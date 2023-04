Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 22.04.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Basken­land (Euzkadi) – Fünf Jahre ist es her, dass die baski­sche Terror­or­ga­ni­sa­tion ETA sich aufge­löst hat. 853 Menschen wurden von ihr getötet. Die Angst, die das Leben der Bevöl­ke­rung im Basken­land über Jahr­zehnte geprägt hat, wirkt bis heute nach. Die ETA wurde 1959 mit dem Ziel gegründet, ein unab­hän­giges, sozia­lis­ti­sches Basken­land zu errichten. Die drei Buch­staben stehen für «Euskadi ta Aska­ta­suna», «Basken­land und Frei­heit». Die ersten Jahre bediente sich die ETA fried­li­cher Mittel, doch Ende der 60er-Jahre begann sie zu töten. Zuerst rich­tete sich ihre Gewalt gegen Polizei, Militär und Funk­tio­näre des Franco-Regimes, was ihr auf inter­na­tio­naler Ebene gewisse Sympa­thien einbrachte: Die ETA-Kämp­fe­rinnen und Kämpfer wurden als roman­ti­sche, anti-faschis­ti­sche Gueril­leros verherr­licht. Doch nach Ende der Diktatur bedrohten, entführten und mordeten sie noch mehr als drei Jahr­zehnte lang weiter. Allein 21 Kinder waren unter ihren Opfern. Im Kampf gegen die ETA beging auch der spani­sche Staat massive Menschen­rechts­ver­let­zungen: Während vier Jahren finan­zierte das Innen­mi­nis­te­rium Todes­schwa­dronen, die insge­samt 27 Menschen exeku­tierten, ohne jegliche recht­liche Grund­lage. Zudem sind tausende Fälle von Folter und Miss­hand­lungen doku­men­tiert. Die ETA, Euskadi Ta Aska­ta­suna (Frei­heit für das Basken­land) stand auf der euro­päi­schen Terror­liste. Die Terror­gruppe war von 1959 bis 2018 offi­ziell aktiv und hielt die baski­sche Gesell­schaft jahr­zehn­te­lang im Würge­griff. Die ETA kämpfte gegen die so genannte spani­sche und fran­zö­si­sche Beset­zung des Basken­landes und betrach­tete sich selbst als im Krieg mit allen im Basken­land anwe­senden Polizei- und Armee­ein­heiten. Wie bei der irischen IRA wurden norma­ler­weise Warnungen heraus­ge­geben, sodass die Angriffe in der Regel von begrenz­terem Umfang waren. Das Symbol von ETA war eine um eine Axt gewi­ckelte Schlange. Das Motto der Bewe­gung war Bietan jarrai (wir fahren mit beiden fort), nämlich mit dem bewaff­neten Kampf, symbo­li­siert durch die Axt, und mit dem poli­ti­schen Kampf, symbo­li­siert durch die Schlange. Der poli­ti­sche Zweig der ETA war Bata­suna (= Einheit). Am 20. Oktober 2011 gab die Bewe­gung die Einstel­lung aller Akti­vi­täten bekannt, gefolgt von der einsei­tigen Über­gabe aller Waffen am 8. April 2017. Am 2. Mai 2018 veröf­fent­lichte die spani­sche Presse einen Brief von ETA, in dem die Auflö­sung ange­kün­digt wurde. Die Basken sind ein Über­bleibsel der ersten paläo­li­thi­schen Bewohner West­eu­ropas. Strabo und Plinius der Ältere erwähnen in ihren Schriften die baski­schen Stämme. Während des Hoch­mit­tel­al­ters waren die Gebiete zwischen dem Ebro und der Garonne als Basconia bekannt und wurden für einige Zeit unter den Herzögen von Basconia vereint. Das König­reich Pamplona entstand im 9. Jahr­hun­dert als Haupt­staat des Terri­to­riums. Unter Sancho III dem Grossen erreichte das König­reich Pamplona seine maxi­male terri­to­riale Ausdeh­nung; aber nach seinem Tod im Jahr 1035 respek­tierten seine Söhne seinen Willen nicht, der den Erst­ge­bo­renen das König­reich gewährte, und teilten es. Während des Hoch­mit­tel­al­ters schloss sich die Herr­schaft Biskaya frei­willig dem König­reich Kasti­lien an. Der Rest des nörd­li­chen Terri­to­riums wurde von Frank­reich annek­tiert. Heute besteht das Basken­land aus der gleich­na­migen Gemein­schaft, der Regio­nalen Gemein­schaft Navarra und den Provinzen Südfrank­reichs mit Städten wie Bilbao (Bilbo), Vitòria (Gasteiz), Pamplona (Iruñea), Sant Sebas­tiàn (Donostia), Bara­kaldo, Getxo, Irún, Portu­gal­deta, Santurtzi, Bayonne (Baiona), Biar­ritz (Miar­ritze), Zarautz. «Inter­na­tional» SRF.ch

Belarus – „Die Entschei­dung Russ­lands, takti­sche Atom­waffen in Weiss­russ­land zu statio­nieren, ist mit den völker­recht­li­chen Verpflich­tungen Russ­lands nicht vereinbar“, meinte Macron. Neben Deutsch­land lagern aber US-ameri­ka­ni­sche Nukle­ar­waffen völlig legal in Italien, den Nieder­landen und Belgien. Auch im NATO-Land Türkei lagern US Atom­waffen. Inzwi­schen hat sich auch Polen als Standort für die Statio­nie­rung von US-Atom­waffen beworben. Auch auf beiden Seiten des finnisch-russi­schen Zaunes könnten schon bald Atom­bomben lagern. SRF.ch

Brasi­lien – Der brasi­lia­ni­sche Präsi­dent Luiz Inácio Lula da Silva glaubt, dass Kiew die Krim als russisch aner­kennen müsse, um Frieden in der Ukraine zu errei­chen. Er betonte, dass Präsi­dent Selenski „nicht alles haben kann“ und die Frage des Status der Krim disku­tieren sollte. CNN.br

Frank­reich – Demons­tranten, die gegen die Renten­re­form von Emma­nuel Macron protes­tieren, haben das Pariser Lieb­lings­re­stau­rant des fran­zö­si­schen Präsi­denten, La Rotonde (rotondemuette.paris), in Brand gesteckt. RFI.fr

● Pablo Diego José Fran­cisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Reme­dios Crispi­niano de la Santí­sima Trinidad Ruiz y Picasso wurde am 25. Oktober 1881 in Málaga, Spanien, geboren (es war eine schwie­rige Geburt, sein Onkel rettete ihn vor dem Ersti­cken); Seine beiden Nach­namen sind gemäss dem spani­schen Namens­system der erste Nach­name seines Vaters (Ruiz) und der erste Nach­name seiner Mutter (Picasso). Es ist merk­würdig, dass er unter seinem zweiten Nach­namen Picasso und nicht als Ruiz bekannt ist. Picasso hatte zeit­le­bens Bezie­hungen zu mehreren Frauen, die ihm oft als Maler­mo­dell posierten: Fernande Olivier, Éva Gouel (auch bekannt als Marcelle Humbert), die russi­sche Ballett­tän­zerin Olga Khokhlova, Marie-Thérèse Walter, die Foto­grafin Dora Maar, Fran­çoise Gilot und Jacque­line Roque. Immer wenn er sich neu verliebte, zeigte sich dies in seinem Werk durch einen Stil­wechsel. Bereits 1890 malte der neun­jäh­rige Pablo in Öl den Picador, einen Stier­kämpfer in der Arena. Der 13-jährige Pablo hat die Aufnah­me­prü­fung für die Kunst­aka­demie in Barce­lona abge­legt. Die Aufnah­me­ar­beit: Das Zeichnen eines Torsos, für das er einen Monat Zeit hatte, erle­digte er an einem Tag. Man war so beein­druckt, dass er sofort ange­nommen wurde und die ersten zwei Studi­en­jahre über­springen durfte. Im Alter von fünf­zehn Jahren malte Pablo ein grosses Werk (197 x 249,5 cm): Wissen­schaft und Nächs­ten­liebe. Auf der Pariser Welt­aus­stel­lung 1900 zeigte der spani­sche Pavillon das Gemälde „Die letzten Augen­blicke“ des damals 19-jährigen Picasso. Er starb am 8. April 1973 in Mougins, Frank­reich. Macho, Zauberer, Monster: Pablo Picasso und seine Verehrer. Zum 50. Todestag Picassos erscheinen mehrere Bücher, die dem Wesen des grossen Künst­lers nach­spüren. Brassaï: «Gespräche mit Picasso». Kampa Verlag, 2023, Claude Arnaud: «Picasso tout contre Cocteau». Grasset, 2023, Monika Czernin / Melissa Müller: «Picassos Friseur. Die Geschichte einer Freund­schaft». Diogenes, 2023, Ina Conzen: «Picasso». Verlag C.H. Beck, 2023. SRF.ch

Fran­zö­sisch-Guayana – Am 14. April begann der Jupiter Eismond Explorer (JUICE) die acht­jäh­rige Reise zum Jupiter. Die Sonde wird den riesigen Gaspla­neten sowie die drei Eismonde des Jupi­ters drei Jahre lang umkreisen, um unter anderem nach Spuren von Leben zu suchen. SWI.ch

Gross­bri­tan­nien – Die neue Ära nimmt Form an: In Gross­bri­tan­nien werden bereits millio­nen­fach Scheine mit dem Antlitz des briti­schen Königs Charles III. gedruckt. In einem Hoch­si­cher­heits­kom­plex sollen die Druck­ma­schinen bereits auf Hoch­touren laufen und rund sechs Millionen Scheine in 24 Stunden produ­zieren, wie die BBC nach einem Besuch in der Produk­ti­ons­stätte berichtet. In den Zahlungs­ver­kehr werden die neuen Noten jedoch erst Mitte 2024 gelangen, da viele Geschäfte – etwa mit Schal­tern zum eigen­stän­digen Bezahlen – erst noch ihre Soft­ware umstellen müssen. Derzeit können diese Schalter nur die Scheine mit dem Bild von Queen Eliza­beth II. erkennen. «Es gibt noch viel zu tun», sagte Sarah John von der Bank of England der BBC. Bis alle Geräte auf dem aktu­ellen Stand seien, würden noch einige Monate vergehen. «Wir wollen keine Scheine ausgeben, die die Leute dann noch nicht benutzen können.» Exakt drei Monate nach Amts­an­tritt kamen im letzten Dezember die ersten Münzen mit dem Profil des 74-jährigen Königs in Umlauf. Als erstes ziert Charles III. das 50-Pence-Stück, von dem nach und nach zunächst 4.9 Millionen die altem ersetzen sollen. Die Scheine und Münzen mit der im September verstor­benen Queen bleiben aber gültig und werden wohl noch jahre­lang im Umlauf sein. Das Königs­haus will mit diesem schlei­chenden Über­gang eine unnö­tige Verschwen­dung von Ressourcen vermeiden. Im tägli­chen Gebrauch verliert Bargeld in Gross­bri­tan­nien zuneh­mend an Bedeu­tung. Insbe­son­dere die Pandemie hat bargeld­losen Zahlungs­formen enormen Vorschub geleistet. Gerade in London wird mancher­orts gar kein Bargeld mehr zur Zahlung akzep­tiert. SRF.ch

Indien – Die Erträge der Reis­ernten in Asien stagnieren, auch in Indien. Allein wegen der Trocken­heit gingen im letzten Jahr 13 Prozent der Reis­ernte verloren. Laut SRF-Südasi­en­kor­re­spon­dentin Maren Peters gibt es viele Gründe, warum die Reis­pro­duk­tion in Indien unter Druck gerät. «Ein Grund dafür ist, dass es wegen der zuneh­menden Besied­lung weniger Anbau­fläche gibt. Wo noch gepflanzt werden kann, sind die Böden oft durch jahr­zehn­te­langen Pestizid- und Dünge­mit­tel­ein­satz ausge­laugt», sagt sie. Hinzu kommt, dass Reis eine sehr wasser­in­ten­sive Pflanze ist. Durch die jahr­zehn­te­lange Bewäs­se­rung der Felder sei der Grund­was­ser­spiegel vieler­orts gesunken, das Wasser wird rar. Ein weiterer Grund, vermut­lich der wich­tigste, ist der Klima­wandel. Das habe man in Indien im letzten Jahr beispiel­haft gesehen. «Erst gab es eine Hitze­welle mit grosser Trocken­heit, und später im Jahr, im Herbst, war der Monsun dann unge­wöhn­lich lang und heftig.» Ein Teil der Reis­ernte ist buch­stäb­lich ins Wasser gefallen. Indien ist der mit Abstand wich­tigste Reis­pro­du­zent und ‑expor­teur der Welt. Reis ist daher wirt­schaft­lich sehr wichtig. Und Indien ist, wie viele asia­ti­sche Länder, ein grosser Reis­kon­su­ment. Weil in Indien sehr viele Arme und Bauern leben, ist der Reis­preis in Indien sehr poli­tisch. Unter anderem sei wegen der schlechten Ernte der Reis­preis gestiegen. Das wiederum habe die Nahrungs­mit­tel­in­fla­tion ange­heizt. Um den Reis­preis und damit die Infla­tion zu begrenzen, hat die Regie­rung im September einen Export­bann auf bestimmte Reis­sorten verhängt. Das hat die Situa­tion zwar etwas beru­higt, im Ausland aber für Verär­ge­rung gesorgt, weil weniger Reis auf den Welt­markt kam und so die Preise nach oben getrieben wurden. Beim Reis­anbau entstehen Treib­haus­gase, weil der Reis auf bewäs­serten Feldern ange­baut wird. Die Pflanzen stehen oft im Wasser und im Schlamm des Bodens, wo sich Methan-erzeu­gende Bakte­rien stark vermehren können. Methan ist ein extrem schäd­li­ches Klimagas. Der Reis­anbau werde für bis zu 17 Prozent des welt­weiten Methan­aus­stosses verant­wort­lich gemacht, so Peters. Beim Trans­port werde noch mehr Treib­hausgas frei­ge­setzt. «Aber im Vergleich zu den Mengen, die beim Anbau entstehen, ist das fast zu vernach­läs­sigen.» Die indi­sche Regie­rung garan­tiert für Reis und Weizen staat­liche Abnah­me­preise. Diese liegen oft über den Markt­preisen. Die Regie­rung legt grosse Lager an und verteilt den Reis später an die Armen. Auch Pesti­zide werden subven­tio­niert. SRF.ch

Irak – Vor 20 Jahren: Der Irak­krieg lässt sich in zwei Phasen einteilen. Die erste Phase (März-Mai 2003) war die Inva­sion, in der eine multi­na­tio­nale Streit­macht, die Koali­tion der Willigen, Saddam Huss­eins Regime in knapp andert­halb Monaten verdrängte. Ziel der Koali­tion war es, das Regime Saddam Huss­eins zu stürzen, das angeb­lich den inter­na­tio­nalen Terro­rismus unter­stützt und Massen­ver­nich­tungs­waffen entwi­ckelt, besessen und einge­setzt hat. Bis heute wurden weder solche Waffen gefunden noch eine Verbin­dung zu Al Qaida nach­ge­wiesen. Saddam Hussein wurde wenige Monate nach der Über­nahme des iraki­schen Terri­to­riums durch die Koali­tion fest­ge­nommen. Drei Jahre später wurde er hinge­richtet. Am 19. März 2003 geneh­migte Präsi­dent Bush die Inva­sion des Irak. In Bagdad wurden die ersten Bomben­an­schläge gemeldet. Am 20. März marschierten US-ameri­ka­ni­sche, briti­sche, austra­li­sche und polni­sche Land­streit­kräfte in den Irak ein. Am 22. März star­teten die USA und Gross­bri­tan­nien eine Offen­sive, was bedeu­tete, dass eine grosse Anzahl von Bomben von Schiffen im Persi­schen Golf auf Bagdad abge­worfen wurden.

Am 9. April 2003 wurde die Statue von Saddam Hussein gestürzt, wodurch Bagdad offi­ziell von US-Streit­kräften einge­nommen wurde. Am 15. April wurde auch die Stadt Tikrit, der Geburtsort von Saddam Hussein, einge­nommen. Die 2. Pase, der Aufbau eines demo­kra­ti­schen, frie­di­chen Landes miss­lingt voll­ständig. SRF.ch

Italien – Die Nahrungs­mit­tel­preise sind im März – den zwölften Monat in Folge – gesunken. Sie liegen um 20,5 Prozent unter den vor einem Jahr infolge des russi­schen Einmarschs in die Ukraine erreichten Rekord­hochs, wie die Ernäh­rungs- und Land­wirt­schafts­or­ga­ni­sa­tion der Vereinten Nationen (FAO) heute zu ihrem Welt­preis­index mitteilte. ORF.at

● Eine Autopsie eines 26-jährigen Joggers, dessen Leiche am Donnerstag in einem Wald im italie­ni­schen Tren­tino gefunden wurde, hat bestä­tigt, dass der Mann von einem Bären getötet wurde. Der Mann sei noch am Leben gewesen, als er von dem Tier ange­griffen wurde, berich­teten italie­ni­sche Medien. RAI.it

Myanmar (Burma) – Der Gold­abbau bedroht die Tier­welt im und um den Indawgyi-See, Myan­mars grösstem natür­li­chen See und von der UNESCO zum Natur­schutz­ge­biet und Welt­kul­tur­erbe erklärt. Laut Anwoh­nern, die in der Nähe leben, werden Berg­leute direkt neben besie­delten Dörfern nach Gold graben, und sie haben keine Macht, sie aufzu­halten. Der Bergbau verseucht nicht nur das Wasser, das die Bewohner zum Trinken brau­chen, sondern verur­sacht auch Über­schwem­mungen in Dörfern. Verschmutzte Bäche münden dann in den See und schä­digen den Lebens­raum dort lebender seltener Arten, darunter zwei vom Aussterben bedrohte Fisch­arten. Der Bergbau hindert Touristen auch daran, den majes­tä­ti­schen See zu sehen, der 166 Meter über dem Meeres­spiegel liegt und von Bergen umgeben ist. Jetzt droht dem See aufgrund des über­mäs­sigen Berg­baus die Entwäs­se­rung. Ein lokaler Beamter bestä­tigte gegen­über Radio Free Asia, dass rund um den See ille­galer Gold­abbau statt­fand, Einwohner sagten jedoch, dass sowohl die Junta als auch die bewaff­neten Gruppen dies erlauben. 2016 ernannte die UNESCO den See zum dritt­grössten Binnen­feucht­ge­biet Südost­asiens und verlieh dem See 2017 den Status eines Welt­kul­tur­erbes. RFA.us

Öster­reich – Seit Juli ist der Zicksee in St. Andrä im Nord­bur­gen­land komplett ausge­trocknet. Der wich­tige Lebens­raum für Ziesel, Fische und Grau­gänse verwan­delt sich zuneh­mend in eine Sand­wüste. Das hat auch Auswir­kungen auf den Tourismus in der Region.

● Ein beson­deres junges Einbre­cher-Duo ist offenbar von der Polizei erwischt worden. Ein 15-jähriges und ein elfjäh­riges Mädchen sollen versucht haben, in mehrere Wohnungen einzu­bre­chen. Die Jüngere wurde auf freiem Fuss ange­zeigt, die Ältere in die Justiz­an­stalt gebracht.

● Wenn bei den Hubschrau­bern auf eine neue Flotte umge­stellt wird, muss auch sicher­ge­stellt sein, dass es Personal gibt, das die Maschinen fliegt. Am Flie­ger­horst Vogler in Hörsching herrscht daher Perso­nal­be­darf. Piloten, die in die Privat­wirt­schaft gewech­selt haben und jetzt etwa Passa­gier­ma­schinen oder Rettungs­hub­schrauber fliegen, werden ersucht, zum Bundes­heer zurück­zu­kommen. ORF.at

Phil­ip­pinen – Auf den Phil­ip­pinen haben erst­mals seit der Corona-Pandemie wieder Kreu­zi­gungen und andere Selbst­kas­tei­ungen statt­ge­funden, mit denen Gläu­bige an das Leiden und den Tod Christi erin­nern. Dutzende barfüs­siger und vermummter Männer schlugen sich mit Peit­schen, an denen Bambus­stöcke ange­bracht waren, die Rücken blutig. Die Karfrei­tags­ri­tuale mit Prozes­sionen sind der Höhe­punkt der Feier­lich­keiten der Oster­woche im über­wie­gend katho­li­schen Land. Hauptort der Selbst­kreu­zi­gungen war das Dorf San Pedro Cutud in der Provinz Pampanga, etwa 60 Kilo­meter nörd­lich der Haupt­stadt Manila. Tausende waren ange­reist, um mitzu­er­leben, wie sich die Teil­nehmer an Kreuze nageln liessen. Die Haupt­rolle der Passi­ons­spiele über­nahm der 62-jährige Ruben Enaje, Gross­vater von sieben Enkeln. Er trug ein 37 Kilo­gramm schweres Holz­kreuz fast zwei Kilo­meter zu einem Hügel, auf dem die Kreu­zi­gungen statt­fanden. «Wir sind alle froh, dass wir unsere Tradi­tion wieder aufnehmen können», sagte er den Medien. Die Praxis, mit der die Teil­nehmer Busse tun wollen, sei sehr wichtig, «um unseren starken Glauben zu zeigen, und dieses Jahr sollten wir beson­ders dankbar sein, weil wir seit der Pandemie so viele Schwie­rig­keiten über­standen haben», betonte er. Er fügte hinzu, er bete nicht nur für seine Familie, sondern auch für ein Ende des russi­schen Angriffs­krieges in der Ukraine: «Es bricht mir das Herz, weinende Kinder in der Ukraine zu sehen. Niemand wird in diesem Krieg gewinnen, alle werden verlieren.» Die katho­li­sche Kirche ermu­tigt nicht zu solch extremen Glau­bens­akten, tut aber auf den Phil­ip­pinen wenig, um die Praxis zu stoppen. «Wir haben akzep­tiert, dass manche Menschen mit unseren Tradi­tionen nicht einver­standen sind», sagte Enaje. «Bitte respek­tieren Sie einfach, was wir tun.» SRF.ch

Russ­land – Aussen­mi­nister Sergej Lawrow hält Frie­dens­ge­spräche zur Beile­gung des Ukraine-Krieges nur im Zuge einer „neuen Welt­ord­nung“ ohne eine Vorherr­schaft der USA für möglich. Verhand­lungen müssten auf der Berück­sich­ti­gung russi­scher Inter­essen basieren, sagte er heute bei einem Besuch in der Türkei. „Es geht um die Prin­zi­pien, auf denen die neue Welt­ord­nung basieren wird.“ Lawrow drohte ausserdem mit einem Ausstieg Russ­lands aus dem Getrei­de­ab­kommen mit der Ukraine. „Wenn es keine Fort­schritte bei der Besei­ti­gung der Hinder­nisse für russi­sche Dünge­mittel- und Getrei­de­ex­porte gibt, dann werden wir uns fragen, ob dieses Abkommen notwendig ist“, sagte er. ORF.at

● Das russi­sche Land­wirt­schafts­mi­nis­te­rium rechnet nach einer Rekord­ernte 2022 bei Getreide in diesem Jahr mit einem Ertrag von rund 120 Mio. Tonnen. 2022 hatte Russ­land offi­zi­ellen Angaben nach 157,7 Mio. Tonnen Getreide einge­fahren, darunter 104,2 Mio. Tonnen Weizen. Das ist mit deut­li­chem Abstand das beste Resultat für den russi­schen Agrar­sektor in seiner Geschichte – davor lag die Rekord­ernte bei 135 Mio. Tonnen.

● Der russi­sche Zoll hat am inter­na­tio­nalen Flug­hafen Moskau-Domo­de­dowo einen Mann fest­ge­nommen, der über 350 exoti­sche Tiere aus Südafrika nach Russ­land einschmug­geln wollte. Wie die Pres­se­stelle der Behörde am Donnerstag bekannt gab, sei der russi­sche Bürger über Äthio­pien in die Heimat zurück­ge­kehrt. Die Beamten haben ihn am grünen Ausgang für Passa­giere mit anmel­de­freien Waren gestoppt. Die exoti­schen Tiere befanden sich in mehreren Plas­tik­be­häl­tern, die im Ruck­sack des Touristen versteckt waren. Unter ihnen waren 14 Zwerg­cha­mä­leons, fünf Panther­kröten, eine Lang­schwan­z­ei­dechse, Land­as­seln, Tausend­füsser, Schne­cken in diversen Grössen, Käfer, Schaben und andere afri­ka­ni­sche Wild­tiere. Die Zoll­be­amten stellten fest, dass der Reisende die Exoten über soziale Netz­werke verkaufen wollte. Der Wert der illegal einge­führten Tiere wurde auf 200.000 Rubel (2.265 EUR) geschätzt. Bedau­er­li­cher­weise konnten nicht alle Tiere die Reise aus Südafrika nach Russ­land über­leben. Die Todes­ur­sache wurde auf die falschen Trans­port­be­din­gungen zurück­ge­führt. Die über­le­benden Tiere wurden beschlag­nahmt und in die Obhut von Tier­schüt­zern über­geben. IZ.ru

Saudi Arabien – Der englisch­spra­chige Kanal des russi­schen Nach­rich­ten­sen­ders RT wird jetzt auch über den Satel­liten Badr 4 von Arabsat und den Satel­liten Nilesat 201 ausge­strahlt. Für beide Dienste ist kein Abon­ne­ment erfor­der­lich. Beide Sender bedienen vor allem Zuschauer in Nord­afrika und auf der Arabi­schen Halb­insel. Das Signal von Badr 4 kann aber auch in allen euro­päi­schen Ländern empfangen werden. Badr 4, Posi­tion: 26.0°E, Frequenz (MHz): 12054, Pola­ri­sa­tion: V. RT.ru

Schweiz – Am Boden tobt ein klas­si­scher Krieg mit Panzern, Kanonen und Soldaten in Schüt­zen­gräben. Über dem Schlacht­feld hingegen schwebt High­tech: Kommer­zi­elle Drohnen verfolgen mit Kameras das Geschehen. Einge­setzt werden sie von beiden Parteien. Neben der Aufklä­rung dienen sie auch für Angriffe mit ange­hängten impro­vi­sierten Spreng­kör­pern. Und die Drohnen werden auch zur Propa­ganda genutzt. Denn die Video­auf­nahmen aus der Vogel­per­spek­tive eignen sich hervor­ra­gend, um eigene Erfolge auf dem Schlacht­feld zu doku­men­tieren. Die Live-Bilder von der Front sind aber auch für die Soldaten im Hinter­land sehr hilf­reich, um die Artil­le­rie­ge­schütze über viele Kilo­meter hinweg korrekt einzu­stellen. «Soweit bekannt ist, verfügen die Ukrainer mitt­ler­weile über ein ausge­klü­geltes System, mit dem sie Droh­nen­auf­nahmen direkt an Artil­le­rie­stel­lungen weiter­leiten», sagt Michel Wyss, der an der Mili­tär­aka­demie der ETH Zürich zu moderner Kriegs­füh­rung forscht. Die kommer­zi­ellen Drohnen haben weitere Vorteile: Sie werden in Massen produ­ziert, sind mit mehreren hundert bis mehreren tausend Franken vergleichs­weise billig und einfach erhält­lich. Und auch leicht zu bedienen. Das ist aber auch ihre Schwach­stelle, denn wird das Signal zwischen der Person an der Fern­be­die­nung und der Drohne gestört, wird letz­tere nutzlos. Deshalb gehe die tech­no­lo­gi­sche Entwick­lung stark Rich­tung auto­nome Drohnen, erklärt Stuart Russell. Der Professor an der ameri­ka­ni­schen Univer­sität Berkeley forscht zu künst­li­cher Intel­li­genz und ist seit Jahren ein Warner vor auto­nomen Waffen. «Damit die Verbin­dung nicht gestört wird, muss die Drohne ihr Ziel ohne mensch­li­ches Zutun finden. Diese Entwick­lung ist unauf­haltsam und kommt sehr schnell», sagt Russell. Erste Firmen haben bereits ange­kün­digt, dass sie genau solche auto­nomen Drohnen herstellen – auch wenn über die tech­ni­schen Fähig­keiten und Merk­male noch wenig bekannt ist. Noch gibt es bislang keine Indi­zien, dass solche Drohnen in der Ukraine bereits einge­setzt werden. Trotzdem: Das Problem mit den auto­nomen Drohnen komme früher oder später: «Sobald die Drohnen autonom ihre Ziele ansteuern, könnten sie in riesigen Stück­zahlen produ­ziert werden. So würde regel­recht eine Massen­ver­nich­tungs­waffe kreiert», sagt Russell. Auch Michel Wyss von der ETH Zürich geht davon aus, dass die Entwick­lung auto­nomer Drohnen nur eine Frage der Zeit ist. Parallel dazu werde aber auch die Droh­nen­ab­wehr Fort­schritte machen – wie einst die Flug­ab­wehr als Antwort auf die Kampf­flug­zeuge. Mit auto­nomen Drohnen und deren Abwehr zeichnet sich bereits die nächste Phase in der tech­no­lo­gi­schen Weiter­ent­wick­lung des Krieges ab.

● Immer weniger Heli­pi­loten: Rega und Co. sind gefor­dert. Die Ausbil­dung wird immer schwie­riger – der Mangel an Piloten immer grösser. Die Luft­ret­tungs­un­ter­nehmen müssen handeln. In der natio­nalen Luft­ret­tungs­zen­trale der Rega wurden letztes Jahr über 16’000 Heli­ko­pt­er­ein­sätze orga­ni­siert. Sie werden von hoch quali­fi­zierten Pilo­tinnen und Piloten geflogen. Nur: Von denen gibt es nicht über­mässig viele auf dem Perso­nal­markt. Weil ein Engpass im Cockpit fatal wäre, müssen die Luft­ret­tungs­un­ter­nehmen reagieren. Landungen im steilen Gelände, Notver­fahren, Crew­trai­nings – die Anfor­de­rungen an Heli­pi­loten sind in der Luft­ret­tung extrem hoch. «Es braucht mindes­tens 2000 Flug­stunden und diverse Spezi­al­aus­bil­dungen», sagt Severin Deflorin, Flug­lehrer bei der Rega. Man muss mit Kosten um 100’000 Franken rechnen. «In den vergan­genen Jahren kam es zu einigen Ände­rungen, welche die Situa­tion verschärft haben», sagt Axel de Preux von Air Glacier. Berufs­pi­loten dürfen ab einem Alter von 60 Jahren keine Passa­gier­flüge mehr durch­führen. Für die Ausbil­dung mit dem Nacht­sicht­gerät muss ein Pilot 20 Stunden Nacht­flug-Praxis vorweisen. Ab Herbst 2023 sind dazu 50 Stunden nötig. Das bedeutet einen zusätz­li­chen zeit­li­chen und finan­zi­ellen Aufwand für die Heli­ko­pter­un­ter­nehmen und die Piloten.

● Santé­su­isse: Starker Anstieg der Gesund­heits­kosten 2023. SRF.ch

Sudan – Ob Früh­stücks­müesli, Süss­ge­tränk, Medi­ka­mente oder Kosme­tika: Gummi­ara­bikum ist in tausenden Produkten enthalten, die wir täglich konsu­mieren. Der welt­weit wich­tigste Produ­zent ist der Sudan. So wichtig, dass die USA einst ihre Aussen­po­litik rund um Gummi­ara­bikum herum­bauen mussten. Mit einem Messer an einem langen Stock, auch Sonki genannt, löst Bauer Abdel Aziz Eldaw vorsichtig die bern­stein­far­bene Blase aus Gummi­ara­bikum von der Akazie. Im letzten Monat hatte der Bauer mit demselben Sonki-Werk­zeug die Rinde der Akazie einge­ritzt. Seither scheidet der Baum Wund­saft aus: gelb­lich, rötlich schim­mern die bis zu fünf Zenti­meter grossen, runden Gummi­ku­geln in der Sonne. Es ist heiss hier in Elhemira, im Gummi­ara­bikum-Gürtel in Nord­kord­ofan, im Süden des Sudans.

Wolken­loser Himmel, trockene, sandige Erde, Akazien soweit das Auge reicht. «Hier haben schon unsere Eltern und Gross­el­tern Gummi­ara­bikum geerntet», sagt der 46-jährige Abdel Aziz Eldaw. Die Akazien sind äusserst wichtig für ihn. Damit könne er Schul- und Univer­si­täts­ge­bühren für seine zehn Kinder bezahlen. Wie wichtig Gummi­ara­bikum für die Bauern in der Region ist, das unter­sucht Muneer Elyas am Institut für Gummi Arabikum Forschung in der 40 Kilo­meter entfernten Stadt El Obeid. Für mehr als fünf Millionen Menschen sei Gummi­ara­bikum ein wich­tiger Lohn­be­stand­teil im Sudan, so der Wissen­schaftler. Zudem habe der Gummi hohen kultu­rellen Wert: «Wir benutzen Gummi­ara­bikum für unser Essen, als Medizin zum Beispiel gegen Durch­fall, um Häuser zu bauen oder für Tinte in den Koran­schulen.» Doch natür­lich sei Gummi­ara­bikum ausser­halb des Sudans ein noch viel wich­ti­gerer Bestand­teil des Alltags­le­bens, so Forscher Munier Elyas: «Die Lebensmittel‑, Textil, Pharma‑, ja sogar die Auto­in­dus­trie. Gummi­ara­bikum wird überall gebraucht.» Gummi­ara­bikum ist natür­lich, prak­tisch farb- und geruchlos und sehr gut löslich in Wasser. «Es sorgt dafür, dass Farbe und Geschmack in den Lebens­mit­teln bleiben», so Forscher Muneer Elyas. Es mache Getränke homogen und Produkte länger haltbar. Kurz: Gummi­ara­bikum macht Joghurt kremig, dass der Zucker­überzug auf der Zimt­schnecke nicht kris­tal­li­siert, es hält die Kopf­weh­ta­blette zusammen. Und vor allem sorgt es dafür, dass sich die Zusätze bei Limo­naden nicht am Rand oder Boden absetzen. Das wurde zum grossen Poli­tikum, als der Sudan während der Diktatur von Omar al-Baschir unter Sank­tionen stand: «Als die Sank­tionen 1997 einge­führt wurden, hat man Gummi­ara­bikum als einziges Exportgut davon ausge­nommen. Weil es der wich­tigste Bestand­teil von Coca-Cola ist», so Munier Elyas. Ohne Gummi­ara­bikum kein Coca-Cola. «Limo­na­den­di­plo­matie» wurde die Aussen­po­litik der USA gegen­über dem Sudan damals genannt. Das Einkni­cken der Politik gegen­über der Getränke‑, aber auch der Phar­ma­lobby, die ebenso auf das bern­stein­far­bene Sekret von den Akazi­en­bäumen ange­wiesen ist. SRF.ch

Tune­sien – Die Küsten­wache hat nach eigenen Angaben seit Jahres­be­ginn mehr als 14’000 Menschen von der Über­fahrt nach Europa abge­halten. „Die Patrouillen der Küsten­wache verhin­derten zwischen dem 1. Januar und dem 31. März 501 ille­gale Versuche, die Seegrenze zu über­queren“. ORF.at

Ukraine – Russi­sche Truppen scheinen die Kontrolle über das West­ufer des Bach­mutka-Flusses in der Stadt Bachmut über­nommen zu haben, wo heftige Kämpfe statt­fanden. Über dem Verwal­tungs­ge­bäude weht die russi­sche Flagge. 1924 wurde die Stadt zu Ehren des russi­schen Revo­lu­tio­närs Artjom in Artjo­mowsk umbe­nannt. In den umfang­rei­chen unter­ir­di­schen Gängen und Höhlen begingen Mitglieder der Wehr­macht im Zweiten Welt­krieg Erschies­sungen. 1942 wurden 3000 Juden aus der Stadt von Mitglie­dern der 17. Armee in einen Stollen des ehema­ligen Gips-Berg­werks verbracht und dort 50–70 Meter unter der Erde bei leben­digem Leibe einge­mauert. Atjom war ein russi­scher Revo­lu­tionär (1883–1921) und enger Freund Stalins. Er belebte die Donez­re­gion. Er verun­glückte beim Test eines flug­mo­tor­be­trie­benen Aero­wagon tödlich und wurde in Moskau an der Kreml­mauer beigesetzt. 2016 wurde Artjo­mowsk in Bachmut umbenannt.

● Niemand braucht die Ukraine, also wird sie verschwinden. Am 8. April schrieb der stell­ver­tre­tende Vorsit­zende des Sicher­heits­rates der Russi­schen Föde­ra­tion Dmitri Medwedew darüber im sozialen Netz­werk VK. Laut dem Poli­tiker brauche Europa die Ukraine nicht, da die Unter­stüt­zung des Kiewer Regimes der EU bereits schweren finan­zi­ellen und poli­ti­schen Schaden zuge­fügt habe. Gleich­zeitig wird die Ukraine von den Verei­nigten Staaten nicht gebraucht, da sie nur Milli­arden kostet und keinen Gewinn bringt. Latein­ame­rika braucht die Ukraine nicht, da das Geld, das für den Konflikt ausge­geben wird, in die soziale Entwick­lung latein­ame­ri­ka­ni­scher und afri­ka­ni­scher Staaten fliessen könnte. Auch Asien will die Ukraine nicht akzep­tieren, da ihr Beispiel zeigt, wie der Westen konkur­rie­rende Mächte ausschaltet. Russ­land, so Medwedew, brauche die Ukraine nicht und beschütze während einer Spezi­al­ope­ra­tion seine im Donbass lebenden Lands­leute. Schliess­lich brau­chen auch ukrai­ni­sche Bürger ihr Land nicht von der „Stepan-Bandera-Nazi-Elite“ geführt zu bekommen. „Niemand auf dem Planeten braucht eine solche Ukraine. Deshalb wird sie verschwinden“, schloss Medwedew. Der chine­si­sche Präsi­dent Xi Jinping wiederum stellte bei einem infor­mellen Abend­essen mit dem fran­zö­si­schen Präsi­denten Emma­nuel Macron fest, dass die Verlän­ge­rung des Ukraine-Konflikts allen Ländern schade. Er nannte auch eine poli­ti­sche Lösung den einzig rich­tigen Ausweg aus der Situa­tion. Am 6. April forderte die Spre­cherin des chine­si­schen Aussen­mi­nis­te­riums, Mao Ning, die USA und die NATO auf, die Verant­wor­tung für den Konflikt in der Ukraine zu über­nehmen, anstatt China zu kriti­sieren. Die vom russi­schen Präsi­denten Wladimir Putin am 24. Februar 2022 ange­kün­digte Sonder­ope­ra­tion zum Schutz des Donbass wird fort­ge­setzt. Die Entschei­dung wurde vor dem Hinter­grund der Verschär­fung der Lage in der Region aufgrund des Beschusses durch das ukrai­ni­sche Militär getroffen. IZ.ru

● Die Ukraine kann zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder Strom expor­tieren – auch nach Europa, da sich ihre Ener­gie­infra­struktur von mona­te­langen wieder­holten russi­schen Angriffen erholt. Ungarn. Am Oster­sonntag geht die 40-tägige Fasten­zeit zu Ende und die Gläu­bigen bringen ihre Speisen wie Eier, Oster­brot (kalács), Lamm oder Schinken in die Kirche, und lassen sie vom Priester segnen. KR.hu

USA – Der spin­nige Patho­loge, der Einsteins Gehirn stahl. Klingt nach einem Krimi? Fast. Es geht um den neuen Roman des öster­rei­chi­schen Autors Franz­obel. Darin erzählt er, auf Fakten beru­hend, die Geschichte von Thomas Harvey. Der Patho­loge, der doch tatsäch­lich das Hirn von Einstein in Einmach­gläser einlegte und bei sich zuhause aufbe­wahrte. 42 Jahre lang. Er wollte der Genia­lität des Physi­kers auf die Spur kommen. Der Patho­loge Thomas Stoltz Harvey (* 10. Oktober 1912 in Louis­ville, Kentucky; † 5. April 2007 in Titus­ville, New Jersey) stahl 1955 Gehirn und Augen vom verstor­benen Albert Einstein. Damit jedoch geriet sein eigenes Leben aus den Fugen; er verlor seine Appro­ba­tion und schlug sich als Fabrik­ar­beiter durch. Harvey zog von einem Ort zum anderen, immer mit dem Gehirn Albert Einsteins im Gepäck, und landete in Wichita, wo er 1978 von Steven Levy aufge­sucht wurde, der etwas über den Verbleib des Gehirns in Erfah­rung bringen wollte. Erst 40 Jahre nachdem er das Gehirn gestohlen hatte, entschloss er sich, es an den Tatort zurück­zu­bringen, wo er es einst entnommen hatte. Das Organ lagerte in zwei Einweck­glä­sern: so, wie Harvey das sezierte und in Würfel geschnit­tene Gehirn damals konser­vierte. Harvey stellte das Gehirn verschie­denen Wissen­schaft­lern zur Unter­su­chung zur Verfü­gung und beschloss 1997, es Einsteins Enkelin zu über­geben, die aber ablehnte. Begleitet wurde er dabei von dem Reporter Michael Pater­niti, der darüber ein Buch schrieb. Der grösste Teil des Gehirns befindet sich heute konser­viert im National Museum of Health and Medi­cine in Chicago, die Augen in New York City. Ab 1996 war Thomas Harvey im Ruhe­stand und wohnte in New Jersey. Der öster­rei­chi­sche Schrift­steller Franz­obel veröf­fent­lichte im Jahr 2023 einen Roman über die Geschichte von Harveys Umgang mit Einsteins Gehirn: Franz­obel: Einsteins Hirn. Roman, Zsolnay Verlag, Wien 2023, €19.99, ISBN 9783552073340. SRF.ch

● Geheime Doku­mente über US- und NATO-Pläne zur Unter­stüt­zung des ukrai­ni­schen Mili­tärs im Vorfeld einer russi­schen Offen­sive in der Ukraine sind im Netz aufge­taucht, wie gestern die „New York Times“ berich­tete. Versuche der US-Regie­rung, die Doku­mente löschen zu lassen, seien bisher nicht erfolg­reich gewesen, schrieb die US-Zeitung. Die Unter­lagen seien via Twitter und Tele­gram verbreitet worden. Die Doku­mente seien fünf Wochen alt. Mili­tä­ri­sche Insider könnten daraus Infor­ma­tionen ziehen, wie zum Beispiel Zeit­pläne für Waffen­lie­fe­rungen. ORF.at Erneut sind geheime Doku­mente des US-Vertei­di­gungs­mi­nis­te­riums online aufge­taucht. Das schreibt die New York Times, nachdem die Zeitung gestern über einen ähnli­chen Leak berichtet hatte. Das Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium hat den Fall nun an das Justiz­mi­nis­te­rium verwiesen, das eine Unter­su­chung einge­leitet hat. Die neuesten Doku­mente beinhalten vertrau­liche mili­tä­ri­sche Infor­ma­tionen über den Krieg in der Ukraine, im Nahen Osten und in China, berichtet die Zeitung. So gab es zum Beispiel eine Über­sichts­karte zur Situa­tion in Bachmut, der ostukrai­ni­schen Stadt, die seit mehr als acht Monaten Schau­platz heftiger Kämpfe ist. Es gibt auch geheime Brie­fings über China, den Nahen Osten und Terro­rismus online. Die Stücke erschienen unter anderem auf Twitter und im Inter­net­forum 4chan. US-Regie­rungs­be­amte befürchten, dass mehr als 100 Doku­mente durch­ge­si­ckert sein könnten, sagen sie der New York Times. Ein hoch­ran­giger Geheim­dienst­mit­ar­beiter bezeich­nete das Leak gegen­über der Zeitung als „einen Alptraum“ für die soge­nannten Five Eyes, die Allianz der ameri­ka­ni­schen, briti­schen, austra­li­schen, neusee­län­di­schen und kana­di­schen Geheim­dienste. Hinter den Kulissen sollen das Pentagon und die US-Geheim­dienste intensiv nach der Ursache des Lecks suchen und was sonst noch heraus­kommen könnte. Die ersten gele­akten Doku­mente betrafen unter anderem die Unter­stüt­zung der Nato und der USA für die Ukraine. Dazu gehören unter anderem ameri­ka­ni­sche Waffen­lie­fe­rungen an die ukrai­ni­sche Armee und Trup­pen­stärken. Es beschreibt auch, wie schnell die Ukrainer die Muni­ti­ons­vor­räte des Himars-Rake­ten­sys­tems aufbrau­chen. Über die Angriffs­pläne der ukrai­ni­schen Armee sagen die Doku­mente nichts aus. NOS.nl Sind es Fake-Doku­mente, um die Russen in die Irre zu führen? RT.ru

● Eine CNN-Umfrage ergab, dass nur 32% der Ameri­kaner sagen, dass Biden es verdient, wieder­ge­wählt zu werden. CNN.us

