Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 15.10.2023

Im Internet gelesen und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Afgha­ni­stan – In Afgha­ni­stan sind bei Erdbeben laut den Behörden >2000 Menschen ums Leben gekommen. Die Beben in der Grenz­re­gion zum Iran sollen eine Stärke von bis zu 6,3 gehabt haben. Das Epizen­trum lag etwa 40 km nord­west­lich von Herat, aber die Erschüt­te­rungen verur­sachten auch Schäden in Farah und Badghis. RBB.de

Afri­ka­ni­sche Union – Moussa Faki Mahamat, der Chef der Afri­ka­ni­schen Union, forderte beide Parteien dazu auf, „ohne Vorbe­din­gungen an den Verhand­lungs­tisch zurück­zu­kehren, um den Grund­satz des Neben­ein­an­der­le­bens zweier Staaten umzu­setzen“. Die Verwei­ge­rung der Grund­rechte des paläs­ti­nen­si­schen Volkes, insbe­son­dere durch einen unab­hän­gigen und souve­ränen Staat, sei die Haupt­ur­sache für die perma­nenten israe­lisch-paläs­ti­nen­si­schen Span­nungen, sagte er in einer auf X veröf­fent­lichten Erklä­rung. RA.dz

Arme­nien – Arme­nien strebt eine engere mili­tä­ri­sche Zusam­men­ar­beit mit Frank­reich an, sagte Präsi­dent Վահագն Գառնիկի Խաչատուրյան Vahagn Khach­a­tu­ryan (64) gegen­über den Medien. RFI.fr

Brasi­lien – Der Regen­wald im Amazonas gilt heute als Hotspot der Arten­viel­falt: So sind hier etwa rund 16’000 Baum­arten bekannt. Das Bild eines „unbe­rührten Wald­pa­ra­dieses“ stimmt histo­risch aber nicht, wie eine neue Studie zeigt. Ihr zufolge liegen unter dem Blät­ter­dach des Amazonas mehr als 10’000 – bisher unent­deckte – archäo­lo­gi­sche Stätten indi­gener Völker verborgen. ORF.at

China – China fordert die Parteien des paläs­ti­nen­sisch-israe­li­schen Konflikts auf, Zurück­hal­tung zu bewahren und das Feuer sofort einzu­stellen. Dies gab das chine­si­sche Aussen­mi­nis­te­rium vor einer Woche bekannt. Das Aussen­mi­nis­te­rium fügte ausserdem hinzu, dass die wieder­keh­renden Konflikte zwischen Paläs­tina und Israel die Stagna­tion und Insta­bi­lität des Frie­dens­pro­zesses zeigten. Sie nannten die Umset­zung einer „Zwei-Staaten-Lösung und die Schaf­fung eines unab­hän­gigen paläs­ti­nen­si­schen Staates“ einen Weg zur Lösung des Konflikts.

● Chinas Staats­chef Xi Jinping (70) hat das Verhältnis zu den USA bei einem Treffen mit dem US-Spit­zen­po­li­tiker Chuck Schumer (72) als wichtig für die gesamte Mensch­heit bezeichnet. „Wie China und die USA in einer Welt voller Verän­de­rungen und Aufruhr mitein­ander auskommen, wird die Zukunft und das Schicksal der Mensch­heit bestimmen“.CGTN.cn

Deutsch­land – Die Berliner Bäder­be­triebe benö­tigen in den kommenden beiden Jahren mindes­tens 20 Millionen Euro zusätz­lich. Allein die gestie­genen Perso­nal­kosten bezif­fert Sport­se­na­torin Spranger auf 12 Millionen Euro. Weitere 3 Millionen Euro seien erfor­der­lich, um die IT der Bäder­be­triebe zu ertüch­tigen, so die SPD-Poli­ti­kerin. Eine Million werde gebraucht, um allge­meine Preis­stei­ge­rungen aufzu­fangen. Dazu komme noch eine weitere Million für Inves­ti­tionen in die Sicher­heit der Bäder. Nach Gewalt­vor­fällen war in diesem Sommer zusätz­li­ches Sicher­heits­per­sonal in den Frei­bä­dern im Einsatz.

● Die deut­schen Land­kreise fordern Einschnitte für weitere Menschen, die aus der Ukraine nach Deutsch­land flüchten. Land­kreis­tags­prä­si­dent Sager hat in der „Neuen Osna­brü­cker Zeitung“ vorge­schlagen, ihnen nicht mehr direkt Bürger­geld zu zahlen. Der Verband warnt seit Monaten davor, dass die Land­kreise damit über­lastet sind, die stei­gende Zahl von Flücht­lingen zu versorgen.

● Feier­lich­keiten pro-paläs­ti­nen­si­scher Gruppen im Berliner Bezirk Neukölln. Im Internet kursierten Bilder, auf denen Menschen zu sehen seien, die die Angriffe auf Israel mit dem Verteilen von Süssig­keiten auf der Sonnen­allee feierten, teilte die Polizei am Abend mit. Die Beamten seien vor Ort, nahmen Perso­na­lien auf und erstellten Straf­an­zeigen, teilte die Polizei mit. Der Neuköllner Bezirks­bür­ger­meister Hikel sagte der Zeitung „Welt“, es handele sich um die Verherr­li­chung eines Krieges. Er forderte das Bundes­in­nen­mi­nis­te­rium auf, ein Verbot von Akti­vi­täten gegen die radi­kale Gruppe „Sami­doun“ صامدون zu erlassen. Sami­doun ist ein paläs­ti­nen­si­sches Gefan­ge­nen­so­li­da­ri­täts­netz­werk (samidoun.net/).

● Von sechs Akti­visten, die im November 2022 den Berliner Flug­hafen BER lahm­ge­legt hätten, würde Euro­wings 120’000 Euro verlangen, schreibt die Zeitung. Sollte die Zahlung bis Mitte des Monats nicht erfolgen, erhebe das Unter­nehmen Klage.

● Nach einem Hacker­an­griff auf die Hotel­kette Motel One sind einem Medi­en­be­richt zufolge Namen und Reise­daten von Millionen von Kunden im Internet gelandet. Nach Recher­chen der „Süddeut­schen Zeitung“ („SZ“) enthält der knapp sechs Tera­byte grosse Daten­satz annä­hernd voll­stän­dige Über­nach­tungs­listen seit 2016. Auch private Rech­nungs­adressen, Geburts­daten von Kunden, interne Geschäfts­zahlen und einige Handy­num­mern von Mitar­bei­tern seien online zu finden. Die Hotel­gruppe mit Sitz in München hatte am 30. September auf X bestä­tigt, Ziel eines Hacker­an­griffs gewesen zu sein. ORF.at

Ecuador – Sechs Verdäch­tige im Mord­fall an Ecua­dors Präsi­dent­schafts­kan­didat im Gefängnis ermordet. Präsi­dent­schafts­kan­didat Fernando Villa­vicencio (†60) wurde im August in der Haupt­stadt Quito nach einer Rede auf einer Wahl­kampf­ver­an­stal­tung erschossen. NOS.nl

EU – In der EU gelten in Zukunft neue Grenz­werte für Nitrite und Nitrate in Lebens­mit­teln. Dadurch soll die die Belas­tung durch krebs­er­re­gende Stoffe sinken, wie die EU-Kommis­sion mitteilte. Die Indus­trie hat zwei Jahre, um sich umzu­stellen. Die Stoffe werden vor allem verwendet, um Lebens­mittel haltbar zu machen. Dabei können schäd­liche Nitros­amine entstehen. Am häufigsten ist das bei bestimmten Fleischerzeug­nissen der Fall, zum Beispiel durch Pökel­salz. RBB.de

Frank­reich – Die Haupt­stadt Paris ist nur noch neun Monate davon entfernt, im nächsten Sommer die Olym­pi­schen Spiele auszu­richten, und örtliche Beamte fordern die Bundes­be­hörden auf, das Wanzen­pro­blem zu lösen. Der erste stell­ver­tre­tende Bürger­meister von Paris, Emma­nuel Gregoire, wies darauf hin, dass der Bett­wan­zen­aus­bruch „eigent­lich ein natio­naler Notfall“ sei. Die fran­zö­si­schen Behörden mussten wegen des Bett­wan­zen­be­falls Schulen im ganzen Land schliessen, sagte Bildungs­mi­nister Gabriel Attal am Freitag dem Sender France 5. Der Beamte gab zu, dass sich die Zahl der gemel­deten Fälle häufe. Attal berich­tete, dass in etwa 17 Einrich­tungen auf verschie­denen Ebenen Bett­wanzen entdeckt wurden. „Wir haben fast 60’000 Insti­tu­tionen und reden hier nur von ein paar Dutzend, aber es stimmt, dass sich die Fälle häufen.“ RFI.fr

Gross­bri­tan­nien – Hummeln wehren einer Studie zufolge mit einer erstaun­li­chen Technik Angriffe Asia­ti­scher Hornissen ab. Die Insekten lassen sich auf den Boden fallen, wenn sie von der inva­siven Art atta­ckiert werden. Im Gegen­satz zu Honig­bienen vertei­digen sich die Hummeln so erfolg­reich gegen die einge­schleppte Hornis­senart. Die in Europa häufig vorkom­mende Dunkle Erdhummel (Bombus terrestris) könne sich dabei entweder direkt aus dem Griff der Hornisse befreien, oder sie nutze ihren Stachel, um die Hornisse (Vespa velutina) abzu­wehren. Anders als Honig­bienen, die den Angriffen der aus Südost­asien stam­menden räube­ri­schen Insekten relativ schutzlos ausge­lie­fert sind, sei die Abwehr bei Hummeln fast immer erfolg­reich, hiess es in einer Mittei­lung der Univer­sität Exeter. SRF.ch

Iran – USA drohen alle Ölraf­fi­ne­rien zu zerstören, sollte sich der Iran in den Isra­el­kon­flikt einmi­schen. VOIRI.ir

Japan – Drei Bären getötet, die sich in eine japa­ni­sche Fabrik geschli­chen haben. In der japa­ni­schen Region Akita gibt es immer mehr Berichte über Bären­an­griffe auf Menschen. Im Jahr 2023 wurden bisher 30 Fälle gemeldet. NOS.nl

Libanon – Die حزب الله Hisbollah (moqawama.org/) entstand ab 1982 als eine aus dem Unter­grund operie­rende para­mi­li­tä­ri­sche Orga­ni­sa­tion durch den Zusam­men­schluss verschie­dener schii­ti­scher Gruppen beim Wider­stand gegen die dama­lige israe­li­sche Inva­sion. Die offi­zi­elle Grün­dung fand 1985 statt. Die Hoch­burgen der Orga­ni­sa­tion liegen im Süden des Libanon, in der Bekaa-Ebene sowie in Südbeirut. An ihrer Spitze stehen schii­ti­sche Gelehrte; als oberste geist­liche Auto­rität wird der Revo­lu­ti­ons­führer der Isla­mi­schen Repu­blik Iran, Ali Chamene’i, ange­sehen. Gene­ral­se­kretär und Ober­be­fehls­haber der Hisbollah-Milizen ist Hassan Nasrallah. Seit 1992 ist die Hisbollah auch in der liba­ne­si­schen Natio­nal­ver­samm­lung vertreten. Seitdem hat sie sich zu einem mili­tä­ri­schen, sozialen und poli­ti­schen Macht­faktor entwi­ckelt. SRF.ch

Mali – Armee rückt nach Norden vor: „Dies könnte zu einem Bürger­krieg führen“. Nach einer Reihe von Putschen in der Sahel­zone sind auslän­di­sche Truppen abge­zogen und es ist ein Macht­va­kuum entstanden. Das gibt bewaff­neten Milizen mehr Hand­lungs­spiel­raum. NOS.nl

Nieder­lande – Ein Drittel der kari­bi­schen Nieder­lande liegt unter­halb der Armuts­grenze und plädiert für einen höheren Mindest­lohn. Das Komitee beschreibt, dass die Löhne auf den Inseln niedrig seien, während die Kosten für Grund­be­dürf­nisse wie Unter­kunft, Trans­port, Nahrung und Klei­dung hoch seien.

● Mindes­tens 965 Stand­orte mit Blau­zun­gen­krank­heit infi­ziert, Impf­stoff noch nicht in Reich­weite. Gegen das sich schnell ausbrei­tende Blau­zun­gen­virus sind Tier­ärzte und Schaf­züchter machtlos. NOS.nl

Nord­korea – Der Schie­nen­ver­kehr entlang der Grenze zwischen Nord­korea und Russ­land stieg diese Woche auf den höchsten Stand seit Jahren, was auf Waffen­lie­fe­rungen Pjöng­jangs an Moskau hindeutet, nachdem ihre Führer eine tiefere mili­tä­ri­sche Zusam­men­ar­beit bespro­chen hatten, sagte eine US-ameri­ka­ni­sche Denk­fa­brik am 6. Oktober. Satel­li­ten­bilder zeigten 73 Güter­wagen am Bahnhof Tuman­gang in der nord­ko­rea­ni­schen Grenz­stadt Rason. RFERL.cz

Norwegen – Der Frie­dens­no­bel­preis für die irani­sche Frei­heits­kämp­ferin نرگس صفیه محمدی Narges Moham­madi (51) ehrt den Mut all jener Iraner und vor allem Irane­rinnen, die seit einem Jahr für gesell­schaft­liche Frei­heiten auf die Strasse gehen: nament­lich für ein Ende des Kopf­tuch­zwangs, aber auch für den Sturz der isla­mi­schen Diktatur unter dem Obersten Führer Ali Chamenei. SRF.ch

Öster­reich – Seitdem AUF1 (t.me/auf1tv) im Satel­liten-Fern­sehen (Kanal „SRGT“, Astra 19,2° Ost, 10920.75 MHz, DVB‑S, Pola­ri­sa­tion: Hori­zontal (H), Trans­ponder: 133, FEC: 7/8) zu empfangen ist, läuft das Polit- und Medi­en­kar­tell Amok und fordert jetzt sogar ein AUF1-Verbot. Sie sehen unser Programm dort von 6–8 Uhr (Früh­stücks­fern­sehen) und von 18–22 Uhr. AUF1 („Alter­na­tives Unab­hän­giges Fern­sehen, Kanal 1“) ist eine seit Mai 2021 bestehende Fern­seh­sta­tion mit Sitz in Linz, gegründet von Stefan Magnet (39), der auch als Chef­re­dak­teur agiert. AUF.at

Paki­stan – Islam­abad hat einen Waffen­still­stand gefor­dert und seine Unter­stüt­zung für Paläs­tina zum Ausdruck gebracht. RP.pk

Russ­land – Wladimir Putin feierte seinen 71er. Er wurde am 7. Oktober 1952 in Lenin­grad, Sowjet­union, geboren und ist das jüngste von drei Geschwis­tern der Eltern Wladimir Spiri­do­no­witsch Putin und Maria Iwanowna Putina. Sein Gross­vater, Spiridon Putin, hatte das Privileg, als persön­li­cher Koch für Wladimir Lenin und Josef Stalin zu arbeiten. Ande­rer­seits diente sein Vater als Wehr­pflich­tiger in der sowje­ti­schen Marine. Putins Bildungsweg führte ihn zu einem Jura­stu­dium an der renom­mierten Lenin­grader Staat­li­chen Univer­sität. Später, im Jahr 1997, erlangte er seinen Ph.D. in Wirt­schafts­wis­sen­schaften an der Berg­bau­uni­ver­sität Sankt Peters­burg. Darüber hinaus studierte er Deutsch und spricht die Sprache flies­send. Im Jahr 1978 schlug Putin eine Karriere ein, die ihn zu der einfluss­rei­chen Persön­lich­keit machen sollte, die er heute ist. Er trat dem KGB bei und absol­vierte eine umfas­sende Ausbil­dung an der renom­mierten KGB-Schule #401 im Lenin­grader Stadt­teil Okhta. Im Laufe der Jahre war er an verschie­denen Orten statio­niert, unter anderem in Dresden und Neusee­land, wo er wert­volle Erfah­rungen sammelte. Putins beruf­liche Lauf­bahn erreichte einen neuen Höhe­punkt, als er 1977 auf Empfeh­lung von Solsche­nizyn von Präsi­dent Boris Jelzin zum stell­ver­tre­tenden Chef des Präsi­di­al­stabs ernannt wurde. Putin hat zwei­fellos die russi­sche Geschichte nach­haltig geprägt. VESTI.ru

Saudi-Arabien – Das Land wappnet sich für die Zeit nach dem Öl. Das Ende der bishe­rigen Geld­quelle ist absehbar. Mit einer Reihe von wirt­schaft­li­chen und gesell­schaft­li­chen Reformen will sich das König­reich daher für die Zukunft rüsten. «Vision 2030» heisst das Reform­paket. Es soll die Saudi­sche Gesell­schaft moder­ni­sieren, die Abhän­gig­keit vom Öl redu­zieren sowie auslän­di­sche Inves­ti­tionen anlo­cken. Der Kopf hinter der «Vision 2030» ist Kron­prinz Mohammed Bin-Salman, der starke Mann der abso­lu­tis­ti­schen Erbmon­ar­chie. Seit er an der Macht ist, hat es eine Reihe von Libe­ra­li­sie­rungen gegeben. Frauen dürfen wieder Auto­fahren, in Kinos und Cafés dürfen neu unver­hei­ra­tete Frauen und Männer gemeinsam Zeit verbringen. Auch auf dem Arbeits­markt dürfen Frauen mitt­ler­weile in Berufen arbeiten, die bis vor ein paar Jahren nur den Männern offen standen. Während viele, vor allem junge Frauen in den urbanen Zentren, die Reformen begrüssen, kriti­sieren Akti­vis­tinnen, dass dabei viel­mehr wirt­schaft­liche Inter­essen im Vorder­grund stehen statt die Stär­kung von Frau­en­rechten. Sie verweisen auf die weiterhin inhaf­tierten Akti­vis­tinnen. Tempo und Inhalt der Reformen würden von oben, von Mohammed Bin Salman, vorge­geben. Ihm geht es dabei auch um die lang­fris­tige Macht­si­che­rung des Königs­hauses. Saudi-Arabien ist eine abso­lu­tis­ti­sche Erbmon­ar­chie, freie Meinungs­äus­se­rung ist nicht möglich. Bisher garan­tierten die Ölein­nahmen vielen Saudis ein ange­nehmes Leben in Wohl­stand, im Gegenzug wurde der Herr­schafts­an­spruch der Königs­fa­milie nicht in Frage gestellt. Damit dies in Zukunft so bleibt versucht Mohammed Bin Salman die Wirt­schat breiter aufzu­stellen. Immense Inves­ti­tionen in die Unter­hal­tungs­in­dus­trie sollen – gemeinsam mit den gesell­schaft­li­chen Libe­ra­li­sie­rungen – seine junge Bevöl­ke­rung bei Laune halten. Das alles gehört genauso zu seiner «Vision 2030» wie der Bau futu­ris­ti­scher Städte mitten in der Wüste und weitere fantas­ti­sche Gross­pro­jekte. All das ist bisher erst ein Verspre­chen für eine glän­zende Zukunft, und für das Königs­haus auch eine grosse Wette. Geht sie auf, so soll die Erbmon­ar­chie noch lange Zeit weiter­be­stehen. Im Gegenzug soll die Bevöl­ke­rung weiterhin am wirt­schaft­li­chen Reichtum teil­haben können. «Inter­na­tional» SRF.ch

Schweiz – Die Arbeits­lo­sen­quote in der Schweiz verharrt bei rund 2 Prozent.

● Ab 4200 Franken pro Monat. Hohe Löhne sollen unbe­liebte Lehr­stellen attraktiv machen. ● Zu Beginn des Ukraine-Kriegs haben viele Fami­lien Flücht­linge aufge­nommen. Das ist vorbei, wie Recher­chen zeigen.

● Das Kern­for­schungs­in­stitut Cern (home.cern/) in Genf hat unter Anwe­sen­heit von Bundes­prä­si­dent Alain Berset ein neues Besu­cher­zen­trum eröffnet. Mit dem Science Gateway (Portal der Wissen­schaft) soll laut Cern Neugier geweckt und kriti­sches Denken geför­dert werden. Das Cern kann künftig statt 125’000 bis zu einer halben Million Besu­cher im Jahr empfangen. Das Gebäude besteht aus über­di­men­sio­nalen begeh­baren Röhren, die mit einer gläsernen Brücke über eine Strasse verbunden sind. Die Röhren erin­nern an die grösste Forschungs­ma­schine der Welt, die an derselben Stelle 100 Meter unter der Erde liegt: den 27 Kilo­meter langen ring­för­migen Teil­chen­be­schleu­niger, mit der das Cern das Universum erforscht. Der Teil­chen­be­schleu­niger simu­liert die Zeit kurz nach dem Urknall – also die Geburts­stunde des Univer­sums vor fast 14 Milli­arden Jahren. Forschende suchen nach den grund­le­genden Gesetzen des Univer­sums. Dazu werden prak­tisch mit Licht­ge­schwin­dig­keit Proto­nen­strahlen zur Kolli­sion gebracht, um Zerfalls­pro­zesse zu beob­achten. Allein für 2022 betrug das Budget ca. 1’500 Mio Franken. Die Geschichte des CERN begann 1954.

● Am 8. Oktober stieg die Tempe­ratur an verschie­denen Orten über die Sommer­marke von 25 Grad. Im Tessin gab es sogar 29.4 Grad.

● Neuer Schäd­ling im Tessin: Palmen müssen gefällt werden. Zum ersten Mal wurde die Palmen­motte im Tessin nach­ge­wiesen. Es gibt Hinweise, dass sie lange unent­deckt blieb. SRF.ch

● Berichten zufolge sind die Schweizer Behörden bereit, jedem ukrai­ni­schen Flücht­ling 4’000 US-Dollar zu zahlen, wenn er sich bereit erklärt, nach Hause zurück­zu­kehren. SWI.ch

Spanien – Polen und Ungarn tragen eine gemein­same Migra­ti­ons­po­litik der EU weiterhin nicht mit. Beim infor­mellen EU-Gipfel in Granada lehnten sie eine gemein­same Erklä­rung ab. Recht­lich hat das keine Bedeu­tung. Eine Asyl­re­form wurde auf EU-Ebene schon mit Mehr­heit ange­nommen. Sie muss jetzt noch mit dem EU-Parla­ment verhan­delt werden. Vorge­sehen sind unter anderem Mittel­kür­zungen für Länder, die keine Flücht­linge aufnehmen. Polens Regie­rungs­chef Mora­wi­ecki sprach in Granada von einem „Diktat aus Brüssel und Berlin“. RBB.de

Tsche­tsche­nien – Der Begriff «Kady­rowzy» bezeichnet Kady­rows Gefolgs­leute in allen Gesell­schafts­be­rei­chen: nicht nur Kämpfer, sondern auch Duma-Abge­ord­nete, Unter­nehmer oder Geist­liche. Über alle diese Zweige versucht sich Къадар Ахьмат-кӀант Рамзан Ramsan Kadyrow (47) als einfluss­rei­cher Staats­mann zu posi­tio­nieren. So stellt Kadyrow sich und das musli­mi­sche Tsche­tsche­nien als Fürspre­cher aller Muslime in Russ­land dar. In den letzten Jahren unter­nahm er mehrere Reisen in den Nahen Osten, um dort angeb­lich russi­sche Inter­essen zu vertreten. In zwei Kriegen in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren legte die russi­sche Armee die Städte der Teil­re­pu­blik in Schutt und Asche, weil sich Tsche­tsche­nien von Russ­land abspalten wollte. Ramsan Kady­rows Vater, Achmat Kadyrow, kämpfte zunächst gegen die Russen, lief aber später zu ihnen über und wurde nach dem Krieg von Moskau als Ober­haupt Tsche­tsche­niens einge­setzt. 2004 fiel Achmat einem Attentat zum Opfer, kurze Zeit später über­nahm sein Sohn. Das von Ramsan Kadyrow regierte Tsche­tsche­nien ist weit­ge­hend autonom, bleibt aber dem Kreml treu und wird von ihm durch­fi­nan­ziert. SRF.ch

Türkei – Die Türkei fliegt weiter Luft­an­griffe gegen Kurden­mi­lizen in Nord­sy­rien – als Reak­tion auf den Anschlag in Ankara vor einer Woche. RBB.de

Ukraine – Die tief verwur­zelte und weit verbrei­tete Korrup­tion bedeute, dass die Ukraine in abseh­barer Zeit nicht in der Lage sein werde, der Euro­päi­schen Union beizu­treten, sagte der ehema­lige Präsi­dent der Euro­päi­schen Kommis­sion Jean-Claude Juncker (68). Darüber hinaus berich­tete Poli­tico Anfang dieser Woche, dass die US-Regie­rung Druck auf Kiew ausübt, Bestechung wirk­samer zu bekämpfen. RT.ru

Ungarn – Die EU-Finanz­auf­sichts­be­hörde hat gewarnt, dass die Ukraine nicht in der Lage sein wird, ihre Kredite zurück­zu­zahlen, was mögli­cher­weise zu einer Erhö­hung der Schulden des Blocks um Dutzende Milli­arden Euro führen könnte. Nachdem die EU Kiew im vergan­genen Jahr 34 Milli­arden Euro geliehen hat, bietet sie ihr weitere 50 Milli­arden Euro an Zuschüssen und Krediten an. In einem am Donnerstag veröf­fent­lichten Bericht über den EU-Haus­halt 2022 stellte der Euro­päi­sche Rech­nungshof fest, dass das Risiko künf­tiger finan­zi­eller Verluste der Union von 204,9 Milli­arden Euro im Jahr 2021 auf 248,3 Milli­arden Euro bis Ende letzten Jahres gestiegen ist. „Ein Teil des Anstiegs ist auf die Finanz­hilfe der EU für die Ukraine zurück­zu­führen.“ Trotz der Gefahr, dass die Ukraine ihre Schulden nicht zurück­zahlen kann, arbeitet die Euro­päi­sche Kommis­sion derzeit an einem weiteren Hilfs­paket für die Ukraine im Wert von 50 Milli­arden Euro. Die Pläne der Kommis­sion stiessen auf heftigen Wider­stand Ungarns, dessen Regie­rung eben­falls ein Veto gegen die Liefe­rung eines 500-Millionen-Euro-Rüstungs­pa­kets für Kiew einge­legt hat. Letzte Woche schlug Ungarn vor, die 50 Milli­arden Euro in zwei Raten aufzu­teilen, wobei die zweite Hälfte nach einer Neube­wer­tung des Bedarfs der Ukraine frei­ge­geben werden solle.

● Aussen- und Handels­mi­nister Péter Szij­jártó (44) machte auf die Flücht­lings­krise in Genf aufmerksam: „Die Tatsache, dass einige Migranten und Menschen­schmuggler kürz­lich auto­ma­ti­sche Waffen nicht nur aufein­ander, sondern auch auf unga­ri­sche Grenz­schutz­be­amte abge­feuert haben, schafft eine völlig neue Situa­tion und daher die.“ Die inter­na­tio­nale Gemein­schaft sollte sich darauf konzen­trieren, die Grund­ur­sa­chen der ille­galen Einwan­de­rung anzu­gehen, anstatt sie zu fördern.“ Bei einer Podi­ums­dis­kus­sion der Inter­na­tio­nalen Orga­ni­sa­tion für Migra­tion (IOM) sagte der Minister, dass Ungarn derzeit auf der aktivsten Einwan­de­rungs­route in Europa liege und daher einem starken Migra­ti­ons­druck ausge­setzt sei. Er betonte, dass im vergan­genen Jahr in Ungarn rund 275’000 ille­gale Grenz­über­tritte regis­triert wurden, in diesem Jahr bisher 155’000. KR.hu

USA – Die US-Raum­fahrt­be­hörde habe nicht die Absicht, die Zusam­men­ar­beit mit Russ­land bei bemannten Expe­di­tionen zur Inter­na­tio­nalen Raum­sta­tion (Iss) zu kürzen, sagte Sean Fuller, ein hoch­ran­giger NASA-Beamter. Laut Fuller macht die Möglich­keit, die Raum­schiffe des anderen zu nutzen, die Erkun­dung für alle sicherer. TAss.ru

● Neue, umfang­reiche Unter­su­chungen zu Fuss­ab­drü­cken, die 2021 in New Mexico entdeckt wurden, haben bestä­tigt, dass sich Menschen mögli­cher­weise Tausende von Jahren früher als ange­nommen in Nord­ame­rika nieder­ge­lassen haben. Die Wissen­schaftler, die die Fuss­ab­drücke vor zwei Jahren entdeckten, schätzten sofort, dass die Spuren mehr als 20’000 Jahre alt seien. Für die umfas­sen­dere Analyse, die diese Woche in der Fach­zeit­schrift Science veröf­fent­licht wurde, wurden Nadel­baum­pollen analy­siert. Daraus ergab sich ein Alter zwischen 21’000 und 23’000 Jahren. Das war während der letzten grossen Eiszeit. Es wurden auch Quarz­proben analy­siert, die mindes­tens 21’500 Jahre alt waren. NOS.nl

● Rund 1’000 Vögel sind binnen einer Nacht gegen die Fenster eines Kongress­zen­trums in Chicago geprallt und verendet. Das sei die höchste doku­men­tierte Zahl in den vergan­genen 40 Jahren. Es ereignen sich solche Tragö­dien jedes Jahr, insbe­son­dere während der Herbst- und Früh­jahrs­mi­gra­tion der Zugvögel. ORF.at

● Es stieg das Volumen der aus Russ­land impor­tierten Produkte im August um 56,4 Millionen US-Dollar und belief sich auf 298,1 Millionen US-Dollar. Die Zahl ist jedoch deut­lich nied­riger als im Februar, als die Importe 642,8 Millionen US-Dollar erreichten – ein Höchst­wert für 2023. Unter­dessen sind die US-Exporte nach Russ­land weiter zurück­ge­gangen und fielen von 35,6 Millionen US-Dollar im Juli auf 32,1 Millionen US-Dollar im August. VESTI.ru

● Berichten zufolge plant US-Präsi­dent Joe Biden einen poten­zi­ellen „einma­ligen“ Hilfs­an­trag für die Ukraine, der so gross wäre, dass er erst nach der Wahl 2024 weitere Finan­zie­rungs­ge­neh­mi­gungen vom Kongress einholen müsste, berich­tete The Tele­graph am Samstag. Der neue Hilfs­an­trag könnte 100 Milli­arden US-Dollar betragen, genug, um anhal­tende Kontro­versen um die Gesetz­ge­bung zu vermeiden, die Bidens Wieder­wahl im nächsten Jahr behin­dern könnten, sagte die briti­sche Zeitung unter Beru­fung auf Personen, die mit den Diskus­sionen im Weissen Haus vertraut sind. BBC.uk

● US-Vertei­di­gungs­mi­nister Lloyd Austin (70) gab letzte Woche bekannt, dass er ameri­ka­ni­schen Mili­tär­schiffen, darunter einem Flug­zeug­träger und weiteren Flug­zeugen, befohlen habe, näher an das östliche Mittel­meer heran­zu­rü­cken. Zur Uss Gerald R. Ford Carrier Strike Group gehören der Flug­zeug­träger Uss Gerald R. Ford, (Indienst­stel­lung 2017, Verdrän­gung 101’600 Tonnen, Länge 337 m, Breite des Flug­decks: 78 m, Wasser­linie: 41 m, Tief­gang 12 m, Besat­zung 5’000, Maschi­nen­leis­tung mit 2 Kern­re­ak­toren, Geschwin­dig­keit über 30 Knoten (56 km/h), Bewaff­nung 2x RIM-162 EssM, 2x RIM-116 RAM, 2x Phalanx, 4x Brow­ning M2, 75 Flug­zeuge und Hubschrauber.), das grösste Kriegs­schiff der Welt, sowie der Lenk­waf­fen­kreuzer Uss Normandy der Ticon­de­roga-Klasse und vier Lenk­waf­fen­zer­störer der Arleigh-Burke-Klasse — Uss Thomas Hudner, Uss Ramage, Uss Carney und Uss Roose­velt. Austin kündigte ausserdem Schritte zur Verstär­kung der Kampf­flug­zeug­staf­feln der US-Luft­waffe in der Region an. USAF-Flug­zeuge fliegen zu Stütz­punkten im Nahen Osten, wo sie für Einsätze gegen den Iran zur Verfü­gung stehen. Lloyd Austin sagte am Sonntag, Washington werde auch Muni­tion und andere mili­tä­ri­sche Ausrüs­tung an die israe­li­schen Streit­kräfte (IDF) liefern. VOA.us

Vatikan – Papst Fran­ziskus hat erneut ein hohes Amt in der Römi­schen Kurie, der Leitung der katho­li­schen Kirche im Vatikan, mit einer Frau besetzt. Er ernannte laut Kath­press am Wochen­ende die Ordens­schwester Simona Brambilla (58) zur Sekre­tärin in der Vatik­an­be­hörde für die Insti­tute des geweihten Lebens und die Gesell­schaften des apos­to­li­schen Lebens. Diese nimmt damit in diesem für die Belange der Ordens­ge­mein­schaften zustän­digen Bereich die zweit­höchste Posi­tion ein. ORF.at

