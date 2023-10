Europa oder Eurabia? Nahost-Konflikt ist auch für EU eine Zeitenwende

Von WERNER REICHEL |Auf den Straßen des Gaza-Strei­fens wurde der brutale Terrorüber­fall auf Israel laut­stark gefeiert: hupende Autos, tanzende und jubelnde Paläs­ti­nenser. Um die Stim­mung anzu­heizen und gleich­zeitig den Feind einzu­schüch­tern, verbreiten die Hamas-Terro­risten Bilder und Videos ihrer Gräu­el­taten über die sozialen Medien. Sie posieren mit geschän­deten Leichen, zeigen wie kleine Kinder und Frauen nach Gaza verschleppt oder ein zehn­jäh­riger Bub gequält wird.



Nahost-Terror löst in Europa und USA Begeis­te­rung aus

Der Über­fall und die dazu­ge­hö­rende Propa­ganda der Terro­risten ruft in Teilen der arabi­schen und musli­mi­schen Welt, aber nicht nur dort, Begeis­te­rung hervor: In den Flücht­lings­la­gern Grie­chen­lands wurde der Terrorüber­fall ebenso wie an Berliner Schulen gefeiert. In vielen west­li­chen Groß­städten gingen Muslime jubelnd auf die Straße, um sich mit den Hamas-Terro­risten zu soli­da­ri­sieren und die Gräu­el­taten ihrer Glau­bens­brüder zu feiern. Ob Gaza-Streifen, Islam­abad oder Wien, die Bilder glichen sich auf der ganzen Welt.

Am New Yorker Times Square skan­dierten Muslime: „Vom Fluss bis zum Meer wird Paläs­tina frei sein“. In London bela­gerten pro-paläs­ti­nen­si­sche Demons­tranten die israe­li­sche Botschaft. Im austra­li­schen Sidney schrien Hamas-Sympa­thi­santen vor dem Opern­haus, das in den Farben Israels beleuchtet war: „Gas the Jews“. Auch in vielen deut­schen Städten und in Wien feierten Muslime den Angriff auf Israel.

Die Hamas-Sympa­thi­santen konnten in prak­tisch allen west­li­chen Städten unge­stört die Gräu­el­taten in Israel beju­beln. Das führt den Bürgern vor Augen, wie sehr dank der nach wie vor andau­ernden Massen­mi­gra­tion jeder Krieg und jede Krise in Asien und Afrika auch direkte und konkrete Auswir­kungen auf Europa, wie sehr sich Europa selbst zu einer Konflikt­re­gion entwi­ckelt hat.

Kampf der Kulturen

Es geht beim aktu­ellen Nahost­kon­flikt um weit mehr als um Gebiets­strei­tig­keiten zwischen Israel und Paläs­ti­nen­sern. Es ist ein Kampf der Kulturen, ein Kampf der isla­mi­schen gegen die west­liche Welt, gegen das sich im Nieder­gang befind­liche Abend­land. Die radi­kalen Muslime, die derzeit in Wien, Berlin oder Brüssel den Angriff auf Israel laut­stark feiern, sind geistig und kultu­rell nie im Westen ange­kommen. Ihre Inte­gra­tion, von der das polit­me­diale Estab­lish­ment und die Migra­ti­ons­in­dus­trie seit Jahr­zehnten spre­chen, war nie mehr als eine Lüge, ein leeres Verspre­chen, um die Bürger ruhig zu stellen, ihnen die Massen­mi­gra­tion als posi­tive Entwick­lung verkaufen zu können.

Für viele Muslime sind Christen so wie Juden Ungläu­bige, sprich: Feinde. Und diese im Koran fest­ge­schrie­bene Feind­schaft lässt sich auch nicht durch Tole­ranz, Nach­gie­big­keit, Geld- und Sozi­al­leis­tungen aus der Welt schaffen, dieses Verhalten wird viel­mehr – und zu Recht – als Schwäche inter­pre­tiert. Das haben viele Euro­päer, insbe­son­dere die Linken, nie begriffen.

Israel ist im seit knapp 1400 Jahren bestehenden Konflikt zwischen dem Islam und dem Abend­land ledig­lich eine Probe­bühne. Was in Israel geschieht, kommt auch auf Europa zu. Wenn sich die neuen, extrem brutalen Stra­te­gien der Hamas als nütz­lich und erfolg­reich heraus­stellen sollten, werden sie auch in euro­päi­schen Städten und an Euro­päern ange­wandt werden. Der isla­mi­sche Terror wird auch in Europa eine neue Eska­la­ti­ons­stufe errei­chen, zumal die EU-Staaten über weit weniger effek­tive Sicher­heits­kräfte als Israel verfügen. Der eska­lie­rende Nahost­kon­flikt ist ein Weckruf für Europa, doch dieser wird sowohl von Brüssel als auch Berlin hart­nä­ckig igno­riert. Aus mehreren Gründen.

Wenn in Wien und in deut­schen Städten, also in Ländern, wo die Regie­rungen den Kampf gegen rechts, Rassismus und Anti­se­mi­tismus zu einer ihrer zentralen Aufgaben gemacht haben, Muslime Terror­at­ta­cken auf Juden laut­stark und unge­stört feiern können, ist das ein poli­ti­scher Offen­ba­rungseid. Es zeigt auch, wie weit die Isla­mi­sie­rung Europas fort­ge­schritten ist und wie sehr sich die realen Macht­ver­hält­nisse verschoben haben.

Dass Hamas-Sympa­thi­santen in Europa unge­stört feiern können, hat wenig mit Tole­ranz oder dem Demons­tra­ti­ons­recht zu tun, zumal das Estab­lish­ment und die Behörden auch keinerlei Tole­ranz gegen­über Corona-Maßnah­men­kri­tiker gezeigt und ihnen auch mehr­fach das Demons­tra­ti­ons­recht verwehrt haben.

Das Verständnis und Wohl­wollen von linken Poli­ti­kern, Behörden und Main­stream­m­e­dien für die radi­kalen Muslime hat nicht nur ideo­lo­gi­sche, sondern vor allem prag­ma­ti­sche Gründe. Der Spiegel schrieb im April dieses Jahres:

„Anti­se­mi­tismus ist unter Muslimen in Deutsch­land weitverbreitet.“

Das wissen auch die poli­tisch Verant­wort­li­chen, die in den vergan­genen Jahren hundert­tau­sende Muslime ins Land gelassen haben. Weshalb man isla­mis­ti­sche Umtriebe – so gut es geht – igno­riert. Man will Bilder wie aus den bren­nenden Pariser Vorstädten vermeiden, keinen Konflikt mit Muslimen provo­zieren, aus Angst, er könnte zu einem Flächen­brand, zu einer Kraft­probe mit der Staats­macht werden; Ausgang unge­wiss. Die euro­päi­schen Regie­rungen sind weder willens noch in der Lage gegen demo­kra­tie­ge­fähr­dende, staats­feind­liche Grup­pie­rungen und Strö­mungen aus dem isla­mi­schen Spek­trum robust vorzu­gehen. Deshalb arbeitet man sich lieber an den ältli­chen Reichs­bür­gern ab.

Dieser Defä­tismus, dieser mangelnde Selbst­be­haup­tungs­wille und die sinkende Bereit­schaft der poli­ti­schen Verant­wor­tungs­träger und großer Teile der Bevöl­ke­rung, das eigene Land und seine Werte zu schützen, war auch in Israel mit ein Grund für den brutalen und massiven Terror­an­griff der Hamas. Wokeismus, LGBT-Kult und Klima­hys­terie, sprich: die Deka­denz der west­li­chen Gesell­schaften ist auch ein Problem Israels.

Schon 2015 beklagte sich der linke Autor und Jour­na­list Ari Shavit über die verweich­lichte Jugend Israels:

„Im Nahen Osten ist eine Nation, deren Jugend nicht bereit ist, für sie zu töten oder zu sterben, eine von begrenzter Lebens­dauer. Sie wird nicht lange existieren.“

Ein Problem, das in Europa noch viel massiver zutage tritt. Eine inter­na­tio­nale Studie aus dem Jahrs 2018 belegt das eindrucksvoll:

„In Staaten im Mitt­leren Osten, in Nord­afrika oder in Paki­stan wären aktuell bis zu 94 Prozent der Lands­leute bereit, ihr Land mili­tä­risch zu vertei­digen, es ist für sie selbst­ver­ständ­lich. In West­eu­ropa doku­men­tierten die Meinungs­for­scher dagegen eine andere Haltung: Im Schnitt wollte nur ein Viertel der Bevöl­ke­rung im Krisen­fall mit der Waffe in der Hand das Heimat­land schützen.“

Dass das polit­me­diale Estab­lish­ment und die Main­stream­m­e­dien in diesem Konflikt sich als „Hamas-Versteher“ präsen­tieren, Verständnis für deren Gräu­el­taten zeigen, liegt an einer Mischung aus linker Ideo­logie, woker Gesin­nung, voraus­ei­lendem Gehorsam und Unter­wer­fung. Die linke Polit­kaste in Europa, die ausschließ­lich ihre eigene Agenda verfolgt, ist völlig unfähig, Krisen und Konflikte zu lösen, vor allem wenn man es mit realen und robusten Gegnern zu tun hat. Europa ist zur „Tole­ranz“ verdammt.

Nahost­kon­flikt als Turbo für Fehl­ent­wick­lungen und Terrorgefahr

Das Beun­ru­hi­gende daran: Diese Fehl­ent­wick­lungen werden sich massiv beschleu­nigen, der eska­lie­rende Nahost­kon­flikt ist dabei ein Turbo. Er wird nicht nur die Isla­misten in aller Welt stärken und ermu­tigen, sondern auch die Migran­ten­ströme Rich­tung Europa anschwellen lassen. Je mehr sich der Krieg im Nahen Osten ausweitet, desto größer wird der Migra­ti­ons­druck auf Europa. Und mit dieser Einwan­de­rungs­welle werden deut­lich mehr Isla­misten, Terro­risten und Gottes­krieger nach Europa strömen als in den bishe­rigen. Dadurch wird sich die Terror­ge­fahr erhöhen, der innere Frieden wird massiv gefährdet und die realen Macht­ver­hält­nisse werden sich weiter zuun­gunsten der auto­chthonen Bevöl­ke­rung verschieben.

Die Muslime können ihre Inter­essen und Ansprüche noch einfa­cher und nach­drück­li­cher umsetzen, da weder Brüssel noch Berlin und Wien bereit sind, effek­tive Maßnahmen gegen diese anrol­lende Migran­ten­welle zu treffen. Der neue EU-Migra­tions- und Asyl­pakt lässt daran keine Zweifel aufkommen. Die darin beschlos­senen Maßnahmen dämmen Zuwan­de­rung nicht ein, sie lega­li­sieren sie. Brüssel sorgt ledig­lich dafür, dass die ankom­menden Massen „gerecht“ auf Europa verteilt werden.

EU-Außen­grenzen bleiben weiter offen

Die EU-Außen­grenzen bleiben weiter offen, auch für Hamas-Terro­risten, die Babys töten und Frauen foltern. Die EU lehnt jegliche Zuwan­de­rungs­be­gren­zung ab. Es ist offen­sicht­lich der Wille des polit­me­dialen Estab­lish­ments, Europa mit Muslimen zu fluten. Der Krieg in Israel wird die Isla­mi­sie­rung in Europa massiv beschleu­nigen, ein effek­tiver Schutz der EU-Außen­grenzen oder Flücht­lings­zen­tren außer­halb Europas nach austra­li­schem Vorbild sind mit dem aktu­ellen Polit-Personal in Brüssel, Berlin und Paris undenkbar.

Die bereits jetzt massiven Probleme, die sich Europa mit der Massen­ein­wan­de­rung impor­tiert hat – Bildungs­ver­fall, Krimi­na­lität, Deindus­tria­li­sie­rung, Über­deh­nung der Sozi­al­sys­teme etc. – werden sich poten­zieren. Der Nahost­kon­flikt wird auch für unsere Zukunft entschei­dend sein: Europa muss sich entscheiden, welchen Weg es gehen will: Europa bleiben oder Eurabia werden.

***

Werner Reichel ist Jour­na­list und Autor.



Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.