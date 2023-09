Here is body of 24 year old kid who was housed by the Larkin Youth Services. The drugs won. pic.twitter.com/TTXICvsaF5

Some­thing you won’t see on you local news.

Fentanyl gilt als die tödlichste Droge in den USA: Vor allem weil die Grenze zwischen Verbrauchs- und tödli­cher Dosis sehr schmal ist, wodurch es sehr schnell zu einer Über­do­sie­rung kommt.

Im Stadt­teil Tender­loin konsu­mieren viele Menschen bereits am hell­lichten Tag auf der Straße das Gift, mit sicht­baren Neben­wir­kungen: mensch­liche Fäka­lien, gebrauchte Nadeln und Injek­ti­ons­hülsen, die auf den Bürger­steigen liegen.

A person dies every 10 hours from fentanyl in San Francisco.

Vancouver, Canada the same.

This drug has not hit the UK yet, when it does… it will devas­tate communities.

Fentanyl is an attack on the poorest and weakest like every other agenda.

