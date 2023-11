Wir stehen einem Boll­werk aus Staaten und Medien gegenüber



Von STEFAN MILLIUS | Sie tut nicht, was behauptet wurde. Sie tut sehr viel Schäd­li­ches, was hart­nä­ckig nicht weiter unter­sucht wird. Und eine «Impfung» ist sie schon gar nicht. Aber bald wird sie uns wieder empfohlen. Was für eine Erfolgs­ge­schichte für die Phar­ma­in­dus­trie und ihre Chef­ver­käufer, die Regierungen.

Manchmal kommt man sich ein biss­chen dämlich vor. Beispiels­weise dann, wenn man pflicht­schuldig offi­zi­elle Erkennt­nisse wieder­gibt, die man selbst – und die treuen Leser – längst hatte. Aktuell geht es um die «Impfung» gegen Covid-19. Sie ist bekannt­lich «zu 95 Prozent wirksam». Was natür­lich erfreu­lich ist. Das Salat­blatt, das ich gerade kaue, ist sicher auch «zu 95 Prozent wirksam» gegen mein Über­ge­wicht. Ich warte und hoffe.

Wir stehen einem Boll­werk gegen­über. Einem Boll­werk aus Staaten und Medien. Die repe­tieren gemeinsam liebend gern Märchen wie das über die Wirk­sam­keit, und sobald Fakten auf dem Tisch liegen, schweigen sie einfach.

Nein, die «Impfung» ist nicht wirksam. Sie verhin­dert keine Anste­ckung durch das Virus, sie verhin­dert keine Über­tra­gung des Virus, und die Geschichte von der Verhin­de­rung schwerer Erkran­kungen, die man in letzter Verzweif­lung aus dem Ärmel gezau­bert hat, wird von keiner einzigen Studie gedeckt.

Ich habe in der «Welt­woche» darüber geschrieben, und eben, es ist Wasser auf die Mühlen intel­li­genter Leute. Dass nun auch noch eine offi­zi­elle Behörde mitteilt, dass die «Impfung» nichts von dem tut, was verspro­chen wurde und sie gar nie für den massen­weisen Einsatz vorge­sehen war: Das ist schön, aber wem erzähle ich das hier bitte? Meine Leser wissen das, weil sie einfach, pardon, intel­li­genter sind als der Rest.

Wir haben also einen Wirk­stoff, der nichts von dem tut, was ursprüng­lich verspro­chen wurde und auch das nicht einlöst, was man in höchster Not als Verspre­chen nach­ge­schoben hat (was nun wirk­lich nicht erst seit gestern fest­steht). Dafür fallen reihen­weise durch­trai­nierte Menschen im besten Alter tot um, die Über­sterb­lich­keit erreicht Rekord­zahlen, und die Gebur­ten­quote fällt ins Boden­lose (was eben­falls schon länger bekannt ist).

Ich muss mich daher korri­gieren: Man kann nicht sagen, dass die «Impfung» wirkungslos ist, das wäre unfair. Die Frage ist eher, ob das die Wirkung war, die wir uns gewünscht haben.

Aber abseits davon gibt es nun ernst­haft Leute, die eine nächste Runde der «Impfung» einläuten wollen. Never change a winning team, richtig? Bei dieser gran­diosen Erfolgs­bi­lanz drängt es sich doch förm­lich auf, weiter­zu­ma­chen. Verzei­hung, aber verzwei­felter Sarkasmus scheint derzeit die letzte Zufluchtsstätte.

Ich habe das noch nie erlebt in 51 Jahren als Mensch und in 31 Jahren als Jour­na­list: Dass alle Fakten so klar auf dem Tisch lagen und sie derart konse­quent unter den besagten Tisch gewischt wurden. Es wäre die Aufgabe der soge­nannten vierten Gewalt, solche Zusam­men­hänge scho­nungslos aufzu­de­cken. Ich schätze konser­vativ, dass 98 Prozent meiner Berufs­kol­legen dazu keine Lust haben. Es gibt so viele schöne Berufe, warum ergreifen sie nicht einfach einen dieser?

Aber nein, die Medien sind nicht das einzige Problem.

Denn wir haben unserer Bevöl­ke­rung über zwei Drittel, die sich im guten Treu und Glauben (oder weil sie in die Ferien fliegen wollten) der Spritze ausge­setzt haben, und die werden den Teufel tun und zugeben, dass sie dämlich waren. Dasselbe aber eben auch bei den Medien: Zeitungen, die uns die «Impfung» mit dem Verspre­chen einer Stär­kung der Sper­mien oder durch die Vorstel­lung der «schönsten Impf­zen­tren von Zürich» verkauft haben, werden niemals zugeben, wie gran­dios falsch sie lagen.

Elton John hat einst gesungen: «Sorry seems to be the hardest word». Bei Jour­na­listen ist es nicht das «hardest word». Es ist eine «mission impos­sible». Sie halten verzwei­felt am Behaup­teten fest.

Ich bin dennoch ziem­lich opti­mis­tisch, dass diese «Impf­kam­pagne» dereinst als eines der grössten Verbre­chen der Mensch­heit in die Geschichte eingehen wird. Das ist irgendwie tröst­lich, auch wenn ich es vermut­lich nicht mehr miter­lebe. In den Jahren, die mir bleiben, muss ich aller­dings fertig werden mit einer Gesell­schaft, die nicht nur mitge­macht hat, sondern die Wahr­heit auch ange­sichts aller Fakten nach wie vor ausblendet. Das ist nicht beson­ders lustig, aber das Leben ist eben kein Ponyhof. Ich beklage mich nicht. Immerhin muss ich nicht den Spiegel im Bade­zimmer abhängen, in den ich jeden Morgen schaue.

Drücken wir es doch einfach positiv aus. Wir alle sind Zeuge des grössten Expe­ri­ments, das je an der Mensch­heit geübt wurde. Das ist doch auch was. Schön wäre es nur, wenn unsere Enkel das auch noch mitkriegen.

