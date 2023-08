EU will Rauchen im Freien verbieten – gilt auch für E‑Zigaretten

EU will das Rauchen im Freien verbieten – auch E‑Zigaretten

Im Herbst dürfte die Euro­päi­sche Kommis­sion ihre Empfeh­lungen aktua­li­sieren, demnach soll auch im Freien die Ziga­rette immer öfter verboten werden. Das Ziel: tabak­frei bis zum Jahr 2040. Und bis dahin, auch dank der WHO, ein noch gesün­derer Volkskörrperrr …

Die EU wird noch erreichen

dass wir modernen Engeln gleichen

wir rauchen nicht, wir trinken nicht

wir prüfen täglich das Gewicht

und voll­ziehen den Geschlechtsverkehr

als ob er Heil­gym­nastik wär

+++

Selen­skyj drängt zur Eile bei F‑16-Einsatz – „So schnell wie möglich“

Der ukrai­ni­sche Präsi­dent Wolo­dymyr Selen­skyj drängt zur Eile für einen Einsatz der Kampf­jets vom Typ F‑16 gegen die russi­sche Aggres­sion. „Unser Ziel ist, uns an den Zeit­punkt anzu­nä­hern, da die F‑16 uns helfen, die russi­schen Terro­risten fern­zu­halten. So schnell wie möglich“, teilte auf X (Twitter) mit. Ob auch eine Schnell­aus­bil­dung für Piloten vorge­sehen ist, verrät er nicht.

We have already begun imple­men­ting all of the agree­ments we brought back from our foreign visits. First and fore­most, those on F‑16s.

Tasks are clear. Our foreign team works to expand trai­ning missions as much as possible. Our mili­tary works to get infra­struc­ture ready as… pic.twitter.com/uY0UPOMLW8

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2023