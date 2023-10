Die schlechten Nach­richten für die Ukraine gehen in Folge:

Laut US-Analysten sollen die Russen einen Durch­bruch erzielt haben. Dabei soll es sich – wie „ISW“ berichtet – bei dem betrof­fenen Gebiet nicht mehr um jenes der ukrai­ni­schen Gegen­of­fen­sive handeln, sondern um einen wirk­li­chen russi­schen Vorstoß.

Dabei hätten die russi­schen Streit­kräfte erfolg­reiche takti­sche Gegen­an­griffe in der Region Robo­tine durch­ge­führt, welche im September noch von den Ukrai­nern erobert wurde, so die „ISW“ (Insti­tute for the study of war) Aller­dings soll die Lage südlich von Robo­tine volatil sei, da einige stra­te­gisch wich­tige Befes­ti­gungs­an­lagen mehr­fach den Besitzer gewech­selt haben. Aufgrund der aktu­ellen Situa­tion schreibt das „ISW“ jedoch:

„In diesem Gebiet gibt es keine ukrai­ni­sche Gegen­of­fen­sive mehr. Es ist ein russi­scher Vorstoß.“

Zudem soll Russ­land laut einer aktu­ellen Analyse der „New York Times“ nun sogar etwa 510 Quadrat­ki­lo­meter mehr ukrai­ni­sches Terri­to­rium besitzen als im vergan­genen Jahr. Am Freitag sagte Robert C. Castel, dass „Russ­land nicht zurück­ge­drängt wurde, sondern sein Terri­to­rium um weitere 486 Quadrat­ki­lo­meter vergrö­ßert hat“.

„Menschen sterben für ein paar Quafratmeter“

Auch die Jour­na­listin Caitlin John­stone machte auf die Sinn­lo­sig­keit des Krieges aufmerksam.

Ukrai­nians have let them­selves be led down a path of self-destruc­tion. The only exit, peace, is curr­ently not permitted by its allies

Caitlin John­stone @caitoz

People Are Dying For Inches In Ukraine, The “World’s Largest Arms Fair”

t.co/pwnMaj65DS#Russi­aUkrai­neWar pic.twitter.com/LKMZ8aNTHN

— Brave New Europe (@BRAVENEWEUROPE1) October 1, 2023