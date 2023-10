Von unserem Ungarn-Korre­spon­denten ELMAR FORSTER

„Wenn man das Chaos in Ruhe lässt, neigt es dazu, sich zu vermehren.“

(Stephen Hawking)

Spätes­tens seit der naiven Open-Border-Welcome-Crisis-2015 reali­siert sich nun das, wovor jeder vernünf­tige Geist gewarnt hatte: Mit dem unvor­her­seh­baren Ausbruch der Hamas-Terrors, dem Gegen­schlag Israels kommt es in den west­li­chen Multi-Kulti-Staaten zu einem globalen Erwa­chen isla­mis­ti­scher Schläfer-Terror-Zellen…

Und ab nun tritt die Chaos­theorie in ihre finale Phase: Welche die naiven Will­kom­mens­klat­scher frei­lich nicht wahr­haben wollten – in ihrem dümm­li­chen Glauben auf Beherr­schung des isla­mi­sit­sich fundierten Multikultilateralismus.

Somit aber hatte, in den letzten acht Jahren seit 2015, jede auch noch so kleine Ände­rung der Anfangs­werte zu einem ganz anderen, als der gewünscht-geplanten Multi-Kulti-Traum­welt geführt. Was aber nur ober­fläch­lich als voll­kommen unre­gel­mäßig erscheint: Isla­mis­ti­sche Messer­ste­che­reien, Multi­kulti-Verge­wal­ti­gungen, Terror­at­ta­cken, arabi­sche Unruhen in öffent­li­chen Bädern…

Zu einer völligen Eska­la­tion kommt es nun aber durch das Unvor­her­seh­bare: Denn um das System­ver­halten voraus­sagbar berechnen zu können, müssten alle Bedin­gungen mit unend­lich genauer Präzi­sion bekannt sein – ein prak­tisch unmög­li­ches Unterfangen.

„Die Zivi­li­sa­tion ist wie eine dünne Eisschicht auf einem tiefen Ozean aus Chaos und Dunkel­heit.“ (Werner Herzog)

Dieses „Schmetterlingseffekt“-Phänomen verschafft sich Macht: Wonach selbst der schwache Flügel­schlag eines sehr weit entfernten Schmet­ter­lings auf lange Sicht zu einem anderen Ablauf des groß­räu­migen Wetter­ge­sche­hens führen kann.

Das Unvor­her­seh­bare hat nun einen histo­ri­schen Namen: Hamas-Terror.

„Ich inter­es­siere mich für alles, was mit Revolte, Unord­nung und Chaos zu tun hat. Das scheint mir der Weg zur Frei­heit zu sein.“ (Jim Morrison, Alt-68-Kulutr-Revolutionär)

Der Unter­gang der west­li­chen, multi­plu­ra­lis­ti­schen 68er-Kultur-Destruktion

Doch völlig unvor­her­sehbar war alles nicht: So hatte etwa Samuel P. Huntington mit „The clash of civi­li­sa­tions“ (1993 / 96) die globalen Folgen im Zuge der global­po­li­ti­schen „Wende 1989“ vorausgesagt:

Durch das Ende des Ost-West-Gegen­satzes (welche die kommu­nis­tisch-dogma­ti­sche gegen die kapi­ta­lis­ti­sche-plura­lis­ti­sche Ideo­logie verloren hatte) entstehen neue Antago­nismen zwischen multi­kul­tu­rellen Kultur­räumen und reli­giösen Werte­ord­nungen: etwa zwischen einem west­li­chen entleert-belie­bigen libe­ra­lis­ti­schen Plura­lismus einer­seits und abso­luten reli­giös-kultu­rellen Iden­ti­täten andererseits.

Ein mode­rater „Zusam­men­prall der Kulturen und Menta­li­täten“ findet aber auch zwischen einem (seni­li­sierten, durch die 68er-Kultur-destruk­tion isla­mis­tisch-multi­plu­ra­li­sierten und sinn-entleerten) west­li­chen Nach­kriegs-Europa einer­seits und dem neuen Europa statt, den nach 1989 zurück­ge­kehrten (von Poli­tical-Correct­ness-Ideo­logie freien) EU-Ex-Ostblock-Staaten. Die neue poli­tisch-kultu­relle Bruch­linie bildet die Grenze zu den Visegrad-4-Staaten.

Euro­päi­scher Nach­sommer im „Osten“ Europas

Mit der Flücht­lings­krise-2015, der Corona-Krise-2020 und der Ukraine-Krise (als gewal­tige histo­ri­sche Katak­lypsen) hat dieser inner-euro­päi­sche Kultur­kampf seinen Zenit zugunsten des östli­chen Mittel­eu­ropas entschieden. Denn gerade jene (vor einer Gene­ra­tion besten­falls von west­li­chen Poli­ti­kern noch bemit­lei­deten) Völker hinter dem ehema­ligen „Eisernen Vorhang“ (Chur­chill) haben nun plötz­lich die Deutungs­ho­heit in der mora­li­schen Neuge­stal­tung des Spät-68er-Alt-Europas über­nommen – allen voran der unga­ri­sche Minis­ter­prä­si­dent Orbán…

Warum gerade der „Osten“?

Sowohl was Denken, Zeit­emp­finden und histo­ri­sche Erfah­rungen betrifft, unter­scheiden sich die neuen, (groß­teils) christ­lich[2] veran­kerten „östli­chen“ mittel­eu­ro­päi­schen EU-Mitglied­staaten diame­tral vom west­li­chen, multi­plu­ra­lis­tisch-entseelten 68-er-„Alt“-Europa. Daraus resul­tierte ein völlig anders gear­teter histo­risch-poli­ti­scher Bewusst­seins­zu­stand: eine tiefe und immer wieder gekehrte poli­tisch-histo­ri­sche Enttäu­schung sowie das Gefühl [1] [3] auf sich allein gestellt zu sein. Das erkannte auch der deut­sche Philo­soph Safranski:

„Die deut­sche Politik will nicht begreifen, was mit den osteu­ro­päi­schen Ländern los ist: Die sind eben der Knute der Sowjet­union entkommen und wollen nun erst einmal die neuge­won­nene Souve­rä­nität genießen. Sie möchten ihr Selbst­be­stim­mungs­recht nicht gleich wieder nach Brüssel abgeben, bloß weil Deutsch­land mit seinem Europa-Traum das forciert.

Die Deut­schen blenden auch den histo­rischen Hinter­grund der Abwehr­hal­tung in Osteu­ropa aus: Bulga­rien war bis 1908 unter osma­ni­scher Herr­schaft. Die Türken standen Ende des 17. Jahr­hun­derts vor ­Wien. Das isla­mi­sche Osma­ni­sche Reich war weit in den Balkan vorge­drungen. Das ist im kollek­tiven Gedächtnis dieser Länder präsent. Und es ist nun mal so, dass die großen Flücht­lings­ströme vor allem aus der isla­mi­schen Welt kommen.“ (Safranski: „Poli­ti­scher Kitsch“)

Kultur­his­to­ri­scher Abriss:

Ungarn

Allein schon wegen ihrer geogra­phi­schen Rand­lage (an der östli­chen Flanke des histo­ri­schen christ­lich-mittel­eu­ro­päi­schen Kern­raumes) waren die Magyaren seit dem 13. Jhd. immer wieder­keh­renden Inva­sionen aus der Tiefe des asia­ti­schen Raumes ausge­setzt: Zwei Mongo­len­ein­fälle (1241–42 / 1285) hinter­ließen ein verwüs­tetes, groß­teils entvöl­kertes Land.

Seit Mitte des 16. Jhds erreichte die mili­tä­ri­sche Konfron­ta­tion mit den Osmanen in der Schlacht von Mohács (1526) durch den Tod des unga­ri­schen Königs Ludwig II seinen Höhe­punkt in einer knapp 200-jährigen türki­schen Fremd­herr­schaft (1526 – 1718 Friede von Pass­arowitz — Karlo­witz 1699 – 1695 Gnaden­bild von Maria­pocs); und zwar in doppelter Hinsicht:

Bertalan Székely: Die Auffin­dung der Leiche König Ludwigs (1860) Bertalan Székely: Mihály Dobozi und seine Frau ( 1861 ) Der Soldat Dobozi ersticht seine Frau, um sie nicht in die Hände der Türken fallen lassen zu müssen

Als Dank für ihren Versuch ein christ­li­ches Boll­werk für ganz Europa zu bilden, handelte sich das einst mäch­tige unga­ri­sche König­reich eine knapp vier­hun­dert­jäh­rige Fremd­herr­schaft durch die öster­rei­chi­schen Habs­burger ein; kurz unter­bro­chen durch eine sieg­reiche Revo­lu­tion von 1848/49, welche wiederum nur mit Unter­stüt­zung des russi­schen Zaren nieder­ge­schlagen werden konnte und welche in der Hinrich­tung von 13 ungar. Gene­rälen in Arad (Oradea, heute Rumä­nien) eine tiefe natio­nale Schmach und Demü­ti­gung bedeu­tete: Auch dieses Massaker prägte sich tief in das kollek­tive Gedächtnis der Ungarn ein: Weil die habs­bur­gi­schen Besatzer darauf mit Bier anstießen, verwei­gern sich die Ungarn seither diese Tischsitte.

Seit 1526 war den Magyaren nur mehr (von 1867–1918) eine kurze Phase der natio­nalen Gleich­be­rech­ti­gung im Rahmen des sog. „Ausgleichs“ inner­halb der Donau­mon­ar­chie vergönnt; im folgen­schweren Frie­dens­ver­trag von Trianon (1920) verlor Ungarn mehr als 2/3 seines Staats­ge­bietes und knapp 45% seiner Bevöl­ke­rung; in den abge­trennten Gebieten verblieb eine unga­ri­sche Volks­gruppe von 3,2 Mio (damals mehr als 30% der Gesamt­un­garn). Gerade diese Minder­hei­ten­frage stellt bis heute einen Pfahl im Flei­sche dar – sowohl was Enttäu­schung und Selbst­be­haup­tungs­wille dieser „Ungarn jenseits der Grenze“ als auch Soli­da­rität der jetzigen FIDESZ-Regie­rung mit dieser Minder­heit betrifft.

Selbst die rumä­ni­sche Revo­lu­tion entzün­dete sich am 16. Dez. 1989 aufgrund des regime-kriti­schen unga­ri­schen Pfar­rers László Tökés in Temesvar / Timisoara. Schließ­lich wurde auch noch die unga­ri­sche Revo­lu­tion von 1956 gegen die sowjet­rus­si­sche Fremd­herr­schaft brutal niedergeschlagen.

Und doch blieb gerade der Frei­heits­drang des (von christ­li­cher Über­zeu­gung gelei­teten) „östli­chen“ Mittel­eu­ropas histo­risch nach­haltig; etwa in der Grenz­öff­nung für die DDR-Flücht­linge (September 1989) durch Ungarn, oder die Gewerk­schafts­pro­teste durch die Soli­dar­nosc-Bewe­gung (ab 1980) durch Lech Walesa in Polen.

All diese schmerz­haften Ereig­nisse und Erfah­rungen haben sich (auch in den anderen Post-89-er-Staaten ‑Europas) zu einem nach­hal­tigen Amalgam, von gesundem Miss­trauen, Selbst­be­haup­tungs- und Über­le­bens­willen sowie zu einem geschärften Bewusst­sein für real exis­tie­rende poli­ti­sche Gefahren verfes­tigt. Die 1848 durch den unga­ri­schen Natio­nal­dichter und Revo­lu­tionär Sandor Petöfi verfasste Warnung „An die Könige“ liest sich heute wie ein Abge­sang auf die linke Elite Brüssels:

„Nötig ist es kaum noch aufzu­wie­geln eure Unter­tanen gegen euch… Was euch unver­fror’ne Schmeichler schwätzen, euch, ihr Könige liebt keiner mehr!“

Das unter­scheidet grund­sätz­lich von jenem ober­fläch­lich-anäs­the­sierten Seins­ge­fühl des mate­ria­lis­tisch entleerten west­lich-post­mo­dernen Anything-Goes, welches sich auf einer trüge­ri­schen 70-jährigen Frie­dens­pe­riode breit gemacht hatte;[4] und welches aber nun durch Flücht­lings­krise (2015), den ukrai­ni­schen Maidan-Putsch (2013–14), die Sezes­sion der ehema­ligen ukrai­ni­schen Krim (2014) nach Russ­land, dann durch die Corona-Krise (2020) und später durch den UKraine-Krieg jäh aus ihrem selbst­ver­liebten Dorn­rös­chen­schlaf gerissen wurde.

Während die Staaten West-Europas sich nur mehr verschwommen an kata­stro­phale (die christ­liche Kultur des Abend­landes bedro­henden – Inva­sionen) etwa durch Wikinger (Ende 8. – 9 Jhd n. Chr.) oder die der Musel­manen (ab 711- 1492 n. Chr.) im Mittel­alter erin­nern, war der alte Konti­nent – auch krie­ge­risch – vor allem mit sich selbst beschäf­tigt gewesen; die Inva­sion der Osmanen nutzten fran­zö­si­sche Könige zu Macht­spielen gegen den Erzfeind Öster­reich-Habs­burg, welcher zumin­dest an seiner Süd-Ost-Flanke die geballte Macht osma­ni­scher Kriegs­ma­schi­nerie fürchten lernte, Ungarn aller­dings jene osma­ni­sche Beset­zung jahr­hun­der­te­lang am eigenen Leibe erfahren musste.

Hinzu kommt die extreme Minder­hei­ten­po­si­tion der unga­ri­schen Sprach- und Kultur­na­tion inner­halb Europas, was frei­lich in eine selbst­be­wusste Selbst­be­sin­nung auf die eigenen Werte und histo­ri­schen Voraus­set­zungen dazu fußte. Gerade diese teils mysti­sche Ehrfurcht vor der eigenen Geschichte blieb im Westen immer völlig unverstanden…

Balkan

Jedoch erin­nern sich auch andere Völker des östli­chen Mittel­eu­ropas und des Balkans an ähnliche natio­nale Kata­stro­phen – verur­sacht durch Inva­sionen fremder Mächte: Das Fürs­tentum Serbien erlitt in der Schlacht auf dem Amsel­feld (1389) eine vernich­tende Nieder­lage gegen die Türken, was letzt­lich in eine fast 350-jährige Fremd­herr­schaft mündete (1459–1878).

Polen

Auch Polen litt unter dem Mongo­len­sturm: 1241 wurde ein polnisch-deut­sches Ritter­heer in der Schlacht bei Liegnitz voll­ständig vernichtet. So was vergisst man nicht…

In drei Teilungen im 18. Jhd. wurde das Land zwischen den dama­ligen Global-Playern Preußen, Öster­reich und Russ­land file­tiert; danach folgte jene zwischen Russ­land und Nazi­deutsch­land (mit den natio­nalen Kata­stro­phen der Massaker von Wohl­hy­nien – 1943 – und Katyn – 1940 – mit mehreren zehn­tau­send Toten; nach dem Zweiten Welt­krieg folgte die West-verschie­bung des Staats­ge­bietes mit der Zwangs­um­sied­lung von 1,5 Mio. Polen).

Und Polen spielte mehr­mals eine wesent­liche Rolle im Kampf gegen den Kommunismus:

Böhmen

Der böhmi­sche König Ottokar Přemysl fiel in der Schlacht auf dem March­feld 1278 gegen den Habs­burger Rudolf I; sein Leichnam wurde von diesem geschändet. 1415 war der böhmi­sche Kirchen­re­former Jan Hus trotz Zusage von freiem Geleit (durch den Kaiser des Hl. Römi­schen Reiches, Sigis­mund) auf dem Konzil zu Konstanz auf dem Schei­ter­haufen als Ketzer verbrannt worden.

Von 1526–1918 stand Böhmen unter habs­bur­gi­scher Herr­schaft: Nach der verlo­renen Schlacht auf dem Weißen Berg bei Prag (1619) wurden 27 böhmi­sche und deut­sche protes­tan­ti­sche Adelige auf dem Altstädter Ring brutalst hinge­richtet, ihre Güter konfis­ziert; die Epoche danach ging als „Zeit der Fins­ternis“ in die natio­nale Geschichts­schrei­bung ein.

1939 besetzten die Natio­nal­so­zia­listen das sog. „Protek­torat Böhmen und Mähren“; 1942 erfolgte als Reak­tion auf die Ermor­dung des Reichs­pro­tek­tors Heyd­rich das Massaker von Ledice (172 liqui­dierte Männer). Danach verleibte sich Stalin die Tsche­cho­slo­wakei als Satel­li­ten­staat ein; der 68-er-Prager Früh­ling wurde niedergewalzt.

„Chaos bedeutet, alles zu verwerfen, was man gelernt hat, Chaos bedeutet, man selbst zu sein.“ (Emil Cioran)

Das andere Denken des histo­ri­schen, östli­chen (Mittel-)Europas

Während man im west­li­chen Teil Europas Frei­heit mit mate­ri­eller (Abge)Sicher(t)heit (also v.a. wirt­schaft­li­cher Prospe­rität infolge des ausge­schüt­teten ameri­ka­ni­schen Füll­horns des Marschall Plans) verstand und sich dementspre­chend sowohl poli­tisch und kultu­rell an den american-way-of-life anpasste und durch diesen korrum­pieren ließ, waren die Völker im östli­chen Teil Europas unter den tekto­ni­schen Verwer­fungen der Nach­kriegs­ord­nung vom Westen einfach schul­ter­zu­ckend vergessen, verraten und dem ideo­lo­gi­schen Erzfeind des Kommu­nismus über­ant­wortet worden.

Katho­li­zismus, Natio­nal­stolz, Subver­si­vität versus kultu­relle Ent-leert-heit

Doch: Diese Erfah­rung ist dem west­li­chen Denken und seiner Menta­lität seit drei Gene­ra­tionen abhanden gekommen: Warten, Warten müssen und daraus resul­tie­rend: Warten können. Doch auch die Frei­heit von 1989 war wieder von neuen Enttäu­schungen gekenn­zeichnet: Die wirt­schaft­lich bedingten sozialen Kolla­te­ral­schäden auf dem Weg in den neoli­be­rale Finanz­ka­pi­ta­lismus; die verächt­liche Bevor­mun­dung der eigenen Tradi­tionen und kultu­rellen Werte (der Katho­li­zismus Polens, der Natio­nal­stolz Ungarns auf seine Krone, die schwejk´sche Subver­si­vität Böhmens), die subtile Verach­tung slawi­scher und magya­ri­scher Völker durch die west­li­chen Eliten im Allge­meinen…: Allen Staaten im Osten blieb gemeinsam jene schmerz­liche Erfah­rung, dass staat­liche Souve­rä­nität, kultu­rell-natio­nale Einheit brüchig und von fremden Mächten und Inva­soren bedroht sind.

Daraus resul­tierte ein inter­es­santes Para­doxon: Durch diese Verlust-Optio­na­lität erfuhr der Staat, die Nation zwar einer­seits eine bis ins Mystisch-Reli­giöse hinein gestei­gerte Wert­schät­zung, wobei sich das Indi­vi­duum gleich­zeitig (sozu­sagen aus Eigen­in­itia­tive und Selbst­ver­ant­wor­tungs­be­wusst­sein heraus) dazu gezwungen sah, ein starkes fami­liäres und regio­nales soziales Netz aufzubauen.

Im Gegen­satz dazu hatte sich in den Sozi­al­staaten W‑Europas diese Wert­schät­zung der Nation und christ­li­cher Kultu­ra­lis­taion durch die nihi­lis­ti­sche Kultur-Destruk­tion der 68-er aufge­löst, als dessen Endpro­dukt wir ab 2015 jene entwur­zelten Single-Indi­vi­dua­listen erleben, welche nun ihren Post-Post-Midlife-Crisis-Frust mit einem so naiv wie a‑historischen Be-Well­come-Klat­schen von Flücht­lings­massen als ihr mehr­fa­ches biogra­phi­sches Versagen kompensieren.

Unter diesen speziell für den „östli­chen“ Teil des histo­ri­schen Mittel-Europas zutref­fenden Erfah­rungen inter­pre­tierte Orbán dann frei­lich auch die Flücht­lings­krise (und vor allem frei von den ideo­lo­gi­schen Scheu­klappen einer deka­denten Gutmen­schen-Ideo­logie) un, indem er die Geschichte als Lehr­meis­terin und nicht – wie im Westen üblich – als lästigen, in Biblio­theken verbannten Bildungs­bal­last, nutzte. Orbán scheute sich auch nicht Führungs­stärke zu beanspruchen:

„Aber in Krisen­si­tua­tionen braucht man Führer, die gewohnte Bahnen verlassen. Wenn jemand das tut, wird er am nächsten Tag in Medien als gefähr­li­cher Natio­na­list gebrand­markt.“ (Orbán)

Sein tsche­chi­scher Polit­kol­lege, Staats­prä­si­dent Zeman, formu­lierte mensch­liche Umgangs­formen in Rich­tung unzu­frie­dener Refjut­schies wie folgt:

„Wenn ihr schon hier seid, müsst ihr unsere Regeln respek­tieren, so wie wir die Regeln respek­tieren, wenn wir in euren Ländern sind. Niemand hat euch hierher einge­laden. Wenn es Ihnen nicht gefällt, gehen Sie wieder.“

Somit aber, und damit schließt sich der Kreis auch schon wieder:

„Es ist wichtig, dass jemand seiner Zeit den Spiegel vorhält.“

- wie Václav Havel, ehema­liger tsche­chi­scher Staats­prä­si­dent und Dissi­dent, es formu­liert hatte. Dass dieser erneut aufklä­re­ri­sche Akt nun plötz­lich von den Staaten des Ostens geleistet wird, kommt frei­lich – aus Sicht der über­holt-seni­li­sierten Alt-68er – einer tiefen Krän­kung, kultur­his­to­risch einer koper­ni­ka­ni­schen Wende am Himmel der Poli­tical Correct­ness gleich.

„Die Ideen regieren die Welt oder stürzen sie ins Chaos.“ (Auguste Comte)

Während sich im Westen die wohl situ­ierten Wohl­stands­bürger schon die ganze Arbeits­woche über hinweg den Kopf zerbra­chen, wie man das anste­hende Wochen­ende abfeiern und mit Sinn aufladen könnte, ging dieses im Osten in fort­ge­setzte Arbeit über, um sich das Über­leben zu sichern. Frei­lich blieb man so aber dem Leben, seiner Inten­sität, seiner sozialen Bedeu­tung und aber auch seiner Fragi­lität und Bedro­hung durch Alter, Armut, Krank­heit und Tod nahe. – Erst durch die Corona-Krise-2020 und die Ukraine-Krise erfahren die west­li­chen Frei­zeit-Paniker, was es heiß: Warten-Müssen…

Wen mag es also verwun­dern, dass Skepsis gegen­über realen oder poten­ti­ellen „Bevor­mun­dern“ (egal ob damals in Moskau oder eben jetzt mit Haupt­sitz im „links-nihi­lis­ti­schen“ Brüssel) so etwas wie eine geheime Staats­ver­fas­sung des Ostens sind.

„Das Schlacht­feld ist ein Ort des stän­digen Chaos. Der Sieger wird derje­nige sein, der dieses Chaos beherrscht, sowohl sein eigenes als auch das der Feinde.“ (Napo­leon Bonaparte)

Geschärfte Sicht auf die soziale und kultu­relle Realität

Allen Balkan- und Visegrád-4-Staaten gemeinsam ist darüber hinaus die Exis­tenz (einer seit Jahr­hun­derten schwer bis gar nicht zu inte­grie­renden Minder­heit, jener der „Zigeuner“, der Roma und Sintis, deren gesell­schaft­liche Proble­matik im Westen unter dem Diktat der Poli­tical Correct­ness igno­riert, verharm­lost, exoti­siert, oder aber einseitig auf die Herkunfts­staaten redu­ziert wurde. Immer dann aber, wenn diese Minder­heit im Westen etwa in Form von Armuts­kri­mi­na­lität auftritt, reagieren diese Muster-PC-Demo­kra­tien mit Repres­sionen, Auswei­sungen, Rück­füh­rungen oder unver­hoh­lenem Rassismus.

Orbán, Ungarn, Polen, Slowakei, Tsche­chien…: Sie alle sahen im Spät­sommer 2015 nicht nur im wört­li­chen Sinne das, was kommt, nämlich jene (schier unbe­wäl­tig­baren und des-inte­grier­baren) Menschen­massen, sondern auch den Culture-Clash, mit dem sich die 68er-Eliten im Westen in Form von Terror­an­schlägen und letzt­lich auch einem Back-slash gegen ihre (von sexu­eller Frei­zü­gig­keit und beliebig-kultu­reller Ersetz­bar­keit von Werten geprägten) Kultur von nun an ausein­an­der­setzen werden müssen. Doch (und dieses Gefühl ist den deka­denten 68-er-Selbst­has­sern völlig fremd): Die eigene natio­nale Iden­tität wird in Ost-Europa groß­teils als etwas erlebt, was man immer schon (letzt­lich erfolg­reich) vertei­digen und bewahren musste und es auch weiterhin muss – und zwar immer wieder gegen neue Invasoren…

Zum Höhe­punkt der Flücht­lings­krise sprach ich am Bahnhof des unga­ri­schen Grenz­ortes Hegy­es­halom mit einem Polizei-Komman­danten über die mediale Verleum­dungs­kam­pagne gegen Ungarn. Als von Neuem voll besetzte Flücht­lings­züge anrollten, und die unga­ri­schen Poli­zisten die Flücht­lings­massen kontrol­lierten, erwi­derte der unga­ri­sche Beamte in einer Mischung aus Reali­täts­sinn, Dienste­thos und Volks­weis­heit lapidar:

„Wir in Ungarn wissen: Jedes Wunder dauert genau drei Tage!“

Das Versagen der west­eu­ro­päi­schen Eliten

Und auch poli­tisch sollte Orbán die Deutungs­ho­heit schon sehr rasch zurück erlangen: Der Holo­caust-Plärrer[5], der öster­rei­chi­sche Ex-Bundes­kanzler Faymann (ausge­buht von seinen eigenen Sozi-Gutmen­schen während des sozia­lis­ti­schen Hoch­amts am 1. Mai 2016 auf dem Wiener Rathaus­platz) – danach abge­setzt auf einen Versor­gungs­posten in einer partei­nahen Versi­che­rungs­ge­sell­schaft; Cohn-Bendit verschmäht als Krypto-Pädo­philer in Pension; Ex-EU-Kommis­si­ons­prä­si­dent Junker eben­falls vergessen und verspottet als Ischias-Simu­lant; der selbst beken­nende Ex-Alko­ho­liker Schulz degra­diert zu einem Provinz­po­li­tiker, und die einst so stolze linke GM-Elite Deutsch­lands para­ly­siert von den eigens geru­fenen Geis­tern aus NAFRIS-tan; und kein anderer Satz, der solch verhee­rende Wirkung zeitigte wie Merkel:

„Wir schaffen das!“

Die stoi­sche Einsicht des „östli­chen“ Mittel­eu­ropas in die Realität der histo­ri­schen Ereig­nisse, das Bewusst­sein, daraus die rich­tigen Entschei­dungen ableiten zu müssen (auch gegen oppor­tune poli­ti­sche Ober­fläch­lich­keiten und PC-Besser­wisser-Gut-Menschen aus dem Westen), gepaart mit der Weis­heit des Warten-Könnens: „Jedes Wunder dauert drei Tage!“ Mit der Flücht­lings­krise-2015 gingen in Europa die Nach­kriegs­ge­schichte und die Post­mo­derne zu Ende…

„Wo immer einer die Wahr­heit sagt, da ist schon ein Stück Frei­heit.“ (Vacláv Havel)

Doch steht diese Wahr­heit nun nicht mehr unter dem Diktat der Gut-Menschen-Poli­tical-Correct­ness: Deren Rhetorik hat sich über­holt, deren Sinn säku­la­ri­siert, deren Vertreter unein­sich­tige Möch­te­gern-Propheten eines unmög­li­chen Post-Histoire-Zustandes…

„Die Wahr­heit ist dem Menschen zumutbar!“

- arti­ku­lierte einmal eine der wenigen intel­lek­tuell ernst zu nehmenden öster­rei­chi­schen linken Intel­lek­tu­ellen, Inge­borg Bach­mann. Dieser (eigent­lich bittere Satz) trifft nun die sowohl satt wie verängs­tigt gewor­dene west­liche Gut-Menschen-Elite mit voller Wucht… Denn immer noch ist diese aus ihrem Bullerbü-Multi-Kulti-Fantasy-Traum nicht aufgewacht…

„Europas naiver, selbst­mör­de­ri­scher Libe­ra­lismus“ (Imre Kertész)

Imre Kertész (von der west­li­chen GM-Schi­ckeria gern zitierter und hofierter) unga­ri­scher Nobel­preis­träger und Holo­caust-Über­le­bender sah frei­lich schon viel früher klarer, was kommt:

„Die Abend­ma­schine war voller ärmli­cher Araber, die in Buda­pest in irgend­eine Nahost-Maschine umsteigen. Eine sonder­bare Art armer Fami­lien, mit Frauen, groß­köp­figen, aggressiv brül­lenden Kindern;

Anstatt mit ihnen Mitleid zu haben, asso­zi­iere ich Bomben und Terror. Europa wird bald zugrunde gehen an seinem eins­tigen Libe­ra­lismus, der sich als naiv und selbst­mör­de­risch erwiesen hat. Europa hat Hitler hervor­ge­bracht, und nach Hitler waren keine Argu­mente mehr geblieben: Dem Islam taten sich alle Tore auf, man wagte nicht mehr, über Rasse und Reli­gion zu spre­chen, während der Islam anschei­nend fremden Rassen und Reli­gionen gegen­über keine andere Sprache mehr kennt als die Sprache des Hasses.“[6]

Im Herbst der Flücht­lings­krise 2015 schrieb ich an meine alt gewor­denen, alt-linken Ex-Freun­dInnen in einen (sich der Euphorie des Be-Welcome-Klat­schens hinge­benden) Westen (sofern sie mir nicht schon vorher – und schwer beein­druckt durch die PC-Medi­en­kam­pagne gegen Orbán – die Freund­schaft in einem letztem Anflug geheu­chelter Zivil­cou­rage aufge­kün­digt hatten) folgende Kurzzeilen:

„Ihr wisst noch gar nicht, was auf euch zukommt! Das Aufwa­chen aus eurem Traum wird weh tun!“

Dem ist eigent­lich nichts mehr hinzu zu fügen… Ich tu es trotzdem…:

„Ihr in Europa, ihr habt die Intel­li­genz ausge­schlossen. Ihr werdet leiden. Der Abgrund ist tief. Ihr seid krank. Ihr habe die Krank­heit der Leere. … Das west­liche System bewegt sich auf einen ulti­ma­tiven Zustand geis­tiger Erschöp­fung zu: Eine über­trie­bene, seelen­lose Geset­zes­treue, ein ratio­naler Huma­nismus, ein verbo­tenes Innen­leben… Eure gesamten Eliten haben den Sinn höherer Werte verloren. Sie haben vergessen, dass das erste Recht des Menschen darin besteht, seine Seele nicht mit Nich­tig­keiten vollzustopfen…

Der Abgrund wird sich zum Licht hin öffnen. Kleine Leucht­käfer werden in der Nacht in der Ferne flackern. Anfangs werden wenige Menschen diese flackernden, fragilen Lichter bemerken und vor feind­li­chen Gewit­tern schützen. Es wird Menschen geben, die sich erheben werden im Namen der Wahr­heit, der Natur, des Lebens; (…) sie werden ihren Kindern beibringen, anders zu denken, den Geist über das Mate­ri­elle zu stellen. Sie werden die Spirale des Nieder­gangs der Tapfer­keit durch­bre­chen. So wird es zu einem Aufbre­chen des dres­sierten Gewis­sens kommen. Heute sind die Dissi­denten im Osten, sie werden bald im Westen sein.“[7]

- mit den Worten des russi­schen Dissi­denten A. Solsche­nizyn nach seiner Rück­kehr aus dem ameri­ka­ni­schen Exil in seine Heimat.

Trotz der beiden Welt­kriege ist das histo­ri­sche Mittel­eu­ropa aber nicht unter­ge­gangen: Dessen Lebens­ge­fühl hat wie in einer Zeit­blase über­dauert, dessen Wider­stands­wille wurde durch den Frei­heits­drang gegen die sowje­ti­sche Unter­drü­ckung nach 1945 in einer inneren Emigra­tion gestärkt. Mit der Wende 1989, der Flücht­lings­krise-2015 und jetzt der Corona-Krise-2020 ist diese Zeit­blase endgültig geplatzt…:

„Die Vernunft, sie, die ewige und still gedul­dige, kann warten und beharren. Manchmal, wenn die anderen trunken toben, muss sie schweigen und verstummen. Aber ihre Zeit kommt, immer kommt sie wieder.“[13] (Stefan Zweig)

Es folgt 2. Teil: Der „Osten“. „Vorteile der Rückständigkeit“

