Chrup­alla übt heftige Kritik an Staatsanwaltschaft



In einer Pres­se­kon­fe­renz nahm AfD-Bundes­spre­cher Tino Chrup­alla erst­mals persön­lich Stel­lung zu den Vorkomm­nissen der Wahl­ver­an­stal­tung von Ingol­stadt am 4. Oktober. Heftige Kritik erntete dabei die ermit­telnde Staats­an­walt­schaft Ingolstadt.

Es war ein Anschlag

Am 4. Oktober wurde Chrup­alla im Rahmen einer Wahl­kampf-Veran­stal­tung in Bayern Opfer eines gegen seine Person gerich­teten Anschlags. Genährt durch zwei­fel­hafte Infor­ma­tionen der ermit­telnden Staats­an­walt­schaft, versuchten Main­stream-Medien und poli­ti­sche Gegner, den Anschlag als Wahl­kampf-Manöver der AfD herun­ter­zu­spielen und Chrup­alla vom Opfer zum Schwindler zu machen. Eine Tatsa­chen-Verdre­hung, der der Poli­tiker in seiner Pres­se­kon­fe­renz mit Fakten entgegentrat.

Einstich unwi­der­legbar nachgewiesen

Demnach hatten noch am Tatort Beamte des Bundes­kri­mi­nal­amtes einen Blut­fleck an Chrup­allas rechtem Arm sowie an Hemd und Unter­hemd fest­ge­stellt. Im Kran­ken­haus wurde dann ein Einstich an seinem Arm diagnos­ti­ziert und im Abschluss­be­richt fest­ge­halten. In Dresden hat er den Einstich behan­deln und patho­lo­gisch unter­su­chen lassen, so der Poli­tiker. Es wurde dort auch eindeutig ein Einstich­kanal fest­ge­stellt. Weitere Befunde stünden noch aus. Fest­zu­stellen, welche Substanzen inji­ziert wurden, gestalte sich schwierig und könne noch Wochen dauern.

Undurch­sich­tige Rolle der Staatsanwaltschaft

Eine hinter­fra­gens­werte Rolle in dem Fall spielt die ermit­telnde Staats­an­walt­schaft. In einer Antwort auf die Abmah­nung durch die AfD vom letzten Samstag verwi­ckelte sich die Behörde in Wider­sprüche, was Infor­ma­tionen an Medien betraf, berich­tete der Poli­tiker und äußerte schwere Vorwürfe hinsicht­lich der Infor­ma­tions- bzw. Desin­for­ma­tions-Politik der Behörde.

Staats­an­walt­schaft macht Kehrtwende

In einer neuer­li­chen Pres­se­mit­tei­lung im Anschluss an Chrup­allas Press­kon­fe­renz korri­gierte die Staats­an­walt­schaft nun ihre fakten­be­freite Pres­se­mit­tei­lung der letzten Woche, wonach nur „eine ober­fläch­liche Rötung bzw. Schwel­lung“, aber kein Einstich fest­ge­stellt worden sei. Sie bestä­tigte jetzt auch die drei Grund-Aussagen, wonach es eine Einstich­stelle gegeben habe, die Verlet­zung diagnos­ti­ziert und Blut an Chrup­allas Klei­dung fest­ge­stellt wurde. Eine Wende um 180 Grad!

Warum die Staats­an­walt­schaft die Fakten nicht aner­kennen wollte, könne er nicht beur­teilen, antwor­tete Chrup­alla noch in der Pres­se­kon­fe­renz auf eine Jour­na­lis­ten­frage. Er sehe es aber als Skandal, dass man sich als Opfer in eine Recht­fer­ti­gung begeben muss, weil Falsch­in­for­ma­tionen in den öffent­li­chen Aussagen zum Stan­dard geworden sind.

