die Daten­lage. Sie werden den großen Unter­schied erkennnen.

Aber, wissen Sie, es ist erstaun­lich: Lügen, Lügen, Lügen! Die sagen zugleich, Russ­land hätte 2000 Panzer verloren. Okay, super! Doch, was benutzen wir jetzt? Kleine Holz­autos – aus den, Du weißt schon, Toys «R» Us Läden [US-Spiel­zeug Ladenkette].

Natür­lich gingen einige der Panzer im Kampf verloren. Einige haben wir zurück­be­kommen. Einige wurden beschä­digt. Einige von ihnen wurden wieder­her­ge­stellt: Es ist Krieg. Aber jetzt haben wir eine ganze Menge neuer Fabriken, die alles produ­zieren mit Maschinen zur Waffen­pro­duk­tion, die wir brau­chen und noch mehr. Und wir kriegen mehr. Aber niemand ist bereit, die Wahr­heit zu sehen.

«Wir werden ihnen F‑16 geben!» [verkünden sie]. Okay – aber wir haben takti­sche Atomwaffen.

Falls wir diese F‑16 als eine Bedro­hung ansehen, weil sie Atom­waf­fen­träger wären, werden wir reagieren: Und unsere Antwort wird Ihnen nicht gefallen!

Scott Ritter: Nun, ich denke, eines der großen Probleme, die wir hier im Westen haben – ich meine, Sie haben es erwähnt – wir werfen mit Zahlen um uns, als ob russi­sche Leben nichts zählten. Es scheint, dass nur die Zahl zählt und nicht der Mensch dahinter. Wie auch immer die Zahl lautet. Und ich stimme Ihnen ganz zu, dass das Verhältnis der Opfer 8 : 1, 10 : 1 oder noch mehr beträgt. Und die Zahlen, die für Ukrainer genannt werden, sind erschre­ckend hoch. Das bedeutet, dass die Zahlen selbst für Russ­land sehr hoch sind. Zwar nicht so, wie bei den Ukrai­nern, aber…

Wladimir Solo­wjow: Sagen wir mal, was hoch wäre? Okay, lass uns über­legen, was wir hoch nennen?

Scott Ritter: Was hoch bedeutet, wäre gefühls­mäßig hoch…

Wladimir Solo­wjow: Gefühls­mäßig zählt jedes einzelne Leben extrem hoch. Aber wenn wir uns die Anzahl der Menschen ansehen, die während des Krieges defi­nitiv getötet werden, sagen wir mal, auf wöchent­li­cher Basis. Da starben viel­fach weniger als während CoV bzw. während dieser Infek­tion. Wenn man sich also nur die Statis­tiken ansieht, die demo­gra­fi­schen Statis­tiken, dann sieht man nicht den Impakt an Gefallenen.

Ich verbringe daher Zeit vor Ort und ich spreche mit den Gene­rälen. Und am nächsten Tag ruft mich einer an und sagt: «Wladimir, ich bin wirk­lich schlecht drauf – es ist einfach so schlimm.» Und ich frage: „Was ist passiert?» «… Weißt du, wir hatten eine Menge an Verlusten.» «Wie viele?»: «Fünf!» – an seiner Front­linie. Das ist riesig. Und er befeh­ligt Tausende von Leuten. Und natür­lich ist er gefühls­mäßig sehr invol­viert. Aber das ist nicht einmal annä­hernd so viel, wie im Zweiten Weltkrieg.

Aber eine andere Sache, die wir nicht kennen: Wie hoch war die tatsäch­liche Zahl der Todes­opfer im Krieg in Afgha­ni­stan oder im Irak? Haben Sie jemals gehört, dass auch nur ein einziger offi­zi­eller Vertreter der Verei­nigten Staaten verlautet hätte, wie viele Zivi­listen während des Krieges in Afgha­ni­stan oder im Irak getötet worden wären?

Scott Ritter: Nein – denn, wir können nicht darüber reden, weil die Zahlen zu hoch sind. Wir wollen darüber nicht sprechen.

Wladimir Solo­wjow: Ja – niemals. Und ich glaube, Powell wurde diese Frage gestellt und er sagte: «Na ja, wissen Sie, das ist ein hoher Preis für die Frei­heit.» «Wie hoch?» Keine Antwort. «So, wie viele wurden getötet?» Keine Antwort. «Warum?» «Well, wen inter­es­sieren schon diese kleinen Kerle? Sie sind fast schon Bestien.» «Sie sind nur halbe Menschen,» wie Rudyard Kipling zu sagen pflegte. Also ist es uns egal: «Nun, das ist okay, die sterben in jedem Fall!» Also wen kümmert’s? Natür­lich das Leben eines jeden Ameri­ka­ners – ja, das ist es, was nur zählt. Und die lokale Bevöl­ke­rung? Wen kümmert’s? Es gibt dazu ein tolles Wort: Kolla­te­ral­schaden. Reden wir von Menschen? Nein, nein: Es sind [nur] Kollateralschäden!

Scott Ritter: Wissen Sie, eine Sache, die passiert ist, nachdem wir gerade von Kolla­te­ral­schäden spre­chen und die Sie vorhin ange­spro­chen haben: Was ist in den 90er Jahren in Russ­land geschehen? In Amerika ist es ein verges­senes Jahr­zehnt. Es ist uns egal. Es gab die «Dot-Com [Ära]»: Wir machten Geld. Die Dinge liefen gut. Sie waren hier. Sie haben es gesehen.

Aber in Russ­land waren die Kolla­te­ral­schäden nach dem Zerfall der Sowjet­union und was mit Russ­land geschah, real! Die Todesfälle…

Wladimir Solo­wjow: … die Todes­fälle waren schlimmer als nach dem Zweiten Welt­krieg. Der Schaden des Zweiten Welt­kriegs war geringer als der aus den 90er Jahren!

Scott Ritter: Ich stimme zu. Das aber – das wird in Amerika über­sehen. Sie haben über unsere Haltung gegen­über dem afgha­ni­schen Volk gespro­chen: Wir geben uns herab­las­send, weil es rassis­tisch ist, um ehrlich zu sein. Wir sehen sie nicht auf einer Stufe mit dem ameri­ka­ni­schen Leben. Die Russen und Sie haben vorhin eine Bemer­kung dazu gemacht, kämen weißen India­nern gleich.

Ich möchte nicht auf den Indern herum­ha­cken, aber seien wir ehrlich: Winston Chur­chill ließ während des Zweiten Welt­kriegs Millionen von ihnen verhun­gern, und niemand spricht darüber, weil ihr Leben nicht so viel zählt, wie unser Leben: Ihr Leben zählt nicht so viel, wie das der Amerikaner!

Die Menschen wissen nicht, dass in den 1990er Jahren zehn oder mehr Millionen Russen aufgrund des sozialen Abstiegs gestorben sind. Aber wir verin­ner­li­chen es nicht. Das sind echte demo­gra­fi­sche Auswir­kungen. Das Jahr­zehnt der 90er Jahre hatte echte demo­gra­fi­sche Auswir­kungen auf Russ­land, auf die russi­sche Gesell­schaft, auf die russi­sche Psycho­logie, auf jeden Aspekt Russlands.

Aber wir igno­rieren das und ich möchte dazu auf Wladimir Putin zurück­kommen, denn ich werde oft kriti­siert, wenn ich sage, dass er in die Geschichte eingehen werde, unab­hängig von dem, was in der Ukraine geschieht. Und das ist noch nicht vorbei.

Aber was er [Putin] für Russ­land getan hat, um das Land aus den 1990er Jahren heraus­zu­führen und dorthin zu bringen, wo es heute steht, macht ihn zu einem der größten Führer nicht nur der russi­schen Geschichte, sondern der Welt­ge­schichte: Für das, was er erreichte.

Wladimir Solo­wjow: Lassen Sie es mich so ausdrü­cken: Er ist der einzige russi­sche Führer, der Russ­land ohne Massen­terror oder Massaker wieder hoch­ge­bracht hat. In Russ­land haben wir mehr Frei­heiten als in den [Verei­nigten] Staaten, Groß­bri­tan­nien oder anderswo.

In Russ­land nimmt die Zahl der Gefäng­nis­in­sassen von Jahr zu Jahr ab. Zu Beginn des Jahr­hun­derts hatten wir fast 1,5 Millionen Gefan­gene. Heute haben wir weniger als 400.000 oder 500.000 Gefan­gene. Und die Bevöl­ke­rung wuchs inzwischen.

Die andere Sache, von der ich glaube, dass die Ameri­kaner nicht bereit sind, sie zu hören und zu bewerten: Sehen Sie, seit dem Krieg ist die Bevöl­ke­rung der Ukraine von etwa 37 bis 38 Millionen auf 20 Millionen gesunken. Sie wollen nicht für ihr Land kämpfen. Eine enorme Anzahl von Menschen flieht vor dem Staat. Und falls sie die Grenzen öffneten, würden sich noch weniger Menschen in der Ukraine finden, um zu kämpfen. Es gab sieben oder acht Rekrutierungswellen.

In Russ­land haben wir unsere Bevöl­ke­rung erhöht. Etwa plus 12 bis 15 Millionen Menschen. Die Zahl der Menschen, die unser Land aus Angst verlassen haben: Weniger als eine Million – etwa 700.000. Also etwa 12 Millionen Menschen kamen dazu – 700.000 gingen ab.

Wir hatten nur eine kleine Welle einer parti­ellen Einbe­ru­fung: 300.000 Menschen. Seit diesem Tag haben wir fast jeden Tag – seit Januar – Menschen, die kommen und sich bereit erklären, kämpfen zu wollen: Etwa 1.500 Menschen pro Tag. Es ist ihr freier Wille. Sie wollen für das Vater­land kämpfen. Und das sind die Leute, die jetzt an die Front gehen. Man muss sie dazu nicht zwingen. Eigent­lich ist es genau umge­kehrt: Man muss sie aufhalten, weil es zu viele von ihnen gibt.

Und wir haben noch nicht einmal ange­fangen. Und das ist es, was die Ukrainer an Russ­land nicht verstehen. Und das ist es, wovon Amerika keine Ahnung hat: Wir stoppen nicht und werden nicht stoppen!

Selbst falls sie ihre geplanten Gegen­of­fen­sive durch­brächten und zum Asow­schen Meer vorstießen, was würde dann passieren? Jeder Einzelne von uns würde zur Waffe greifen und wir würden kämpfen. Wir würden nicht aufhören!

Nun, sie würden dann terro­ris­ti­sche Angriffe auf unser Mutter­land verüben. Doch, die Offi­zi­ellen der Ukraine verstehen das nicht: Wir haben in einem Land gelebt, das während der Tsche­tsche­ni­en­kriege jeden Tag von Terro­risten ange­griffen wurde. Und wir haben die Erfah­rung gemacht, unter furcht­baren Terror inter­na­tio­naler Terro­risten gelebt zu haben.

Wir werden nicht stoppen. Wir wissen, was wir zu tun haben: Wir werden nicht aufhören. Wir werden niemals aufhören. Wir werden uns daran machen und es wird keine Rolle spielen, was immer dazu benö­tigt wird.

Wir werden die Arbeit zu Ende bringen, die unsere Groß­väter leider nicht zu Ende bringen konnten!

Und der Westen muss das begreifen: Wir haben über 150 Millionen Menschen. Falls es notwendig wird eine Armee von 20 Millionen Menschen aufzu­stellen, würde es eine Armee von 20 Millionen Menschen geben. Im Moment brau­chen wir sie nicht. Aber wenn es um das Mutter­land geht, werden die Russen sofort die italie­ni­schen, fran­zö­si­schen oder ameri­ka­ni­schen Anzüge, Kleider und T‑Shirts ablegen. Sie werden sich Uniformen beschaffen, zur Kalasch­nikow greifen und für das Vater­land kämpfen.

Scott Ritter: Lassen Sie mich… – ich denke, das ist eigent­lich die perfekte Stelle, um diese Diskus­sion zu beenden, denn das ist der Punkt, der ange­spro­chen werden musste.

Ich möchte Ihnen und Ihren Zuschauern dieses Bild mit auf den Weg geben: Ich hatte die Ehre und das Privileg, die Stadt Wolgo­grad [vormals Stalin­grad] zu besu­chen und zum Mamajew-Hügel zu fahren, um die „Mutter-Heimat-Statue“ zu sehen.



Mutter-Heimat-Statue in Wolga­grad zum Gedenken an die Schlacht um Stalingrad

Ich möchte jedem Ameri­kaner und jedem aus dem Westen, der dies gerade hört, ermu­tigen sich dieses Monu­ment im Internet anzu­sehen, einen Moment inne­zu­halten, um sich zu verge­gen­wär­tigen, was diese Statue bedeutet und all dem entspricht, was Vladimir eben sagte. Es geht um Russ­land, welches niemals aufgeben wird.

Und die andere Sache, um die ich die Menschen ersu­chen möchte, ist die Tatsache, dass Wladimir die Welt nicht bedroht: Wladimir meint, dass Russ­land sein Land vertei­dige und dass Russ­land siegen werde. Aber unsere Zukunft verur­teilt uns nicht dazu Feinde zu sein. Gerade spre­chen wir mitein­ander: Von Mann zu Mann – ein Ameri­kaner und ein Russe. Es gibt keinen Groll. Es gibt keinen Hass. Wir führen eine Diskus­sion. Wir führen einen Dialog. Und ich wollte jedem Ameri­kaner, jedem Westler und auch Deut­schen, der zuhört, sagen, dass sie nach Russ­land gehen und sich genau in eine solche Art von Diskus­sion einbringen können, um einen solchen Dialog zu führen.

Die Deut­schen haben es aufgrund ihrer Geschichte viel­leicht etwas schwerer. Aber Russ­land wird Deutsch­land viel­leicht nie verzeihen oder alles vergessen, doch Russ­land hasst Deutsch­land nicht. Das glaube ich. Ich glaube, dass es, wie Stalin sagte, den deut­schen Staat immer geben wird, und das bedeutet, dass er von Deut­schen bevöl­kert sein wird, und dass Russ­land mit dem deut­schen Volk zusam­men­ar­beiten wird, so wie es mit jedem anderen zusam­men­ar­beiten wird, um eine gerechte Lösung für diese Probleme zu finden, eine Lösung, die die legi­timen Bedürf­nisse Russ­lands respek­tiert, aber auch die legi­timen Sorgen und Wünsche anderer.

Sie haben selbst gesagt, dass Wladimir Putin kein Diktator ist. Er versucht nicht, der Welt eine russi­sche Lösung zu diktieren. Er ist ein Zuhörer. Er möchte von den Sorgen der Menschen infor­miert werden. Und dann wird er mit den Menschen zusam­men­ar­beiten, um eine gerechte Lösung zu finden.

Meine Damen und Herren, das war’s. Ich denke, das ist der Weg nach vorne. Aber das können wir nur, wenn wir bereit sind, uns mit den Russen zusam­men­zu­setzen, mit den Russen zu reden…

Wladimir Solo­wjow: Scott, entschul­digen Sie die Unter­bre­chung. Aber es ist extrem wichtig in Bezug auf unserer Mentalität:

Wir hassen niemals Nationen oder Menschen. Und wenn wir sagen, dass wir den Deut­schen niemals verzeihen werden, dann ist damit nicht das deut­sche Volk gemeint: Damit sind deut­sche poli­ti­sche Kreise gemeint!

Wenn wir über Amerika spre­chen, dann meinen wir nicht das ameri­ka­ni­sche Volk. Wir spre­chen über ameri­ka­ni­sche poli­ti­sche Kreise! Wir trennen immer Nationen von manchmal häss­li­chen Typen, die den Erwar­tungen der Menschen in ihren Ländern nicht gerecht werden. Aber wir lieben die Ameri­kaner: Sie sind bei uns immer willkommen.

Scott Ritter: Nun, lassen Sie mich noch eine Frage stellen, bevor wir gehen: Sag «Roll Tide» [Schlachtruf der Alabama Crimson Tide Leicht­ath­le­tik­mann­schaften]. Ich möchte sehen, ob Sie wirk­lich in Alabama waren?

Wladimir Solo­wjow: Nein! Fried pickles [frit­tierten Gurken sind eine in den Südstaaten der USA verbrei­tete Beilage und Vorspeise panierter geschnit­tener Dill­gurken] – das ist der rechte Weg, um das heraus­zu­finden: Mud Pie [Missis­sippi Mud Pie ist eine Süßspeise aus der US-ameri­ka­ni­schen Küche] und frit­tierte Gurken – das ist es!

Scott Ritter: Ich danke Ihnen vielmals!

Wladimir Solo­wjow: Danke schön – ich weiß das zu schätzen!

Scott Ritter: Danke, dass Sie gekommen sind. Sie sehen, wir lachen gerade, weil wir zwei mensch­liche Wesen sind und einen mensch­li­chen Moment teilen. Aber dies war ein außer­ge­wöhn­li­ches Gespräch mit einem außer­ge­wöhn­li­chen Mann über eine außer­ge­wöhn­liche Zeit und ein sehr schwie­riges Thema.

Ich hoffe, dass die Menschen verstehen, was für ein Privileg es war, Herrn Solo­wjow hören und sich auf die Weis­heit seiner Worte und die Fülle seiner Erfah­rungen berufen zu können, während wir gemeinsam versu­chen die Unwis­sen­heit, welche Russo­phobie speist, zu über­winden. Denken Sie daran: Wissen ist Macht!

Danke fürs Einschalten: Wir sehen uns nächste Woche wieder!

Zur Person von Scott Ritter: Er ist ehema­liger US-Offi­zier, der in seiner Rolle als Inspektor der Vereinten Nationen für die UNSCOM-Mission im Irak bekannt wurde. Scott Ritter trat 1984 in das US Marine Corps ein, wo er zwölf Jahre als Offi­zier in der Aufklä­rung diente. Während des Golf­kriegs von 1991 war er als Berater für ballis­ti­sche Raketen unter General Norman Schwarz­kopf tätig.

Von 1991 bis 1998 war Scott Ritter als Inspektor für die UNSCOM-Mission im Irak tätig. Er wurde vor allem in der Ära unter US-Präsi­dent George W. Bush einer breiten Öffent­lich­keit durch seine scharfe Kritik an der Politik der Verei­nigten Staaten bekannt. In der Frage, ob der Irak eine Bedro­hung durch Massen­ver­nich­tungs­waffen darstelle, wider­sprach er schon weit vor Ausbruch des Irak-Krieges II den Posi­tionen der US-Regie­rung, welche auf CIA-Berichten beruhten. Zusätz­lich unter­nahm Scott Ritter persön­lich sehr mutige Initia­tiven, um den Irak Krieg noch zu verhindern.

Die soge­nannte „Iraq Survey Group“ bestä­tigte 2004 Ritters Einschät­zung, dass der Irak niemals über die von den USA als Kriegs­grund ange­ge­benen Massen­ver­nich­tungs­waffen verfügt hatte.

Seit Ende 2021 veröf­fent­licht Scott Ritter Gegen­stand­punkte zur Medi­en­be­richt­erstat­tung des west­li­chen Main­streams im inzwi­schen wieder neu aufge­flammten West-Ost Konflikt. Aufgrund seiner ausser­ge­wöhn­li­chen Exper­tise auf mili­tä­ri­schem Gebiet wie auch dem von Nach­rich­ten­diensten zählt Scott Ritter heute zu den gefrag­testen Analysten in Bezug auf die Konfron­ta­tion zwischen NATO und den Ländern der rest­li­chen 85% der Weltbevölkerung.

