Von PETER HAISENKO | Die EU, der poli­ti­sche Überbau des Konti­nents, ist zu einem Macht­ap­parat verkommen, der nur noch wenig mit Demo­kratie und dem gemein hat, was sich die Bürger der einzelnen Staaten wünschen. Aber das ist noch nicht alles. Auch die Grenzen der Staaten entspre­chen nicht überall gewach­senen Struk­turen. Es ist an der Zeit, eine komplette Neuord­nung vorzunehmen.



Die Präsi­dentin der Euro­päi­schen Kommis­sion Ursula von der Leyen ist nicht demo­kra­tisch gewählt worden. Der eigent­liche Wahl­sieger Manfred Weber passte Kanz­lerin Merkel nicht und so drückte sie U.v.d.L. in diesen Posten. Die stand vorher gar nicht zur Wahl. Auch die weiteren Gestalten neben ihr sind auf ähnliche Weise ins Amt geschum­melt worden. Gegen die Präsi­dentin selbst ermit­telt die Staats­an­walt­schaft wegen Korrup­tion bei der Bestel­lung von irrsin­nigen Mengen an Covid-Spritzen und der Unter­schla­gung der zuge­hö­rigen Korre­spon­denz. Geht man in der Rang­ord­nung weiter nach unten, wird es nicht trans­pa­renter. Das ist also der Zustand der EU. Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken, sagt man.

Diese EU-Kommis­sion erdreistet sich, souve­ränen Mitglieds­staaten Sank­tionen anzu­drohen, wenn sie sich nicht voll­ständig unter­ordnen. So darf man wohl sagen, dass alle EU-Staaten ihre Souve­rä­nität verloren haben, sobald sie der EU beigetreten sind. Das war aber nicht so ausge­macht, als die EU gegründet worden ist. Das ist scheib­chen­weise und unauf­fällig nach­ge­reicht worden. So kann es nicht verwun­dern, dass einige EU-Mitglieder nicht mehr einver­standen sind mit dem Treiben in Brüssel und da habe ich noch nicht die Diffe­renzen bezüg­lich der Migra­ti­ons­po­litik ange­spro­chen. Nach England hegen manche Staaten mitt­ler­weile eben­falls Austritts­ge­danken. So sollte eigent­lich klar sein, dass diese EU voll­ständig neu aufge­stellt werden muss, wenn sie eine gute Zukunft haben soll. Oder über­haupt eine.

Das Frie­dens­pro­jekt ist gescheitert

Die EU sollte das große Frie­dens­pro­jekt für Europa sein. Ein Modell für die Welt. Auch darin ist sie kläg­lich geschei­tert. Es begann mit Jugo­sla­wien und seit einiger Zeit hat sie sich zum größten Sank­tions- und Kriegs­treiber gegen Russ­land entwi­ckelt. Auch hier war Merkel die trei­bende Kraft. Es ist eine Schande, wie Merkel und Hollande zuge­geben haben, dass die Minsk-Verein­ba­rungen eine glatte Lüge waren. Auch die NATO-Osterwei­te­rung konnte nur erfolgen, weil die EU dem zuge­stimmt hat. Die EU ist heute mehr ein dikta­to­ri­scher Zentral­staat als das, was sie einmal sein wollte. Nämlich ein Staa­ten­ver­bund, der aus Nationen besteht, die souverän aber in gemein­samer Zusam­men­ar­beit Freund­schaft und Wohl­stand für alle schaffen. Die aktu­ellen Zwis­tig­keiten belegen das Schei­tern dieser Idee und mit dem Wohl­stand geht es bergab.

Wo liegen also die Probleme und wie könnte man diese lösen? Ich denke, eines der Grund­pro­bleme sind die großen Unter­schiede der betei­ligten Staaten, nicht nur, was die Größe und wirt­schaft­liche Leis­tung betrifft. Wie kann man auf die Idee kommen, für die nörd­li­chen Staaten dieselben Regeln aufzu­stellen, wie für den Süden? Haben Finnen und Skan­di­na­vier nicht ganz andere Probleme als Sizi­lianer, Spanier, Portu­giesen oder Grie­chen? Wird dem in irgend­einer Weise Rech­nung getragen? Immerhin gibt es noch das Einstim­mig­keits­prinzip, aber daran wird auch schon fleißig gesägt. Vergessen wir da nicht, welche Hand­stände gemacht worden sind, um kleine EU-Mitglieder nicht stim­men­mäßig unter­gehen zu lassen. Aber ist auch das wirk­lich demo­kra­tisch im Sinne „ein Mann, eine Stimme“?

Ethni­sche Konflikte wegen falsch gesetzter Grenzen

Inner­halb der einzelnen EU-Staaten gibt es ethni­sche Konflikte. Wie könnten die gelöst werden? Ich denke, man sollte sich auf die Grund­idee eines gemein­samen Europas besinnen. In diesem Sinn halte ich die alten Grenz­zie­hungen für über­holt. Europa sollte eine Gemein­schaft von eher kleinen, souve­ränen Staaten, Nationen sein. Was spricht dagegen, zum Beispiel allen Basken, die auf Spanien und Frank­reich aufge­teilt sind, einen gemein­samen Staat zuzu­ge­stehen? Oder den Kata­lanen Eigen­stän­dig­keit zu geben? Was ist mit Südtirol? Die wollen eher zu Bayern gehören. Der Beispiele könnte man viele finden.

An dieser Stelle füge ich ein: Ich bin ein großer Verfechter der Euro­päi­schen Idee. Meine Gene kommen aus vielen Ecken Europas. Von Frank­reich, Böhmen, Mittel­deutsch­land bis Weiß­russ­land und Molda­wien. Sogar ein Rest an jüdi­schen Genen ist bei mir zu finden. Ich wünsche mir ein fried­li­ches Zusam­men­leben nicht nur in Europa. Ich will aber keines­wegs, dass das alles in einem sozia­lis­ti­schen Einheits­brei endet. Leider muss ich aber erkennen, dass wir, ganz Europa, genau in diese Rich­tung geführt werden. Aber jeder sollte sein Leben leben können, in den Tradi­tionen, die man lieb gewonnen hat.

Wenn Staaten zu groß geworden sind

Aller­dings will ich noch einen anderen Aspekt aufgreifen. Warum müssen Staaten so groß sein? Betrachten wir die deut­schen Lande. Solange es eine Anzahl an kleinen Staaten gab, war alles weit­ge­hend in Ordnung. Der Ärger begann mit der Grün­dung des Deut­schen Reichs 1871. Da war Deutsch­land zu groß geworden und machte anderen Möch­te­gern-Welt­be­herr­schern Angst. Zwar grundlos, aber ja. Solange es zwei deut­sche Staaten gab, war alles stabil. Mit der soge­nannten Wieder­ver­ei­ni­gung ging der Ärger wieder los. Was spricht in der modernen Welt dagegen, klei­nere Staaten zu schaffen, die jegliche Ansprüche auf „Welt­macht“ ausschließen? Man denke da an Öster­reich oder Singapur, Schweden, Ungarn und und und. Geht es diesen kleinen Staaten schlechter als den (über-)großen?

In diesem Sinn sollte man sich erin­nern, dass im Laufe der Geschichte, der Geschichte der Jahr­tau­sende, jedes große Reich unter­ge­gangen ist, das nach „Welt­herr­schaft“ gestrebt hat. Welt­herr­schaft, nach dem jewei­ligen Wissen um die Welt. China ist das älteste durch­gängig exis­tie­rende Reich. Warum ist das so? China hat niemals versucht, ein welt­um­fas­sendes Impe­rium aufzu­bauen oder Kolo­nien zu erobern. Und das, obwohl China schon lange vor Kolumbus wusste, dass es jenseits des Pazifik einen Konti­nent gibt, der auf der anderen Seite an den Atlantik grenzen musste. Und Russ­land? Das Zaren­reich hat sich ausge­dehnt, bis es alles hatte, was es zu seiner Exis­tenz brauchte. Russ­land hat nie Kolo­nien erobert und in seinem eigenen Bereich, dem größten Land der Erde, immer versucht, in allen Teilen des Reichs für eini­ger­maßen ausge­gli­chene Verhält­nisse zu sorgen, die unter­schied­li­chen Ethnien und deren Spra­chen nicht nur zu respek­tieren, sondern zu fördern. China und Russ­land werden nicht unter­gehen, weil sie nie nach Welt­herr­schaft strebten. So spielt in diesen beiden Fällen die Größe des Reichs keine Rolle für einen even­tu­ellen Untergang.

Psycho­pa­then führen jedes Land in den Abgrund

Daraus sollten wir lernen. Offen­sicht­lich herrscht in diesen Ländern eine andere Grund­phi­lo­so­phie als in den west­li­chen Kulturen. Hier­zu­lande haben macht­gie­rige Psycho­pa­then das Regi­ment über­nommen. Das US-Impe­rium will wie das British Empire schon wieder China unter­jo­chen und auch Russ­land. Wie der aktu­elle Verlauf der Entwick­lungen vermuten lässt, wird auch das ameri­ka­ni­sche Impe­rium an seinem Welt­be­herr­schungs­an­spruch zugrunde gehen. Was dann mit seinen euro­päi­schen Vasallen geschehen wird, ist vorge­zeichnet, wenn sich Europa nicht doch von seinen ameri­ka­ni­schen „Freunden“ abwendet, befreit.

Es gibt aber noch einen Grund­fehler im Konstrukt EU. Der Zentral­staat, der noch wirt­schaft­lich mäch­tigste, lebt nicht im Frieden mit seinen Nach­barn. Deutsch­land ist nach wie vor im Status des Waffen­still­stands. Wie kann eine Euro­päi­sche Union funk­tio­nieren, ein Modell für Frieden sein, wenn sich eben­dieses Zentral­land nicht im Frieden mit seinen Nach­barn und vielen anderen EU-Staaten befindet? Zumin­dest formal. In diesem Sinn befindet man sich eben nicht auf Augen­höhe unter­ein­ander. Und nicht zu vergessen, die BRD ist kein souve­räner Staat. In diesem Sinn haben sich alle EU-Staaten Deutsch­land ange­passt und mit ihrem EU-Beitritt stück­weise ihre eigene Souve­rä­nität verloren.

Alles muss auf den Prüfstand

Die AfD ist jetzt die erste deut­sche Partei, die eine Neuauf­stel­lung der EU fordert. Dem schließe ich mich an, konkre­ti­siere aber meine Ideen dazu:

Meine Lösung lautet: Macht eine große Diskus­sion in ganz Europa darüber, wer wohin gehören oder selbst­ständig sein will. Dann sollte es entspre­chende Volks­ab­stim­mungen geben. In etwa so, wie „Flur­be­rei­ni­gungen“ durch­ge­führt worden sind. Das Ergebnis könnte sein, dass viele kleine souve­räne Staaten entstehen, die unter einem lockeren Deckel der EU freund­schaft­lich mitein­ander umgehen. Selbst­ver­ständ­lich dürfen an dieser Abstim­mung nur Menschen teil­nehmen, die Staats­bürger eines EU-Staats sind.

Etwas vergleich­bares hat schon statt­ge­funden, als sich die Tsche­cho­slo­wakei fried­lich in Tsche­chien und die Slowakei aufge­teilt hat. Vergessen wir nicht, dass gerade die Grenzen in Osteu­ropa nicht gewachsen sind, sondern nach den großen Kriegen von London diktiert worden sind. Gruppen von Ungarn, Rumänen, Slowaken, Polen und Ukrai­nern müssen in Staaten leben, die nicht ihrer sprach­li­chen Iden­tität entspre­chen. Auch Südtirol und Triest wurden von London einfach an Italien verscha­chert. Warum sollten diese Grenz­zie­hungen sakro­sankt sein? Sollten nicht die Bürger in einer Demo­kratie das Recht haben, selbst darüber zu bestimmen, welchem Staat sie ange­hören wollen? So, wie es der Artikel 1 der UN-Charta als unver­brüch­li­ches Recht fest­ge­legt hat?

Selen­skji hat etwas vergessen

In diesem Sinn werfe ich noch einen Blick auf das, was gerade in der Ukraine abläuft. Ist es vorstellbar, dass es Frieden geben kann, solange den ethni­schen Gruppen nicht gestattet wird, ihre Mutter­sprache zu benutzen? Solange dieses irrsin­nige Kunst­ge­bilde „Ukraine“ nicht aufge­teilt wird, nach ethni­schen Prin­zi­pien? Solange auf Grenzen beharrt wird, die es niemals hätte geben dürfen, weil sie zusammen pressen was nicht zusammen gehört? So ist es jetzt Russ­land, das diesen Jahr­hun­der­tirrtum auflöst und zumin­dest eine Chance schafft auf dauer­haften Frieden in der Region. Selen­skji rekla­miert zwar für sein Land das in Artikel 2 der UNO-Charta von 1945 verkün­dete Recht auf Souve­rä­nität und terri­to­riale Inte­grität, igno­riert aber zugleich ein anderes: Das in Artikel 1 derselben Charta verbriefte Selbst­be­stim­mungs­recht der Völker. Ich persön­lich betrachte letz­teres als das höherwertige.

Beispiel­haft führe ich etwas aus meiner persön­li­chen Erfah­rung an. Ich kenne keinen Bayern, Tiroler oder Südti­roler, der folgenden Plan kate­go­risch ablehnen würde: Lasst uns einen gemein­samen Staat gründen, der die südli­chen Dialekte der deut­schen Sprache vereint. Eben den südli­chen Teil Bayerns, Tirol und Südtirol. Salz­burg, Ober­ös­ter­reich und Kärnten könnten sich anschließen, eben auch im Sinn einer lockeren Föde­ra­tion. Das wäre nicht neu. Vor etwa 800 Jahren hatte das Bistum Frei­sing die Verwal­tung bis Trient unter sich und es war eine gute Zeit. Tirol gehörte auch einige Zeit zu Bayern, ohne den Klerus.

Warum sollen Grenzen jetzt unan­tastbar sein?

So komme ich zu dem Schluss, dass inner­halb Europas andau­ernd Grenzen verän­dert, Zuge­hö­rig­keiten verschoben worden sind. Insbe­son­dere in Zentral­eu­ropa. Die aktu­ellen Grenzen haben nicht zu dauer­haftem Frieden und Zufrie­den­heit geführt. Warum also sollten diese Grenz­zie­hungen jetzt als unver­än­der­lich, gera­dezu heilig ange­sehen werden? Nur weil sie von London bestimmt worden sind? Das Briti­sche Empire gibt es nicht mehr und das Ende des „Ameri­ka­ni­schen Jahr­hun­derts“ ist einge­läutet. Ob es die USA in ihrer jetzigen Form in wenigen Jahren noch geben wird, ist unge­wiss. Auch in Afrika sortiert sich die Welt gerade neu.

So sehe ich zumin­dest eine Chance, Europa und letzt­lich die Welt aus dem Jahr­hun­dert der Kriege zum Frieden zu führen, indem man echte Demo­kratie prak­ti­ziert. Indem man Volks­ab­stim­mungen abhält über den Fort­be­stand von Grenzen, die eben nicht zum Frieden geführt haben und diese Entschei­dungen dann auch akzep­tiert und mit Leben erfüllt. Der gesamte „Werte­westen“ ist in jeder Hinsicht verkommen, geschei­tert und in vieler Hinsicht an einem Ende ange­kommen. Wie sonst, außer mit einer voll­stän­digen und vorbe­din­gungs­losen Neuauf­stel­lung, könnten wir diesem Schla­massel entkommen?

Anmer­kung zum Schluss:

Unsere Außen­mi­nis­terin hat sich zum Thema Grenzen im Mai 2022 so geäu­ßert: „Werden erzwun­gene Grenzen niemals aner­kennen“. Damit meinte sie wahr­schein­lich die Neuord­nung der Ukraine. Ob ihr dabei bewusst ist, dass alle aktu­ellen Grenzen, die Deutsch­land und auch Öster­reich-Ungarn betreffen, erzwun­gene Grenzen sind?

Zum Autor: Peter Haisenko ist Schrift­steller, Inhaber des Ander­welt-Verlages und Heraus­geber von AnderweltOnline.com