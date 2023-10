„Amerika schlaf­wan­delt in einen neuen globalen Konflikt, weil Präsi­dent Joe Biden keine Ahnung hat, wohin er das Land führen soll.“

- so Bidens Vorgänger Donald Trump. – Außerdem erklärte der 45. US-Präsi­dent am Samstag auf seinem auf seiner Platt­form „Truth Social“, dass…

…„wir auf den Dritten Welt­krieg zusteuern, weil eine grob inkom­pe­tente Führung von einem Präsi­denten ange­führt wird, der keine Ahnung von irgend­etwas hat“.

Kontro­verse um „Truth social“

Trump lobte Biden unter­dessen spöt­tisch dafür, dass er sich „Truth Social“ ange­schlossen hatte, einer von ihm gegrün­deten rechten Platt­form, nachdem er 2021 nach der Beset­zung des US-Kapi­tols in Washington von Face­book und Twitter (jetzt X) verbannt worden war.

„Herz­li­chen Glück­wunsch Joe dazu!“

Bidens Präsi­dent­schafts­kam­pagne hatte Anfang dieser Woche ein „Truth Social“-Konto namens „Biden-Harris HQ“ mit einem Banner­bild mit der Aufschrift „Malarkey endet hier“. Das Team des Präsi­denten schrieb auf „X“, dass sie dies..

…„haupt­säch­lich taten, weil sie dachten, dass es sehr lustig werden würde“.

Und weiters:

„Na ja, mal sehen, wie es läuft. Wir heißen Konver­titen willkommen!“

- schrieb Biden im ersten Beitrag der Kampagne auf der Plattform.

We just joined Truth Social, mostly because we thought it would be very funny.

Follow us there for truths and retruths or whatever they call them: t.co/tKNFKcOsUE pic.twitter.com/Jofjex8kp9

— Biden-Harris HQ (@BidenHQ) October 16, 2023