Dr. Jürgen O. Kirchner ist Biologe und Autor des Buches „Die mRNA-Maschine“, es erschien unter seinem Pseud­onym David O. Fischer. In diesem berichtet er über den Nach­weis von Verun­rei­ni­gungen mit DNA in Chargen des COVID-19-mRNA-Impf­stoffs von BioNTech (Comirnaty), die in Deutsch­land in Verkehr gebracht wurden.

Die Ergeb­nisse belegen für ihn, dass dieser mRNA-Impf­stoff niemals in Deutsch­land hätte in den Verkehr gebracht werden dürfen. „Jede einzelne Impfung mit diesem Impf­stoff war illegal“, so der Wissen­schaftler. In diesem Spezial-Inter­view berichtet er über seine Funde und beleuchtet gleich­zeitig die Risiken, die von DNA-Verun­rei­ni­gungen ausgehen.

Epoch Times inter­viewte Dr. Kirchner, nachdem er als Begleiter der Petentin Susanne Wilschrey („Kein Pande­mie­ver­trag mit der WHO“) am 18. September im Peti­ti­ons­aus­schuss des Deut­schen Bundes­tages die DNA-Verun­rei­ni­gungen öffent­lich machte. Ein Beitrag zu der Sitzung im Peti­ti­ons­aus­schuss folgt in Kürze auf Epoch Times, wo diese Info zuerst erschien.

Hier finden Sie Dr. Jürgen O. Kirchner den Nach­weis von DNA-Verun­rei­ni­gungen in Chargen des COVID-19-mRNA-Impf­stoffs von BioNTech (Comirnaty), die in Deutsch­land in Verkehr gebracht worden waren: Die Bedeu­tung der Risiken von DNA-Verun­rei­ni­gungen im mRNA-Impf­stoff Comirnaty von BioNTech für Geimpfte.

