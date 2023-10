Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 28.10.2023

Gelesen und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

Ägypten – Durch das osma­nisch-briti­sche Abkommen vom 1. Oktober 1906 wurde eine Grenze zwischen dem von den Osmanen regierten Paläs­tina und dem von den Briten regierten Ägypten fest­ge­legt: von طَابَا Taba (bei Eilat/IL) nach رفح Rafah/EG, ca. 200 km. Ab 1948 war Gasa von Ägypten besetzt. Folg­lich exis­tierte keine Grenze zwischen Gasa und Ägypten mehr. Im Sechs­ta­ge­krieg 1967 eroberte Israel von Ägypten aus die Sinai-Halb­insel und den Gasa­streifen. Als sich Israel 1982 vom Sinai zurückzog, wurde Rafah in einen ägyp­ti­schen und einen paläs­ti­nen­si­schen Teil geteilt, wodurch Fami­lien ausein­an­der­ge­rissen und durch Stachel­draht­bar­rieren getrennt wurden. Der Land­hafen Rafah wurde zum wich­tigsten Grenz­über­gang zwischen Ägypten und Gasa und wurde von der israe­li­schen Flug­ha­fen­be­hörde verwaltet, bis Israel am 11. September 2005 im Rahmen eines Abzugs­plans seine Sied­lungen in Gasa aufge­löst hatte. Anschlies­send wurde es Aufgabe der EU-Grenz­hil­fe­mis­sion Rafah (EUBAM), den Grenz­über­gang zu über­wa­chen. Der Land­hafen von Rafah, bekannt als „Salah ad-Din-Tor“, befindet sich am ursprüng­li­chen Rafah-Über­gang an der Salah ad-Din-Strasse, der Haupt­strasse quer durch ganz Gasa von ארז Erez – im Norden von Gasa – nach Rafah, eine Entfer­nung von 40 km. Südlich von Rafah wurde ein neuer „Rafah Crossing Point“ gebaut, auf Arabisch auch العودة Al Awda (Recht zur Rück­kehr) genannt. Im Israel-Hamas-Krieg 2023, der im Oktober begann, wurde der Grenz­über­gang erneut effektiv versie­gelt. Die ägyp­ti­sche Regie­rung weigerte sich, Gasa-Bürgern oder auslän­di­schen Staats­an­ge­hö­rigen die Ausreise aus Gasa über den Grenz­über­gang Rafah zu gestatten, trotz inten­siver inter­na­tio­naler Bemü­hungen, ein Zeit­fenster für die Öffnung des Grenz­über­gangs Rafah für Ausländer zu sichern, die den Gasa­streifen verlassen möchten. Ein paläs­ti­nen­si­scher Grenz­be­amter sagte, Ägypten habe die Grenz­über­gangs­tore mit Beton­blö­cken blockiert. Israe­li­sche Luft­an­griffe trafen auch die Gasa-Seite des Grenz­über­gangs. Das US-Aussen­mi­nis­te­rium riet US-Bürgern im Gasa­streifen, sich näher an Rafah zu posi­tio­nieren, um die Evaku­ie­rung zu erleich­tern, falls der Grenz­über­gang wieder geöffnet wird.

● Auch am Wochen­ende bleibt die Grenze noch geschlossen. 50 Tonnen Lebens­mittel in über 200 LKW beginnen zu verderben. BBC.uk

Angola – Angola soll einen Vertrag mit der China National Chemical Engi­nee­ring Co. (CNCEC) über den Bau einer seit langem aufge­scho­benen Ölver­ar­bei­tungs­an­lage in der Gemeinde Lobito unter­zeichnen. „Die Verar­bei­tungs­ka­pa­zi­täten der Lobito-Raffi­nerie liegen weiterhin bei 200’000 Barrel (31.8 Mio Liter) pro Tag und die geschätzten Inves­ti­ti­ons­kosten belaufen sich auf rund 6 Milli­arden US-Dollar.“ CGTN.cn

Argen­ti­nien – Bei der Präsi­den­ten­wahl liegt Regie­rungs­kan­didat Sergio Massa (51) über­ra­schend an erster Stelle. Der Wirt­schafts­mi­nister der regie­renden pero­nis­ti­schen Koali­tion Union für das Vater­land (UP) kam auf rund 36 Prozent der Stimmen, teilte das Wahlamt am Sonn­tag­abend (Orts­zeit, Montag­früh MESZ) nach Auszäh­lung von rund 80 Prozent der Stimmen mit. Auf dem zweiten Platz landete mit rund 30 Prozent der liber­täre Popu­list Javier Milei, der zuvor als Favorit galt. Beide gehen in die Stich­wahl am 19. November statt. Milei feierte am 22.Oktober, dem Wahltag seinen 53. Geburtstag. ORF.at

China – China wird ab dem 1. Dezember den Hahn für seltene Rohstoffe weiter schliessen. Das Handels­mi­nis­te­rium hat heute beschlossen, dass die Graphit­ex­porte ab diesem Datum einge­schränkt werden. Dieser Rohstoff ist entschei­dend für die Produk­tion von Batte­rien für Elek­tro­autos. NOS.nl

Deutsch­land – In Berlin läuft es einem dieser Tage eiskalt den Rücken runter. Nicht wegen der winter­li­chen Tempe­ra­turen. Sondern, weil Juden­hass und Israel-Feind­lich­keit plötz­lich aus allen Ritzen quellen. David-Sterne an Haus­türen geschmiert. Molotow-Cock­tails, die gegen Synagogen fliegen. Die Holo­caust-Gedenk­stätte am Bran­den­burger Tor, die an die Ermor­dung von Millionen Juden durch die Natio­nal­so­zia­listen erin­nert, durch einen Poli­zei­kordon geschützt. Pro-Paläs­tina-Aufmär­sche sind zwar verboten, Hass und Hetzen brechen sich dennoch Bahn. Bundes­kanzler Olaf Scholz kündigte im Bundestag «klare Kante» gegen Anti­se­mi­tismus an. Man werde Gesetze und Vorschriften stark verschärfen, sagte Scholz mit Blick auf Ausschrei­tungen und Gewalt­ver­herr­li­chung auf deut­schen Strassen. Im Berliner Stadt­teil Neukölln kommt es seit dem 7. Oktober immer wieder zu Randale im Namen Paläs­tinas, initi­iert von pro-paläs­ti­nen­si­schen Vereinen, die in den sozialen Medien dazu aufrufen, «Neukölln zu Gasa» zu machen. So brennen Barri­kaden und Autos, Feuer­wehr und Polizei, welche die unter­sagten Versamm­lungen auflösen will, werden mit Steinen und Flaschen beworfen. Im Kampf gegen Anti­se­mi­tismus und Into­le­ranz ist Bildung das beste Rezept. Doch gerade an hiesigen Schulen, wo manchmal 80 Prozent der Schü­le­rinnen und Schüler einen musli­misch-arabi­schen Hinter­grund haben, brodelt es. Das Lehr­per­sonal steht den Emotionen der Jugend­li­chen, der Vehe­menz, mit der sie die Hamas-Angriffe recht­fer­tigen, oft hilflos gegen­über. Mit dem Wahl­pflicht­fach «Israel-Paläs­tina» versucht man bei Jugend­li­chen noch nicht gefes­tigte anti­se­mi­ti­sche Welt­bilder durch Wissen zu korrigieren.

● «Desas­trös» nennt Publi­zist von Lucke das Bild, das die deut­sche Ampel­re­gie­rung bis anhin abge­geben habe, aber alle Parteien wissen, dass sie bei Neuwahlen abstürzen würden. SRF.ch

● Deutsch­land bekommt mit dem „Bündnis Sahra Wagen­knecht“ eine neue Partei. Der Bruch zwischen der Linken und ihrer bisher bekann­testen Poli­ti­kerin (54) ist damit offi­ziell und endgültig. ORF.at

● In Berlin sind ab heute gefähr­liche Gegen­stände an mehreren Bahn­höfen verboten. Wer sich an den Stationen Alex­an­der­platz, Warschauer Strasse und Ostkreuz aufhält, darf kein Reizgas, kein Messer oder Schlag­ring, dabei haben.

● Im vergan­genen Monat wurden fast 21’400 irre­gulär einge­reiste Flücht­linge aufge­griffen – das sind rund 50 Prozent mehr als noch im August, wie das Bundes­po­li­zei­prä­si­dium in Potsdam mitteilte. Die uner­laubten Einreisen steigen seit zwei Jahren stark an.

● Die Jüdi­sche Gemeinde zu Berlin hat enttäuscht auf die Teil­neh­mer­zahl der Soli­da­ri­täts­de­mons­tra­tion gestern in Berlin reagiert. Laut Polizei haben 10’000 Menschen an der Soli­da­ri­täts­de­mons­tra­tion mit Israel am Bran­den­burger Tor teil­ge­nommen. Rabbiner ג’ונה גונאר סיברס Jonah Gunnar Sievers (52) hätte sich in einer Stadt mit fast 3,8 Millionen Einwoh­nern ein grös­seres Enga­ge­ment erhofft. Der CDU-Vorsit­zende Merz fordert, nur noch Menschen in Deutsch­land einzu­bür­gern, die das Exis­tenz­recht Israels aner­kennen. RBB.de

Frank­reich – Laut einem neuen Bericht der Orga­ni­sa­tion für wirt­schaft­liche Zusam­men­ar­beit und Entwick­lung (OECD) befindet sich die Einwan­de­rung auf einem Rekord­ni­veau. Mehr als sechs Millionen Menschen sind im vergan­genen Jahr in OECD-Länder einge­wan­dert. Die Orga­ni­sa­tion für wirt­schaft­liche Zusam­men­ar­beit und Entwick­lung ist eine inter­na­tio­nale Orga­ni­sa­tion mit 38 Mitglied­staaten, die sich der Demo­kratie und Markt­wirt­schaft verpflichtet fühlen. Die meisten Mitglieder gehören zu den Ländern mit hohem Pro-Kopf-Einkommen und gelten als entwi­ckelte Länder. Neben den meisten euro­päi­schen Staaten gehören auch einige wenige Staaten aus Asien (Israel, Japan, Südkorea), Ozea­nien (Austra­lien, Neusee­land) und Amerika (Kanada, USA, Costa­rica, Kolum­bien, Chile, Mexiko) dazu. Sitz der Orga­ni­sa­tion ist das Schloss La Muette in Paris. SRF.ch

Gasa – Als ein israe­li­scher Luft­an­griff Walaa Sobehs Haus und einen Gross­teil ihrer Nach­bar­schaft zerstörte, suchte die paläs­ti­nen­si­sche Muslimin Zuflucht in der ältesten Kirche Gasas. In der كنيسة القديس برفيريوس Kirche des Heiligen Porphy­rius fand sie auch ein Gefühl der Zuge­hö­rig­keit zu „einer Familie“ – vereint durch die Angst vor den um sie herum explo­die­renden Bomben und die Hoff­nung, dass sie die Angriffe Israels über­leben könnten. Deshalb rief sie andere Verwandte im Norden des Gasa­strei­fens an und bat sie, eben­falls zur Kirche zu gehen. Sobeh und ihre Familie gehören zu Hunderten Paläs­ti­nen­sern unter­schied­li­chen Glau­bens, die – zumin­dest vorerst – in der Kirche Sicher­heit gefunden haben. Die um 1150 erbaute St. Porphy­rius-Kirche ist die älteste noch genutzte Kirche in Gasa. Die Kirche liegt in einem histo­ri­schen Viertel von Gasa-Stadt und bot über Gene­ra­tionen hinweg Menschen unter­schied­li­chen Glau­bens Zuflucht. Porphy­rius (Πορφύριος, 347–420) war von 395 bis 420 Bischof von Gasa. Aus einem Bericht in seinem Leben geht hervor, dass er die wider­spens­tige heid­ni­sche Stadt Gasa chris­tia­ni­sierte und ihre Tempel abriss. Sie befindet sich im Seitun-Viertel (Asseitun=Olivenbaum الزيتون ) der Altstadt von Gasa und ist nach dem Bischof von Gasa aus dem 5. Jahr­hun­dert, dem Heiligen Porphy­rius, benannt, dessen Grab sich in der nord­öst­li­chen Ecke der Kirche befindet. Bereits im Jahr 425 n. Chr. wurde an dieser Stelle eine Kirche errichtet, aber der Bau der heutigen Kirche wurde von den Kreuz­fah­rern in den 1150er oder 1160er Jahren durch­ge­führt; Sie widmeten sie dem heiligen Porphy­rius. Aufzeich­nungen aus dem 15. Jahr­hun­dert belegen, dass die Weihe der Kirche auch der Jung­frau Maria galt. JAZ.qa

● Unge­fähr 20 Last­wagen mit drin­gend benö­tigter Hilfe dürfen in den kommenden Tagen viel­leicht in den Gasa­streifen einfahren – was den 2,2 Millionen Einwoh­nern Erleich­te­rung bringt. Israel hat dort nach einem Angriff von Hamas-Kämp­fern am 7. Oktober den Strom und den Gross­teil des Wassers abge­schaltet und die Liefe­rung von Nahrungs­mit­teln und Medi­ka­menten einge­stellt. Die USA und Ägypten haben nun ein Abkommen geschlossen, das einen Teil der Liefe­rungen über den ägyp­ti­schen Grenz­über­gang Rafah zulässt. Doch huma­ni­täre Orga­ni­sa­tionen warnen, dass dies bei weitem nicht ausrei­chen wird. „Die UN haben berichtet, dass mindes­tens 100 Last­wagen mit huma­ni­tärer Hilfe benö­tigt werden, um die Millionen Zivi­listen in Gasa zu unter­stützen“, sagte Shaina Low vom norwe­gi­schen Flücht­lingsrat gegen­über der BBC. Abeer Etefa vom Welt­ernäh­rungs­pro­gramm sagte, dass die Situa­tion in dem Gebiet „sehr schwierig“ werde. „Die Lebens­mittel- und Wasser­vor­räte gehen zur Neige. Die Bäcke­reien – viele von ihnen funk­tio­nieren nicht mehr.“ Phil­ippe Lazz­a­rini, der Gene­ral­kom­missar des UN-Hilfs­werks UNRWA, sagte der BBC, dass vor Kriegs­be­ginn täglich etwa 500 Last­wagen in den Gasa­streifen gelangt seien. Etwa 1,2 Millionen Menschen, die in dem Gebiet leben, waren bereits vor dem 7. Oktober auf Nahrungs­mit­tel­hilfe des UNRWA ange­wiesen. BBC.uk

● Volker Türk, der UNO-Hoch­kom­missar für Menschen­rechte, hat erneut eine sofor­tige huma­ni­täre Feuer­pause gefor­dert. Und auch verschie­dene EU-Staaten setzen sich dafür ein: etwa Spanien, Slowe­nien und Irland. SRF.ch

Gross­bri­tan­nien – Der sich aus Trüm­mern bildende Mond bestand zunächst voll­ständig aus flüs­sigem Gestein. Erst, als sich dieser „lunare Magma-Ozean“ an der Ober­fläche ausrei­chend abge­kühlt hatte, konnten sich dort feste Gesteine und damit auch Zirkon-Kris­talle bilden. Das Team um Jennika Greer von der Univer­sity of Glasgow in Gross­bri­tan­nien hat jetzt erst­mals Mond­staub, der von den Astro­nauten der Mission „Apollo 17“ zur Erde gebracht worden war, mithilfe einer soge­nannten tomo­gra­phi­schen Atom­sonde unter­sucht. Greer und ihre Kollegen verwen­deten dazu Uran und Blei. Denn eine bestimmte Art von Uran – das Isotop Uran-238 – verwan­delt sich durch radio­ak­tiven Zerfall in Blei, und zwar mit einer Halb­werts­zeit von 4,5 Milli­arden Jahren. Seit der Entste­hung des Sonnen­sys­tems hat sich also etwa die Hälfte des Urans in Blei verwan­delt. Die genaue Messung der Häufig­keit von Uran- und Blei-Atomen in den Zirkon-Kris­tallen liefert den Forschern daher das Alter der Kris­talle. Das Ergebnis: 4,46 Milli­arden Jahre. ORF.at

Israel – Istael erlässt Evaku­ie­rungs­plan für Bewohner nahe der Nord­grenze zum Libanon, da die Span­nungen eskalieren.

● Die israe­li­sche Armee hat nach eigenen Angaben über Nacht mehr als hundert Ziele in Gasa angegriffen.

● Biden bittet den Kongress um 14 Milli­arden US-Dollar an israe­li­scher Militärhilfe.

● Nachdem die Hisbollah Raketen abge­feuert hat, schlägt die israe­li­sche Armee im Libanon zurück. Nord­is­rae­li­sche Städte müssen evaku­iert werden. Israel habe die Evaku­ie­rung der Bewohner von Kiryat Shmona קִרְיַת שְׁמוֹנָה, „Stadt der Acht“, einer nörd­li­chen Stadt nahe der liba­ne­si­schen Grenze, ange­ordnet, teilte das Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium am Freitag mit. Kiryat Shmona hat 25’000 Einwohner und liegt etwa 2 km vom Grenz­zaun entfernt. Die Stadt ist nach acht Männern benannt, die das nahe gele­gene Tel Hai vertei­digten und 1920 starben. Ursprüng­lich hiess sie Kirjat Joseph, nach Joseph Trumpeldor, dem mit Abstand berühm­testen dieser acht. Die Stadt wurde 1950 gegründet. Am 11. Mai 1948 wurde das paläs­ti­nen­si­sche Dorf al-Khalisa – das sich zuvor hier befand – von Yigal Allon und seinem ersten Bataillon der Palmach während der Opera­tion Yiftach erobert. Alle Bewohner wurden vertrieben und das Dorf bis auf die Dorf­schule, die Moschee und das Büro des briti­schen Mandats­trä­gers zerstört. Auf dem Gelände wurde ein Park ange­legt. الخالصة Al-Khalisa war ein paläs­ti­nen­sisch-arabi­sches Dorf auf einem nied­rigen Hügel am nord­west­li­chen Rand des Hula-Tals mit über 2000 Einwoh­nern, 28 Kilo­meter nörd­lich von Safad. Im Paläs­ti­na­krieg 1948 wurde es liquidiert.

● „Das ist der Krieg“, sagte Netan­yahu den israe­li­schen Soldaten. „Ich kann Euch im Moment nicht sagen, ob sich die Hisbollah für einen voll­stän­digen Kriegs­ein­tritt entscheiden wird. Wenn die Hisbollah sich für einen Kriegs­ein­tritt entscheidet, wäre es ihr grösster Fehler über­haupt. Wir werden sie mit einer Kraft lahm­legen, die man sich nicht vorstellen kann, und die Bedeu­tung für sie und den Staat Libanon wird verhee­rend sein“, fügte Netan­yahu hinzu.

● US-Präsi­dent Joe Biden, der in seinem poli­ti­schen Leben stets das zionis­ti­sche Regime unter­stützt hat, sagte bei seinem jüngsten Treffen mit dem israe­li­schen Premier­mi­nister Benjamin Netan­jahu: „Ich glaube nicht, dass man Jude sein muss, um Zionist zu sein, und ich bin ein Zionist.“

● In einem exklu­siven Inter­view mit The Mail on Sunday erklärte der israe­li­sche Minister für Wirt­schaft und Indus­trie, ניר ברקת Nir Barkat (64), dass Israel nicht nur gegen die Hisbollah, sondern auch gegen den Iran vorgehen würde, wenn die Hisbollah an seiner Nord­grenze gegen Israel vorgehen würde, und behaup­tete: „Wir werden den Kopf der Schlange, den Iran, zerdrü­cken“. I24.il

Italien - Wiki­Leaks-Gründer Julian Assange wird die Ehren­bür­ger­schaft Roms verliehen, sagte Stadt­rätin Anto­nella Melito am Dienstag. Sie fügte hinzu, dass der Prozess abge­schlossen sein werde, sobald alle notwen­digen Unter­lagen erle­digt seien. Assange, 52, ist seit 2019 im Hoch­si­cher­heits­ge­fängnis Belmarsh in London inhaf­tiert, da er gegen die Auslie­fe­rung an die USA kämpft, wo ihm wegen der Veröf­fent­li­chung hoch­sen­si­bler Geheim­dienst­in­for­ma­tionen der US-Armee im Zusam­men­hang mit den Kriegen in Afgha­ni­stan im Jahr 2010 eine lebens­lange Haft­strafe drohen könnte und Irak. Mit der Verlei­hung der Staats­bür­ger­schaft an Assange wolle Rom laut Melito eine Botschaft der „Soli­da­rität und Unter­stüt­zung an alle senden, die zu Unrecht inhaf­tiert und unter Verlet­zung ihrer Grund­rechte verur­teilt werden“. RT.ru

Jemen – Am 8. Oktober 2023, einen Tag nach dem Hamas-Angriff auf Israel, schickte der US-Vertei­di­gungs­mi­nister Lloyd Austin als Reak­tion darauf die Träger­an­griffs­gruppe Gerald R. Ford ins östliche Mittel­meer. Zur Gruppe gehören neben dem Flug­zeug­träger der Kreuzer Normandy sowie die Zerstörer Ramage, Carney, Roose­velt und Thomas Hudner. Am 19. Oktober 2023 wurde berichtet, dass Carney drei Raketen und acht Drohnen abge­fangen habe, die vermut­lich von Huthi-Kämp­fern im Jemen abge­feuert worden seien. Obwohl die Ziele unge­wiss waren, wurden die Raketen und Drohnen abge­schossen, weil sie inmitten zuneh­mender Span­nungen in der Region während des Israel-Hamas-Krieges 2023 entlang des Roten Meeres nach Norden in Rich­tung Israel flogen. VOA.us

Nigeria und Frank­reich haben ein Mari­ne­bündnis zur Verbes­se­rung der mari­timen Sicher­heit und zur Bekämp­fung von Pira­terie und Menschen­handel im Golf von Guinea geschlossen und eine vier­mo­na­tige Mission unter der Leitung des fran­zö­si­schen Flug­zeug­trä­gers Mistral gestartet, berich­tete Afri­ca­news am Donnerstag. Der Nach­rich­ten­agentur zufolge arbeitet eine Flotte von fünf nige­ria­ni­schen Mari­ne­schiffen an der Seite des fran­zö­si­schen Schiffes. RFI.fr

Nord­korea hat jetzt einen Musik­sender im Internet «평양라디오팡성- Pyon­gyang Radio Pangsong», korea­ni­sche Musik rund um die Uhr: (listen7.myradio24.com/69366?1698131810317). Die Stimme Koreas aller­dings streamt nicht im Internet und ist nur über Kurz­welle zu empfangen, auf deutsch um 18–19 Uhr, 20–22 Uhr auf 6170, 9425 kHz. Auf englisch um 16–17, 18–19, 22–23 Uhr auf 13760, 15245 kHz. Das erste TV-Programm läuft im Internet über kcnawatch.org, direkt und auch zeit­ver­setzt. PRP.kp

Öster­reich – Die ältesten Sauri­er­funde Öster­reichs stammen aus Kötschach-Mauthen (Kärnten). Das ergaben neueste Messungen an der Goethe-Univer­sität Frank­furt. Fach­leute bestimmten das Alter der Gesteins­proben anhand radio­ak­tiver Zerfalls­pro­zesse. Die im Geopark Karni­sche Alpen ausge­stellten fossilen Sauri­er­fährten sind laut den Erkennt­nissen etwa 300 Millionen Jahre alt.

● Die FPÖ hat eine Sonder­sit­zung des Natio­nal­rats zum Thema Neutra­lität und Souve­rä­nität bean­tragt. Denn „das Sünden­re­gister“ von Schwarz-Grün sei dies­be­züg­lich lang, hiess es. In einem Dring­li­chen Antrag solle im Rahmen der Sonder­sit­zung ein wirk­sames Mass­nah­men­bündel präsen­tieren werden, damit Neutra­lität und Souve­rä­nität auch weiterhin Öster­reichs Frei­heit sichern könnten, kündigte FPÖ-Chef Herbert Kickl an. Die Sitzung muss bis spätes­tens 3. November statt­finden. Öster­reichs Sicher­heit und Frei­heit seien etwa durch den „verant­wor­tungs­losen Umgang“ der Bundes­re­gie­rung mit dem Ukraine-Krieg und der erhöhten isla­mis­ti­schen Terror­ge­fahr beein­träch­tigt. Letz­tere sei eine Folge der „Tür-auf-Politik“ für die ille­gale Massen­ein­wan­de­rung, so Kickl. Er kriti­sierte auch eine mögliche Abschaf­fung des Einstim­mig­keits­prin­zips in der EU, die „EU-Schul­den­union“ oder die „Aufwei­chung“ des Rechts auf Bargeld­zah­lung. „Ange­sichts der geschil­derten multi­plen Bedro­hungen der öster­rei­chi­schen Souve­rä­nität und Neutra­lität bedarf es eines erhöhten Schutzes dieser Werte durch die öster­rei­chi­sche Bundes­ver­fas­sung – beispiels­weise durch ein natio­nales Souve­rä­ni­täts­recht, das Vorrang gegen­über von EU-Gesetzen hat“, sagte Bundes­par­tei­ob­mann Herbert Kickl an seinem 55. Geburtstag am 19. Oktober. ORF.at

Paläs­tina – Bei der laufenden Wider­stands­ope­ra­tion könnte es so aussehen, als hätte der Angreifer aufgrund seiner über­wäl­ti­genden Feuer­kraft den takti­schen Vorteil. Aus stra­te­gi­scher Sicht scheint sich das Blatt jedoch zugunsten der Paläs­ti­nenser zu wenden. Beide Geist­li­chen gehören zu den einfluss­reichsten musli­mi­schen Führern der Welt. Tatsäch­lich steht Khamenei auf Platz zwei und Sistani auf Platz 9 des Muslim 500-Index, der die einfluss­reichsten Muslime der Welt auflistet. Zusammen mit anderen hoch­ran­gigen schii­ti­schen Maraji haben sie enormen Einfluss auf Millionen schii­ti­scher Muslime auf der ganzen Welt. VOIRI.ir

● Wieso ist US-Präsi­dent Joe Biden mit seinem Vermitt­lungs­ver­such geschei­tert? Das liegt nicht zuletzt daran, dass der jorda­ni­sche König und Paläs­ti­nenser-Präsi­dent Mahmud Abbas ein Treffen mit Biden kurz­fristig absagten – eine unglaub­liche Brüs­kie­rung des angeb­lich mäch­tigsten Mannes der Welt, zumal die Paläs­ti­nen­ser­be­hörde auf Geld aus den USA ange­wiesen ist. Das zeigt auch, wie viel Gewicht die Super­macht USA im Nahen Osten, aber auch welt­weit, verloren hat. Wieso setzen sich nicht die EU oder die UNO für eine diplo­ma­ti­sche Lösung ein? Was die EU betrifft, mag das tatsäch­lich verwun­dern. Schliess­lich fliesst viel Geld aus der EU in die Region. Doch aussen­po­li­tisch hat Brüssel wenig Gewicht. Das hängt mit der noto­ri­schen Unei­nig­keit inner­halb der EU zusammen. Manche EU-Staaten haben klar für Israel Posi­tion bezogen (Deutsch­land, die Nieder­lande oder viele osteu­ro­päi­sche Länder), andere sehen sich eher im paläs­ti­nen­si­schen Lager (Spanien oder Belgien). Ausserdem ziehen sich die Span­nungen inner­halb der EU bis hinauf in die Kommis­si­ons­spitze, wo sich Kommis­si­ons­prä­si­dentin von der Leyen und Rats­prä­si­dent Michel fast schon pein­liche Revier­kämpfe liefern. UNO-Gene­ral­se­kretär Guterres seiner­seits hat keinen Frie­dens­plan lanciert, weil er weiss, dass er chan­cenlos wäre. Er bräuchte den Rück­halt des mäch­tigsten UNO-Gremiums, des Sicher­heits­rats. Doch der ist im Nahost-Konflikt einmal mehr gelähmt – wegen Konflikten zwischen den Gross­mächten. Warum ist Peking kein valabler Vermittler? Zwar hat China gute wirt­schaft­liche Kontakte zu Israel. Doch Peking hat sich im Nahost-Konflikt klar auf die russi­sche und damit auf die paläs­ti­nen­si­sche Seite gestellt. Damit ist China für Israel kaum mehr akzep­tabel als Vermittler – zumal sich weder Peking noch Moskau scharf gegen den Terrorüber­fall der Hamas auf Israel geäus­sert haben. Fredy Gsteiger auf SRF.ch

● Auch Jorda­niens König Abdullah II., dessen Land ebenso wie Gipfel­gast­geber Ägypten seit Jahr­zehnten zu den Vermitt­lern im Nahost-Konflikt zählt, forderte eine „sofor­tige Waffen­ruhe“. Das „uner­bitt­liche Bombar­de­ment in Gasa“ sei „auf jeder Ebene grausam und skru­pellos“, sagte Abdullah II. „Es ist eine kollek­tive Strafe für eine bela­gerte und hilf­lose Bevöl­ke­rung. Es ist ein ekla­tanter Bruch des huma­ni­tären Völker­rechts. Es ist ein Kriegs­ver­bre­chen.“ Da die Welt schweige, gehe diese Botschaft an die arabi­sche Welt: „Paläs­ti­nen­si­sche Leben sind weniger wert als israe­li­sche. Unsere Leben sind weniger wert als die anderer.“ Ägyp­tens Präsi­dent Abdel Fattah as-Sisi betonte seiner­seits, dass auch die Paläs­ti­nenser ein „Recht auf einen eigenen Staat“ hätten. Diese Forde­rung wurde auch von Paläs­ti­nenser-Präsi­dent Mahmud Abbas erhoben, der ein „Ende der israe­li­schen Besat­zung“ der Paläs­ti­nenser-Gebiete forderte. ORF.at

Russ­land – Solda­tinnen wird ein Halb­jah­res­ver­trag mit einem Monats­ge­halt von umge­rechnet etwa 2’200 Fr. ange­boten. (Das durch­schnitt­liche Jahres­ge­halt in Russ­land beträgt 1.25 Mio Rubel (RUB) oder Fr. 12’500; Der durch­schnitt­liche Stun­den­lohn in Russ­land beträgt 600 RUB oder 6 Franken, der Mindest­lohn liegt bei 16’000 RUB pro Monat (160 Fr.).) Bei einer Verlet­zung gibt es 30’000 Fr. Prämie, im Todes­fall sollen den Hinter­blie­benen rund 50’000 Fr. ausge­zahlt werden. Entspre­chende Anzeigen tauchten im russi­schen sozialen Netz­werk Wkon­takte auf. Gesucht würden vor allem Frauen, die im Umgang mit Waffen schon geübt seien. ORF.at

● Die Washington Post (washingtonpost.com/world/2023/10/23/ukraine-cia-shadow-war-russia) hat einen aufschluss­rei­chen Artikel über den ukrai­ni­schen Sicher­heits­dienst SBU veröf­fent­licht. Nach Angaben der Zeitung ist die Agentur für Dutzende Liqui­da­tionen während des Krieges verant­wort­lich, etwa für die Auto­bombe in Moskau, bei der letztes Jahr die Tochter des poli­ti­schen Denkers Alek­sandr Dugin – Darja Dugina – getötet wurde. Der Artikel legt nahe, dass seine 29-jährige Tochter unbe­ab­sich­tigt getötet wurde; Nach Angaben der Beamten war der 61-jährige Dugin das eigent­liche Ziel. Die Zeitung erläu­tert ausführ­lich, wie der Bomben­an­schlag durch­ge­führt wurde. Es steht auch geschrieben, dass der SBU hinter dem Droh­nen­an­griff auf das Kreml­dach sowie zwei Bomben­an­schlägen auf die Krim­brücke steckte. Eine ukrai­ni­sche Betei­li­gung an all diesen Aktionen wurde bereits vermutet und in einigen Fällen später aus Kiew bestä­tigt. Doch nun hat die ameri­ka­ni­sche Zeitung diese Aktionen entschieden als Teil eines grossen Schat­ten­krieges der Ukraine gegen Russ­land bezeichnet. Die Washington Post stützt sich auf Gespräche mit Dutzenden aktu­ellen und ehema­ligen Beamten. Dabei handelt es sich um ukrai­ni­sche, ameri­ka­ni­sche und west­liche anonyme Quellen. Die Zeitung schreibt, sie habe entschei­dende Details mit weiteren Quellen über­prüft. Der Artikel erwähnt eine enge Verbin­dung zwischen der ameri­ka­ni­schen CIA und dem ukrai­ni­schen SBU. Der US-Geheim­dienst soll seit der russi­schen Anne­xion der Krim im Jahr 2014 zig Millionen Dollar in den ukrai­ni­schen Dienst inves­tiert haben. Den Autoren zufolge betrifft dies beispiels­weise die Ausbil­dung und die Bereit­stel­lung von Ausrüs­tung. Beamte sagten, die CIA unter­halte immer noch eine „erheb­liche“ Präsenz in Kiew. Die ukrai­ni­schen Liqui­da­tionen erschweren die Zusam­men­ar­beit mit der CIA, schreibt die Zeitung. Es habe „Bedenken hinsicht­lich der Mittä­ter­schaft und des Unbe­ha­gens einiger Beamter in Kiew und Washington“ geweckt. Den Befragten zufolge fanden die Liqui­da­tionen in den von Russ­land besetzten Gebieten in der Ukraine sowie auf russi­schem Terri­to­rium statt. Zu den Zielen gehörten russi­sche Beamte in besetzten Gebieten, Mili­tär­of­fi­ziere, mutmass­liche ukrai­ni­sche Kolla­bo­ra­teure und promi­nente Kriegs­be­für­worter. Als Beispiel wird ein U‑Boot-Komman­dant in der russi­schen Stadt Kras­nodar genannt. Er wurde im Juli dieses Jahres beim Joggen in einem Park erschossen. Die anonymen Quellen beziehen sich auch auf den Tod eines Mili­tär­blog­gers in St. Peters­burg im April dieses Jahres. Der 40-jährige Vladlen Tatarsk wurde durch eine Explo­sion in einem Café getötet. Nach Angaben der russi­schen Behörden wurden bei diesem Angriff auch 16 Zivi­listen verletzt. Als Jour­na­listin war Dugina offen eine starke Befür­wor­terin der russi­schen Inva­sion. NOS.nl

Schweiz – Wie viel verdient man in Bundes­bern? 26’000 Franken erhalten Mitglieder der Bundes­ver­samm­lung für die Vorbe­rei­tung der Rats­ar­beit pro Jahr. 440 Franken Taggeld erhalten sie pro Sitzungstag, ob im Rats­plenum, der Frak­tion oder einer Kommis­sion. 2022 betrugen die Sitzungs­gelder pro Natio­nal­rats­mit­glied im Mittel 43’237 Franken und pro Stän­de­rats­mit­glied 47’845 Franken. Auf dem Einkommen müssen Sozi­al­ab­gaben bezahlt werden und es ist steu­er­pflichtig. 33’000 Franken jähr­lich erhalten die Parla­ments­mit­glieder zudem für die Deckung von Personal- und Sach­aus­gaben, die der Erfül­lung ihres Mandats dienen.

● Die Brut­to­lohn­spanne für in der Schweiz arbei­tende Personen liegt typi­scher­weise zwischen 3’600 CHF (Mindest­lohn) und 11.500 CHF (höchster Durch­schnitts­lohn). Dabei handelt es sich um das monat­liche Gesamt­ge­halt inklu­sive Boni. Die Gehälter können je nach Jobka­te­gorie dras­tisch vari­ieren. Nicht alle Kantone haben einen Mindestlohn

● Die Anzahl Land­wirte im Parla­ment hat sich beinahe verdop­pelt. SRF.ch

Spanien – Schmuggler wurden beim Versuch erwischt, Kunst­werke aus dem 8. und 4. Jahr­hun­dert v. Chr. zu verkaufen. Antiker Gold­schmuck im Wert von 60 Millionen Euro, der 2016 illegal aus der Ukraine expor­tiert wurde, wurde in Spanien beschlag­nahmt. RNE.es

Südkorea – Die USA, Südkorea und Japan haben vor der korea­ni­schen Halb­insel ihre erste gemein­same Luft­waf­fen­übung abge­halten. Angaben des südko­rea­ni­schen Mili­tärs zufolge war ein atom­bom­ben­fä­higer US-Bomber Boeing B‑52 Strat­ofort­ress (à 3 Mrd. Fr.) am Dienstag auf einem südko­rea­ni­schen Luft­waf­fen­stütz­punkt gelandet. Das Lang­stre­cken­flug­zeug ist in der Lage, 14’000 Kilo­meter zurück­zu­legen, ohne neu aufge­tankt werden zu müssen. SRF.ch

Südtirol – Die Partei von Spit­zen­kan­didat und Landes­haupt­mann Arno Kompatscher (52) stürzte laut dem vorläu­figen amtli­chen Endergebnis von 41,9 Prozent bei der Wahl 2018 um 7,4 Prozent­punkte auf nunmehr 34,5 Prozent ab – ein neuer Tief­stand. Kompatscher will trotz des Absturzes im Amt bleiben. Er habe ca. 60’000 Vorzugs­stimmen erhalten. Die Regie­rungs­bil­dung dürfte sehr schwierig werden, verlor doch auch der SVP-Koali­ti­ons­partner Lega von Italiens Verkehrs­mi­nister Matteo Salvini deut­lich und kam nur noch auf drei Prozent (2018: 11,1 Prozent) bzw. nach bishe­rigen Berech­nungen ein Mandat. Die SVP verlor zwei Mandate und stellt künftig 13 der 35 Manda­tare im Südti­roler Landtag. Hinter der SVP den zweiten Platz eroberte das Team K nach einem Über­ra­schungs­er­folg bei der letzten Wahl. Die Grup­pie­rung landete bei 11,1 Prozent und vier Mandaten nach 15,2 Prozent im Jahr 2018. Einer der deut­li­chen Gewinner war auch die Oppo­si­ti­ons­partei Süd-Tiroler Frei­heit. Sie kam bei 10,9 Prozent auf den dritten Platz (2018: 6,0 Prozent) und erreichte damit vier nach bisher zwei Mandaten. Auch die Grünen reüs­sierten. Sie erreichten neun Prozent (2018: 6,8 Prozent). Deut­lich zulegen konnte die post­fa­schis­ti­sche Partei Fratelli D’Italia von Italiens Minis­ter­prä­si­dentin Giorgia Meloni, die etwa sechs Prozent der Stimmen in Südtirol einfuhr (2018: 1,7 Prozent). Die Liste JWA des ehema­ligen Schüt­zen­kom­man­daten Jürgen Wirth Anderlan kam auf Anhieb auf 5,9 Prozent (zwei Mandate). Enttäu­schend war das Abschneiden aus Sicht der Südti­roler Frei­heit­li­chen – sie kamen nur auf 4,9 Prozent. 2018 hatten sie noch 6,2 Prozent erreicht. Die sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Partito Demo­cra­tico erzielte 3,5 Prozent, 0,3 Prozent­punkte weniger als 2018. Ernüch­ternd das Abschneiden der Liste Für Südtirol des Ex-SVP-Landes­rates Thomas Widmann: 3,4 Prozent sammelte das ehema­lige Partei-Urge­stein und Kompatscher-Wider­sa­cher mit seiner Liste. Bis 2013 regierte die SVP mit abso­luter Mehr­heit. Die Wahl­be­tei­li­gung lag diesmal bei 71,5 Prozent und war damit nied­riger als bei der Land­tags­wahl 2018.

● Der Christ­baum für den Wiener Rathaus­platz kommt in diesem Jahr aus Südtirol. Die 28 Meter hohe Fichte wurde im Rautal am Enne­berg gefällt. Sie ist auf dem Weg nach Wien, wo sie am 27. Oktober eintreffen wird. Illu­mi­niert wird der Baum am 10. November. ORF.at

Ukraine – Gerhard Schröder (79) in der Berliner Zeitung am 21.10.23: „Die Einzigen, die den Krieg regeln könnten gegen­über der Ukraine, sind die Ameri­kaner. Bei den Frie­dens­ver­hand­lungen im März 2022 in Istanbul mit Rustem Umjerow haben die Ukrainer keinen Frieden verein­bart, weil sie nicht durften. Die mussten bei allem, was sie beredet haben, erst bei den Ameri­ka­nern nach­fragen. Ich habe mit Umjerow zwei Gespräche geführt, dann mit Putin ein Vier-Augen-Gespräch und danach mit Putins Gesandten. Umjerow hat das Gespräch mit Grüssen von Selenski eröffnet. Als Kompro­miss für die Sicher­heits­ga­ran­tien der Ukraine wurde das öster­rei­chi­sche Modell vorge­schlagen oder das 5+1‑Modell. Das fand Umjerow gut. Auch bei den anderen Punkten zeigte er Bereit­schaft. Er sagte auch, dass die Ukraine keine Nato-Mitglied­schaft wolle. Er sagte auch, dass die Ukraine Russisch im Donbass wieder einführen will. Doch am Ende passierte nichts. Mein Eindruck: Es konnte nichts passieren, denn alles Weitere wurde in Washington entschieden. Das war fatal. Denn das Ergebnis wird nun sein, dass man Russ­land enger an China bindet, was der Westen nicht wollen sollte. Die Euro­päer haben versagt. Im März 2022 hätte es ein Fenster gegeben. Die Ukrainer waren bereit, über die Krim zu reden. Das hat damals sogar die Bild-Zeitung bestä­tigt. Gerhard Schröder zeigt eine Seite aus der BILD-Zeitung mit dem Titel „Endlich Frieden in Sicht“. Dort heisst es: „Der ukrai­ni­sche Präsi­dent Wolo­dymyr Selenski (44) selbst hatte bereits Zuge­ständ­nisse für Verhand­lungen ange­deutet: Er beharre nicht mehr auf den Nato-Beitritt seines Landes, sagte er dem US-Sender ABC. Und auch zu einem ‚Kompro­miss‘ um die Krim und die abtrün­nigen Provinzen im Donbass sei er bereit. ‚In jeder Verhand­lung ist mein Ziel, den Krieg mit Russ­land zu beenden‘, so Selenski zu BILD.“ Bei den Gesprä­chen mit Umjerow am 7. und am 13. März war von Butscha noch nichts bekannt. Ich glaube, die Ameri­kaner haben den Kompro­miss zwischen der Ukraine und Russ­land nicht gewollt. Die Ameri­kaner glauben, man kann die Russen klein halten. Nun ist es so, dass zwei Akteure, China und Russ­land, die einge­grenzt werden von den USA, sich zusam­mentun. Die Ameri­kaner glauben, stark genug zu sein, um sowohl die eine wie auch die andere Seite in Schach zu halten. Nach meiner beschei­denen Meinung ist das ein Irrtum. Man muss sich doch nur anschauen, wie zerrissen die ameri­ka­ni­sche Seite nun ist. Schauen Sie sich das Chaos im Kongress an. Was wollen die Russen? Status quo in Donbass und Krim. Mehr nicht.“ RT.ru

USA – Biden wandte sich explizit an das ameri­ka­ni­sche Publikum. Der Präsi­dent wollte den Bürgern erklären, weshalb ihre Steu­er­gelder für so fern erschei­nende Konflikte in Übersee verwendet werden sollen. Dafür verknüpfte Biden stra­te­gi­sche Über­le­gungen, Werte und ameri­ka­ni­sche Inter­essen. Und er griff tief in die Geschichte wegwei­sender Momente, als er in Anlei­hung von Roose­velts Wendung während des 2. Welt­kriegs von Amerika als dem «Arsenal der Demo­kratie» sprach. Auch Roose­velt suchte mit diesem Ausdruck Unter­stüt­zung für die Waffen­lie­fe­rungen der USA an die Alli­ierten. Genauso wie 80 Jahre später Joe Biden. Das Bild, das Biden von dieser Welt zeichnet, sollte der Kampf gegen die Auto­kraten und Terro­risten nicht mit aller Macht geführt werden, ist düster. Der Kampf, den die Demo­kra­tien – ange­führt von den USA – fechten, ist exis­ten­ziell. So beschreibt es der Präsi­dent. Ob er damit seine Gegner im Kongress erreicht, ist frag­lich. Biden will heute, Freitag, das Parla­ment um ein riesiges neues Hilfs­paket ersu­chen: 100 Milli­arden Dollar. Für die Ukraine, Israel, huma­ni­täre Anstren­gungen, die US-Grenze zu Mexiko, den Indo­pa­zifik. Biden nannte keine Summe für das Paket. US-Medien hatten zuvor von 100 Milli­arden US-Dollar (knapp 89 Milli­arden Franken) berichtet.

● Die CIA habe „zig Millionen“ Dollar ausge­geben, um Kiews sowje­ti­sche Spio­na­ge­dienste in „starke Verbün­dete gegen Moskau“ umzu­wan­deln, berich­tete die Washington Post am Montag unter Beru­fung auf mehrere Quellen in den Geheim­diensten der USA und der Ukraine. Dem Bericht zufolge ist der US-Auslands­ge­heim­dienst seit mindes­tens 2015 stark in ukrai­ni­sche Ange­le­gen­heiten verwi­ckelt. Die Agentur unter­hält inmitten des Konflikts mit Russ­land eine „erheb­liche Präsenz“ in Kiew. KFAR.us

● In den USA wurde ein Pilot wegen versuchten Mordes in 83 Fällen ange­klagt. Auf einem Flug der Alaska Airlines von Everett nach San Fran­cisco soll er letzte Nacht versucht haben, die Trieb­werke des Flug­zeugs abzu­schalten, berichtet ABC News. Laut mehreren Medien handelt es sich bei dem Verdäch­tigen, Joseph David Emerson, um einen Piloten der Alaska Airlines, der für den Flug nicht einge­teilt war. Es ist nicht bekannt, wie er ins Cockpit gelangte. Während des Vorfalls sass der Mann im Cockpit auf einem Sitz hinter dem Kapitän und dem Copi­loten. Sie reagierten schnell, sodass das Flug­zeug mit achtzig Passa­gieren an Bord nicht abstürzte.

