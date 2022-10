+++ UPDATE v. 15.10.2022 +++

Biden verbreitet Fake-News: „Mein Sohn starb im Irakkrieg“

Diesmal stellte US-Präsi­dent Joe Biden die Todes­ur­sache seines eigenen Sohnes falsch dar. In einer Rede am Mitt­woch in der Nähe von Vail, Colo­rado, behaup­tete er fälsch­li­cher­weise, sein Sohn sei „im Irak gestorben“ – wie Fox News berichtete.

„Ich sage das als Vater eines Mannes, der den Bronze-Star-Award verdient hat und sein Leben im Irak verloren hat.“ – wie er meinte.

Joe Biden said today that his son who died of brain cancer “lost his life in Iraq.”

Totally normal. Nothing to see here.

pic.twitter.com/pb5O7rp2GZ

— Greg Price (@greg_price11) October 13, 2022