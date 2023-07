# IMPFGEFLÜSTER Basics

Folge #2

Was ist ein Adjuvans?

Hier das Tran­script zum Impfgeflüster:

Aus thera­peu­ti­scher Sicht sind Adju­van­zien als Bestand­teil von Impf­stoffen bedeutsam. In

ihrer Funk­tion als Wirk­ver­stärker stellen sie keinen Arznei­stoff, sondern einen

phar­ma­zeu­ti­schen Hilfs­stoff dar. Grund­sätz­lich gilt die Regel, dass zum Erzielen des

erwünschten Effekts die Hilfs­wir­kung eines Adju­vans umso mehr benö­tigt wird, je kleiner das in Frage kommende Antigen ist.

Die Regel trifft nicht für Lebend­impf­stoffe und Impf­stoffe aus bakte­ri­ellen Ganz­keimen zu, da diese zum Erzielen einer entspre­chenden Immun­ant­wort keine Adju­van­zien benötigen.

Die Anti­gen­be­stand­teile sowie die Adju­van­zien sind nur in der jewei­ligen Zusam­men­set­zung, die den Impf­stoff bildet, zuge­lassen, nicht aber jeweils für sich allein.

Bei einer Impfung soll der Körper auf die verab­reichten Ober­flä­chen­struk­turen von

Krank­heits­er­re­gern reagieren. Zitat: »Um eine schüt­zende Immun­ant­wort bei den Geimpften zu errei­chen, die von ausrei­chend langer Dauer ist, sind einigen Impf­stoffen Immun­ver­stärker zuge­setzt«, sagt Professor Dr. Klaus Cichutek, Präsi­dent des Paul-Ehrlich-Insti­tuts, im Gespräch mit der Phar­ma­zeu­ti­schen Zeitung. Diese Adju­van­tien und sons­tige Zusätze werden in der Öffent­lich­keit zuneh­mend zu Recht kritisch diskutiert.

Alumi­ni­um­hy­dr­oxid wird in 27 Impf­stoffen als Adju­vans verwendet. Bei 9 Impf­stoffen in

Kombi­na­tion mit Alumi­ni­um­phos­phat als „Alumi­ni­umgel“; Euro­pean Phar­ma­co­poeia, das

Refe­renz­werk der Quali­täts­kon­trolle von Arznei­mit­teln in Europa, beschränkt den Gehalt an

Alumi­nium auf 1,25 mg/Einzeldosis.

• Amino­säuren und Peptide werden meist als Stabi­li­sa­toren verwendet.

• Glycin wird in fünf Impf­stoffen verwendet.

• Nicht näher spezi­fi­zierte Amino­säuren und Peptide in neun Impf­stoffen und hydrolysierte

Gela­tine kommt in vier Impf­stoffen vor.

• Poly­gelin (abge­baute Gela­tine, quer­ver­netzt über Harn­stoff­brü­cken) wird in fünf

Impf­stoffen verwendet.

• MF 59 dient als neues Adju­vans in zwei Impf­stoffen (O/W‑Emulsion).

• Form­aldehyd wird zum Inak­ti­vieren von Viren benutzt.

Ph. Eur. beschränkt den Gehalt an freiem Form­aldehyd auf 0,2g/l (0,2mg/ml). Form­aldehyd ist in 33 Impf­stoffen enthalten, oft nur in Spuren.

Wir stellen uns dazu folgende Fragen:

Welche Spuren sind gemeint?

Ist es die Spur einer Maus oder die eines Elefanten?

Warum gibt es keine genauen Angaben?“

• Phenol dient als Konser­vie­rungs­mittel mit einer maxi­malen Konzen­tra­tion von 2,5g/l

(2,5mg/ml) nach Euro­pean Phar­ma­co­poeia. Es war früher häufig in Sera und Impf­stoffen zu

finden, heute aber nur noch in fünf Impf­stoffen und einem Immunserum.

• Phen­oxy­ethanol ist als Konser­vie­rungs­mittel in 13 Impf­stoffen enthalten.

• Thio­mersal (Queck­silber) dient als Konser­vie­rungs­mittel in 16 Impf­stoffen, bevor­zugt für

Toxo­id­impf­stoffe zum Beispiel die Tetanusimpfung

• Poly­sor­bate vom Typ 80 und 20 werden in 15 Impf­stoffen zur Stabi­li­sie­rung eingesetzt.

Spuren­be­stand­teile finden sich in fast allen Impf­stoffen als nicht ganz entfern­bare Reste aus dem Herstel­lungs­pro­zess. Trotz ihrer geringen Konzen­tra­tion führen sie manchmal zu

uner­wünschten Neben­wir­kungen. Hier sind vor allem zu nennen: zahl­reiche Antibiotika,

Tenside, Corti­sone, Human­al­bumin, Amino­säuren und Peptide, Hühner­ei­weiß, Kulturmedien

wie M199 oder Affen­nieren-Zell­kul­turen (Vero­zellen), Phenolrot, Phenol, Ether und Ethanol.

Die Abkür­zung Ph. Eur. bedeutet: Euro­pean Phar­ma­co­poeia, das Refe­renz­werk der

Quali­täts­kon­trolle von Arznei­mit­teln in Europa. Unser gesamtes Impf­ge­flüster Team wird sich extra mit all diesen Adju­van­zien einzeln befassen und eine verständ­liche Einord­nung ermög­li­chen. Bitte lesen Sie vor einer Impfung den Beipack­text und lassen Sie sich von ihrem Arzt über mögliche Neben­wir­kungen genau aufklären! Ihr Arzt ist dazu gesetz­lich verpflichtet! Auch wäre es sehr vernünftig, eineRisiko/Nutzenanalyse der betref­fenden Impfung von ihrem Arzt als Erklä­rung (even­tuell schrift­lich) zu verlangen!

• Wie häufig ist die Krank­heit in Öster­reich in den letzten 20 Jahren aufgetreten?

• Besteht ein realis­ti­sches Risiko diese Krank­heit zu bekommen?

• Gibt es nach der Impfung einen Selbst/oder Fremdschutz?

• Welche Studien beweisen die Wirk­sam­keit der Impfung, Selbst­schutz, Fremdschutz?

• Rela­tive Risikoreduktion?

• Welche Adju­van­zien haben die häufigsten Neben­wir­kungen und warum?

