Von NIKI VOGT | Der erbärm­liche Tanz um den Bundes­haus­halt, der zu Recht vom Bundes­rech­nungshof scharf gerügt wurde, weil die 60 Milli­arden einfach mal so unterm Tisch in die Klima­kiste geschoben wurden … der zweite Entwurf zum Bundes­haus­halt war ebenso unko­scher, und nun präsen­tierte man so, als würden trotz eines Blut­bades an allen Haus­halts­posten alle Verspre­chen gehalten werden. Von Ahrtal-Hilfen bis zur Halb­lei­ter­pro­duk­tion alles paletti, es geht einfach alles mit Voll­dampf weiter. Aber wie die „Regie­rung an ihren Zielen fest­halten“ will, wenn ihr einfach der „Bimbes“ (Ex-Kanzler Helmut Kohl) fehlt, das erklärt die Ampel nicht. Hinter der ambi­va­lenten Formu­lie­rung, es würden „neue Prio­ri­täten“ gesetzt, könnte sich eine böse Agenda verstecken.

Thea­ter­donner und Realitätsverlust

Obwohl Dubai ein einziges Waterloo für die Klima­pa­niker war, obwohl die Wirt­schaft immer noch auf Talfahrt ist, obwohl die Ener­gie­ver­sor­gung so wackelig ist wie der letzte ausfal­lende Milch­zahn: Der Umbau der Wirt­schaft in Rich­tung Klima­neu­tra­lität wird unbe­ein­druckt weiter betrieben. Und sie werden es auch tatsäch­lich schaffen: Wenn keine Wirt­schaft mehr da ist, gibt es auch keine CO2 Emis­sionen und keine Mitar­beiter mehr. Dann sind wir bei Hundert Prozent Klimaneutralität.

Bundes­kanzler Scholz hielt sich auch sonst nicht mit Klei­nig­keiten auf. Im de facto schon verlo­rene Ukraine-Krieg wird Scholz jetzt eine veri­table „360 Grad Wende“ herbei­führen: Deutsch­land werde eng an der Seite der Ukraine in ihrem Abwehr­kampf gegen Russ­land bleiben. Stimmt ja auch irgendwie: Bald liegt der letzte Ukrainer tot in einem nassen, kalten Schüt­zen­graben, aber tröst­lich für ihn, Deutsch­land liegt eng an seiner Seite.

Ob Herr Bundes­kanzler Scholz und seine Getreuen diese kleine Doku mal ange­sehen hat? Inmitten der Todes­mühlen und des Hasses sind diese Männer unter­wegs und bergen die Toten beider Seiten. „Sie sind doch auch Menschen“, meint der ukrai­ni­sche Leichen­berger und sammelt die Fetzen und Uniform­teile ein und die Leichen­teile der russi­schen Soldaten.