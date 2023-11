Die neue Gene­ra­tion deut­scher Einwan­derer plant die Einfüh­rung der Scharia:

Die Aufnahmen zeigen isla­mis­ti­sche Jugend­liche bei einer pro-paläs­ti­nen­si­schen Kund­ge­bung. Und sie erklären Repor­tern, dass sie, sobald sie in Deutsch­land in der Mehr­heit sind, das deut­sche Grund­ge­setz abschaffen und die Scharia, das isla­mi­sche Gottes­recht, einführen werden.

Die Aufnahmen zeigen erneut, wie naiv West­eu­ropa mit seiner Will­kom­mens­kultur die Bedro­hung durch den Isla­mismus unter­schätzt hat.

Young Isla­mists in Germany say Muslims will become the majo­rity in Germany, abolish the German Consti­tu­tion & intro­duce Sharia law

Europe has been unde­re­sti­mating the threat posed by Isla­mism pic.twitter.com/8KX5wjx1td

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 5, 2023