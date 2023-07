„Die Spezies der Poli­tiker bildet eine nega­tive Auswahl aus der Bevöl­ke­rung. Weil die Poli­tiker aus den Kreisen derer rekru­tiert werden, die sich von Jugend auf in den Parteien bewährt haben, derer, die den zermür­benden Hürden­lauf einer Partei­kar­riere schon aufge­nommen haben, bevor sie über­haupt eine eigene poli­ti­sche Meinung entwi­ckeln konnten, ergibt sich eine ungüns­tige Selek­tion.“ Sibylle Tönnies

Von JÜRGEN RITTER | Die Sozio­login Sibylle Tönnies (1944–2017) war die Enkel­tochter des Natio­nal­öko­nomen und Philo­so­phen Ferdi­nand Tönnies (1855–1936), der aufgrund seines 1887 erschie­nenen Haupt­werkes „Gemein­schaft und Gesell­schaft“ als Begründer der modernen Sozio­logie gilt.

In seiner Poli­teia, die als erste syste­ma­ti­sche Darle­gung einer poli­ti­schen Philo­so­phie in der abend­län­di­schen Geis­tes­ge­schichte gilt, lässt Plato den Sokrates das Prinzip eines Staates vertreten, der von den weisesten Männern, von „Philo­so­phen­kö­nigen“, regiert wird. Durch sein Sprach­rohr Sokrates wirbt Plato für das Modell einer Gesell­schaft, in der weder Reichtum noch Abstam­mung, sondern einzig und allein Intel­li­genz und Charak­ter­stärke dem Bürger den Zugang zu Macht­po­si­tionen ermöglichen.

Für dieses Konzept wurde später der Ausdruck „Meri­to­kratie“ geprägt, der sich aus dem latei­ni­schen meritum (dt., Verdienst) und dem grie­chi­schen -krateia (dt., ‑herr­schaft) zusam­men­setzt. In einem konse­quent meri­to­kra­ti­schen Staat würde jeder Bürger eine Posi­tion einnehmen, für die er aufgrund seiner geis­tigen und körper­li­chen Fähig­keiten berufen wäre.

Es versteht sich von selbst, dass ein solches Ideal in der Praxis besten­falls teil­weise verwirk­licht werden kann. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die Eliten, die ein Staats­wesen regieren, von Natur aus dazu neigen, sich selbst zu repro­du­zieren. Ein klas­si­sches Beispiel hierfür ist die Erbmon­ar­chie, die zwangs­läufig dazu führt, dass bisweilen voll­kommen unbe­gabte, charak­ter­schwache oder gar verbre­che­ri­sche Personen auf den Thron gelangen. Doch auch in formell demo­kra­ti­schen Staaten bilden sich Eliten heraus, die um jeden Preis verhin­dern wollen, dass Grup­pie­rungen oder Einzel­per­sonen, die sich nicht an die fest­ge­legten Spiel­re­geln halten, Schlüs­sel­po­si­tionen einnehmen. Dies gelingt frei­lich nicht immer.

Hiervon zeugte die Wahl des Außen­sei­ters Donald Trump zum Präsi­denten der USA im Jahre 2016. Wie die ameri­ka­ni­schen Eliten auf diesen „Fehl­ent­scheid“ der ameri­ka­ni­schen Wähler reagierten, ist bekannt. Sie bekämpften Trump von seinem ersten Amtstag an bis aufs Messer, sabo­tierten seine Politik mit allen Mitteln und drängten ihn schließ­lich durch einen Wahl­be­trug von kolos­salen Ausmaßen aus dem Amt. Dass ihnen dies gelang, ist vor allem darauf zurück­zu­führen, dass auch Trumps eigene Partei, die Repu­bli­ka­ni­sche Partei, niemals geschlossen hinter ihm stand, sich deren „gemä­ßigter“, d. h. system­treuer Flügel de facto mit den Demo­kraten gegen ihn zusam­mentat und er nicht einmal seinen eigenen Minis­tern trauen konnte.

Das Wort „Elite“ wird hier voll­kommen wert­frei verwendet, im Sinne des italie­ni­schen Sozio­logen Vilfredo Pareto. Es bezeichnet jene Menschen, die auf ihrem Spezi­al­ge­biet die Spit­zen­po­si­tionen einnehmen. Ebenso wie beispiels­weise unter Schach­spie­lern oder Sport­lern gibt es dementspre­chend auch unter Krimi­nellen eine Elite von Indi­vi­duen, die sich kraft ihrer Intel­li­genz und Bruta­lität zu Herren der Unter­welt aufschwingen.

In diesem Artikel wird die These vertreten, dass das heutige Deutsch­land von einer nega­tiven Elite beherrscht wird, d. h. von Gruppen, deren Tätig­keit den Inter­essen des deut­schen Volkes zuwi­der­laufen. Ähnli­ches trifft auch auf sehr viele andere Staaten der Welt zu, doch Deutsch­land ist ein Extrem­fall. Um diese These zu belegen, müssen wir in die unmit­tel­bare Nach­kriegs­zeit zurückkehren.

Als Folge seiner totalen mili­tä­ri­schen Nieder­lage verlor Deutsch­land einen erheb­li­chen Teil seines Terri­to­riums. Aus der verblie­benen Konkurs­masse des Dritten Reichs gingen drei Staaten hervor.

Die Souve­rä­nität der Repu­blik Öster­reich wurde durch einen Staats­ver­trag mit den vier Besat­zungs­mächten 1955 wieder­her­ge­stellt: Diese verließen das Land, während im Gegenzug die immer­wäh­rende Neutra­lität der Zweiten Repu­blik per Verfas­sungs­ge­setz fest­ge­schrieben wurde.

In der unter sowje­ti­scher Ägide gegrün­deten Deut­sche Demo­kra­ti­sche Repu­blik kam eine „sozia­lis­ti­sche“, de facto kommu­nis­ti­sche, Regie­rung an die Macht. Bis zu ihrem jähen Zusam­men­bruch im Jahre 1989 wurde die DDR von einer marxis­tisch-leni­nis­ti­schen Elite geführt.

In der von den Anglo-Ameri­ka­nern aus der Taufe geho­benen Bundes­re­pu­blik Deutsch­land regierte von Beginn an eine Elite, die auf West­bin­dung (d. h. Unter­wer­fung unter Washington), Parla­men­ta­rismus und Markt­wirt­schaft einge­schworen war. Während die SED in der DDR die staats­tra­gende Partei war – die neben ihr exis­tie­renden Block­par­teien, die niemals unab­hän­gige Posi­tionen vertraten, waren reine Staf­fage –, war die BRD ein Mehr­par­tei­en­system, in der sich die stärksten Parteien, die CDU-CSU und die SPD, bei den Wahlen die Macht streitig machten, während die libe­rale FDP das Züng­lein an der Waage bildete. Es sollte bis 1983 dauern, ehe mit den Grünen einer neuen Partei den Einzug in den Bundestag gelang.

Im Gegen­satz zur CDU/CSU, die von Anfang an einen strikt proame­ri­ka­ni­schen Kurs verfolgte, sträubte sich die SPD unter ihrem ersten Nach­kriegs­vor­sit­zenden Kurt Schu­ma­cher, der Konrad Adenauer als „Kanzler der Alli­ierten“ angriff, noch gegen die West­bin­dung und strebte trotz ihres dama­ligen Anti­kom­mu­nismus eine Verstän­di­gung mit Moskau an. Aber nach Schuh­ma­chers Tod im Jahre 1952 schwenkte die Partei bedin­gungslos auf West­kurs ein. Während der ersten Nach­kriegs­jahr­zehnte befeh­deten sich die Union und die SPD zwar heftig, akzep­tierten die ameri­ka­ni­sche Domi­nanz jedoch ohne Wenn und Aber.

Später glitt die Union immer weiter nach links ab. Der natio­nal­kon­ser­va­tive CDU-Flügel, für den als Gali­ons­figur Alfred Dregger gestanden hatte, verschwand, und auch die baye­ri­sche CSU verlor ihre patrio­ti­schen Konturen zuse­hends – mit dem Ergebnis, dass Posi­tionen, die noch vor einigen Jahr­zehnten von der Union vertreten wurden, in unseren Tagen als „rechts­ra­dikal“ gelten und dass, wer heute noch inhalt­liche Diffe­renzen zwischen der Union und der SPD finden will, zur Lupe greifen muss.

Selbst­ver­ständ­lich war sich die ameri­ka­ni­sche Besat­zungs­macht bewusst, dass es in einem unter­wor­fenen Land nicht ausreicht, die Regie­rung zu lenken. Nicht minder wichtig ist die Kontrolle über die Medien und das Geis­tes­leben. Bereits im Juli 1946 konnte General Robert A. McClure, Spezia­list für psycho­lo­gi­sche Kriegs­füh­rung und Chef der Abtei­lung für Nach­rich­ten­kon­trolle der US-Mili­tär­re­gie­rung in Deutsch­land, mit Genug­tuung fest­stellen: „Wir kontrol­lieren jetzt 37 Zeitungen, 6 Radio­sta­tionen, 314 Theater, 642 Kinos, 237 Verlage,7.384 Buch­händler und Drucker (…), betreiben die Deut­sche Nach­rich­ten­agentur DNA und 20 Büche­reien.“ (Zitiert nach Stefan Scheil, Trans­at­lan­ti­sche Wech­sel­wir­kungen. Der Elite­wechsel in Deutsch­land nach 1945, 2012).

Als ideale Kandi­daten für die Durch­füh­rung der Medi­en­kon­trolle, ohne die sich die ange­strebte reedu­ca­tion der Deut­schen nicht verwirk­li­chen ließ, boten sich Personen an, die im Dritten Reich aus rassi­schen oder poli­ti­schen Gründen verfolgt worden und in die USA ausge­wan­dert waren. Eine Schlüs­sel­rolle beim Aufbau der von der Besat­zungs­be­hörde geneh­migten Lizenz­presse spielte Ernst Lamm, 1938 aus Deutsch­land emigriert, 1945 dorthin zurück­ge­kehrt und bis zu seinem Tode anno 1985 aktiv blieb. Ein zeit­ge­nös­si­scher Beob­achter vermel­dete: „Mr. Lamm zieht die Fäden, ohne durch ein beson­deres Amt als der Maßge­bende erkennt­lich zu sein. Wie eine Souf­fleuse eine Stimme zu haben, ohne anderen als den Akteuren sichtbar zu sein – solch eine Tugend wird gerade inner­halb eines Systems geschätzt, das auf der Anony­mität seiner eigent­li­chen Beherr­scher beruht.“ (Scheil, S. 24)

Mit leichter Verzö­ge­rung setzte die reedu­ca­tion auch an den Univer­si­täten ein, vor allem natür­lich an deren geis­tes­wis­sen­schaft­li­chen Fakul­täten, wo Remi­granten aus den USA wie Max Hork­heimer und Theodor Adorno-Wiesen­grund die Studenten im Geist ihrer „Frank­furter Schule“ indok­tri­nierten und gegen die „Täter­ge­nera­tion“ ihrer Eltern aufhetzten. Dies führte zur Entste­hung einer ultra­linken Studen­ten­be­we­gung, die dem System der BRD aufgrund ihres Radi­ka­lismus zunächst schwere Probleme berei­tete. Während einige Hitz­köpfe in den Terro­rismus abglitten, entschied sich die über­wäl­ti­gende Mehr­heit der Radi­kalen später für den langen Marsch durch die Insti­tu­tionen, um ihre zerstö­re­ri­sche Ideo­logie als Profes­soren, Lehrer, Jour­na­listen etc. verbreiten zu können.

Um zu gewähr­leisten, dass sich die ameri­ka­hö­rige Führungs­kaste der BRD selbst redu­zierte, schufen die USA das, was Stefan Scheil in seinem erwähnten Buch „trans­at­lan­ti­sche Austausch­wege“ nennt. Hier gilt es zunächst das Aspen-Institut zu nennen, dessen deut­sche Sektion 1974 gegründet wurde und zu dessen Ehren­mit­glie­dern promi­nente SPD-Poli­tiker wie der Ex-Bundes­kanzler Helmut Schmidt und der ehema­lige regie­rende Ober­bür­ger­meister von Berlin Walter Momper ebenso gehörten wie die CDU-Spit­zen­po­li­tiker Kurt Bieden­kopf und Lothar Späth.

Noch wich­tiger als das Aspen-Institut ist die Atlantik-Brücke, die 1952 unter der Leitung des 1938 Gründen in die USA emigrierten Eric M. Warburg geschaffen worden war. „Wie der Verein auf seiner Inter­net­site richtig fest­hält, fehlt dort [auf seiner Mitglie­der­liste] kaum ein Name aus den Führungs­spitzen von Politik, Wirt­schaft, Wissen­schaft und den Medien Deutsch­lands“, schreibt Scheil (S. 168 f.) In der Tat: Mitglieder der Atlantik-Brücke sind u. a. die Poli­tiker Joachim Gauck (CDU), Angela Merkel (CDU), Siegmar Gabriel (SPD), Chris­tian Linder (F.D.P.), Katrin Görig-Eckart (Die Grünen) sowie der Fern­seh­mo­de­rator Claus Kleber, ein uner­müd­li­cher Hetzer gegen Russland.

Um als geeig­nete Lakaien betrach­tete junge Deut­sche zu rekru­tieren, hat die Atlantik-Brücke ein „Young Leaders“-Programm entwi­ckelt. Die deut­schen Anwärter werden mit kosten­losen Amerika-Reisen sowie zwei­fellos auch mit mate­ri­ellen Vergüns­ti­gungen gekö­dert, worauf ein Stee­ring Committee alljähr­lich 35 von ihnen zu Young Leaders bestimmt. Zu letz­teren zählten bzw. zählen u. a. der grüne Bundes­tags­ab­ge­ord­nete Cem Özdemir, Angela Merkels Reden­schreiber M. Graf von Kiel­man­segg, der frühere Vertei­di­gungs- und Innen­mi­nister Thomas de Maizière (CDU), der Leiter der Haupt­re­dak­tion Außen‑, Innen‑, Gesell­schafts- und Bildungs­po­litik des ZDF Theo Koll, Karl Diek­mann, ehema­liger Chef­re­dak­teur der Bild-Zeitung und weiterhin Gesamt­her­aus­geber der Bild-Gruppe, sowie Anne­lena Baer­bock, die grüne Außen­mi­nis­terin der Scholz-Regierung.

Ein markantes Beispiel für die Vernet­zung der Meinungs­ma­cher bietet die Wochen­zei­tung Die Zeit, das „Flagg­schiff der Vergan­gen­heits­be­wäl­ti­gung“ (so der verstor­bene Schweizer Publi­zist Armin Mohler) sowie Sprach­rohr Nr. 1 der US-Besat­zungs­macht. Zu den Mitar­bei­tern des Blatts gehörten bzw. Gehören:

Helmut Schmidt, ehema­liger Bundes­kanzler, Bilder­berger, Mitglied der Atlantik-Brücke

Josef Joffe, Haupt­her­aus­geber, Bilder­berger, Mitglied der Goldman Sachs Foun­da­tion, des Aspen Insti­tute, der Atlantik-Brücke sowie der Trila­te­ralen Kommission

Mathis Nass, Korre­spon­dent, Bilder­berger, Mitglied der Trans­at­lantic Academy sowie der Atlantik-Brücke

So wie in atlan­ti­schen Bünden & Anonym-Gesell­schaften Sozia­listen einträchtig mit den Libe­ralen und Christ­de­mo­kraten zusam­men­ar­beiten und alle – echten oder vorge­spielten – partei­po­li­ti­schen Gegen­sätze aufge­hoben sind, geben sich in der Atlantik-Brücke und ähnli­chen Orga­ni­sa­tionen Reprä­sen­tanten aller „staats­tra­genden“ Parteien, von der CSU bis hin zu den Grünen, ein Stell­dichein. Sie alle handeln nach dem Motto „Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“.

Die Vorstel­lung, man könne diese Elite mittels Wahlen durch eine andere ersetzen, indem man beispiels­weise seine Stimme der AfD gebe, zeugt von erschüt­ternder Naivität. Ohne jede Frage gibt es in der AfD sehr viele aufrich­tige Idea­listen und Patrioten, die sich nicht mit dem Skla­ven­status ihres Vater­landes abfinden wollen. Stell­ver­tre­tend seien hier Andre Poggen­burg und Björn Höcke genannt, die in den dies­jäh­rigen Nummern 10 und 11 von Compact mit unüber­treff­li­cher Deut­lich­keit die kontra­pro­duk­tiven Russ­land-Sank­tionen und die Amerika-Hörig­keit der Berliner Regie­rung kritisierten.

Erhielte die AfD bei den Bundes­tags­wahlen 2025 durch ein Wunder 30 % der Stimmen, würden sich entweder alle anderen Parteien gegen sie zusam­men­schließen, oder sie würde von der Union als Koali­ti­ons­part­nerin umworben – doch, unter der Bedin­gung, dass sie sich von ihren patrio­ti­schen Mitglie­dern trennt und voll auf trans­at­lan­ti­schen Kurs einschwenkt. Außerdem entwi­ckeln sich die Dinge jetzt so rasend schnell, daß der Gedanke an Wandel durch Wahlen unrea­lis­tisch erscheint.

Ihre jetzige Elite führt die BRD in den Abgrund – durch …

plan­mä­ßige, also absicht­liche Zerstö­rung ihrer wirt­schaft­li­chen Grundlagen,

durch Förde­rung abar­tiger Ideo­lo­gien wie beispiels­weise der Gender Theory,

durch weiterhin unge­zü­gelte Massen­ein­wan­de­rung Kulturfremder,

durch Impf­terror unter dem Vorwand imagi­närer „Pande­mien“

und nicht zuletzt durch ihre selbst­mör­de­ri­sche Konfron­ta­ti­ons­po­litik gegen Rußland, die unter Umständen in einen Welt­krieg münden kann.

Es bleibt abzu­warten, ob das deut­sche Volk die Kraft wird aufbringen können, besagte Eliten zu entmachten, oder ob Letz­tere ihr Ziel, Deutsch­land endgültig abzu­schaffen, noch errei­chen werden.

